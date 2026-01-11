Museum book by Sanjay Dabke : जगभरातील संग्रहालयांचा अनोखा शब्दवेध

धनंजय उपासनी -editor@esakal.comसंग्रहालये मानवाच्या जीवनप्रवासातील भीती, शौर्य, हास्य, कारुण्य, संगीत, कला, निसर्ग यासह त्याची संस्कृतीदेखील जपतात व ती येणाऱ्या पिढ्यांसमोर मांडतात. त्यामुळे ते आपल्याला जीवनाकडे पाहण्याचा वेगळा दृष्टिकोन देतात असा संदेश देणारे संजय दाबके यांनी लिहिलेले ‘म्युझिअम’ हे पुस्तक वाचकांच्या भेटीस आले आहे. दाबके यांनी त्यांच्या जगप्रवासात पाहिलेल्या काही भव्य, तर काही अगदी एका खोलीत मांडलेल्या संग्रहालयांचा आढावा यात घेतला आहे. संग्रहालय म्हणजे ‘कालकुपी’ असते, असे ते म्हणतात. ज्येष्ठ मूर्तिशास्र अभ्यासक गो. बं. देगलूरकर यांची प्रस्तावना पुस्तकाला लाभली आहे. ‘विविध विषयांवर आधारलेली संग्रहालये ही मानवी मनाचा, पराक्रमाचा, कलात्मकतेचा आणि प्रबोधनाचा आरसा असतात. वाचकांना हा आरसा न्याहाळण्याची संधी दिल्याबद्दल दाबके यांचे आभार मानावे लागतील आणि प्रस्तुत पुस्तक हे म्युझिअमचा पहिला भाग आहे असे मी मानतो आणि दुसऱ्या भागाची वाट बघतो आहे,’ अशा भावना त्यांनी व्यक्त केल्या आहेत..एकूण १३ संग्रहालयांचा फेरफटका लेखकाने वाचकांना घडवला आहे. ‘टायटॅनिक’पासून पुस्तकाची सुरुवात होते. आयर्लंडमधील बेलफास्ट गोदीच्या अगदी टोकावर ‘हारलंड अँड वूल्फ’ या जगप्रसिद्ध कंपनीचे जहाजाचा सांगाडा तयार करण्याचे ठिकाण आहे. ‘टायटॅनिक क्वार्टर’ म्हणजे आज शंभर वर्षानंतर टायटॅनिक जहाजाशी संबंधित आठवणी जिवंत करणारे म्युझिअम आहे. प्रत्येक मजल्यावरील दालनांमधून टायटॅनिकची बांधणी, फर्स्ट क्लासचा सूट, जहाजावरील रोजचे जीवन, मेनूकार्ड याबरोबरच ह्या जहाजाची बर्फाच्या डोंगराशी टक्कर झाल्यावरच्या स्थितीचे चित्रीकरण बघत असताना काय वाटते, हे सर्व वर्णन वाचताना आपण हरखून जातो.फ्रान्सच्या उत्तर किनारपट्टीवरचा ४५ किलोमीटरचा पट्टा म्हणजे नॉर्मंडीचा परिसर. नॉर्मंडीच्या इतिहासात ‘सेंट मिअर इग्लिस’ या गावात एक चर्च आहे त्याच्या कळसाला जॉन स्टील नावाच्या एका ब्रिटिश सैनिकाचे पॅराशूट अडकले आणि तो हवेतच लोंबकळत राहिला; त्यालाही दुसऱ्या महायुद्धात गोळी लागली, पण तो लढला. त्याची स्मृती म्हणून आजही त्या चर्चवर त्याचा पॅराशूट अडकलेला पुतळा त्याच जागी ठेवलेला आहे. पुढे घनघोर लढाई ज्या भागात झाली, त्या ओमाहा बीचचं वर्णन लेखकाने केलं आहे. प्लॅंटीन म्युझिअम, अँटवर्पमध्ये दोन म्युझिअम आहेत. एक ‘रेड स्टार’ नावाचे शिपिंग कंपनीचे आणि दुसरे प्रिंटिंग प्रेसचे. अँटवर्प शहराला आधुनिकतेचा स्पर्श नसल्याने ते लेखकाला पुण्यातील जुन्या नारायण, शनिवार आणि सदाशिव पेठेची आठवण करून देणारे ठरले. .Latest Marathi Book Reviews : वाचकांसाठी मेजवानी; अध्यात्मापासून सायबर सुरक्षिततेपर्यंत, ७ नव्या पुस्तकांचा वेध!.‘हॉटेल द इनव्हॅलीडस’ या नावामुळे गैरसमज होऊन एक जागतिक दर्जाचे म्युझिअम पॅरिसला जाऊनही बघायचे लेखकाचे राहून गेले होते. मात्र, फ्रेंचमध्ये वास्तव्याच्या कुठल्याही ठिकाणाला ‘हॉटेल’ म्हणतात, तर ‘इनव्हॅलीडस’ म्हणजे लढाईत जखमी झालेले सैनिक असा त्याचा अर्थ! त्यामुळे १६७० मध्ये फ्रेंच राजा चौदावा लुई याने युद्धात जखमी झालेल्या सैनिकांकरता मरेपर्यंत निवासासाठी बांधलेला हा राजप्रासाद आहे असा अर्थ नंतर लागतो. या राजप्रसादात आतमध्ये पाच वेगवेगळी संग्रहालये आहेत. त्यांची शब्दसफर लेखकाने सविस्तरपणे घडवली आहे. ‘स्ट्रॅटफर्ड अपॉन एव्हन, इंग्लंड’ हे लंडनपासून दोन-अडीच तासाच्या अंतरावर वसलेलं छोटं गाव. तिथे १५६४ साली जन्मलेल्या शेक्सपिअर या महामानवाचं घर आजही त्याच्या स्मृतींसह जपलं आहे. या घरात त्याच्या साहित्याच्या चारशे वर्ष जुन्या असलेल्या ‘पहिल्या’ प्रती, शाळेतील बाकडे वगैरे आहेत. हे वाचताना आपणही लेखकासोबत त्या जागी फिरतो आहोत की काय, असं वाटतं.‘केनेडी स्पेस सेंटर’सारखे अंतराळगाथा उलगडणारी संग्रहालय मुलांना दाखवली, तर त्यांच्या मनातील विज्ञानाची भीती जाईल व त्यांना त्या विषयाची गोडी लागेल असं दाबके यांनी म्हटले आहे. ‘ग्रीन व्हॉल्ट ड्रेस्डेन’मध्ये एका तासासाठी, जवळच्या सगळ्या वस्तू बाहेर ठेवून एका वेळेला फक्त तीस लोकांना प्रवेश मिळतो. १६९४ ते १७३३ या काळात तिथे ‘ऑगस्टस द स्ट्रॉग’ या राजाची सत्ता होती आणि आयुष्यभर त्याने फक्त सोने, हिरे, माणके, मोती, हस्तिदंताच्या वस्तू जगभरातून जमवल्या. त्यांचे कायमस्वरूपी प्रदर्शन म्हणजे हा ग्रीन व्हॉल्ट आहे.शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या सूचनेनुसार दाबके यांनी ‘पोर्टस्मथ’चे संग्रहालय पाहिले. तेथे लहान-मोठी आठ संग्रहालये आहेत. त्यांचे वर्णन करणारा लेखही पुस्तकात आहे. आहेत. पोलंडमधील वायलिष्काचं मिठाच्या खाणीचं म्युझिअम पाहून त्याचंही वर्णन लेखकाने केलं आहे. मुळात मीठ हे खाणीत तयार होतं, या नवीन माहितीसह अनेक नवीन गोष्टी हा लेख वाचताना आपल्याला कळतात..‘व्हिक्टोरिया अँड अल्बर्ट म्युझिअम’मध्ये ठेवलेली छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अफझलखानाचा कोथळा बाहेर काढण्यासाठी वापरलेली वाघनखे ठेवलेली आहेत. तीसुद्धा पाहण्याचं भाग्य दाबके यांना लाभलं. एडिंबरा किल्ला बघताना साताऱ्याचा अजिंक्यतारा किल्ला डोळ्यांसमोर येतो. एक किल्ला हा संग्रहालय म्हणून कसा मांडावा याचा वस्तुपाठ म्हणजे एडिंबराचा किल्ला आहे असे लेखकाने म्हटले आहे. ‘ऑश्वित्झ’ संग्रहालय म्हणजे युरोपमधील अकरा लाख ज्यू किंवा इतर वंशीय जीवांना जिथे मारलं गेलं ती जागा. त्यांचा गुन्हा एकच होता की, ते आर्य नव्हते. १९४० साली जर्मनांनी उघडलेला हा ५०० एकर जागेवर पसरलेला मृत्यूचा अमानुष कारखाना होता. त्याचं वर्णन वाचताना आपण मुळापासून हादरतो.पुस्तकाचा समारोप करताना लेखकाने ‘शिवसृष्टी, पुणे’ आणि ‘सैन्यदल संग्रहालय, चंद्रपूर’ यांची निर्मिती कशी झाली याबद्दल सविस्तर माहिती दिली आहे. दाबके यांची सोपी भाषा, तपशीलवार माहिती, देखणी छायाचित्रे यामुळे पुस्तक कलात्मक व वाचनीय झालेले आहे. यातून सर्वांना व विशेषतः नव्या पिढीला इतिहासाचा अभ्यास करण्याची व ध्येयासक्त भटकंतीची प्रेरणा नक्कीच मिळेल!पुस्तकाचे नाव : म्युझिअमलेखकाचे नाव : संजय दाबकेप्रकाशक : रसिक आंतरभारती, पुणेपृष्ठे : २१२ मूल्य : ४९९ रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 