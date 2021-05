अर्धविराम की पूर्णविराम?

Pune

पुणे - महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे घेण्यात येणारी इयत्ता पाचवी (Fifth) आणि आठवीची (Eight) २३ मे रोजी होणारी शिष्यवृत्ती परीक्षा (Scholarship Exam) पुढे ढकलण्यात (Postpond) आली आहे. शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या नवीन तारखा (New Date) लवकरच कळविण्यात येणार आहेत. तसेच परीक्षा पुढे ढकलल्याच