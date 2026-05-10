Environmental Communication in India : ‘पैस पर्यावरणसंवादाचा’; पर्यावरणसंवादाच्या संकल्पनेला मराठीतील पहिला सखोल संदर्भग्रंथ

सतीश लळीत - saptarang@esakal.comपर्यावरण, निसर्गाचे रक्षण हा विषय हल्लीच्या काळात जरा दुर्लक्षित होत असताना संतोष शिंत्रे यांनी कष्टपूर्वक सिद्ध केलेला 'पैस पर्यावरणसंवादाचा' हा ग्रंथ पर्यावरण क्षेत्रातील संशोधक, अभ्यासक आणि या संदर्भातील चळवळी यांच्यासाठी संदर्भमूल्य म्हणून उपयुक्त ठरणारा आहे. पर्यावरणसंवाद म्हणजे 'एन्व्हायरोन्मेंटल कम्युनिकेशन' ही पाश्चिमात्य जगात तीन दशकांपूर्वी आंतरविद्याशाखीय अभ्यास म्हणून विकसित झालेली संकल्पना भारतात अद्याप अपरिचित आहे. हा विषय 'मतप्रभावी' नसल्याने सर्वच राजकीय पक्षांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. भारतातच नव्हे, तर जगभरात निसर्ग-पर्यावरणाचा अपरिमित, अपरिवर्तनीय विनाश सुरू आहे. या दृष्टिकोनातून लेखकाने काही तथ्ये मनोगतात मांडली आहेत. ती समजून घेतली तर ग्रंथवाचनाचा पुढचा प्रवास सोपा होतो..मानवाकडून, विशेषत: टोणग्या (हा लेखकाचा शब्द) कॉपोरेट कंपन्या, उद्योगमार्तंड, यांना हवे तसे कायदे करून देणारी राजकीय-सरकारी यंत्रणा पर्यावरणावर उघडपणे अत्याचार करत आहेत. याविषयी सर्वसामान्यांना बरेच प्रश्न पडतात. या प्रश्नांची उत्तरे दिसत नाहीत किंवा दिशा सापडत नाही. यासाठी 'पर्यावरणसंवाद' ही संकल्पना जाणून घेणे आवश्यक आहे. पर्यावरणसंवादाचा संबंध सामाजिक न्याय, विज्ञान, तंत्रज्ञान, समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, विक्रीकौशल्ये अशा विषयांशी आहे.'पर्यावरणसंवाद' या विषयावर भारतीय संदर्भांसह एकही ग्रंथ आजवर लिहिला गेला नाही. केवळ सैद्धांतिक नव्हे, तर उपयोजित मांडणीसह सिद्ध केलेला हा ग्रंथ ही उणीव भरून काढतो. हे पुस्तक पूर्णत: तांत्रिक विषयावरील आहे. पर्यावरणाबाबत आस्था असलेल्या सर्वांसाठी हे पुस्तक लिहिलेले असले तरी त्यात अति-सुलभीकरण केलेली, चित्ताकर्षक भाषा वापरलेली नाही. मात्र, ती बोजड होणार नाही याचीही दक्षता घेतली आहे. काही ठिकाणी जाणीवपूर्वक सोप्या शब्दांचा वापर केला आहे. उदाहरणार्थ, 'कम्युनिकेशन' यासाठी सामान्यत: 'संज्ञापन' किंवा 'संप्रेषण' हा शासकीय शब्द वापरला जातो. पण, लेखक जाणीवपूर्वक 'संवाद' या शब्दाची योजना करतो. काही ठिकाणी मराठी प्रतिशब्दांचा सोस टाळून, जर कल्पनाच परकीय असेल तर मूळ इंग्रजी शब्दच (उदा. डिजिटल ॲक्टिव्हिझम, डेटा, इंटरनेट) वापरले आहेत..New Marathi Books : नव्या मराठी पुस्तकांची मेजवानी प्राचीन इतिहास ते आधुनिक चिंतन वाचकांसाठी खास.पर्यावरणसंवादाची गरजच का भासते, यावर पहिल्याच प्रकरणात विवेचन केले आहे. निसर्ग, पर्यावरण, त्यांचे संरक्षण याबाबत वाद, मतभेद होण्याचे कारणच नाही. सर्वच जण यावर तावातावाने बोलतात, तरीही या प्रश्नांवरून वाद, मत-मतांतरे, संघर्ष, रक्तपात, हिंसा होताना दिसते, हा विरोधाभास लेखक नोंदवतो. स्वत: निसर्ग बोलू शकत नसल्याने त्याच्या वतीने कोणी बोलायचे, या प्रश्नाचे उत्तर पर्यावरणसंवादाच्या गरजेत दडलेले आहे. अशा संवादासाठी, चर्चेसाठी खुले वातावरण ही एक पूर्वअट असतेच. असे बोलले गेले नाही तर निसर्गच स्वत:च्या वेगळ्या भाषेत बोलू लागतो. मात्र, ती भाषा मनुष्यजातीसाठी अजिबात कल्याणकारक नसते. तीव्र हवामान, वादळे, पूर या प्रकारच्या घटना हेच या भाषेचेच हुंकार असतात. यासाठीच पर्यावरणसंवाद अत्यंत गरजेचा आहे. पर्यावरण संवादाचा उदय, व्याख्या आणि व्याप्ती यावर याच प्रकरणात विवेचन आहे.पर्यावरणसंवाद हा मतप्रवाह तयार करण्याइतपत प्रभावी आणि धोरणात्मक बदल घडवून आण्याची क्षमता असलेला हवा. यासाठी अशा संवादाची मूलभूत तत्त्वे जाणून घ्यायला हवीत. पर्यावरणस्नेही प्रतीकात्मक कृती, मनोवृत्ती/धारण यावर पडणारा पर्यावरण संवादाचा प्रभाव आणि वैचारिक आदानप्रदानाची एक व्यापक जागा अशी तीन मूलभूत तत्त्वे पर्यावरणसंवादाची आहेत. या तत्त्वांबाबतचे विवेचन लेखकाने सोदाहरण केले आहे. हा सर्व भाग मुळातून वाचण्यासारखा आहे. 'पर्यावरणसंवाद' ज्या प्रमुख सार्वजनिक/सामाजिक अवकाशांमध्ये, चौकटींमध्ये घडतो, तो संघटित प्रकारचा असतो. जे. रॉबर्ट कॉक्सने अशा संघटित पर्यावरणसंवादाचे सात प्रकार सांगितले आहेत, त्यांची ओळख होते..आज देशभरात पर्यावरणभान वाढते आहे. पर्यावरणसंरक्षण, संवर्धन, जागृती, कृती यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था, समूह यांच्यासाठी पर्यावरणसंवादाची संकल्पना सोप्या भाषेत, तीही मराठीत कुणीतरी सांगण्याची आवश्यकता होती. ती शिंत्रे यांनी पूर्ण केली. मराठीतील संशोधनपर ग्रंथांच्या यादीत त्यांनी मोलाची भर घातली आहे, हे निश्चित.पुस्तक : पैस पर्यावरणसंवादाचा - वैश्विक आवाका, भारतीय संदर्भलेखक : संतोष शिंत्रेप्रकाशक : मनोविकास प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : ३६०, मूल्य : ४८० रु.