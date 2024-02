दृष्टिकोन : लोककला जिवंत ठेवा, प्रोत्साहन द्या!

लेखक : राजाराम पानगव्हाणे

लोककला हा आपला महाराष्ट्राचा, मराठी संस्कृतीचा आत्मा आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये मनोरंजनाची अनेक साधने अत्यंत सहज पद्धतीने टच स्क्रीनवर उपलब्ध आहेत.

मात्र ज्या लोककलांच्या माध्यमातून प्रबोधन व मनोरंजन झाले, त्या पारंपारिक लोककलांकडे दुर्लक्ष नको, त्या जिवंत ठेवण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांचीच आहे.

लावणी, तमाशा, बहुरूपी, गोंधळ, वासुदेव, पोवाडा, कीर्तन, वासुदेव अशा अनेक कला आणि कलावंत आहे, ते आज लोप पावत चालले आहेत.

काहीमार्फत जिवंत ठेवण्यासाठी प्रयत्नही केले जातात. आपापल्या परीने प्रत्येकाने या लोककला जिवंत ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, त्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे.