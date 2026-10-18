Marathi Book Review : चित्तर बित्तर’मधून सारिका कुलकर्णी यांनी टिपले माणसांचे स्वभाव आणि जगण्याचे रंग

प्रा. रणधीर शिंदे - saptarang@esakal.comमराठीत विनोदात्म लेखनाची वानवा मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. त्यातही स्त्रियांचे विनोदात्म लेखन तुलनेने फार अल्प स्वरूपाचे आहे. या पार्श्वभूमीवर सारिका कुलकर्णी या विविध प्रकारचे विनोदात्म लेखन करत आहेत. अलीकडेच त्यांचा ‘चित्तर बित्तर’ हा व्यक्तिचित्रणात्मक संग्रह प्रकाशित झाला. मराठीत कथनात्मक साहित्य प्रकारात व्यक्तिचित्रणात्मक विनोदाचा आविष्कार काही प्रमाणात झालेला आहे. त्याला पु. ल. देशपांडे यांनी प्रतिष्ठा मिळवून दिली. त्यांच्या ‘व्यक्ती आणि वल्ली’मधील विनोद वाचकांच्या मनात रेंगाळत राहिला. स्त्रियांच्या विनोदात्मक आविष्कारावर सामाजिक नियंत्रणाचा प्रभाव असतो, बंधने असतात. त्यामुळे स्त्रियांच्या लेखनातून विमुक्त विनोद प्रकटताना दिसत नाही.सारिका कुलकर्णी यांच्या या संग्रहातील लेखनात भरगच्च स्वरूपाचा विनोद नसला, तरी अवतीभोवतीच्या माणसांच्या चित्रणातून समाज वाचण्याची त्यांची पद्धत व्यक्तिचिद्धणात्मक आहे. भेटलेल्या व्यक्ती, त्यांचे स्वभावगुण व व्यक्तींच्या कार्यपद्धतीतून प्रकटलेली व्यक्तिदर्शने हा या लेखनाचा प्रधान विषय आहे. ही बहुतांश माणसे त्यांना त्यांच्या प्रवासात व कामाच्या निमित्ताने भेटलेली आहेत. त्यामुळे त्याचे स्वरूप भटकंतीतील, तसेच सहवासातील व्यक्तिचित्रे असे आहे. .Premium|Online Shopping: ऑनलाइन ऑफर्समधून फायदा कसा मिळवाल? भारतात ऑनलाइन शॉपिंगचा ट्रेंड बदलतोय!.कुलकर्णी यांच्या लेखनातील व्यक्तिदर्शनाचा भूगोल हा व्यापक स्वरूपाचा आहे. तो ग्रामीण, निमशहरी तसाच महानगरी आहे. कामसू माणसांनी गजबजलेले विश्व त्यांच्या या चित्रणात आहे. घरकाम करणाऱ्या स्त्रिया, पर्यटनाच्या ठिकाणचे ड्रायव्हर, कार्यालयातील सहकारी ते लहान-सहान विक्रेते हे त्यांचे लेखनविषय झालेल्या व्यक्ती आहेत. तसेच, महाराष्ट्र, गोवा, पंजाब, मसुरी अशी फिरस्ती या व्यक्तिचित्रणात आहे.सारिका कुलकर्णी यांच्या व्यक्तिचित्रणाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, विनोदात्म लेखनाकडे असणारा एका अपवादात्मक गुणांचा प्रत्यय या व्यक्तिचित्रणात आहे. तो म्हणजे विनोदात्म लेखन करणारे बरेच लेखक हे व्यक्तींची कुचेष्टा करणारा व्यंग्यदर्शनात्मक विनोद लिहितात. कुलकर्णी मात्र या रूढ वाटेने जात नाहीत. त्यांनी हा लेखनपसारा न्याहाळला आहे, तो व्यक्तींच्या स्वभावगुणांच्या दृष्टीने. व्यक्तींचे चांगुलपण, प्रामाणिकपणा, सहानुभाव, परोपकारी वृत्ती, सेवाभाव, निरागसता, व्यक्तींच्या आनंदमयतेचा प्रत्यय या व्यक्तिदर्शनामध्ये आहे. व्यक्तींच्या शहाणपणाच्या व माणूसपणाच्या या गोष्टी आहेत. त्यामुळे या व्यक्तिचित्रणास मूल्यनिष्ठ जाणिवेची व्यक्तिचित्रणे असे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. माणसाळलेल्या व्यक्तींचे व त्यांच्या बोलघेवडेपणाचे जग सारिका कुलकर्णी यांच्या लेखनात आहे. अगदी मराठवाड्यात घरांची बांधकाम कामे करणारे. ज्यांच्या तोंडात सतत शिवराळभाषा आहे, असे ‘फुल्याफुल्यांचे अप्पा’ त्यांच्या कामावरील गुंजाबाई नावाची बाई मरण पावल्यानंतर आठ दिवस अप्पांच्या तोंडातून शिवी बाहेर पडत नाही..मानवी जीवनातील आस्थेचे करूणाभावदर्शन हे कुलकर्णी यांच्या लेखनाचे वैशिष्ट्य आहे. लेखक म्हणून त्यांच्या संवेदनशीलतेचे हे वेगळेपण आहे. कुलकर्णी यांची व्यक्तींकडे पाहण्याची धारणा मानव्याची व माणुसकीच्या सद्भावाची आहे. मानवी जीवनाला अशा व्यक्तींमुळेच अर्थ प्राप्त झालेला असतो. त्यामुळे या लेखन प्रदेशातील घरकुल सोसायटींची नावेदेखील ‘प्रेमसदन’ आणि ‘शांतीप्रसाद’ अशी आहेत.सारिका कुलकर्णी यांच्या या व्यक्तीपर लेखनात व्यक्तींच्या स्वभावगुणांचे, त्यांच्या वर्तन स्वभावाचे तसेच त्यातील बारकाव्यांचे कथन आहे. त्यामध्ये सचित्रता आहे. उदाहरणार्थ, ‘सेवावृत्ती जोशीकाकूंचे’ वर्णन करताना त्यांनी लिहिले आहे, ‘पाच फूट दोन इंच इतकी उंची. फुलाफुलांचा पंजाबी ड्रेस. केसांचा यू कट. दोन्ही हातात एक-एक सोन्याची बांगडी घातलेली. चेहऱ्यावर कायम हसू. तोंडात साखर.’ किंवा चंद्रा मावशीचे वर्णन करताना, ‘जेमतेम पाच फूट उंची. गोरापान रंग. कपाळावर मोठी टिकली. केसांचा अंबाडा बांधलेला.’लेखनात काही ठिकाणी प्रसंगनिष्ठ, तर काही ठिकाणी शब्दनिष्ठ विनोद आहे. एका व्यक्तिचित्रणात व्यक्ती निवेदकाच्या पतीला बोलते, ‘कुलकर्णी सर, तुम्ही नेहमी विमानाने जाता किनई. तर अशात तुम्ही बेंगलोरला उडणार आहात का?’ यामध्ये व्यक्तीच्या विमुक्त बोलण्याचा आविष्कार आहे. ‘उडणार’ शब्दावर शब्दकोटी आहे. तसेच, या व्यक्तिदर्शनातील शीर्षकात त्या त्या व्यक्तीच्या स्वभावगुणांचे प्रत्यय देणारी अर्थपूर्ण अशी शीर्षके योजिली आहेत. त्यामध्ये कोटीतंत्राचा भाग आहे. ऑफिसमधील ऋतुजा या ना त्या कारणाने रडणाऱ्या सहकारी व्यक्तीबद्दलच्या लेखाला गंमतीने शीर्षक ‘रोतीजा’ असे दिले आहे.एकंदरीत, सारिका कुलकर्णी यांचे हे लेखन मूल्यनिष्ठ व्यक्तिचित्रणाचा एक नमुना आहे. तो जीवनातल्या सहजतेतून निर्माण झालेला आहे. सामाजिक आणि नागरी जीवनाला आनंदमयता प्राप्त करून देणाऱ्या या व्यक्तिकथा आहेत. जगण्यावरची नितांत श्रद्धा आणि सकारात्मक दृष्टी असणाऱ्या माणसांची ही दर्शने आहेत..पुस्तक : चित्तर बित्तरलेखिका : सारिका कुलकर्णीप्रकाशक : ग्रंथाली प्रकाशन, मुंबईपृष्ठे : १५९, मूल्य : ३०० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.