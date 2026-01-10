Marathi Sahitya Sammelan : वाजलं, पण गाजलं नाही!

महिमा ठोंबरेपुण्याच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेकडे महामंडळाची धुरा आल्यानंतरचे हे पहिलेच संमेलन. नव्या दमाच्या तरुण कार्यकारिणीनं आश्वासन दिल्याप्रमाणे त्रुटी सुधारण्याचा प्रयत्न करत बदलांची नांदी केली. ग्रंथ प्रदर्शनातूनच संमेलनात प्रवेश, कार्यक्रमांची मर्यादित संख्या, उद्घाटन व समारोपाला अन्य भााषेतील ज्येष्ठ साहित्यिकांना निमंत्रण, सर्व माजी संमेलनाध्यक्ष आणि महामंडळाच्या माजी अध्यक्षांना निमंत्रण, समकालीन पुस्तकांवर चर्चा, सर्व विचारधारेच्या वक्त्यांना स्थान, गझलकट्ट्याचे पुनरागमन अशा अनेक सकारात्मक गोष्टी या संमेलनात पाहायला मिळाल्या. संयोजन समितीने संमेलनाची पूर्वप्रसिद्धी उत्तम केल्यामुळे संमेलनाला येणाऱ्या रसिकांची गर्दी लक्षणीय होती. साहित्यिक कार्यक्रम ऐकण्यासाठी रसिक उत्सुक होते; मात्र चार दिवस चार मनोरंजनात्मक कार्यक्रमांची खरंच गरज आहे का, याचा विचार व्हायला हवा. विशेषतः ‘हास्यजत्रा’सारख्या कार्यक्रमांसाठी होणाऱ्या अलोट गर्दीमुळे त्याआधीच्या कार्यक्रमांमध्ये होणारा अडथळा, ही गंभीर बाब आहे. शिवाय या मनोरंजनात्मक कार्यक्रमांना होणाऱ्या गर्दीच्या व्यवस्थापनाचाही विचार करायला हवा. या संयोजन समितीने व्यवस्थेतही फार कसूर ठेवली नाही; मात्र चांदीच्या ताटात जेवणावळी करण्यासारखा दिखाऊ मोह त्यांना टाळता आला नाही. तसंच, यंदा साहित्यनगरीला स्वराज्यविस्तारक छत्रपती शाहू महाराज यांचं नाव देण्यात आलं असलं, तरी अन्य मंडपांना आणि व्यासपीठांना स्थानिक परिसरातील दिग्गज साहित्यिकांची नावं देण्यात आली नव्हती. स्थानिक परिसरातील साहित्यिकांच्या योगदानाचं स्मरण करण्यासाठीचा हा महत्त्वाचा पायंडा असून त्याचा विसर पडता कामा नये. .Marathi Sahitya Sammelan : अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन सर्व सातारकरांचे : विनोद कुलकर्णी.अध्यक्षीय भाषणाने निराशा साहित्य संमेलनं दीर्घकाळासाठी लक्षात राहतात ती अध्यक्षीय भाषणांमुळेच.साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष हे मराठीजनांचं वैचारिक नेतृत्व करतात, अशा भावनेनं अध्यक्षीय भाषणाची सर्वाधिक उत्सुकता असते. अगदी गतवर्षीचं दिल्लीचं साहित्य संमेलन याचं सर्वोत्तम उदाहरण आहे. दिल्लीतील संमेलनात फारसे आशयघन कार्यक्रम झाले नाहीत, व्यवस्थेतही काही त्रुटी होत्या; मात्र डॉ. तारा भवाळकर यांच्या संस्मरणीय भाषणाने या सर्व बाबींकडे दुर्लक्ष झालं. यंदा ‘पानिपत’कार विश्वास पाटील हे अध्यक्ष झाल्यावर त्यांच्याकडून अशाच झंझावाती भाषणाची साहित्य वर्तुळाला अपेक्षा होती. पाटील यांनी मात्र बऱ्याच अंशी निराशा केली. ग्रंथालय चळवळीला घरघर, मराठी शाळांची बिकट अवस्था, राज्यातील ललित पुस्तकांची दुकानं अशा काही नेहमीच्या मुद्द्यांना त्यांनी स्पर्श केला. बिबट्यांमुळे शेतकऱ्यांना होणारा त्रास, त्यासाठी सर्कशीत पुन्हा प्राणी वापरण्याची परवानगी मागणं, शेतकरी आत्महत्या अशा काही बादरायण गोष्टींचा उल्लेखही त्यांनी केला. आश्चर्यकारकपणे मुंबईतला मराठी माणसांचा कमी होणारा टक्का अन् परप्रांतीयांचं आक्रमण, अशा अनपेक्षित मुद्द्यालाही त्यांनी हात घातला. शब्दांची कोटी करून विनोद करण्याचा त्यांचा प्रयत्न उद्घाटन आणि समारोप सोहळ्यातही अंगलट आला. त्यावरून त्यांच्यावर चौफेर टीकाही झाली.नेत्यांचा औचित्यभंगअध्यक्षीय भाषणाप्रमाणेच संमेलनाचा उद्घाटन सोहळा आणि समारोप सोहळाही नीरस झाला. उद्घाटनावेळी काही भाषणं लांबली, डॉ. मृदुला गर्ग यांच्या मनोगताचा आशय उत्तम असला तरी ध्वनीव्यवस्थेतील त्रुटींमुळे हे भाषण प्रभावी ठरलं नाही. समारोपावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांची भाषणं प्रचंड लांबली. शिवाय संमेलनाध्यक्ष विश्वास पाटील आणि प्रमुख पाहुणे असलेले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते साहित्यिक रघुवीर चौधरी यांची भाषणं न ऐकताच नेतेमंडळी निघून गेली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मात्र फोनवर बोलत का होईना, उद्घाटन सोहळ्यावेळी पूर्ण तीन तास व्यासपीठावर थांबले होते..परिसंवाद, मुलाखती रंगल्यायंदाच्या संमेलनातील कार्यक्रमांमध्ये अनेक चांगल्या विषयांचा अन् वक्त्यांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यामुळे कोशवाङ्मय, अभिजात दर्जानंतरची मराठी, गूढकथा-रहस्यकथा यांचा दुष्काळ, स्त्री चळवळीची पन्नास वर्षे, संवाद लक्षवेधी कादंबरीकारांशी असे अनेक परिसंवाद रंगले. लेखक-प्रकाशक सत्कारावेळी लक्ष्मण गायकवाड यांनी तळमळीनं केलेलं भाषण अनेकांना भावलं. अनुराधा पाटील यांची मुलाखत गाजली, तर शाहू पाटोळे आणि अमोल पालेकर यांच्या पुस्तकांवरील चर्चांनाही प्रतिसाद मिळाला. काही वर्षांनंतर संमेलनात पुनरागमन करणारा गझलकट्टा आणि कवीकट्टा ओसंडून वाहत होता. बालवाचक कट्ट्यावरील बालसाहित्यकारांचा संवाद नव्या वाचकांचा उत्साह वाढवणारा ठरला. कार्यक्रमांच्या विषयांमध्ये तंत्रज्ञान, डिजिटल साहित्य यांसारख्या काही महत्त्वाच्या विषयांचा समावेश करता आला असता. भविष्याचा विचार करता ही त्रुटी आगामी संमेलनांमध्ये भरून काढणं आवश्यक असेल.मराठी सक्तीचा जागरसाहित्य संस्थांच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा संमेलनात चांगलाच गाजला. याला कारण ठरलं ते महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या सध्या सुरू असलेल्या प्रकरणाचं. ‘मसाप’च्या विद्यमान कार्यकारिणीच्या (जी सध्या महामंडळाचीही कार्यकारिणी आहे)वैधतेबाबत न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे आणि त्यातच परिषदेच्या निवडणुकाही जाहीर झाल्या आहेत. ‘मसाप’च्या कार्यकारिणीच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या व्यक्ती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वर्तुळातील आहेत. त्यामुळे हा एकप्रकारे सरकारचाच साहित्य संस्थांमध्ये हस्तेक्षप करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप उद्घाटन सोहळ्यात करण्यात आला. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी सरकारचा असा काहीही हेतू नसल्याचं स्पष्ट केलं; पण प्रत्यक्षात या संस्थेचं काय होणार, हे येणाऱ्या काही महिन्यात कळेलच. साहित्य संस्थांच्या स्वायत्ततेप्रमाणेच मराठी सक्तीचा मुद्दाही अपेक्षेप्रमाणे गाजला. संमेलनाध्यक्ष विश्वास पाटील, मावळत्या संमेलनाध्यक्ष डॉ. तारा भवाळकर यांच्यासह सर्वच वक्त्यांनी महाराष्ट्रात मराठीच सक्तीची हवी, असं ठणकावून सांगत हिंदी सक्ती कायमस्वरूपी रद्द करण्याची मागणी केली. यावरदेखील फडणवीस यांनी यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे मराठीच सक्तीची राहील, असा निर्वाळा दिला खरा; मात्र महापालिका निवडणुकांचे निकाल आणि नरेंद्र जाधव समितीचा अहवाल, यावर या निर्णयाचं भविष्य अवलंबून असल्याचं दिसतंय..Vishwas Patil : ‘शासन आणि प्रशासन हेच मायमराठीचे खऱ्या अर्थाने ‘घरचे मारेकरी’ आहेत..‘यत्र तत्र सर्वत्र’या संमेलनाचे कारभारी होते, ते महामंडळाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी आणि संयोजक विनोद कुलकर्णी. त्यांना स्वागताध्यक्ष शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचा भक्कम पाठिंबा होता. संमेलन यशस्वी होण्यासाठी त्यांनी भरपूर मेहनत घेतली, हे खरंच. मात्र संमेलनात ‘यत्र तत्र सर्वत्र’ हेच दोघं दिसत होते. मुख्य मांडवातील प्रत्येक कार्यक्रमात दोघांचंही भाषण प्रत्येकवेळी नक्कीच गरजेचं नव्हतं. तसंच, काही वेळा महामंडळातील अन्य सदस्यांनाही सत्कारासह विविध बाबींसाठी पुढे करणं आवश्यक होतं.समूह मनाचा आवाजअध्यक्षीय भाषणाच्या निमित्ताने मी फक्त समूह मनाचा आवाज झाले, असं डॉ. तारा भवाळकर उद्घाटन सोहळ्यात म्हणाल्या. हाच धागा पकडायचा झाल्यास साहित्य संमेलन हाच मराठीजनांच्या समूह मनाचा आवाज आहे. मराठी माणसाचं म्हणणं संमेलनात प्रतिबिंबित होतो. त्यामुळे जयपूर लिट फेस्टसारख्या महोत्सवांशी कितीही तुलना केली, तरी तसा आमूलाग्र बदल संमेलनात होणं अपेक्षित नाही. लिट फेस्ट हा अधिक समीक्षात्मक-अकादमीक अंगानं जाणारा महोत्सव, तर साहित्य संमेलन हा लोकभावना सामावून घेत एकावेळी लोकप्रियता आणि गुणवत्तेला न्याय देऊ पाहणारा उत्सव. या उत्सवानं लगेच मराठीचं काही भलं होईल किंवा मराठी माणसांच्या जगण्यात फरक पडेल, अशी अपेक्षा ठेवता येणार नाही; पण सर्वसमावेशकतेचा आग्रह धरत साहित्यजागरातून एकीची भावना अधिक दृग्गोचर करणारं हे संमेलन असावं. या कसोटीवर सातारचं संमेलन बरंचसं खरं उतरलं..शतक महोत्सवी संमेलनाची उत्सुकताआता ९९वं संमेलन झाल्यानंतर सर्वांना वेध लागले आहेत, ते ऐतिहासिक अशा १००व्या साहित्य संमेलनाचे. हे संमेलन पुण्यात होणार असल्याचं आणि महाराष्ट्र साहित्य परिषदच त्याचं आयोजन करणार असल्याचं अधिकृतपणे जाहीर झालं आहे. मात्र या अतिशय महत्त्वाच्या संमेलनाकडं साऱ्यांचंच लक्ष असल्यानं अनेक संस्था सहसंयोजक होण्यासाठी उत्सुक आहेत आणि अर्थभार उचलण्याचीही अनेकांची तयारी आहे. अशावेळी हे संमेलन ‘हायजॅक’ होऊ न देता संस्मरणीय ठरावं, यासाठी महामंडळाच्या कार्यकारिणीला कंबर कसून उभं राहावं लागेल. त्यांच्या खंबीरतेवर आणि कल्पकतेवर शतक महोत्सवी संमेलनाचं यश अवलंबून असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 