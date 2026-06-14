Satish Gupta art journey : मनातल्या रितेपणाचा शोध घेणारा कलावंत...

हर्ष भटकळ - saptrang@esakal.comविविध माध्यमांत काम करणाऱ्या सतीश गुप्ता यांच्यासाठी कलाजीवन ही बाह्य वस्तू नाही तर ते त्यांचे जीवन आहे. कला हा आत्माविष्कार नसून कलावंत, कला आणि अनुभव यातील परात्मता काढून स्वत:ला पुसून टाकायचा एक प्रयत्न आहे. पेंटिंग, शिल्पकला आणि कवितालेखन हे गुप्तांसाठी कलेचे निरनिराळे प्रकार नाहीतच, त्या त्यांच्या अस्तित्वाच्या निरनिराळ्या जाणिवा आहेत. सतीश गुप्ता यांच्यासाठी कलाजीवन ही बाह्य वस्तू नाही तर ते त्यांचे जीवन सर्वस्वच आहे. ‘मी काही सर्जनशील कलाकार नाही’ हे ते सहजपणे सांगून जातात. ‘या कलाकृती फक्त माझ्या माध्यमातून प्रकट होतात.’ असे कोणी इतर कलावंत म्हणाले असते तर ते नाटकी किंवा उगाच मिथक विधान वाटले असते. परंतु सतीशजी जेव्हा हेच म्हणतात तेव्हा ते पटते. चार दशकांहून अधिक काळाच्या आपल्या कलाप्रवासात गुप्ता यांनी चित्रकला, मुद्राचित्रकला, शिल्पकला, कविता आणि हायकू अशा विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. या सर्व अभिव्यक्तींना झेन तत्त्वज्ञान, क्षणभंगुरता, अध्यात्म आणि वर्तमानक्षणात पूर्णपणे उपस्थित असण्याच्या अनुभवाशी असलेली त्यांची अंतर्मुख नाळ एकत्र बांधून ठेवते.त्यांची शिव, विष्णू, सूर्य आणि बुद्ध यांची विख्यात शिल्पे ही आता देशभरात सर्वात नावाजलेली आहेत. परंतु त्या सर्वामागे आहे या माणसाची स्थिरतेची ओढ. .Suhas Bahulkar Painter Profile : चित्रकूटपासून संग्रहालय, लेखन आणि भित्तिचित्रांपर्यंत सुहास बहुळकर यांचा कलेला लोकांपर्यंत नेणारा प्रवास.पोरकेपणा आणि त्यांची कलागुप्ता यांची पहिली आठवण कलेसंबंधी नाही तर एका दुःखद प्रसंगाची आहे. ते साडेचार वर्षांचे होते तेव्हा त्यांचे पिताश्री स्वातंत्र्यसैनिक आणि खासदार देशबंधू गुप्ता हे एका विमानअपघातात मृत्युमुखी पडले. ‘मला आठवतात ते शुभ्र पोषाखातले हजारो लोक, काय होत होते ते मला उमजत नव्हते,’ ते आठवून सांगतात. त्यांना शेजारच्या घरात ठेवण्यात आले होते. शोकाकुल लोक बाजूला बसले होते तेव्हा एका ज्येष्ठ स्त्रीने सतीश यांना हनुमान स्तोत्र म्हणायला सांगितले. ‘तेव्हा कुठे मला काहीशी जाणीव झाली.’ यातून स्थिरता मिळाली ती कलेमुळे.ते लहानपणापासून हुशार होतेच. पाच वर्षांचे असताना त्यांच्या चित्राला इंदिरा गांधी यांच्या हस्ते पुरस्कार मिळाला आणि चौदा वर्षांचे होतात तोच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सुवर्णपदकही मिळाले. ते दिल्लीला आर्ट कॉलेजमध्ये दाखल झाले. तिथे गुरू सोमनाथ होर यांचा त्यांच्यावर दीर्घ स्वरूपाचा प्रभाव पडला. ‘त्यांना दैवी देणगी होती,’ गुप्ता साधेपणाने सांगतात. ‘मला कलेची प्रक्रिया आणि त्यासाठी लागणारी विचारपद्धती शिकता आली.’फ्रेंच संस्थेची अभ्यासवृत्ती मिळाल्याने ते पॅरिसला गेले. तेव्हा पॅरिस हे जगभरातील कलाविश्वाचे मध्यवर्ती केंद्र होते. स्टॅनले विलियम हेटर यांच्याकडून ‘ॲटेलियर १७’ मधून प्रिंटमेकिंगचे धडे घेतले. नंतरच्या काळात कृष्णा रेड्डी यांच्याकडून शिक्षण मिळाले तसेच ते त्यांचे मार्गदर्शकही झाले.तरीही गुप्ता यांना पारंपरिक प्रिंटमेकिंग करायला लागणारी कडक शिस्त मानवेना. ‘मला रस होता ते तंत्र शिकून घेण्यात, त्याचा विनियोग करण्यात नव्हे.’ त्यांच्या सुरुवातीच्या कोरीव नक्षीकामातही आवृत्ती ऐवजी क्रम दिसतो – रंग, प्रकाश आणि पोत यांतील फेरबदल. पॅरिसला असताना त्यांची तात्त्विक भूमिका घडवणारी एक महत्त्वाची गोष्ट झाली. सीन नदीकाठी भटकताना एका जुन्या पुस्तकाच्या दुकानात त्यांना एक पुस्तक सापडले, ‘झेन फ्लेश, झेन बोन्स.’ ‘त्यानंतर माझं आयुष्यच बदलून गेलं.’ झेन तत्त्वज्ञानामुळे त्यांच्या मनातील प्रश्नांना उत्तरे सापडली नाहीत, परंतु अनुभव घेण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन बदलला. मानवी जीवनातील रितेपणा, स्तब्धता आणि अहंकारशून्यत्व यांनी त्यांच्या कलाकृतीत प्रवेश केला इतकेच नव्हे तर त्यांचे संपूर्ण जीवनच बदलून गेले. काही काळाने ते भूतानमध्ये रूमटेक मठात गेले असता त्यांच्याच शब्दात सांगायचे तर त्यांना ‘साटोरी’चा अनुभव मिळाला. ‘साटोरी’ म्हणजे काही क्षणांसाठी अचानक स्वतः विरघळून जाण्याचा तो अनुभव. ‘कड्यावरून झेप घेऊन निसर्गाशी एकरूप व्हावं असं मला तीव्रतेने वाटलं.’ तोवर त्यांची पेंटिंग्ज दिवसेंदिवस मानवी रितेपणाचा शोध घेत होती. वैराण निसर्ग, धवल मोकळ्या जागा आणि जपानी झेन पद्धतीनुसार वर्तुळे पुन्हा पुन्हा दाखवलेली आहेत. परंतु मठात एक लामा महंताने तेजाने प्रज्वलित केलेल्या दिव्याने वर्तुळाकार आरती करताना पाहून त्यांना अचानक साक्षात्कार झाला.‘काठोकाठ भरणे आणि काही नसून रितेपणा असणे या एकसारख्याच गोष्टी आहेत याची मला जाणीव झाली.’ या जाणीवेने त्यांच्या कामाला आजही आकार दिलेला दिसतो. त्यांची शिल्पे ही भव्य आणि भरीव जरी असली तरी त्यामागे विचारसरणी आहे ती अहंकार नाहीसा होण्याच्या झेन प्रक्रियेची..पत्रकारिता आणि पेंटिंगहिंदुस्थानात परतल्यावर गुप्ताजी कलाकार आणि प्रकाशक ह्या दोन्ही भूमिका सांभाळत राहिले. एका मुद्रक प्रकाशकाच्या कुटुंबातले ते असल्याने ते बराच काळ ‘दिवाना’ आणि ‘सन’ सारख्या नियतकालिकांचे काम पाहत राहिले. ‘मी एक हौशी पेंटर होतो – ‘संडे पेंटर म्हणाना!’ दिवसभर ते प्रकाशन संस्थेचे काम पाहायचे आणि रात्री पेंटिंग करायचे. कृष्णा रेड्डी यांनी त्यांना उघड्या डोळ्यांनी सत्य पाहायला लावले. ‘‘त्यांनी मला विचारले, ‘तू झोपण्यापूर्वी तुझ्या मनात येणारा शेवटचा विचार कोणता?’’’ गुप्ता यांच्या लक्षात आले की पेंटिंग करतानाही त्यांच्या मनात नियतकालिकांचे वेळापत्रक घोळत असायचे. ‘दुसऱ्याच दिवशी मी राजीनामा दिला.’ त्या निर्णयानंतर ते पूर्णपणे पेंटरचे जीवन जगू लागले.शिल्पकला हा एक अपघातजरी ते प्रामुख्याने पेंटर आणि प्रिंटमेकर म्हणून ओळखले जात होते तरी गुप्ता हे नावाजले गेले शिल्पकार म्हणूनच. हा प्रकार झाला एका अपघातामुळे आणि त्यावरील तोडग्यामुळे. एका भव्य शिल्पाची ऑर्डर त्यांना जिंदाल समूहाकडून मिळाली होती. त्या कामावर त्यांनी वर्षभर काम केले होते. बांधल्या जाणाऱ्या स्टुडिओमधील कामगारांनी त्यांचे सामान टाकाऊ भंगार समजून काढून टाकले. ‘माझं सगळं काही गेलं असं मला वाटलं.’ एका पावसाळी रात्री, गुप्ताजी थकून हताश होऊन बसले होते. त्यांनी वर्तमानपत्राचा एक कपटा चिखलाने माखलेल्या टेराकोटा भांड्यावर डकवला. ‘तो क्षण साक्षात्कारी होता.’ त्यातून त्यांना हजारो किंवा लाखो धातूंचे तुकडे वेल्डिंगने जोडून त्यातून शिल्प बनवण्याचे तंत्र सुचले. ‘माझ्या लक्षात आलं की मी आधी कवच बनवून नंतर त्यात हाडं भरू शकतो.’ ही प्रक्रिया साधायला शारीरिक श्रम लागत, जणू समाधीची आवश्यकता होती. सुरुवातीला शिवाची शिल्पाकृती तयार करताना ते कित्येक आठवडे झोपेची पर्वा न करता अथकपणे काम करत राहिले. ‘एकदा का शिल्प तयार करू लागलो की मी त्याच्या स्वाधीन होतो. माझा मी राहत नाही. मी फक्त एक माध्यम होतो.’.Atul Dodiya art journey : गांधीवादी दृष्टिकोनातून समकालीन कलेचा शोध; अतुल दोडिया यांचा बहुआयामी कलाप्रवास.धर्मापलीकडचे अध्यात्मगुप्ताजींचे शिल्पे यांचा भारतीय दैवी संकल्पनांशी दाट संबंध आहे. सुरुवातीला त्यांनी शिव, विष्णू, सूर्य, देवी आणि बुद्ध यांना शिल्परूप दिले. मात्र त्यांचा आग्रह आहे की त्या मर्यादित अर्थाने धार्मिक कलाकृती नाहीत. ‘ती फक्त दिसायला मूर्ती आहे. परंतु त्यातून धर्मापलीकडील अध्यात्मापर्यंतचा प्रवास आहे.’ त्यांच्या कलाप्रवासाचे मर्म या भेदात आहे. त्यांनी तयार केलेली ‘कॉस्मिक मॅट्रिक्स ’ ही मालिका निरनिराळे पंथ आणि परंपरा यांच्या पलीकडे जाऊन त्यात बौद्ध, जैन, ख्रिश्चन, मुस्लिम अशा प्रतिमांचा समावेश आहे. त्यांच्या कलाकृती घेणारे स्वतःच्या धर्मापलीकडील कृतीकडे वळतात याचे त्यांना खूप समाधान वाटते. ‘एखाद्या ख्रिश्चन संग्राहकाने बुद्ध किंवा मुस्लिम व्यक्तीने जैन कलाकृती विकत घेणे हे मला उत्साहवर्धक वाटते.’ त्यांच्या हितचिंतकांपैकी अंबानी कुटुंबासारखे महत्त्वाचे संग्राहक आहेत. विष्णूचे भव्य शिल्प तयार केले ते त्यांच्यासाठी त्याशिवाय देशापरदेशातील इतर मोठ्या सामूहिक कंपन्या आणि संस्था यांच्यासाठी त्यांनी बरीच कामे केली. गुप्ता यासंबंधी बोलतात ते स्वतःच्या कर्तृत्वासंबंधी नव्हे तर मिळालेल्या संधीबद्दल. त्यांना रस आहे सर्वांनी त्यांच्या कलाकृती सुलभतेने पाहण्यात. दिल्ली विमानतळावरील सूर्याचे शिल्प, मुंबईतील म्युझियममधील बुद्धाची प्रतिकृती याशिवाय विविध म्युझियम, हॉटेल्स, मोठ्या कंपनीची कार्यालये अशा सार्वजनिक ठिकाणी त्यांची शिल्पे विराजमान झाल्यामुळे ती सर्वांना सहज दृष्टीस पडतात त्यासाठी फक्त आर्ट गॅलरीला जाणाऱ्यांच्या नव्हे. ‘लोकांनी त्यांच्या भोवती फिरावं इतकंच नव्हे तर त्यांना हात लावून स्पर्श अनुभवावा ही माझी मनीषा.’ त्यांच्या कलाकृतीची भव्यता ही फक्त दृश्यात्मक नव्हे तर त्यांच्या कामाशी एकरूप होण्याची साक्ष आहे.वाळूचे रण आणि हायकूगुप्ता हे शिल्पकलेत गुंतले हे त्यांच्या तीव्र संवेदना आणि भव्यतेची साद यामुळे. त्यांच्या कामाचा अन्य पैलू स्तब्ध वातावरणामुळे लक्षात आला. सतत तेरा वर्षे ते थर वाळवंटात जायचे आणि बहुधा कासम नावाच्या एका उंट चालवणाऱ्यासोबत राहायचे. हा कासम त्यांचा जणू बहिरप्राण झाला.त्या वाळवंटात गुप्ताजींच्या कामाचे स्वरूपच बदलले. वाळवंटाची अथांगता, शांतता आणि बदलते छायाप्रकाश यांचा त्यांचे लेखन आणि त्यांची चित्रकला यांवर परिणाम झाला. इथेच हायकू लिहायला त्यांनी मनापासून सुरुवात केली. ‘हायकू लिहिताना अनावश्यक गोष्टींना फाटा द्यावा लागतो,’ ते म्हणाले. त्यांच्या कामावर जपानी संस्कृतीच्या मोठाच प्रभाव आहे. फक्त झेन तत्त्वज्ञान आणि हायकू काव्यप्रकार यांचा नव्हे. जपानी लेखनात देखील चित्रलिपी आणि अर्थलिपी याचा सहयोग दिसतो. पेंटिंग, शिल्पकला आणि कवितालेखन हे गुप्तांसाठी कलेचे निरनिराळे प्रकार नाहीतच, त्या त्यांच्या अस्तित्वाच्या निरनिराळ्या जाणीवा आहेत. त्यांच्या अनेक कलाकृती त्यांना ‘प्रथमदर्शनी’ जे जाणवले तेच प्रकट होते त्यासंबंधी कोणताही विचार मनात येण्यापूर्वीच. ‘जे दिसते ते सुंदर आहे की कुरूप हे लक्षात येण्यापूर्वीच. हा क्षण खरा महत्त्वाचा.’.औत्सुक्य हीच प्रेरणाअजूनही ते चित्रकला, शिल्पकला, कवितालेखन आणि सार्वजनिक कला या तारुण्याच्या उत्साहात करत असतात. त्यांना सापडलेले चोला ब्रॉन्झ, झेन सुलेखन ते व्ही.एस. गायतोंडे आणि अकबर पदमसी यांची चित्रकला या सगळ्यांचा त्यांच्या कामावर प्रभाव आहे. तरीही त्यांच्यावरील सर्वात मोठा प्रभाव स्वत:च्या जाणिवेचा. ‘निसर्ग, प्रकाश, ज्ञानाचा क्षण.’ गुप्ताजींसाठी कला हा आत्मविष्कार नसून कलावंत, कला आणि अनुभव यातील परात्मता काढून स्वत:ला पुसून टाकायचा एक प्रयत्न आहे. ‘नवल हेच की आपण सारे जिवंत आहोत.’ आणि त्यांच्या बहुविध कामामागे सूत्र हेच आहे. भव्य शिवाचे शिल्प किंवा तीन ओळींची हायकू हे सारे आपण जिवंत आहोत या नवलकथेची जाणीव आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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