Seema Kohali: सीमा कोहली; स्थलांतर, स्मृती आणि आध्यात्मिकतेतून घडलेले सीमाचे कलाविश्व

हर्ष भटकळ. - saptrang@esakal.comसीमा कोहली यांना आई-वडिलांनी कलेसाठी प्रोत्साहन दिले. पेंटिंग्ज म्हणजे कलाकृतींकडे त्या निर्जीव वस्तू म्हणून पाहतच नाहीत. कलाकृती पाहणाऱ्यांचीच बनते, असे त्या म्हणतात. तत्त्वज्ञानाच्या व्यासंगामुळे त्या एक महत्त्वाच्या बाबतींत पारंगत होत्या. ते म्हणजे प्रश्न उभे करणे. उदाहरणार्थ, मिथकासंबंधीचे प्रश्न; जाणीव, चेतना, अस्तित्व म्हणजे काय? निरनिराळ्या माध्यमांशी परिचय नंतरच. आपल्या कलाकृतीमध्ये आध्यात्मिकता असल्याचे त्यांना मान्य आहे.सीमा कोहली आपल्या पेंटिंग्जकडे निर्जीव वस्तू म्हणून पाहत नाहीत तर त्यांचे जिवंत अस्तित्व गृहीत धरतात. पेंटिंग असो, शिल्प किंवा प्रत्यक्ष कृती असो, त्या कलाकृती त्यातील गोष्टी, आठवणी यांच्यासह कॅनवासच्या पलीकडे हिंडत असतात. शिवाय साऱ्या जगाला कवेत घेणारा असा सूक्ष्म अदृश्य धागा असतोच. ‘‘माझ्या जागेत कोणी आलं की मी डोळे मिटून घेते आणि मला कोणी पाहिलं नाही असं मानते,” त्या गमतीत म्हणाल्या. लहानपणी त्या लाजाळू आणि अंतर्मुख वृत्तीच्या होत्या. त्यांच्या वडिलांच्या लक्षात आले, की ही मुलगी शब्दांतून सहजपणे व्यक्त होत नाही. त्यांनी तिच्यासमोर कागद आणि रंग ठेवले. ‘‘त्यांचा परिणाम जादुई होता. मला जे सांगायचं होतं ते मी चित्रातून दाखवू शकले.’’ .हा शोध लागला आणि सारेच बदलले. कोहली यांच्या मते कला हे केवळ हुबेहूब चित्र रेखाटणे नव्हते, तर ते संवादाचे एक माध्यम होते म्हणजे आंतरिक सृष्टी आणि बाह्य जगाला जोडणारा एक पूल.काही काळानंतर त्यांना आणखी एका आगळ्याच गोष्टीचा शोध लागला. ‘कलाकृती ही कलाकारांहून मोठी ठरते.’ कलाकृती एकदा का स्टुडिओबाहेर गेली की तिला स्वत:चे स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त होते. पाहणारा रसिक स्वत:चे अनुभव सोबत आणतो. जो रंग चित्रकर्तीला आनंददायी वाटतो त्याचा इतरांना फार वेगळा बोध होऊ शकतो. ‘ती कलाकृती पाहणाऱ्यांचीच बनते.’ त्यामुळे कदाचित त्यांचे कलाविश्व एकाच माध्यमापुरते कधीच मर्यादित राहिले नाही. ‘माझ्या चित्रांना निरनिराळ्या वेशांत वावरायला आवडते. त्यांनी तोच तोच पोशाख का घालावा?’कलाकाराची पाळेमुळेगंमत म्हणजे त्यांच्या कलेला शाळेत फारसे उत्तेजन मिळालेच नाही. त्या पिढीतल्या मुलांनी झोपड्या आणि नद्या यांची हुबेहूब निसर्गचित्रे काढावीत अशी अपेक्षा असायची, तसेच त्यांच्याकडूनही.‘‘मला ते जमतच नसे.’’ परीक्षेत मार्क नेहमी कमी पडायचे. शिक्षकांना लक्षातच येत नसे. ‘‘फक्त माझ्या आईवडिलांना वाटत असे, की माझ्यात एक चित्रकार दडलेला आहे.’’ त्यांनी दिल्लीच्या मिरांडा हाउस मधून तत्त्वज्ञान विषयाचा अभ्यास पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी साउथ दिल्ली पॉलिटेक्निकमध्ये उपयोजित कलांचा अभ्यासक्रम शिकण्यासाठी प्रवेश घेतला. ललित कला न निवडल्याबद्दल सुरुवातीला त्यांना चुटपुट वाटली. हळूहळू निवडलेल्या अभ्यासक्रमाची व्याप्ती त्यांच्या लक्षात येऊ लागली. ‘‘छायाचित्रण, फिल्मवरील प्रक्रिया, इतर साहित्याचा उपयोग इत्यादी मी शिकू शकले.’’ तत्त्वज्ञानाच्या व्यासंगामुळे त्या एका महत्त्वाच्या बाबतींत पारंगत होत्या. ते म्हणजे प्रश्न उभे करणे. उदाहरणार्थ, मिथकासंबंधीचे प्रश्न; जाणीव, चेतना, अस्तित्व म्हणजे काय? निरनिराळ्या माध्यमांशी परिचय नंतरच. .आईने दिली मोठी साथलग्न आणि मुले झाल्यावर काही नवीन आव्हाने आली. दिवसभर साऱ्यांनाच सांभाळून घ्यावे लागे. रात्री मात्र ती मोकळी असायची. कुटुंबातले सगळे निजायला गेले की डायनिंग टेबलावर त्यांच्या कामाचा पसारा मांडून त्या उशिरापर्यंत पेंटिग करायच्या. उजाडायच्या आधी सारे काही जागच्या जागी ठेवून घर पूर्ववत चालू करावे लागे. अनेक वर्षे हे असेच चालू राहिले. सीमाची आई काळजीत पडली. ‘‘त्या म्हणाल्या, ‘माझ्या मुलीला खूळ लागलं आहे. असं नाही चालायचं.’’ फक्त मोडता घालण्याऐवजी त्यांनी अत्यंत उपयुक्त तोडगा काढला.‘‘मुलांची काळजी मी घेते. तू जा की!’’ आई म्हणाली. सीमा ‘त्रिवेणी कला संगम’ मध्ये स्टुडिओत जाऊ लागली; ही १९९४ची गोष्ट. ‘‘ही जणू उत्साहवर्धक वाऱ्याची झुळूक होती.’’आजही रोज त्यांना तिथला टरपेंटायनचा गंध, चित्रकरांचे जमणे आणि एका गटात सामील होणे याची आठवण येते.सुरुवातीच्या कलाकृतींचे आकर्षणते दिवस काहीसे वेगळेच होते. कॅनवास हाती ओढून तयार करावे लागत. फ्रेम्स घरीच ठोकून तयार कराव्या लागत असत. लागणारे साहित्य खर्चीक होते आणि काहीही वाया घालवून चालणार नव्हते. ‘‘काटकसर करावी लागे.’’ रोटरिंग पेन्सना जवहिरासारखे जपावे लागे. ॲक्रिलिक रंग नुकतेच बाजारात येऊ लागले होते. होतकरू कलाकारांना चित्राची प्रक्रिया प्रत्यक्ष काम करून शिकावी लागत असे. ‘‘हे सारे रोमांचकारी होते.’’ हे सोपे नव्हते परंतु विचार आणि साहित्य यांच्यात समन्वय होता. त्या काळात ज्यांचा प्रभाव होता त्यापैकी बुटासाहेब हे महत्त्वाचे. त्यांनी तरुण चित्रकारांवर कधीच दबाव आणला नाही. ‘‘आम्ही काय चित्र काढावे हे त्यांनी कधीही सांगितले नाही.’’उलट ते प्रोत्साहन करत राहिले.‘‘काय करावे हे सुचत नसेल, तर तुम्ही तुमच्या पेंटिंगला काय हवं ते विचारा!’’ हा सल्ला त्यांना अजूनही लक्षात आहे. .Gigi Scaria Art : माती, पुस्तके आणि कुतूहलातून घडलेले जीजी स्कारियांचे कलाविश्व.प्रोत्साहनाची शक्तीत्यांचे पहिले एकल प्रदर्शन १९९८ साली त्यांनी स्वखर्चाने भरवले. हळूहळू त्यांना आधार मिळू लागला. संग्राहक वीरेन्द्र कुमार यांनी त्यांच्या बऱ्याचशा कलाकृती विकत घेतल्या. त्यानंतर त्यांना भेटले इब्राहीम अल्काझी यामुळे त्यांच्या कारकिर्दीला वेगळे वळण मिळाले. ‘‘त्यांनी जेव्हा माझ्या चित्रांचे प्रदर्शन करायची इच्छा व्यक्त केली, तेव्हा मी भांबावून गेले.’’ कोहली यांचे जे काम अल्काझी यांनी पहिले होते. त्याला दोन वर्षे लागली होती. ‘‘मी म्हणाले, ‘मला आणखी दोन वर्षे लागतील, सर!’’’अल्काझी हसून म्हणाले, ‘‘मी तुम्हाला एक वर्ष देतो.’’ २००५ मध्ये भरलेल्या प्रदर्शनामुळे त्यांच्या जीवनाला एक वेगळेच वळण प्राप्त झाले. चित्रांच्या किमती ठरवण्या आधीच संग्राहक त्यांच्या स्टुडिओवर फेऱ्या मारू लागले. ‘‘माझी एकोणीस चित्रे प्राइस टॅग न लवताच विकली गेली.’’ त्या अनुभवाबद्दल त्या कृतज्ञ आहेत. ‘‘माझं काम सहज विसरलं गेलं असतं पण मी सुदैवी निघाले.’’आंतरिक अनुष्ठानांची रचनात्यांच्या कामाचे वर्णन अनेकदा आध्यात्मिक समजले जाते. हे त्या मान्य करतात परंतु काही प्रमाणातच. ‘‘आध्यात्मिक खरे, पण धार्मिक नव्हे!’’ॲडम आणि ईव एका बाजूने तर सरस्वती आणि ब्रह्म दुसऱ्या अशा निरनिराळ्या परंपरेतील असूनही एकत्र दिसू शकतात. त्यात धर्मापेक्षाही कर्मकांडाचे महत्त्व जपतात. ‘‘कर्मकांड हे वैयक्तिक पातळीवर असते.’’ धर्माचे स्वरूप स्पष्ट करण्यासाठी त्या एक सुंदर दृश्य उभे करतात.‘‘पर्वत, जंगल, वाळवंट आणि सागर हे जणू निरनिराळ्या धर्माचे आहेत, पण त्या सर्वांवरून वाहणारा वारा हा मात्र तोच आहे.’’ त्या जेव्हा प्रवास करतात तेव्हा शांतपणे तोच अनुभव घेतात. ‘‘अशी शांतता सर्वत्र सापडते.’’ आध्यात्मिक अनुभव हा भौगोलिक किंवा वैचारिक मर्यादांपलीकडे असतो. .Satish Gupta art journey : मनातल्या रितेपणाचा शोध घेणारा कलावंत....निरंतर प्रवाही आकारकोहली यांच्या कामाचा एक विशेष म्हणजे पुनरावृत्ती होय. काही गोष्टी पुन्हापुन्हा येत असतात एखाद्या सूत्राप्रमाणे. ‘‘ही चिन्हे जणू मंत्रच बनतात.’’कालांतराने त्यांची जवळीक वाढते. ‘‘ते तुमचे मित्र ठरतात.’’ आणि मित्रांप्रमाणे ते बदलत राहतात. पेंटिंग्जना शिल्पाचे स्वरूप येते. शिल्पे प्रत्यक्ष प्रयोगाचे रूप घेतात आणि इंस्टॉलेशन्स, ड्रॉइंगच्या स्वरूपात पुन्हा प्रकट होतात. ‘‘आम्ही कलाकार हेच जणू संस्था ठरतात.’’ अंदाजे २००० नंतर त्यांच्या कामाला ऋषिकेशच्या गंगेशिवाय प्रयोगाचे स्वरूप आले. या अनुभवाचे चित्रण शब्दात करणे कठीण आहे. पण त्यांच्यातील कलाकाराला ते काही करून जपणे आवश्यक वाटले. रंगभूमीवरील प्रयोगांपेक्षा त्यांचे प्रयोग वेगळे आहेत. त्याला संहिता नसते.अनुभवांना हळूहळू चित्रांचे स्वरूप येते. ‘‘पाहणारा पाहतो ते त्यांचे साररूप दर्शन.’’ वारसा लाभलेली संचिते: स्थलांतर, स्मृती आणि सुवर्णगर्भ वर्षानुवर्षे, हिरण्यगर्भ म्हणजेच सोनेरी गर्भाशयाची कल्पना त्यांच्या कामात पुन्हा पुन्हा दिसते. ‘‘आपणा सर्वांचा जन्म गर्भाशयातूनच होतो.’’ अलीकडच्या काळात ह्या कल्पनेचा त्यांच्या कुटुंबाला अविभाजित पंजाबमधून स्थलांतर करावे लागले, या आधाराने स्थलांतर आणि प्रदेशाचे विभाजन यांसंबंधी विचार करताना वापरलेला दिसतो. त्यांचे आजोबा हे एक हकीम होते. त्यांनी जमवलेली जुनी पुस्तके आणि त्यांच्या वडिलांचा उल्लेख त्यांच्या कृतीत दिसून येतो. ‘‘हे सारे एकत्र जाणवते.’’ आठवणी; पूर्वज; कथा; अध्यात्म. एकमेकांशी जोडलेले. काहीही एकाकी अस्तित्वात असू शकत नाही. अदृश्य श्वासांचे गुंजन ऐकताना कोहली यांच्या विश्वकल्पनेचा सर्वांत आकर्षक भाग म्हणजे निर्जीव असे काहीच नाही अशी त्यांची श्रद्धा. ‘‘सर्वच श्वास घेतात.’’ वस्तू श्वास घेतात, चित्रे श्वास घेतात. ज्या गोष्टी आपण निर्जीव समजतो त्याही एका भव्य लयीत सहभाग घेत असतात. ‘‘आपण सारे बदलत असतो.’’ आणि त्यांच्यासाठी कला ही त्या हालचालींचे एक उघड रूप आहे. अदृश्य असलेला श्वासोच्छवास ऐकू येतो तोच साऱ्यांना जोडतो. ह्यामुळे कदाचित निरनिराळ्या संस्कृतीतील दर्शक त्यांना प्रतिसाद देऊ शकतात. मिथक, चिन्हे आणि तेजस्वी दृश्ये यांच्यामागे काही अत्यंत प्रगल्भ असे मानवी सत्य आहे. ते म्हणजे आपल्यापेक्षा विशाल अशा काहीशी जोडून घेण्याचे.---------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.