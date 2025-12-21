New Marathi Books : सीमंतिनी नूलकर यांच्या 'फुलांचे जंगली प्रदेश' पुस्तकातून निसर्गसौंदर्याचा अनोखा अनुभव

प्रा. विश्वास वसेकरमराठीमध्ये निसर्गपर ललितगद्याची एक क्षीण, परंतु, सातत्याने वाहणारी धारा आहे. दुर्गा भागवत, मारुती चितमपल्ली, व्यंकटेश माडगूळकर, शरदिनी डहाणूकर, श्री. द. महाजन या नावांनी गेल्या शतकात ही धारा खंडित होऊ दिली नाही. ही धारा संपन्नतेने पुढे नेणारे आणखी एक नाव म्हणजे, सीमंतिनी नूलकर. त्यांचे ‘फुलांचे जंगली प्रदेश’ हे पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले. या पुस्तकात घडणारे वनसृष्टीचे दर्शन महाराष्ट्र किंवा देशापुरते सीमित नाही, तर विश्वात्मक आहे. लेखिकेला भटकंतीचा विलक्षण छंद आहे. त्यामुळे त्यांनी सगळीकडचा निसर्ग डोळे भरून पाहिला. ‘निसर्गावर केलेले भरभरून प्रेम’ असे या पुस्तकातील एकूण लेखांबद्दल म्हणता येईल. त्यातच त्या मायक्रोबायोलॉजीच्या पदवीधर असल्यामुळे त्यांच्या लेखनाला शास्त्रीय बैठक असून, वनस्पतिशास्त्राच्या संदर्भांमुळे त्यांचे गांभीर्य वाढले आहे. उदा. कचनार या वृक्षाची आणखी तीन नावे सांगून त्या म्हणतात, ‘या झाडाचे वेगळं वैशिष्ट्य म्हणजे, पानांतील छिद्रकांतून ते प्रदूषके शोषून घेतं. अस्थमा, अल्सर, सर्पविषावरचा उतारा असे चौफेर औषधी उपयोग आहेत, पण एक सूर्ख शराराभी होता है कचनारमें!’ .झाडांच्या शास्त्रीय माहितीबरोबरच त्यांच्याशी निगडित सांस्कृतिक संदर्भही देणे लेखिकेला अगत्याचे वाटते. लेखिका म्हणते, ‘त्या त्या ऋतूचे सर्वोत्तम, सुगंधी, सुंदर फूल देवाला वाहू या की! यथा देहे, तथा देवे!’ ज्येष्ठात प्रद्युमनाला चाफा, तर वैशाखात शिवशंभूला अशोकपुष्प! मार्गशीर्षात अनंगत्रयोदशीला योगेश्वर शिवाला धतुरा, बिल्व आणि कदंबाची डहाळी अर्पण करायची, तर नटेश्वराला पळसाची डहाळी.काही आवडत्या वृक्षांविषयी लिहिताना लेखिकेकडून त्यांना झुकते माप दिले गेले आहे. ‘कादंबरी’ हा कदंबावर लिहिलेला लेख सर्वांत सुंदर आहे. कृष्णकथेपासून कालिदासापर्यंत भारतीय संस्कृतीत कदंबाला मला विशेष महत्त्व दिले गेल्याचे याच लेखावरून कळते.इतरही झाडे त्यांच्या सौंदर्यासह या पुस्तकात येतात. बाभळीला लेखिका आकाशमणी म्हणते कारण तिची मण्यासारखी गोल गोल फुले!.New Marathi Book : स्वागत नव्या पुस्तकांचे.नूलकरांना श्रीमंत भाषाशैली लाभली आहे. शब्द घडवण्याचा आणि शब्दांशी खेळण्याचा सुंदर छंद या पुस्तकात दिसून येतो. ‘रुजाने’ हा फारसी शब्द त्यांनी अनेक ठिकाणी वापरला आहे, ज्याचा अर्थ होतो ‘भरलेली बिछाईत’. लायकेन, सुशीर, डेल्फिनियम, रानसाजनी, धोंडी या शब्दांच्या मुळापर्यंत वाचक जेव्हा पोहोचतो, तेव्हा त्यांची अर्थवत्ता त्याला प्रभावित करून जाते.हिंदी, इंग्रजी, मराठी कविता, लोकगीते, गाणी आणि शास्त्रीय संगीताचे त्यांचे ज्ञानही विविध ठिकाणी दिसते. काही लेखांना शीर्षकच बंदीशींचे दिले आहे. उदा. ‘मितवा लागे रे ये कैसी’, ‘केसरिया म्हारो देस, बरसन लागी बदरिया रूमझूमके.’ पुस्तकाच्या शेवटी सुमारे सतरा फुलांची रंगीत चित्रे दिली आहेत, त्यामुळे याची मौलिकता वाढते. त्यात पळस, बहावा, कदंब, बाभूळ, शाल्मली, कांचन यांसारखी परिचित, तर सिया, कुरिंजी, बुरांश, जारुळ, निर्बिशी, अंजनी, उडी चिरायत यांसारखी अपरिचित फुलेही आहेत. यात पाहून वाचकांनी या फुलांचा शोध घेतला, तर त्यांची निसर्गसाक्षरता निश्चितपणे वाढेल आणि त्यांचेही भावविश्व लेखिकेप्रमाणेच समृद्ध व संपन्न होईल!.पुस्तकाचे नाव : फुलांचे जंगली प्रदेशलेखिकेचे नाव : सीमंतिनी नूलकरप्रकाशक : दिलीपराज प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : ९४ मूल्य : १८० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.