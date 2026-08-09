Senior Citizen Health : साठी ओलांडल्यानंतर ज्येष्ठांच्या आरोग्याला कोणते आजार घेरतात?

डॉ. अविनाश भोंडवे - saptrang@esakal.comवयाची साठी उलटलेल्या व्यक्तींना आपण ज्येष्ठ नागरिक म्हणून संबोधतो. या काळातल्या वाढत्या वयानुसार शरीराची रोगप्रतिकार शक्ती कमी होते, अवयवांची कार्यक्षमता मंदावते, हाडांची झीज होते. शरीरातील अशा बदलांमुळे ज्येष्ठ नागरिकांना प्रामुख्याने अनेक दीर्घकालीन आजारांचा आणि विकारांचा सामना करावा लागतो.दीर्घकालीन आजार : असांसर्गिक आजारांमध्ये छुपे मारेकरी मानले जाणारे, उच्च रक्तदाब आणि मधुमेह ज्येष्ठांमध्ये सर्रास आढळतात. त्याचबरोबर रक्तातील कोलेस्टेरॉल वाढल्याने रक्तवाहिन्यांच्या आतला रक्ताभिसरणाच्या मार्गाचा अंतर्गत व्यास कमी होतो. हृदयरोग आणि पक्षाघात : कोरोनरी आर्टरी डिसीज, हार्ट अटॅक, हार्ट फेल्युअर आणि मेंदूला होणारा रक्तपुरवठा खंडित झाल्याने येणारा पक्षाघाताचा (स्ट्रोक) झटका या वयात गंभीर रूप धारण करू शकतो.हाडांचे आणि सांध्यांचे विकार : ऑस्टिओआर्थरायटिस (सांधेदुखी) आणि ऑस्टिओपोरोसिस (हाडे ठिसूळ होणे) या विकारांमुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या चालण्या फिरण्यावर मर्यादा येतात. त्यामुळे अनेकांना गुडघे दुखणे, पाठ आणि कंबर दुखणे अशासारखे विकार उद्भवतात. काही वृद्धांना किरकोळ पडल्याचे निमित्त होऊन, खुब्याच्या किंवा खांद्याच्या हाडांचे फ्रॅक्चर होते, परिणामी ज्येष्ठ नागरिक अंथरुणाला खिळून राहू शकतात..कर्करोग : उतरत्या वयात शरीरामधल्या कोणत्याही अवयवात कर्करोग उद्भवू शकतो. भारतात पुरुषांमध्ये गुदाशयाचा आणि प्रोस्टेट ग्रंथीचा कर्करोग, तर स्त्रियांमध्ये गर्भाशयाच्या मुखाचा आणि स्तनांचा कर्करोग मोठ्या प्रमाणात आढळून येतो. त्याचप्रमाणे घसा, फुफ्फुसे, तोंडाचा कर्करोग हे स्त्रियांच्यात आणि पुरुषात वाढत्या संख्येने दिसून येतात.इतर गंभीर समस्या : डोळ्यांचे विकार (मोतीबिंदू/ग्लॉकोमा), विसरभोळेपणा किंवा स्मृतिभ्रंश (अल्झायमर किंवा स्मृतिभ्रंश), शरीरात कंपवात (पार्किंसोनिझम) निर्माण होतो, तसेच किडणीचे दीर्घकालीन आजार उद्भवतात.आरोग्य जपण्यासाठी काय करावे?हे आणि असे अन्य आजार उद्भवण्याची शक्यता कमी करण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांनी संतुलित आहार घ्यावा. या आहारात फायबरयुक्त पदार्थ, ज्वारी-बाजरी, संपूर्ण गहू, ताजी फळे आणि हिरव्या पालेभाज्यांचा यथेच्छ समावेश करावा. डॉक्टरांच्या सल्ल्याने रोज किमान ३० ते ५० मिनिटे शक्य तितके भरभर चालणे, योगासने, हातापायांचे व्यायाम करावेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आजाराचे वेळेत निदान होण्यासाठी वर्षातून किमान दोनदा डॉक्टरांच्या सल्ल्याने शरीराची वैद्यकीय तपासणी आणि महत्त्वाच्या रक्त चाचण्या कराव्यात. कोणतेही दुखणे अंगावर काढू नये, त्वरित वैद्यकीय सल्ला घ्यावा..Premium|Superbugs: तुम्हीही बरं वाटलं की औषधं घेणं बंद करता का.? पण हे जीवघेणं ठरू शकतं; लॅन्सेटचं संशोधन आणि WHO चा ‘ग्लोबल अक्शन प्लॅन’ सुपरबग्जविषयी काय सांगतोय..?.आजारांचा खर्चआजच्या काळामध्ये वैद्यकीय सेवेतील महागाई (मेडिकल इन्फ्लेशन) वर्षाला १५ ते २० टक्के दराने वाढते आहे. अचानक उद्भवणाऱ्या गंभीर आणि दीर्घकालीन आजारपणाच्या उपचारांत आयुष्यभराची पुंजी किंवा पेन्शनचे पैसे थोड्याच दिवसांतच संपून जातात. अशा वेळी आरोग्यविमा किंवा काही योजना उपयुक्त ठरतात.कॅशलेस उपचारांची सुविधा : कोणत्याही तातडीच्या इलाजांसाठी खिशात पैसे नसले, तरी विमा कंपनीशी संलग्न असलेल्या रुग्णालयात थेट उपचार सुरू करता येतात.खर्चांची परतफेड : हॉस्पिटलमधील रूमचे भाडे, आयसीयूचा आणि खर्च, शस्त्रक्रिया, डॉक्टरांची फी, औषधे आणि चाचण्यांचा खर्च आरोग्य विम्याद्वारे करता येतो. एवढेच नाही, तर हॉस्पिटलमध्ये भरती होण्यापूर्वीचा आणि डिस्चार्ज मिळाल्यानंतरचा काही दिवसांचा खर्चही मिळतो.ज्येष्ठ नागरिकांना विमा कंपन्या का वगळतात?अनेकदा ज्येष्ठ नागरिकांना नवीन आरोग्य विमा घेताना मोठ्या अडचणी येतात किंवा कंपन्या त्यांची पॉलिसी नाकारतात. याची मुख्य कारणे म्हणजे-उच्च जोखीम (हाय क्लेम रिस्क) : विमा क्षेत्राच्या व्यावहारिक गणितानुसार, वयाच्या ६० किंवा ६५ वर्षांनंतर आजारी पडण्याची आणि रुग्णालयात भरती होण्याची शक्यता खूप जास्त असते आणि ती वेळ वारंवार येऊ शकते. यामुळे विमा कंपन्यांना त्यांची पॉलिसीधारकांना मोठ्या प्रमाणात खर्चाची भरपाई द्यावी लागते. त्यामुळे त्यांचा नफा कमी होतो.आधीपासून असलेले आजार (प्री एग्झिस्टिंग डिसीजेस) : बहुतेक ज्येष्ठ नागरिकांना आधीपासूनच मधुमेह, बीपी किंवा हृदयविकार असू शकतो. अशा व्यक्तींना पॉलिसी दिल्यास कंपनीला लगेचच उपचारांचा खर्च करावा लागण्याची शक्यता असते. म्हणूनच कंपन्या अशा रुग्णांना नवीन पॉलिसी देण्यास कचरतात..महत्त्वाची आणि दिलासादायक बाब : विमा नियामक संस्था IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India) च्या नियमांनुसार, आता नवीन आरोग्यविम्यासाठी ६५ वर्षांची वयोमर्यादा पूर्णपणे हटवण्यात आली आहे. कोणत्याही वयाचे ज्येष्ठ नागरिक आता नवीन विम्यास पात्र होऊ शकतात, परंतु कंपन्या त्यांच्या अंतर्गत नियमांनुसार जोखीम तपासून प्रीमियम ठरवू शकतात.पॉलिसीची रक्कम वाढवणे : जर तुमच्याकडे आधीपासूनच आरोग्यविमा पॉलिसी असेल, तर वयानुसार वाढणाऱ्या उपचारांच्या गरजा पाहता त्याची रक्कम (सम ॲश्युअर्ड) नक्कीच वाढवून घेता येते. मात्र अशा परिस्थितीत विम्याचा हप्ता खूप मोठा असू शकतो.सामाजिक योजना : आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत वर्गासाठी, सेवानिवृत्त मध्यमवर्गीयांसाठी काही सरकारी आणि काही खाजगी रुग्णालयांच्या आरोग्य योजनांचा निश्चित उपयोग होऊ शकतो..सकाळ सह्याद्री सुरक्षा कवचही ज्येष्ठ नागरिकांसाठीची एक सर्व समावेशक आरोग्यासाठी आणि कुटुंबाच्या सुरक्षिततेसाठी एक उत्तम योजना आहे. ही योजना ज्येष्ठ नागरिकांना सेकंड इनिंगमध्ये आरोग्य सुविधा, सवलती आणि सुरक्षितता मिळवून देते.प्रमुख वैशिष्ट्येआरोग्य सुविधा : सह्याद्री हॉस्पिटल्सच्या सहकार्याने वैद्यकीय चाचण्या व उपचारांवर विशेष सवलत मिळते.ज्येष्ठांसाठी लाभ : वयोवृद्धांना त्यांच्या आरोग्यासाठी व आनंदी जीवन जगण्यासाठी मदत केली जाते.इतर कार्यक्रम : सभासदांसाठी विविध सांस्कृतिक व मनोरंजनाचे कार्यक्रम देखील आयोजित केले जातात.वयोमर्यादा : ही योजना प्रामुख्याने ५० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या स्त्री पुरूषांसाठी आहे.वैद्यकीय सवलत : यामध्ये रुग्णाच्या हॉस्पिटलमधील उपचार खर्चामध्ये (आयपीडी) ७० टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळते. सवलतीची कमाल मर्यादा १ लाख २५,००० पर्यंत असते.आरोग्य लाभ : ज्येष्ठ नागरिकांना आपत्कालीन परिस्थितीत आणि नियमित तपासणीसाठी मदत होते.वयाची ५० वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच आरोग्यासाठी असलेल्या सकाळ-सह्याद्री सुरक्षा कवच या सारख्या योजनांचा वापर करून ज्येष्ठ नागरिक आपले आरोग्य आणि आर्थिक आयुष्य दोन्ही सुरक्षित करू शकतात. ''आरोग्यम् धनसंपदा'' हा मंत्र जपताना हे सुरक्षा कवच असणे ही काळाची गरज आहे.शनिवार २२ ऑगस्ट नोंदणीची अंतिम तारीख आता मुदतवाढ नाही...त्वरा करा (आजही नोंदणी सुरु)सुरक्षा कवच'' योजनेची नवीन व नूतनीकरणाची सभासद नोंदणी सर्व सह्याद्री स्पेशालिटी लॅब कलेक्शन सेंटरवर (सकाळी ९.३० ते सायं ५.३०पर्यंत )अधिक माहितीसाठी ७७७००६६८८१ किंवा www.surakshakawach.in या वेबसाइटला भेट द्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.