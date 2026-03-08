सप्तरंग

Global Warming and Polar Ice Caps : अंटार्क्टिकातील हिमनद्या; पृथ्वीच्या संतुलनाचा मौन संरक्षक

Antarctica Glacier Conservation : अंटार्क्टिका केवळ बर्फाचा खंड नसून पृथ्वीच्या हवामान यंत्रणेचा केंद्रबिंदू आणि समुद्रपातळीचा रक्षक आहे. येथील 'थ्वाइट्स' सारख्या हिमनद्या वितळणे संपूर्ण मानवजातीच्या अस्तित्वासाठी धोक्याची घंटा असल्याचे उमेश झिरपे यांनी स्पष्ट केले आहे.
Antarctica Glacier Conservation

Antarctica Glacier Conservation

esakal

सप्तरंग टीम
Updated on

उमेश झिरपे - umzirpe@gmail.com

हिमनद्यांचे संवर्धन फक्त हिमालयापुरते मर्यादित नाही; पृथ्वीच्या संतुलनासाठी ध्रुवीय प्रदेशातील हिमनद्या तितक्याच किंबहुना अधिक महत्त्वाच्या आहेत. यातील दक्षिण ध्रुवावर वसलेला अंटार्क्टिका हा केवळ बर्फाचा खंड नाही, तर पृथ्वीच्या हवामान यंत्रणेचा केंद्रबिंदू, समुद्रपातळीचा रक्षक आणि जागतिक पर्यावरणाचा मौन संरक्षक आहे.

हिमालयाच्या पलीकडेदेखील असे काही प्रदेश आहेत, हिमनद्या आहेत, ज्या तुमच्या-आमच्या भविष्यासाठी तेवढ्याच महत्त्वाच्या आहेत. म्हणूनच चला, हिमालयाच्या पलीकडे जाऊया. कारण हिमनद्यांचे संवर्धन फक्त हिमालयापुरते मर्यादित नाही; पृथ्वीच्या संतुलनासाठी ध्रुवीय प्रदेशातील हिमनद्या तितक्याच किंबहुना अधिक महत्त्वाच्या आहेत. यातील दक्षिण ध्रुवावर वसलेला अंटार्क्टिका हा केवळ बर्फाचा खंड नाही, तर पृथ्वीच्या हवामान यंत्रणेचा केंद्रबिंदू, समुद्रपातळीचा रक्षक आणि जागतिक पर्यावरणाचा मौन संरक्षक आहे. जगाच्या नकाशावर तो दूर, निर्जन आणि मानवी जीवनापासून अलिप्त वाटतो; पण प्रत्यक्षात येथे घडणाऱ्या बदलांचे परिणाम संपूर्ण पृथ्वीवर जाणवतात. हिमालयातील हिमनद्या आशियातील नद्यांना जन्म देतात, तर अंटार्क्टिकातील हिमनद्या संपूर्ण जगाच्या समुद्रांचे भविष्य ठरवतात. या हिमनद्यांचे भविष्य सुरक्षित राहिले तरच जगातील सर्वांचे जीवन सुरक्षित व सुखकर राहू शकते.

Loading content, please wait...
Monsoon
Global Warming
Ecology
Climate Change

Related Stories

No stories found.