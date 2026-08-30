Shamit Dash Artistic Journey : शोधयात्रेचे समांतर मार्ग...

हर्ष भटकळशमीत दाश यांना चार्ल्स वॅलीस अभ्यासवृत्ती मिळाल्याने ते लंडनच्या कॅम्बरवेल कॉलेज ऑफ आर्ट्समध्ये जाऊ शकले. तिथे त्यांचा ‘आर्टिस्ट्स बुक’ आणि दस्तऐवज जोपासण्याची अभिलेखागार पद्धत यांच्याशी अधिक गहिरा परिचय झाला. हे सर्व आवश्यकच होते. दाश आवर्जून सांगतात, की एकाच माध्यमात मला कधीही रस नव्हता. जे सुचते त्यानुसार माध्यम ठरते. प्रत्येक वस्तू, निसर्गचित्र आणि छोटीशी आठवण या सर्वामागे एक कथा असते, जी शोधून काढली पाहिजे असे कलावंत शमीत दाश यांना वाटते. चित्रे काढण्यापेक्षा जन, स्थळ आणि वेळ यातील अदृश्य धागेदोरे शोधून काढणे हेच त्यांच्या कलेचे साध्य आहे. शमीत दाश यांच्याशी बातचीत करताना सुरुवातीला ज्या काही गप्पा होतात. त्यांत आठवण येते ती एका तुटक्या सुटकेसची, ज्यात ते जमशेदपूरला असताना बालपणात स्टॅम्प, भेटकार्ड, कॅलेंडरवरील चित्रे, वर्तमानपत्रातील कात्रणे आणि फोटो जमवून ठेवायचे. आठवडा अखेर ते सगळे काढून ते प्रौढीने त्यांच्या दोन-तीन जवळच्या मित्रांना ही जमवाजमव दाखवायचे. आज त्यांना त्यांची गंमत वाटते. ‘हे सारं माझं पहिलं संचित होतं.’ आता मात्र त्यांचे अनेक दृष्ट्या विशेष महत्त्व वाटते. त्या छोट्याशा बॅगेत त्याच्यातील कलात्मकतेचे बीज सापडते. गेल्या कित्येक वर्षात दाश यांनी पेंटिंग, छायाचित्रे, कोलाज, रचनाशिल्प, कलाकारांच्या पुस्तकांची मांडणी आणि जमवलेल्या वस्तू यांवर काम केले आहे. या सगळ्या खटाटोपामागे आहे एकच प्रेरणा जमवाजमव करणे, त्या वस्तूंची जोपासना करणे आणि त्यातूनच भोवतालच्या जगाचा अर्थ लावणे. .Premium|Amravati Animation Education :"तुला तल्लीन होऊन शिकायचंय का?" विजय राऊत यांच्या अमरावतीतील 'ॲनिमेशन गुरुकुल'ची यशोगाथा.समज येण्यापूर्वीच चित्रकलादाश वाढले जमशेदपूर ह्या टेल्कोच्या शहरात. आजूबाजूला हिरवळ होती, टेकड्या होत्या आणि या योजनाबद्ध औद्योगिक शहरात रस्ते भूमितीतील आकृत्यांप्रमाणे काटेकोरपणे आखलेले होते. कलावंत होण्याचे मनात यायच्या खूप आधीपासूनच आपल्याला रचनाबद्ध वस्तूंचे नमुने यांचे आकर्षण आहे याची त्यांना जाणीव झाली. ‘मला चित्र रेखांकित करण्यात विशेष गती नव्हती पण मला माझ्या सायन्सच्या पुस्तकातून तांत्रिक चित्रे काढायला नेहमीच आवडायचं.’ यंत्रे, भूमितीतील आकृती आणि यंत्रसिद्ध अचूकपणा यात निसर्गचित्राइतकाच त्यांना रस होता. घरी भिंतीवर चित्रे काढण्यावर बंदी होती म्हणून ते जमिनीवरील खडूने चित्रे काढायची. त्यांच्या लक्षात एक गंमत आली, ओल्या जमिनीवर काढलेल्या चित्रांच्या खडूच्या खुणा बऱ्याचदा तशाच राहतात. ‘त्या चित्रांवर कोणी चालले तरी ती चित्रे तशीच राहतात, हे माझ्या लक्षात आलं.’ अनेक वर्षानंतर बालपणातील हा खेळ त्यांना भावतो. त्यांना वाटणाऱ्या निरंतरतेच्या ध्यासासाठी, स्मरण आणि जोपासना यांच्या महत्त्वासाठी या सार्या गोष्टींनी त्यांचे आजचे कलाजीवन व्यापले आहे. चित्रे काढता काढता ते मॉडेल नमुने तयार करू लागले. त्यांनी कष्टपूर्वक मालवाहू, खोदकाम करणारे, खोदकाम यंत्र (एस्कवेटर्स) आणि रंगमंचासाठी सामान यांची मॉडेल आगपेटी, पुठ्ठा आणि घरातल्या टाकाऊ गोष्टी घेऊन तयार केल्या. ते टेल्कोच्या हॉबीसेंटरमध्ये जाऊ लागले. तिथे छायाचित्रण आणि काळोख्या जागी फिल्म डेव्हलप करण्याची रासायनिक प्रक्रिया, फोटो छापणे इत्यादी त्यांना शिकता आले. नकळत कुमारवयातच ते ड्रॉइंग, बांधकाम, छायाचित्रण आणि डिझाईन करणे या क्षेत्रांशी परिचित होत होते.प्रोत्साहन देणारे शिक्षककुटुंबाच्या एका ज्येष्ठ मित्राने सुचवले की या मुलाने जमशेदपूरच्या टागोर सोसायटीत दाखल व्हावे तेव्हा सारे बदलू लागले. तिथे एल.आय. सिंग यांच्यासारख्या शिक्षकाच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांना वॉटरकलर आणि स्टिल लाईफ या कलापद्धतींचा तर परिचय झालाच, शिवाय निरीक्षण करताना आवश्यक अशी शिस्त ध्यानात आली. ‘माझ्या शिक्षकांनी निसर्गाकडे पाहण्याची दृष्टी दिली. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे त्यांनी मला चित्रकार होण्याचा आग्रह केला नाही. त्यांनी फक्त कसं पाहायचं ते शिकवलं.’ दुसरे एक मार्गदर्शक कमलेश विश्वास यांना शमीतमधील कलावंत लगेच ओळखता आला. त्यांनी शमीत यांना या व्यवसायाकडे वळवले. आर्ट कॉलेजमध्ये शिकता येईल असा बोध पहिल्यांदाच झाला. शमीतच्या वडिलांना मात्र हे पटले नाही. ‘तू जर आर्ट कॉलेजला गेला तर त्याचा खर्च मिळेल असं समजू नकोस!’ पण शमीतच्या मातोश्री आणि वडीलबंधू यांचा विचार वेगळा होता. या दोघांनी या निर्णयाला पूर्ण पाठिंबा दिला..Premium|The Art of Anju Dodiya : स्वतःची ओळख सापडणे ही कठीण गोष्ट... .मार्ग ठरवणेशमीत कलकत्त्याच्या गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट अँड क्राफ्टमध्ये दाखल झाले. उपयोजित कला किंवा अप्लाइड आर्ट घेतल्याने चरितार्थाची सोय होईल असा त्यांनी विचार केला. मार्ग निवडला तो चुकीचा आहे हे त्यांच्या लवकरच लक्षात आले. ‘कॉलेजच्या चित्रकलेचे तांत्रिक पैलू उत्तम शिकवले जात, तरी मी स्वतःलाच विचारत राहिलो की माझ्यातील कलावंत कसा सापडणार.’ त्यांना विभाग बदलून ललित कला हा विषय मिळेना तेव्हा त्यांनी कष्टाने कॉलेज सोडण्याचे ठरवले. ते शांतिनिकेतनमधील कलाभवनात गेले तेव्हा मात्र विचारांना वेगळेच वळण मिळाले. तेथे ड्रॉइंगचे तंत्र हे अचानक कमी महत्त्वाचे जाणवू लागले. विचारांना अधिक महत्त्व होते. तेथील शिक्षक साऱ्यांचा शोध घेण्याचे आव्हान देत. के.जी. सुब्रमण्यन यांच्याशी झालेला संवाद त्यांना जन्मभर पुरला.‘मला नंदलाल बोस यांची पेंटिंग आवडतात पण स्वतःची नव्हे, असे मी त्यांना सांगत होतो. ड्रॉइंगबद्दल न बोलता त्यांनी मला बीजापासून वाढलेल्या वृक्षांची गोष्ट सांगितली. झाडाची प्रत्येक फांदी ही उजेड आणि हवा यांची मागणी करत असते. तो कलेच्या संदर्भातलाच धडा होता.’ दुसरे एक मार्गदर्शक आर.शिवकुमार यांनी समजावले की वास्तववाद ही फक्त सुरुवात आहे. एकदा का कलाकाराला पद्धत समजली की वास्तवापलीकडे जाण्याचे स्वातंत्र्य त्याला त्याच्या प्रतिभेमुळे मिळते. हे धडे मिळाल्यावर शमीत वेगळा विचार करू लागले. शांतिनिकेतन त्यांना रंगवायचे कसे ते फक्त शिकवत नव्हते, कलाविचार कसा करायचा याचे ते शिक्षण होते.दिल्लीतील आत्मशोधकलाभवनमधील शिक्षण संपून ते दिल्लीला गेले तेव्हा त्यांच्याकडे फक्त काही अवजारे होती आणि काही हजार रुपये. अनिश्चितता तर होतीच, त्या शहरात कठीण तर गेलेच पण त्यांना मोकळेही वाटले. ‘मला स्वतःचे स्थान निर्माण करावेच लागले.’ असे ते सांगतात. शाळेत शिक्षकाची नोकरी घेतल्याने उदरनिर्वाहाची सोय झाली. ते राहत होते त्या बरसाती खोलीत छायाचित्रण, झेरॉक्स प्रिंट्स, कोलाज आणि कलाकारांच्या पुस्तकांची मांडणी असे काम सुरू झाले. हळूहळू पेंटिंग मागे पडले. परंतु ते पुरते बंद न करता शमित नवीन वाटा शोधू लागले. सुरुवातीला त्यांच्या कलाकृतींची प्रदर्शने कलकत्त्याच्या सेंटर ऑफ इंटरनॅशनल मॉडर्न आर्ट (सीआयएमए) या गॅलरीत भरली आणि नंतर दिल्लीत नेचर मोर्ट येथे. तिथे रसिकांना छायाचित्रण, इन्स्टॉलेशन, प्रिंट मेकिंग आणि पुस्तकांचे कलात्मक स्वरूप हे सर्व ज्यांच्या कलेत एकत्र नांदते असा कलावंत मिळाला. त्यांना चार्ल्स वॅलीस अभ्यासवृत्ती मिळाल्याने ते लंडनच्या कॅम्बरवेल कॉलेज ऑफ आर्ट्समध्ये जाऊ शकले. तिथे त्यांचा ‘आर्टिस्ट्स बुक’ आणि दस्तऐवज जोपासण्याची अभिलेखागार पद्धत यांच्याशी अधिक गहिरा परिचय झाला. हे सर्व आवश्यकच होते. ‘एकाच माध्यमात मला कधीही रस नव्हता. जे सुचते त्यानुसार माध्यम ठरते.’.अदृश्याचे उत्खननशमीत आपल्या कलाकृतींचा मूलाधार म्हणून तीन गोष्टींचा उल्लेख करतात. निसर्गचित्र, पुरातत्त्व आणि वास्तुशास्त्र. पण या प्रत्येक संज्ञेच्या पारंपरिक अर्थापेक्षा त्यांना वेगळे प्रतीत होते. निसर्ग म्हणजे फक्त देखावे नव्हे, निसर्ग हा सहजपणे इतिहास, हिंसा, आठवणी आणि दैनंदिन जीवन यांचा साक्षीदार आहे. पुरातत्त्व विद्या ही सुद्धा अनेक गोष्टी साधू शकते. ‘पुरातत्त्ववेता जमवलेल्या वस्तूंपासून काही कथन तयार करतात. काही प्रमाणात कलावंतही तेच करत असतो.’ वास्तुशास्त्रज्ञाचे काम फक्त इमारती बांधण्यापुरते मर्यादित नसते. त्या जागेत लोक राहतात आणि त्यांच्यात नाती निर्माण होतात. या कल्पनांचा त्यांच्या कामात नेहमीच संकर झालेला दिसतो. गंजलेले पत्रे, फोटोकॉपीसाठी वापरलेले कागद, पुठ्ठ्याचे डबे, फोटो, फेरीवाल्यांचे फलक, नकाशे, बांधकामाच्या जागा आणि शहरातील घनकचरासुद्धा त्यांच्या संचयात स्थान मिळवतात. आपल्या देशातील गावागावात रस्ते जणू जिवंत दस्तऐवज आहेत असे ते नेहमी सांगतात. म्युझियम मधून वस्तू काळजीपूर्वक रचून ठेवल्या जातात. फेरीवाले जे मांडतात ते दिवसागणिक अनपेक्षित असते. या अनियोजित रचना त्यांना स्फूर्तीदायक वाटतात. निरनिराळ्या वस्तूंनी रचनांनी आणि तुकड्यांनी माखलेल्या त्यांच्या कलाकृती पाहून फक्त त्यातील अर्थ हुडकावा असे ते पाहणाऱ्याला उद्युक्त करतात.शोधयात्रेचे फलितचित्रकार म्हणून कामाशिवाय त्यांचे संशोधनही तितक्याच आस्थेने चालू आहे. शांतिनिकेतनचे वास्तुशास्त्र आणि बंगालमधील राजकीय व्यंगचित्रे यांवरील त्यांचे लेखन त्यांच्या कलाकृती इतकेच औत्सुक्यपूर्ण आहे. संशोधनात्मक लेखन आणि कलाकुसर या त्यांच्यासाठी वेगवेगळ्या गोष्टी नाहीत. शोधयात्रेचे ते दोन समांतर मार्ग आहेत. रवींद्रनाथ टागोर आणि शांतिनिकेतनची परंपरा या दोघांचाही त्यांच्यावर प्रभाव दिसतो. भारतीय आधुनिकता समजून घ्यायची असेल तर फक्त चित्रकलेचे माध्यम पुरेसे नाही त्यासाठी वास्तुकला, पुस्तकप्रकाशन, टायपोग्राफी, हस्तकला, शैक्षणिक आणि पर्यावरणाविषयीचे विचार हे सारे लक्षात घ्यायला हवेत. ‘आधुनिकता म्हणजे फक्त शैली नव्हे त्याही पलीकडे ती आहे,’ असे ते म्हणतात. ही त्यांची श्रद्धा, त्यांची कला आणि त्यांचे लेखन या दोहोंतून प्रकट होते. जमशेदपूरला पलंगाखाली ठेवलेली तुटकी बॅग आता नाहीच परंतु तो उत्साह अजून कायम आहे. आज त्याचे स्वरूप मोठे झाले आहे. त्यात फोटो आहेत, इमारती आहेत, निसर्ग आहे, छोट्यामोठ्या जमवलेल्या गोष्टी आहेत, कलाकारांची पुस्तके आहेत, रस्त्यावरील भरलेला बाजार आहे आणि मुख्य म्हणजे वर्षानुवर्षे जग पाहून जमवलेल्या आठवणी आहेत. शमीत यांच्यासाठी कला म्हणजे फक्त चित्रे रंगवणे नव्हे, तर त्यांच्यात लपून वाट पाहत असलेल्या काही कथा शोधून काढणे हे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.