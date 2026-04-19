New Marathi books : महाराष्ट्र घडवणारे ११ हजार 'शिल्पकार' एकाच ठिकाणी! ऐतिहासिक चरित्रकोशाचे नवे खंड प्रकाशित; काय आहे या महाग्रंथाचे वैशिष्ट्य?

वर्षा वेलणकर - saptarang@esakal.comभारताच्या इतिहासाचा आढावा घ्यायचे ठरवले, तर वैविध्यपूर्ण प्रदेशांनी या देशाच्या उन्नतीसाठी आणि प्रगतीसाठी काय काय योगदान दिले आहे, याचा मोठा लेखाजोखा मांडावा लागतो. त्यात महाराष्ट्राचे नाव कायमच वरच्या स्थानावर राहिले आहे. मात्र, या कणखर, राकट आणि आर्थिकदृष्ट्या संपन्न राज्याच्या जडणघडणीत ज्यांचा सहभाग होता त्या धुरिणांची माहिती, त्यांचे कार्य हेही राज्याच्या प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने आधुनिक महाराष्ट्राची जडणघडण - शिल्पकार चरित्रकोश ही मालिका महत्त्वाची ठरते. महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात 'साप्ताहिक विवेक'ने आधुनिक महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत विविध क्षेत्रात अग्रेसर असलेल्या व्यक्तिमत्त्वांची संपूर्ण माहिती देणाऱ्या चरित्रकोशांची मालिका प्रकाशित करण्याचा संकल्प केला. या मालिकेतील समाजकारण-राजकारण-पत्रकारिता आणि उद्योग-अर्थकारण-क्रीडा हे दोन खंड नुकतेच प्रकाशित झाले आहेत. कोशात विशिष्ट पद्धतीने नोंद करण्यात आली आहे. चरित्रनायकाचे नाव, जन्मतारीख, शिक्षण, व्यक्तिगत परिचय आणि त्यांच्या योगदानाची सविस्तर माहिती असे माहितीचे स्वरूप आहे. विषयांचा आवाका पाहता २८ विषयांवरील बारा खंडांमध्ये ११ हजारांहून अधिक पानांचा मजकूर समाविष्ट करण्यात आला आहे. चरित्रनायकाच्या नोंदीची चरित्रनोंद, टिपणनोंद व नावाचा उल्लेख अशी विभागणी करण्यात आलेली आहे. नव्याने प्रकाशित झालेल्या समाजकारण - राजकारण - पत्रकारिता आणि उद्योग - अर्थकारण - क्रीडा या विषयावरील खंडातील माहितीवरून या सहा क्षेत्रांमध्ये राज्यातील किती तज्ज्ञांनी भरीव कार्य केले आहे हे लक्षात येते. अर्थकारण या क्षेत्रातसुद्धा आपल्या बुद्धिमत्तेचा ठसा उमटवणाऱ्या असंख्य अर्थतज्ज्ञांची ओळख आपल्याला या खंडाच्या माध्यमातून होते. डॉ. अरुण टिकेकर आणि डॉ. अरुणा ढेरे यांनी संपादित केलेल्या समाजकारण खंडाची नोंद महाराष्ट्रातील प्रत्येक माणसाने घ्यावी. या विभागावर नजर टाकताना लक्षात येते की, आदिवासी कल्याण, बालसुधार, आरोग्य, समाजहित, स्त्रियांचे उत्थान, शिक्षण इत्यादी क्षेत्रांमधील रूढी, बुरसट परंपरांच्या विरोधात बंड पुकारून समाजात परिवर्तन घडवून आणणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वांची यादी केवढी मोठी आहे!.राजकारणातील महाराष्ट्राचा सहभागही कायम लक्षणीय राहिला आहे. राज्यातील गेल्या दोन दशकातील राजकीय उलाढालीचा आढावा घेण्यासाठी या विभागातील नोंदी खूप उपयुक्त आहेत. कुठल्याही प्रकारच्या राजकीय संदर्भासाठी हा खंड हाताशी असणे आवश्यक आहे. राजकारण विभागाचे संपादन डॉ.जे.व्ही. नाईक, दीपक हनुमंतराव जेवणे आणि संजीवनी शिंत्रे यांनी केले आहे. खंड निर्मितीसाठी भारत फोर्ज लिमिटेड, पुणे आणि राज्य मराठी विकास संस्था यांचा सहयोग लाभला आहे. महाराष्ट्रातील पत्रकारिता, पत्रकार, लेखक आणि त्यांचे योगदान विलक्षण आहे. याची अनुक्रमणिकाच आठ पानांची आहे. या विभागाचे संपादन वासुदेव कुलकर्णी यांनी केले आहे. क्रीडा विभागातील नोंदी अक्षरशः कादंबरी वाचावी इतक्या रोचक आहेत. त्यातील महिला क्रीडापटूंचे योगदान वाचताना आपला ऊर अभिमानाने भरून येतो. आपल्या मराठमोळ्या मुलींचा प्रचंड अभिमान वाटतो. तसेच, पुरुष खेळाडूंचीही मोठी यादी आपल्याला पाहायला मिळते. काही नोंदी वाचताना अचानक डोळे विस्फारले जातात. महाराष्ट्रातील नामांकित क्रीडा संस्थांचाही परिचय यात आहे. उद्योग व अर्थकारण विभागाचे संपादक अभय टिळक, तर क्रीडा विभागाच्या संपादक डॉ. संध्या जिंतूरकर आणि सहसंपादक डॉ मंदाकिनी पानसरे आहेत. या तिन्ही विभागाच्या कार्यकारी संपादक संजीवनी शिंत्रे आहेत. कोशाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण मांडणीचा उल्लेख विशेषत्वाने करणे आवश्यक वाटते. प्रत्येक विभागाचे संपादकीय वाचणे हा त्या क्षेत्राचा दोनशे वर्षांच्या इतिहासाचा आढावा घेण्यासारखे आहे. हीच माहिती मुक्त स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व मजकूर विकिसोर्स, विकिपीडिया आणि maharashtranayak.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे..पुस्तक : समाजकारण - राजकारण - पत्रकारिता (शिल्पकार चरित्रकोश मालिका)पृष्ठे : १२२०, मूल्य : १२०० रु.पुस्तक : उद्योग - अर्थकारण - क्रीडा (शिल्पकार चरित्रकोश मालिका)पृष्ठे : ८००, मूल्य : १२०० रु.दोन्हींचे प्रकाशक : हिंदुस्थान प्रकाशन संस्था, मुंबई.