Premium|Shivaji Maharaj Surat Return Strategy : सुरतहून परतताना शिवाजी महाराजांनी मुघलांचा डाव कसा उलटवला?

अनिकेत यादव - इतिहास अभ्यासक राजे ६ ऑक्टोबर रोजी सुरतहून निघाले. शत्रूचा धोका टाळण्यासाठी, त्यांनी जाण्या-येण्याचा मार्ग वेगळा ठेवण्याची रणनीती आखली. मुघलांचे मुख्य सैन्य औरंगाबाद व बुर्हाणपूर येथे असल्याने राजांनी घाटमाथ्यावरून स्वराज्यात परतण्याचे ठरविले. ही बातमी समजताच मुघलांनी त्यांना सातमाळ रांग ओलांडू न देण्याचा दृढनिश्चय केला. मुघलांची ही रणनीती हाणून पाडत राजांनी १७ ऑक्टोबर १६७० रोजी झालेल्या युद्धात स्वतः उतरून मुघलांचा दारूण पराभव केला.मुघलांची हालचाल ः ही बातमी दख्खनचा सुभेदार शाहजादा मुअज्जमपर्यंत पोहोचली आणि एकच खळबळ उडाली. त्याने बुर्हाणपूर येथे असलेल्या दाऊदखानाला राजांना अडविण्याचा तातडीचा खलिता पाठविला. त्यानुसार दाऊदखान (कुरेशी) बुऱ्हाणपूरहून निघाला खरं, परंतु राजांच्या दिशेने जाण्याऐवजी त्याने नैऋत्येकडे सुमारे १८० कि.मी.चा प्रवास करून औरंगाबाद गाठले. (बहुधा त्याच्याकडे पुरेसे सैन्य नसावे). तिथे त्याने शाहजाद्याची भेट घेतली. तिथून तो पूर्वेला सुमारे ६३ किमी वरील वैजापूर येथे सैन्याची जमवाजमव करण्यासाठी पोहोचला. आता त्याच्यासोबत राव भाऊसिंग हाडा, इख्लासखान मियाना ऊर्फ अब्दुल मुहम्मद, राय मकरंद खत्री, शेख सफी, मीर अब्दुल मबूद (तोफखाना प्रमुख), संग्रामखान घोरी, भान पुरोहित, गालिब खान, नारोजी, बसवंतराव, भीमसेन सक्सेना (‘तारीख-इ दिल्कुशा’ या ग्रंथाचा लेखक) इत्यादी सरदार होते.शिवसैन्याची मुल्हेरवर स्वारी ः सुरतपासून पूर्वेला सुमारे १०० किमी अंतरावरील सोनगढ मार्गे नवापूर येथे राजे पोहोचले. या मार्गावर उंच डोंगररांगा नसल्यामुळे, सोबतच्या खजिन्याची वाहतूक सुलभ व्हावी म्हणून हा मार्ग निवडला होता. वाटेत येणाऱ्या मुघली ठाण्यांची लूट करत, १४ ऑक्टोबरच्या सुमारास त्यांनी मौसम नदीजवळ व मुल्हेर (औरंगगड) किल्ल्याजवळची मुल्हेरची पेठ लुटली. मुल्हेरचा किल्लेदार असलेला नेकनाम खान हा किल्ल्यावर पळून गेला. मात्र मुल्हेर लुटल्याची बातमी त्याने तातडीने शाहजाद्याला व दाऊदखानाला धाडली. त्यानंतर पूर्वेकडील ८ किमी अंतरावरील ताहराबाद येथे पोहोचल्यानंतर राजांनी तिथून ईशान्येस सुमारे २२५ कि.मी. अंतरावरील बुऱ्हाणपूर व मार्गावरील मुघली प्रदेशात छापे टाकण्याची हूल उठविली. त्यामुळे जागोजागचे मुघल सरदार अजूनच बिथरले आणि सर्वत्र गोंधळ माजला. दाऊदखान सैन्यानिशी आपली परतीची वाट अडविण्यासाठी बुऱ्हाणपूरहून औरंगाबादला आल्याची बातमी राजांना टेहळ्यांनी (हेर) दिली होती. त्यामुळे जवळच्या साल्हेर व मुल्हेर किल्ल्याकडे न जाता, वेगाने सातमाळ डोंगररांग ओलांडण्यासाठी त्यांनी दक्षिणेकडे आगेकूच केली..Premium|Chh. Shivaji Maharaj Agra Escape Plan : औरंगजेबाच्या कडेकोट पहाऱ्यातही शिवाजी महाराजांनी सुटकेची तयारी कशी केली?.दाऊद खानाची आगेकूच ः इकडे औरंगाबादवरून वैजापूर येथे आल्यानंतर दाऊदला बातमी मिळाली की, राजांनी नुकतीच मुल्हेरची पेठ लुटली असून ते आता परतीच्या मार्गावर आहेत. आता राजे सातमाळ रांग ओलांडून नाशिकमार्गे प्रवास करणार, याची खात्री झाल्याने त्यांना या डोंगररांगेत अडविण्यासाठी दाऊदने कंबर कसली. आणि वैजापूर येथे असलेला दाऊद वेगाने निघाला व वायव्येस सुमारे ६७ किमी अंतरावर असणाऱ्या चांदवड (चांदूर/चांदोर) येथे १६ ऑक्टोबर १६७०च्या सायंकाळी पोहोचला. चांदवडचा किल्लेदार बाकी (बागी) खान हा मराठ्यांच्या संभाव्य आक्रमणाच्या भीतीमुळे किल्ल्यावर जाऊन बसला होता. दाऊदखान आल्याचे कळताच तो किल्ल्याखाली येऊन त्याला भेटला. तोपर्यंत रात्रीचे ९ वाजले होते.शिवसैन्याने सातमाळ रांग ओलांडली ः १६ ऑक्टोबरच्या सायंकाळी राजे सातमाळ रांगेजवळ पोहोचले. दाऊद वैजापूरहून आपल्या दिशेने येत असल्याची बातमी राजांना समजली. आता राजांना कळाले की, काहीही झाले तरी उद्या युद्ध अटळ आहे! युद्धशास्त्राच्या संकेतानुसार अडथळ्याच्या पलिकडे आधी पोहोचणे गरजेचे होते. शिवाय खजिना सोबत ठेवून दाऊदशी युद्ध करणे धोक्याचे होते. त्यामुळे राजांनी आपल्या सैन्याची विभागणी केली व सर्वांना वेगवेगळ्या वाटांनी खिंड ओलांडण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार काहींनी वणीजवळून तर काहींनी अन्य घाटवाटांनी वेगाने मार्गक्रमण सुरू केले. खजिन्यासोबत पायदळ व निवडक घोडदळ दिले व पहाट होण्याआधीच ही तुकडी वणी-दिंडोरीच्या मार्गे मार्गस्थ झाली. स्वतः राजांनी चांदवडच्या पश्चिम-वायव्येस सुमारे १५ कि.मी. अंतरावर असलेल्या कांचन-मंचन येथील ‘कांचनबारी’च्या खिंडीतून सातमाळ ओलांडली व ते देखील दिंडोरीच्या दिशेने वेगाने निघाले.रणभूमीचे भौगोलिक वर्णन ः नाशिकच्या उत्तरेकडे सुरगण्यापासून नांदगावपर्यंत पश्चिम-पूर्व अशी ‘सातमाळ’ (ऊर्फ चांदवड) डोंगररांग पसरलेली आहे. पश्चिमेकडून चालत गेल्यास या रांगेत अचला, अहिवंत, सप्तश्रृंगी (जगदंबेचे जागृत शक्तिपीठ), मार्कंड्या, जवळ्या-रवळ्या, धोडप (या रांगेतील सर्वोच्च किल्ला), इखारा, मंचन-कांचन, कोळदेहेर-राजदेहेर, इंद्राई, रासलिंग, चांदवड (मुख्य ठाणे), अणकाई-टणकाई अशी गिरीशिखरे आहेत. या डोंगररांगेतून उत्तर-दक्षिणेस जाणाऱ्या अनेक छोट्या-मोठ्या घाट/खिंडी आहेत. येथे या खिंडींना ‘बारी’ असे संबोधले जाते. अशा भाऊडबारी, उंबरबारी, कांचनबारी इत्यादी नावांच्या अनेक घाटवाटा येथे आहेत. या घाटवाटा अडविल्यास ही पर्वतरांग ओलांडणे दुरापास्त होत असे. याशिवाय या रांगेच्या उत्तर व दक्षिणेस पसरलेला २५-३० कि.मी. पर्यंतचा भूप्रदेश अनेक छोट्या-मोठ्या टेकड्या, मैदानी पठारे व ओढ्यानाल्यांनी अधिकच दुर्गम बनलेला आहे. त्यामुळे या प्रदेशात लढायांसाठी हलकी घोडदळे जास्त प्रभावी ठरू शकत होती. मात्र मुघल सैन्य ज्या प्रकारच्या पारंपरिक समोरासमोरच्या मैदानी लढाईसाठी सरावलेले होते, त्यांच्यासाठी हा खाचखळग्यांचा भूभाग अजिबात सोईचा नव्हता. हेरांनी आणलेल्या बातम्या व स्वतः प्रत्यक्ष भौगोलिक निरीक्षण करून, रणभूमी पारखण्यात वाकबगार असणाऱ्या शिवरायांनी १० हजार घोडदळासह, कांचनबारी खिंड ते नैऋत्येस सुमारे १५ कि.मी. अंतरापर्यंत असलेल्या भूप्रदेशाची युद्धासाठी निवड केली. आणि ठरवले की, ‘इथेच शत्रूला रोखायचे आणि खजिना निर्धास्तपणे स्वराज्याकडे मार्गस्थ करायचा!’.युद्धाचे पडघम वाजले ः इकडे १६ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्री, दाऊदच्या हेरांनी त्याला बातमी दिली की, राजांनी खिंड ओलांडली असून ते नाशिक (गुल्शनाबाद)च्या दिशेने निघाले आहेत, तर त्यांच्या सैन्याची एक तुकडी मागे राहिलेल्या सैनिकांना एकत्र करण्यासाठी खिंडीतच थांबली आहे. राजे एवढ्या वेगाने आणि रात्रीतूनच खिंड ओलांडतील याची दाऊदखानास अपेक्षा नव्हती. मात्र ही बातमी कळताच क्षणाचाही विलंब न करता दाऊद सर्व सैन्यानिशी चांदवड येथून त्यांच्या पाठलागावर निघाला. अंधारामुळे मुघल सैन्याची ताटातूट झाली आणि दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच १७ ऑक्टोबरच्या पहाटे, इख्लासखानाच्या नेतृत्वाखालील मुघल सैन्याची आघाडीची तुकडी रणभूमीजवळील एका टेकडीवर पोहोचली. मराठ्यांना गाफिलपणे गाठून त्यांचा फडशा पाडू, या इराद्याने धावतपळत आलेल्या मुघली सैन्याला समोर लढण्यास सुसज्ज असलेला शिवरायांचा सेनासागर पाहून धक्का बसला. घोड्यावर स्वार झालेले शिवाजीराजे अंगात बख्तर घुगी घालून, दोन्ही हातात दांडपट्टा चढवून लढण्यास सज्ज होते. सेनापती प्रतापराव गुजर, व्यंकोजी दत्तो, आनंदराव मकाजी इत्यादी सरदारही राजांसोबत होते.(सभासद बखर).इख्लासखानाचा पराभव ः पुढे येऊन पोहोचलेल्या तरुण इख्लासने, दाऊदची मुख्य सैन्यतुकडी येईपर्यंत वाट पाहण्याऐवजी उतावीळपणे रणांगणाच्या दिशेने झेप घेतली. यावेळी इख्लासखान हा आघाडीला (म्हणजे ‘हरावली/बिनी’ ला) तर गालिब खान, नारोजी, बसवंतराव हे पिछाडीला (म्हणजे ‘चंदावली’ ला) होते. सु.५ हजाराचे इख्लासचे सैन्य सु.१० हजार शिवसैन्याशी झुंजण्यासाठी मैदानात उतरले. इख्लासचे सैनिक उंटांवरून आणलेल्या शस्त्रास्त्रांसह लढाईची तयारी करत असतानाच, शिवसैन्याने अचानक माघार घेतल्याचे भासविले. हे पाहून इख्लासने घोडदळाची एक लहान तुकडी सोबत घेऊन त्यांच्यावर बेपर्वापणे चाल केली. परंतु शिवसैन्याच्या चक्रव्यूहात अडकून तो गंभीर जखमी झाला आणि घोड्यावरून खाली कोसळला. तेवढ्यात दाऊदखान युद्धभूमीवर पोहोचला आणि इख्लासने केलेला आततायीपणा त्याच्या नजरेस पडला. त्यामुळे त्याने तातडीने राय मकरंद खत्री, शेख सफी, संग्रामखान घोरी, भान पुरोहित इत्यादींच्या नेतृत्वाखाली एक मोठी फौज, तोफखाना व बंदुकधारी सैनिक पुढे रवाना केले.मुघलांची तुकड्या-तुकड्यांत दाणादाण ः त्याचवेळी, ओढ्यांनी वेढलेल्या एका उंचावरील ओसाड गावात आपल्या युद्धसाहित्याची जबाबदारी बाकीखानाकडे सोपवून दाऊदखान देखील त्यांच्यामागोमाग रणांगणात उतरला. परंतु तोपर्यंत शिवसैन्याने राय मकरंदाच्या तुकडीची चांगलीच धुलाई केली होती. संग्रामखान घोरी व त्याचे सैनिकही गंभीर जखमी झाले होते. अनेक मुघल सैनिकांना कापून काढले होते. अशाप्रकारे, मुघली सैन्य एकाचवेळी एकत्रितपणे न उतरता तुकड्या-तुकड्यांनी रणांगणात उतरले. ज्यामुळे शिवसैन्याला त्यांना टप्प्याटप्प्याने पराभूत करता आले. दाऊदच्या आगमनानंतर शिवसैन्य काही काळ मागे हटले आणि जखमी झालेल्या इख्लासची सुटका करण्यात आली..मुघलांचा पराभव व शिवसैन्याची माघार ः तोफखाना आणि बंदुकधारी सैनिकांच्या माऱ्यामुळे शिवसैन्याने तात्पुरती माघार घेतल्याचे दाखविले. मात्र मुघली सैन्याच्या सभोवताली ते घिरट्या घालून हल्ले करतच राहिले. घोडदळाच्या अनेक चकमकी होत होत, ही लढाई ८-१० कि.मी.च्या भागांत कित्येक तास सुरू राहिली. येथील भूभाग खडतर आणि चढ-उताराचा असल्यामुळे शिवसैन्याने आपल्या डावपेचांनी मुघल तोफखान्याचा प्रमुख (दरोगा) मीर अब्दुल मबूद याला मुख्य सैन्यापासून वेगळा पाडला आणि त्याच्यावर हल्ला चढवला. यात त्याचा एक मुलगा मारला गेला आणि तो स्वतः गंभीर जखमी झाला. सुरुवातीच्या चकमकींमध्ये मुघलांचे अतोनात नुकसान झाले होते आणि संध्याकाळपर्यंत तर त्यांची स्थिती अत्यंत बिकट झाली होती. तोपर्यंत दाऊदकडे प्रत्यक्ष लढण्यासाठी २ हजारापेक्षा जास्त सैनिक राहिले नव्हते. अखेर सामानाच्या रक्षणासाठी मागे ठेवलेल्या बाकीखान व अन्य सरदारांच्या तुकडीलाही रणांगणावर पाचारण करण्यात आले आणि पुन्हा एकदा तुंबळ युद्ध जुंपले. रात्र होताच युद्धातून माघार घेण्याची सूचना राजांनी आपल्या सैनिकांना दिलेली होती. त्यामुळे पराभूत झालेल्या मुघल सैनिकांना कमालीचा आनंद झाला. या संग्रामात सुमारे ३ हजार मुघल सैनिकांना यमसदनी धाडण्यात आले. त्यांचा एक हत्ती, ३ ते ४ हजार घोडी, बरेच युद्धसाहित्य व रसद सामग्री जप्त केली. राजांनी स्वतः नेतृत्व केलेल्या या युद्धात शिवसैन्याने मुघल सैन्याचा पूर्णपणे फडशा पाडला.राजांची पुढील मोहिमेची योजना ः युद्धानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच १८ ऑक्टोबर रोजी दाऊदने आपल्या खचलेल्या व जखमी सैन्यासह नाशिककडे कूच केले. तिथून त्याने आपल्या जखमी सैनिकांना उपचारासाठी औरंगाबादला पाठवले. शिवाजीराजे घाटमाथ्याजवळ असल्याचे कळाल्यामुळे, त्यांच्या पुढील हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी काही काळ दाऊद नाशिक येथेच थांबून राहिला. त्यानंतर त्याने १४० कि.मी. आग्नेयेकडील अहमदनगरच्या दिशेने कूच केले. इकडे १७ ऑक्टोबर १६७०च्या दैदीप्यमान युद्धविजयानंतर राजे दिंडोरीच्या पश्चिमेस सुमारे ३५ कि.मी. अंतरावर असलेल्या ‘पेठ’ (पींट) येथे आले. (प.सा.सं.१३५१). तिथून दक्षिणेस सुमारे १०० कि.मी. सह्याद्री रांगेजवळून (नाशिक व त्र्यंबकच्यामधून) प्रवास करत ते कुंजरगड येथे २५ ऑक्टोबर १६७०च्या सुमारास पोहोचले. (जेधे शकावली). येथे काही काळ आपल्या सैन्यास विश्रांती देऊन, सर्व खजिना (माळशेज घाटामार्गे) स्वराज्याच्या सीमेत पोहोचल्याची खात्री झाल्यानंतर राजांनी मुघलांच्या बागलाण प्रांतावर एकाचवेळी तुटून पडण्याचे आपल्या सैन्याला आदेश दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.