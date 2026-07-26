Premium|Chh. Shivaji Maharaj Agra Escape Plan : औरंगजेबाच्या कडेकोट पहाऱ्यातही शिवाजी महाराजांनी सुटकेची तयारी कशी केली?

अनिकेत यादव - इतिहास अभ्यासक शिवाजीराजे आग्रा येथे ११ मे रोजी पोहोचले आणि २५ मे पासून पूर्णपणे नजरकैदेत अडकले. राजांना ठार मारण्याचा स्वतःचा आदेश ५ जून रोजी औरंगजेबाने मागे घेतला. तेव्हा येथून आपल्या सर्व माणसांसह निसटण्याशिवाय गत्यंतर नाही हे राजांनी जाणले. त्याप्रमाणे परतीचे मार्ग व त्यांतील धोके इत्यादींचा त्यांनी अंदाज घेतला आणि डावपेच आखण्यास सुरुवात केली.राजांची सुटकेची तयारी ः शिवाजीराजांनी ८ जून रोजी आपल्या बहुतेक साथीदारांना परत पाठवण्याचे ठरविले. तशी राजांनी विनंती केल्यानंतर औरंगजेबाने प्रवासाचे परवाने (दस्तक) दिले आणि लवकरच राजांचे बहुतेक साथीदार आग्य्रातून बाहेर पडले. (काहीजण वेशांतर करून राजांच्या परतीच्या प्रवासात मदतीसाठी ठिकठिकाणी थांबले असावेत) काही काळ गेल्यानंतर १२ जूनच्या सुमारास राजांनी बादशाहाकडे अशी विनंती केली की, त्यांना फकीर बनून बनारस येथे राहण्याची परवानगी द्यावी. हे ऐकून औरंगजेबाने उपहासाने सांगितले की, ‘राजांना फकीर बनू द्या आणि त्यांना प्रयागच्या किल्ल्यात ठेवा.’ आता शिवाजीराजे कधी ना कधी पळून जाण्याचा प्रयत्न करणार याची सर्वांना कल्पना आली. त्यानुसार जून १६६६च्या सुरुवातीपासूनच सर्वत्र खबरदारी घेण्यास सुरुवात झाली. परतीच्या मार्गावर कडक तपासणी करण्याचे आदेश दिले गेले. बादशाह रामसिंहामार्फत राजांकडे वारंवार त्यांच्या सर्व किल्ल्यांचा ताबा सोपवण्याचा आग्रह धरत होता; मात्र राजे तसे करण्यास ठामपणे नकार देत होते. राजांवरील पाळत १३ ऑगस्टच्या सुमारास अधिकच कडक करण्यात आली आणि बादशाहाने त्यांना राजा विठ्ठलदास यांच्या हवेलीत हलवण्याचा आदेश दिला..आग्र्याहून पलायन ः नजरकैदेत असल्यापासूनच राजांनी आजारी असल्याचे सोंग घेतले होते. अनेक उपचार करूनही फरक पडत नाही हे पाहून दानधर्म म्हणून गरिबांना फळे व मिठाई पाठविण्यास त्यांनी सुरुवात केली. ही फळे व मिठाई वेताच्या मोठ्या पेटाऱ्यांमधून नेली जात असे, प्रत्येक पेटारा एका काठीला टांगलेला असे आणि ती काठी हमाल आपल्या खांद्यांवर वाहून नेत असत. पहारेकऱ्यांनी सुरुवातीला या पेटाऱ्यांची कसून तपासणी केली. परंतु काही दिवसांनंतर त्यांचा संशय निवळला आणि ते थोडे निष्काळजी बनले. याचाच फायदा घेऊन १७ ऑगस्टच्या पूर्वी शिवाजीराजे नजरकैदेतून निसटले. तत्पूर्वी हिरोजी फर्जंद हे राजांचा वेश परिधान करून त्यांच्या जागी झोपून राहिले तर मदारी मेहतर नेहमीच्या सवयीप्रमाणे त्यांचे पाय दाबत राहिले. दुसऱ्या दिवशी ते दोघेही राजांसाठी औषध आणण्याच्या निमित्ताने बाहेर पडले ते परत आलेच नाहीत. बराच वेळ राजांच्या कक्षात कोणीही नसल्याचे पाहून पहारेकऱ्यांनी खऱ्या स्थितीची जाणीव झाली. मुघलांची धावाधाव ः शनिवार १८ ऑगस्ट १६६६च्या सकाळी ७.३०च्या सुमारास बादशाहाला ती धक्कादायक बातमी मिळाली की, ‘शिवाजीराजे निसटून गेले आहेत!’ तेव्हा औरंगजेबाने जाफरखानाला सर्व फौजदारांना पत्र पाठवून कडक आदेश देण्याच्या सूचना केल्या, ‘शिवाजीराजे दरबारातून निघून गेले आहेत. प्रत्येकाने सावध राहावे. आपल्या सीमांतून जाणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची कसून तपासणी करावी. ज्याच्या प्रदेशातून ते गेल्याचे कळेल, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल.’ त्यानुसार अगदी तत्परतेने १८ ऑगस्टच्या सकाळी १०.३० वाजताच्या सुमारास सर्वांना सूचना व ताकीदीची पत्रे रवाना करण्यात आली. ही पत्रे घेऊन जाणाऱ्या व्यक्तीस ती पत्रे ३ दिवसांच्या आत पोहोचवली तर बक्षीस म्हणून ३ रुपये देण्याचीही आज्ञा करण्यात आली. दख्खनेकडे जाणारी सर्व नद्या ओलांडण्याची ठिकाणे बंद केली.त्र्यंबक सोनदेव डबीर, रघुनाथ बल्लाळ कोरडे व राजांच्या अन्य ३ लोकांना २० ऑगस्ट रोजी अटक केली. रामसिंहावर देखील बादशाहाची चांगलीच खप्पामर्जी झाली. बादशाहाने राजांवर पाळत ठेवण्यासाठी नियुक्त केलेल्या सैनिकांची नावे २१ ऑगस्ट रोजी मागविली व राजांच्या भोवतालच्या चौक्यांचे रेखाचित्र तयार करून देण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार २६ ऑगस्ट रोजी असे रेखाचित्र बनवून बादशाहाकडे सादर करण्यात आले. राजांच्या माणसांना दख्खनेत परत जाताना रस्त्यामध्ये विविध ठिकाणी अटक करण्यात आली. याशिवाय राजांना पाहिल्याचे सांगणाऱ्या अनेक अफवांचे पेव फुटले, मात्र राजे कोणाच्याही हाती सापडले नाहीत. अखेर अपयशाचा कडू घोट गिळत ८/९ ऑक्टोबर १६६६ रोजी बादशाह आग्रा सोडून निघाला व २५ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीला पोहोचला..Premium|Parijat Flower Evolution : तीच गंधमोहिनी.राजांचा थरारक प्रवास ः राजे १७ ऑगस्टच्या पूर्वी मुलुकचंद सराईतून बाहेर पडले. राजांसोबत अगदी निवडक चारच लोक होते. युवराज संभाजीराजे, निराजी रावजी, दत्ताजी त्रिंबक, राघोजी मित्रा. आग्य्राहून बाहेर पडताच सर्वांनी वेश बदलून संन्यासी/बैराग्याचा वेश परिधान केला. आणि यमुनेच्या काठाकाठाने प्रवास करत सुमारे ५० कि.मी. वायव्येकडील मथुरेला हे सर्वजण पोहोचले. नुकत्याच झालेल्या कृष्णजन्माष्टमीमुळे तिथे जमलेल्या गोसावी आणि बैराग्यांच्या गर्दीत ते बेमालूमपणे मिसळून गेले. मोरोपंत पेशवे यांचे मेहुणे कृष्णाजी, विसाजी, काशिराव हे तिघे बंधू मथुरेला राहत होते. निराजीपंत त्यांना ओळखत असल्याने, खूप विनवणीनंतर संभाजीराजांना त्यांच्याकडे ठेवण्यात आले. (शिवाजीराजांना ओळखण्याची मुख्य खूण म्हणजे ९ वर्षांचा मुलगा सोबत असणे ही आहे, त्यामुळे युवराज संभाजीराजांना मथुरेत ठेवण्यात आले.) ‘आम्ही सुखरुप स्वगृही परतल्यानंतर आमच्या विश्वासू माणसांस आपणाकडे पाठवू, तेव्हा तुम्ही संभाजीराजांना घेऊन राजगडावर या’ असा संदेश त्यांना देऊन राजे माघारी निघाले. सोबत कृष्णाजीपंत यांना देवदर्शनाकरीता व प्रवासाच्या माहितीसाठी सोबत घेतले.अशाप्रकारे या ५ जणांनी मथुरेहून (सुमारे ४७० कि.मी.) प्रयाग/इलाहाबाद, (पुढे सुमारे ११५ कि.मी.) वाराणसी/काशी व (पुढे सुमारे २१२ कि.मी.) गया असा (जलमार्गाने/पायी) प्रवास केला. ठिकठिकाणी देवदर्शन करत त्यांनी पुढील प्रवासाची इत्थंभूत माहिती काढली. येथून कृष्णाजीपंत मथुरेला परतले. तोपर्यंत मुघलांनी आग्र्याहून दख्खनेकडे जाणाऱ्या सर्व रस्त्यांची नाकेबंदी केली होतीच. मात्र राजांनी पूर्णपणे दिशा बदलून पूर्वेकडे प्रवास केला होता. आता गया (किंवा वाराणसी) येथून निराजी, दत्ताजी, राघोजी यांना सोबतीला घेऊन राजांनी दक्षिण-नैऋत्य दिशेने आपल्या खडतर प्रवासास सुरुवात केली..राजांचा परतीचा मार्ग : रेणुकूट-अंबिकापूर-सुरगूजा-अमरकंटक (नर्मदा व सोन नदीचे उगमस्थान)-रतनपूर-बिलासपूर-रायपूर-दुर्ग-भोपालपट्टणम (इंद्रावती व गोदावरी नदीच्या संगमावरील स्थान)-सिरोंचा व कालेश्वर (प्राणहिता व गोदावरी नदीच्या संगमाजवळील तीर्थक्षेत्रे)-मेढक-बिदर-गुलबर्गा-भीमा नदीच्या तीराने पंढरपूर-नीरा नदीच्या तीराने फलटण-राजगड.राजांचे राजगडावर आगमन ः १७ ऑगस्ट १६६६च्या सुमारास आग्रा येथून बाहेर पडल्यानंतर ९६ दिवसांचा सुमारे २६०० कि.मी. चा अत्यंत खडतर व जोखमीचा पायी प्रवास करून २० नोव्हेंबर १६६६ रोजी राजे आपल्या तीन साथीदारांसह राजगडावर पोहोचले. (१२ सप्टेंबर रोजी शिवाजीराजे व २० नोव्हेंबर रोजी संभाजीराजे राजगडावर आल्याचे उल्लेख येतात. मात्र ते शक्य वाटत नाही. राजगडहून आग्य्राला जाण्यासाठी राजांना ६८ दिवस लागले ते ही घोडे, पालखी इत्यादी संसाधने असताना. मग आग्य्राहून राजगडला ते १२ सप्टेंबर रोजी म्हणजे अवघ्या २७ दिवसांत पोहोचणे अशक्य वाटते.)संभाजीराजे परतले ः शिवाजीराजे राजगडावर आल्यानंतर त्यांनी परतीच्या वाटेत मुलाचा (संभाजीराजांचा) मृत्यू झाल्याची खोटी बातमी सर्वत्र पसरवली. जेणेकरून आपल्या माघारी सुरू असलेली शोधमोहीम थांबावी आणि संभाजीराजांचा परतीचा प्रवास सुखकर व्हावा. प्रवासाच्या थकव्यामुळे राजे कमालीचे आजारी पडले. काही काळानंतर, राजांनी पाठविलेल्या खास माणसांकडून पत्र मिळाल्यावर, मथुरेतील त्या तीन बंधूंनी (कृष्णाजी, विसाजी, काशिराव) संभाजीराजांना आपला भाचा म्हणवून व वेशांतर करून राजगडला आणले. तत्पूर्वी शिवाजीराजे राजगडावर पोहोचल्याचे जयसिंहाला समजल्यानंतर त्याने राजांना ऐनकैनप्रकारे भेटायला बोलावून त्यांची हत्या घडवून आणण्याची योजना आखली, मात्र राजे त्याला बधले नाहीत.अफवांचे पीक ः राजांनी परतीचा प्रवास नेमक्या कोणत्या मार्गाने केला, याविषयी कोणताही विश्वसनीय पुरावा उपलब्ध नाही. त्यामुळे अनेकांनी याविषयी विविध तर्कवितर्क मांडले आहेत. आणि त्यातच राजे आग्य्राहून पळाल्यानंतर ते ठिकठिकाणी दिसल्याच्या अनेक अफवांची कागदोपत्री नोंदी झाल्याने, त्या वाचून आणखी गोंधळ वाढतो.नेतोजी पालकरांना अटक ः शिवाजीराजे आग्र्यातून निसटल्यानंतर नेतोजीही पळून जाऊ नये म्हणून त्यांना अटक करून दरबारात हजर करण्याचा औरंगजेबाने आदेश दिला. त्यानुसार फत्तेबाद (धारुर) जवळ असणाऱ्या नेतोजींना त्यांच्या मुलासह अटक करून २४ ऑक्टोबर १६६६ रोजी जयसिंहाच्या छावणीत (बीड) आणण्यात आले. त्यानंतर दिलेरखानासोबत नेतोजीला दिल्लीला नेण्यात आले. तिथे तुरुंगात काही दिवस घालवल्यानंतर नेतोजी पूर्णपणे खचले आणि फेब्रुवारी १६६७मध्ये त्यांचे धर्मांतर करण्यात आले. बादशाहाने त्यांना ‘मुहम्मद कुली खान’ हा किताब बहाल केला..जयसिंहाचा मृत्यू व रामसिंहाची ससेहोलपट ः विजापूरची मोहीम फसल्यामुळे जयसिंहावर नाराज असलेला औरंगजेब शिवाजीराजांच्या धक्कादायक पलायनानंतर अधिकच चवताळला. आणि त्याने दख्खनची सूत्रे पुनश्च शाहजादा मुहम्मद मुअज्जमकडे देण्याचे ठरविले. त्यानुसार शाहजादा २३ मार्च १६६७ रोजी दिल्लीहून निघाला व मे १६६७मध्ये औरंगाबादला पोहोचला. औरंगाबाद येथे सर्व सूत्रे त्याच्याकडे सोपवून जयसिंह दिल्लीकडे रवाना झाला. वाटेत हत्तीवर स्वार होत असताना जयसिंहाच्या पायाला झालेली दुखापत एका दीर्घकालीन आजारास कारणीभूत ठरली, आणि २८ ऑगस्ट १६६७ रोजी बुर्हाणपूर येथे जयसिंहाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. इकडे शिवाजीराजांच्या आग्र्याहून सुटकेमुळे जयसिंहाचा मुलगा रामसिंह याला औरंगजेबाने मुघली सेवेतून बडतर्फ केले होते. काही काळानंतर त्याला पुनश्च सेवेत घेऊन २७ डिसेंबर १६६७ रोजी त्याची गुवाहाटीकडे नेमणूक करण्यात आली.आग्रा प्रकरणाचे परिणाम :स्वतःला ‘आलमगीर’ (जगज्जेता) म्हणवून घेणाऱ्या औरंगजेबाची सर्वत्र नाचक्की झाली. (इराणचा शाह अब्बास दुसरा याने औरंगजेबाला उद्देशून लिहिलेले पत्र वाचनीय आहे). आपल्या आयुष्याचा अखेरचा काळ सुखासमाधानात घालवण्याऐवजी सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यांत मराठ्यांशी झुंज देण्यात घालवावा लागला, याचे दुःख त्याला अखेरच्या श्वासापर्यंत होते.या अग्निदिव्यातून बाहेर पडल्यामुळे शिवाजीराजांचे चरित्र सर्वदूर व सर्वमुखी पसरले.राजांनी परतल्यानंतर मुघलांशी सलोख्याचे संबंध ठेवले. औरंगजेब देखील इराण व अफगाणिस्तान येथील बंड शमविण्यात अडकल्यामुळे त्याने शिवाजीराजांबाबत नरमाईची भूमिका स्वीकारली.आता खासा औरंगजेब दख्खनेत येणार हे ओळखून, या आक्रमक व धर्मवेड्या बादशाहाविरुद्ध लढण्यासाठी राजांनी जय्यत तयारी सुरू केली. राजांच्या निश्चयाला खऱ्या अर्थाने महामेरूचे बळ कसे आले, ते आपण पुढे पाहूच..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. 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