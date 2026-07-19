Premium|Shivaji Maharaj Agra Visit : छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आग्र्याला जाण्याचा धोकादायक निर्णय का स्वीकारला?

आदिलशाहीची राजधानी विजापूर जिंकण्याची योजना फसल्यानंतर; शिवाजीराजे, आदिलशाही व कुत्बशाही हे तिघे आपल्याविरुद्ध चालून येतील अशी भीती जयसिंहाला वाटू लागली. त्यामुळे औरंगजेबाच्या आदेशावरून ऐनकेनप्रकारे शिवाजीराजांना बादशाहाच्या भेटीसाठी जाण्यास जयसिंहाने राजी केले.आग्रा भेटीची पार्श्वभूमी ः खरे पाहता, मिर्झाराजासोबतच्या तहात राजांनी अशी अट घातली होती की, त्यांच्यावर मुघली मनसब स्वीकारण्याची सक्ती केली जाणार नाही किंवा मुघल दरबारात उपस्थित राहण्याचीही आवश्यकता भासणार नाही. मात्र विजापूरवरील पराभवानंतर दख्खनेतील राज्यकर्ते मुघलांविरुद्ध एकत्र येतील अशी शक्यता निर्माण झाली होती. त्यामुळे राजांना दख्खनेतून दूर पाठविणे जयसिंहासाठी आवश्यक झाले होते. त्यामुळे त्याने राजांना बादशाहाच्या भेटीसाठी राजी करण्याकरिता अनेक युक्त्या वापरल्या. अखेर राजांनी आग्र्याला जाण्याचे निश्चित केले. औरंगजेबासारख्या कपटी माणसाच्या भेटीसाठी जाण्यास प्रचंड धोका असतानाही राजांनी तो का पत्करला असेल? याच्या अनेक कारणांपैकी एक कारण म्हणजे, आदिलशाही व कुत्बशाही जिंकण्यासाठी राजांना दख्खनमधील मुघली सैन्याचे सेनापतीपदी देण्याचे आमिष जयसिंहाने दाखविले. मुघली साम्राज्याची अफाट संसाधने हाती आली तर त्याचा स्वराज्यासाठी मोठा फायदा होईल, हे राजांनी ओळखले. शिवाय जयसिंहाने मुघली दरबारात राजांच्या सुरक्षेची व आग्र्याहून सुखरूप परत येण्याची अत्यंत गंभीर शपथ घेतल्याने राजांनी जाण्याचे निश्चित केले..स्वराज्याची व्यवस्था ः आग्र्याला जाण्यापूर्वी राजांनी प्रशासन व लष्कराची काटेकोर व्यवस्था लावली. अचानक किल्ल्यांना भेटी देऊन सैन्याची सतर्कता तपासली. (पुढे आग्र्यात नजरकैदेत असताना जयसिंहाने बादशाहाला लिहिले की, ‘शिवाजीराजांना अटक करून किंवा ठार मारून कोणताही फायदा होणार नाही, कारण त्यांनी इतकी चोख व्यवस्था केली आहे की, त्यांच्या गैरहजेरीतही त्यांचे प्रशासन सुरळीतपणे सुरू राहील.’)राजांचा आग्रा प्रवास ः औरंगजेबाने शाहजहान या आपल्या पित्यास आग्र्याच्या किल्ल्यात डांबून ठेवले होते, त्याने २२ जानेवारी १६६६ रोजी अखेरचा श्वास घेतला. बाप हयात असेपावेतो धाकधुकीने राज्य करणारा औरंगजेब, बापाच्या मृत्यूनंतर निर्धास्त झाला आणि आपला ५०वा वाढदिवस आग्य्रातच मोठ्या धुमधडाक्यात करण्याचे त्याने ठरविले. यासाठी १५ फेब्रुवारी रोजी तो दिल्लीहून आग्रा येथे आला (आणि ८ ऑक्टोबर १६६६ पर्यंत आग्र्यातच राहिला). मुघलांची राजधानी दिल्ली येथे असली तरी औरंगजेब आग्य्राला असल्याने राजे त्याच्या भेटीसाठी आग्य्राला गेले.५ मार्च १६६६ रोजी शिवाजीराजे, आपला ९ वर्षांचा मुलगा संभाजीराजे, काही विश्वासू अधिकारी, २५० घोडेस्वार, निवडक (५००) पायदळ, हत्ती, घोडे, उंट, मजूर असा लवाजमा घेऊन राजगडावरून निघाले. अहमदनगरमार्गे गोदावरी नदी ओलांडून औरंगाबाद, फर्दापूर, एदलाबाद (मुक्ताईनगर) असा प्रवास करत त्यांनी तापी नदी ओलांडली. पुढे बहादरपूर, बर्हाणपूर, अशीरगड, खांडवा, हांडिया करत त्यांनी नर्मदा पार केली. तेथून नेमावर, सिहोर, भोपाळ, सिरोंज, कालाबाग, सिप्री (शिवपुरी), नरवर येथे येऊन त्यांनी सिंध नदी ओलांडली आणि ग्वाल्हेर, कुवारी व चंबळ नदी ओलांडून धवलपूर (धोलपूर) पार करत, उटंगन नदी ओलांडून जाजौमार्गे आग्र्याजवळ पोहोचले. राजे ५ मार्च रोजी राजगडहून निघाले आणि ६८ दिवसांचा सुमारे १४०० कि.मी.चा (अश्व व पालखीद्वारे) प्रवास करून ११ मे रोजी ते आग्र्याजवळ पोहोचले. (याकाळात अनेक राजपूत अधिकाऱ्यांनी राजांना प्रत्यक्ष पाहिल्याच्या अनेक नोंदी कागदपत्रांमध्ये मिळतात.).राजांचे आग्र्यामध्ये आगमन ः चांद्र पंचांगाप्रमाणे, १२ मे १६६६ रोजी औरंगजेबाचा ५०वा वाढदिवस होता. याच दिवशी शिवाजी महाराज दरबारात येणे अपेक्षित होते. त्यानुसार ११ मे रोजी राजे ‘मुलुकचंद सराई’ (आग्रा किल्ल्याच्या सुमारे ५ कि.मी. दक्षिणेकडे) या मुक्कामाचे ठिकाणी पोहोचले. मात्र ठरल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वागतासाठी रामसिंह (मिर्झाराजा जयसिंहाचा मुलगा) व फिदाई खान हे येऊ शकले नाहीत. राजशिष्टाचार पालनाच्या या हलगर्जीपणामुळे राजे मात्र संतापले. दुसऱ्या दिवशी, १२ मे रोजी राजे मुलुकचंद सराईपासून आग्रा किल्ल्याकडे जात असताना, वाटेत रामसिंह व राजांची उभ्याउभ्या घोड्यावरूनच आलिंगन घेऊन भेट झाली.राजांची औरंगजेबाशी भेट (१२ मे) ः रामसिंह व मुखलिस खान हे राजांना घेऊन दरबारात पोहोचले, तोपर्यंत औरंगजेब दिवाण-ए आम (सार्वजनिक दरबार)मधून निघून घुसलखाना (खासगी कक्ष)मध्ये गेला होता. त्यामुळे राजांना देखील तिथे नेण्यात आले. तिथे राजांच्या पुढे जसवंतसिंहाला उभे केल्याचे पाहून व औरंगजेबापुढे मान झुकवावी लागणार हे लक्षात येताच राजांच्या रागाचा पारा अजूनच वाढला. (कारण तहानुसार राजे कधीही मुघलांचे मांडलिक होणार नसल्याचे व त्यांच्या दरबारात उपस्थित राहून मान झुकवणार नसल्याचे ठरले होते. तसेच आग्रा येथे राजांचा मान पूर्णपणे राखला जाईल अशी खात्री देऊनही प्रत्यक्षात मात्र वेळोवेळी त्यांची मानहानी केली जात होती.)राजे नाराज झाल्याचे पाहून रामसिंह त्यांच्याजवळ आले. तेव्हा राजे कडाडले ः ‘तुम देख्या, तुम्हारा बाप देख्या, तुम्हारा पातसाह देख्या! मै कैसा आदमी हूं, तुमनेे तो दगाबाजी कर मुजको यंहा लाया... मै मनसब नही लेता, मै पातसाह का चाकर नही हूं, मुजको मारना हो तो मार डालो, कैद करना हो तो कैद करो, पर मै तसलीम (मुजरा) नही करुंगा।’ (राजस्थानी पत्रावर आधारीत) असे खडे बोल सुनावत राजांनी बादशाहाने दिलेला नजराणा व खिल्लत (सन्मानाचा पोशाख) झिडकारला आणि बादशाहाकडे पाठ फिरवून ते निघून जाऊ लागले. औरंगजेबाने रामसिंह व इतरांना राजांना समजावून सांगण्यासाठी पाठविले. मात्र राजांनी कुणाचेही ऐकले नाही. केवळ स्वाभिमानासाठी मुघल दरबाराचा शिष्टाचार मोडण्याचा आणि त्याचे गंभीर परिणाम ओढवून घेण्याचा धोका राजांनी पत्करला. भर दरबारातील हा बाणेदारपणा पाहून राजपूत व इतर लोकांमध्ये राजांच्या शौर्याची प्रचंड स्तुती होऊ लागली. (उदा. २९ मे व १८ जुलैचे राजस्थानी पत्र इ.)दरम्यान १२ मेच्या सायंकाळी रामसिंहाने गिरधारीलाल मुन्शी याला राजांची मनधरणी करण्यासाठी पुन्हा पाठविले. तेव्हा राजांनी, दुसऱ्या दिवशी युवराज संभाजीराजांना दरबारात पाठविण्याचे व स्वतः २ दिवसांनंतर बादशाहाच्या भेटीसाठी येण्याबाबत कळविले. (मात्र पुन्हा कधीच शिवाजीराजे औरंगजेबासमोर गेले नाहीत).मुघल दरबारातील घडामोडी ः रामसिंह १३ मे रोजी सायंकाळी संभाजीराजांना घेऊन दरबारात गेले. तोपर्यंत औरंगजेबाची मोठी बहीण जहाँआरा, दिवाण जाफरखान, जसवंतसिंह व दरबारातील लोकांनी राजांविरुद्ध बादशाहाचे कान भरण्यास सुरुवात केली. अखेर ‘राजांना ठार मारावे की तुरुंगात टाकावे’, यावर बादशाहाने आपल्या विश्वासू सल्लागारांशी चर्चा केली. त्यानंतर त्याने सिद्दी फुलाद (आग्र्याचा सुरक्षा अधिकारी) याला ‘शिवाजीराजांना राद-अंदाज खानाच्या हवेलीत नेण्याचा’ आदेश दिला.बादशाह राजांना ठार मारण्याचा विचार करत आहेत. ही बातमी रामसिंहांपर्यंत पोहोचताच त्याने तात्काळ मुहम्मद अमीनखान यांच्याकडे जाऊन त्यांना विनंती केली की, ‘शिवाजीराजे येथे आमच्या सुरक्षेच्या हमीवर आले आहेत, त्यामुळे बादशाहाने आधी मला, माझ्या मुलाला ठार मारावे आणि त्यानंतरच राजांना ठार मारावे.’ रामसिंहाचे हे शब्द मुहम्मद अमीन खानाने बादशाहाला कळवले. त्यावर बादशाहाने रामसिंहाला लेखी हमीपत्र देऊन शिवाजीराजांची हमी घेण्यास सांगितले. रामसिंहाने १४ मेच्या रात्री राजांना याची माहिती दिली. त्यानुसार १५ मेच्या दुपारी रामसिंहाने लेखी हमीपत्र दरबारात सादर केले. हमीपत्र पाहून बादशाहाने आदेश दिला की, ‘प्रवासाचा शुभदिवस पाहून रामसिंह व शिवाजीराजांना काबूलच्या मोहिमेवर पाठविण्यात यावे.’राजांसमोरील पेचप्रसंग ः राजांना आता आपण मोठ्या संकटात सापडल्याची जाणीव झाली. मात्र अजिबात गोंधळून न जाता, औरंगजेबाच्या मगरमिठीतून सुटका करून घेण्यासाठी त्यांनी अत्यंत शांतपणे आणि विचारपूर्वक पावले उचलण्यास सुरुवात केली. सर्वप्रथम दरबारातील उच्चपदस्थांना किंमती नजराणे देऊन त्यांना आपलेसे केले. ते १८ मे रोजी जाफरखानाच्या घरी गेले आणि त्यांनी बादशाहाकडे आपल्या वतीने शिफारस करावी, अशी विनंती केली. जाफरखानाने देखील राजांची विनंती बादशाहासमोर मांडून, त्यांच्या कथित गुन्ह्यांसाठी त्यांना माफी मिळवून दिली आणि काबूल मोहिमेचा आदेश रद्द करविला. परंतु ते आग्रा सोडून जाऊ नयेत यांसाठी लगेचच, १९ मे च्या सुमारास त्यांच्या छावणीभोवती पहारेकरी तैनात करण्यात आले. (त्यानंतरच्या काही दिवसांपर्यंत राजांना छावणीबाहेर जाण्याचे स्वातंत्र्य होते.).दरम्यान, २५ मेच्या सुमारास, मुहम्मद अमीनखान याच्यामार्फत राजांनी बादशाहासमोर एक विनंतीअर्ज सादर केला की, ‘जर त्यांना घरी जाण्याची परवानगी दिली गेली आणि त्यांनी बादशाहाला स्वाधीन केलेले २३ किल्ले त्यांना परत दिले गेले, तर ते बादशाहाला २ कोटी रुपये देतील’. या प्रस्तावाचा मात्र उलट परिणाम झाला. औरंगजेबाने राजांभोवतीचा पहारा अजून कडक करून, त्यांना पूर्णपणे नजरकैद केले. तोपर्यंत राजांनी खुद्द बादशाहाची बहीण जहाँआरा हिलाही आपल्या बाजूने वळविले होते. औरंगजेबाने ५ जून रोजी अचानक राजांना ठार करण्याचा आदेश दिला. तेव्हा जहाँआराने मध्यस्थी केल्याने बादशहाने तो आदेश मागे घेतला. मात्र या घटनेमुळे ५ जूनपासूनच रामसिंहाने स्वतःची विश्वासू माणसेही राजांभोवती सुरक्षेच्या कारणास्तव तैनात केली.दख्खनेत उठाव ः राजांना आग्र्यामध्ये नजरकैद केल्याच्या बातम्या दख्खनेत येताच शिवसैन्याने उठाव करून मुघलांविरुद्ध आक्रमणाची तयारी सुरू केली. १६६५च्या तहानुसार मुघलांना दिलेल्या रोहिडा किल्यासह इतरही ठिकाणांवर शिवसैन्याने जोरदार हल्ले चढवले. त्यांच्या साथीला आदिलशाही सैन्यानेही ठिकठिकाणी उठाव करून मुघली ठाण्यांवर हल्ले करून त्यांना पळवून लावले. हे बंड मोडून काढण्यासाठी जयसिंहाने बाबाजी भोसले यांना सुपे, हिलालखानाला इंदापूर, गालिबखानाला चांभारगोंदे (श्रीगोंदे) आणि त्र्यंबकजी भोसले यांना रायसीन (राशीन) येथे रवाना केले. इकडे, शिवाजीराजांचे जावई व आदिलशाही सरदार महादजी निंबाळकर यांनी पुणे व सुपे प्रांतावरील मुघली ठाण्यांवर हल्ले केले होते. त्यांच्याविरुद्ध पाठविलेले बाबाजी भोसले यांची दौंडजवळ गाठ पडली व तिथे झालेल्या तुंबळ युद्धात बाबाजी भोसले मारले गेले. आदिलशाही व शिवसैन्यांच्या या उठावामुळे जयसिंह चांगलाच अस्वस्थ झाला होता. दख्खनेतील हा वणवा विझविण्यासाठी आता औरंगजेब बादशाह स्वतः दख्खनेत उतरण्याचा विचार करू लागला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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