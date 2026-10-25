Premium|Chh. Shivaji Maharaj Karnataka Campaign : कानडा प्रांतावरील मोहिमा

ऑक्टोबर १६७३मध्ये राजांनी कानडा प्रांतावर मोहीम काढून स्वराज्याच्या सीमा कारवारच्या काळी नदीपर्यंत विस्तारल्या. दिलेरखानाचा जानेवारी १६७४मध्ये कोकणात धुव्वा उडवला. फेब्रुवारीत नेसरीच्या युद्धात सेनापती प्रतापराव गुजर यांना वीरमरण आले, त्यानंतर आनंदराव मकाजी यांनी नेत्रदीपक विजय मिळवला. सिद्दीसोबतच्या नौदल युद्धात सरशी मिळवत, शिवसैन्याने बहादूरखानाच्या छावणीवर छापा टाकून मोठी लूट हस्तगत केली आणि तीनही शत्रूंविरुद्ध आपले निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध केले.कानडा प्रांतावरील मोहिमाविजयादशमीच्या मुहूर्तावर १० ऑक्टोबर १६७३रोजी १० हजार घोडेस्वार व १५ हजार पायदळ घेऊन राजे रायगडाहून या मोहिमेसाठी निघाले. तोपावेतो भीमगडापर्यंतचा प्रांत राजांच्या ताब्यात होता आणि हुबळी-लक्ष्मेश्वरापर्यंत शिवसैन्याने धडका मारलेल्या होत्या. यावेळी त्याहीपुढे दक्षिणेला सोंदेकरांपर्यंत मजल मारण्याचा राजांचा विचार होता. अगदी लुटीचे साहित्य वाहून आणण्यासाठी त्यांनी २० हजार पिशव्या सोबत घेतल्या होत्या.कद्रा येथे मुक्काम ः रायगडहून निघाल्यानंतर प्रथम राजांनी प्रतापगडावर जाऊन श्रीभवानी देवीचे दर्शन घेतले व १३ ऑक्टोबर रोजी ते सातारा येथे आले. तिथून दक्षिणेकडे सुमारे ३१० कि.मी.चा सह्याद्री डोंगररांगांजवळून प्रवास करत २५ नोव्हेंबर १६७३च्या सुमारास ते कारवारजवळील काळी नदीच्या काठावरील कद्रा येथे पोहोचले. येथे २-३ दिवस मुक्काम करून सर्व प्रांत ताब्यात घेतला. त्यापलीकडील सोंदेचे राजे (सदाशिव नायक) यांच्याशी राजांनी चौथाई देण्याबाबत पूर्वीच पत्रव्यवहार केलेला असावा. सिरसी, कारवार, अंकोला ही मुख्य ठाणी असलेल्या या राज्याची राजधानी ‘सोंदे/सोंदा’ येथे होती.बंकापूर लूट व सोंदेकरांशी तह ः कद्रा येथे पोहोचण्यापूर्वीच राजांनी आपल्या सैन्याची विभागणी करून काहींना आदिलशाही प्रांतात पाठविले होते. त्यापैकी एका तुकडीने हुबळीपासून दक्षिणेस सुमारे ५० कि.मी.वरील बंकापूर शहरावर २० नोव्हेंबर १६७३च्या सुमारास स्वारी केली. (बंकापूरच्या ईशान्येस सुमारे ३२ कि.मी.वरील लक्ष्मेश्वर शहरावर शिवसैन्याने फेब्रुवारी १६६०मध्ये स्वारी केली होती.) आपले बहुतेक सैन्य राजांनी सह्याद्री रांगेच्या आडोशाला सुपे (सुपा) व दिघी (डिग्गी) घाटाजवळ तैनात केले होते. आणि ४ हजार पायदळ व २ हजार घोडेस्वारांनिशी राजे स्वतः सोंद्याच्या दिशेने निघाले. मात्र राजांनी सोंदेकरांवर आक्रमण न करता त्यांच्याकडून चौथाई घेऊन मैत्रीपूर्ण तह केल्याचे दिसते. तह झाल्यामुळे येथून राजांनी आपल्या सैन्यासह स्वराज्याकडे परतीचा प्रवास सुरू केला.शर्जा खानाशी युद्ध ः बंकापूर प्रांत बहलोल खानाच्या ताब्यात असल्याने तेथील लुटीची बातमी कळताच तो चवताळला आणि त्याने रागाने तिकडे धाव घेतली. बंकापूरच्या लुटीसाठी गेलेल्या राजांच्या व बहलोलच्या सैन्याचा किरकोळ संघर्ष झाला. पुरेशी लूट ताब्यात मिळाल्याची खात्री झाल्यानंतर शिवसैन्याने शिताफीने येथून माघार घेतली. मात्र चंदगड (किंवा चंद्रगुत्ती) येथे गेलेल्या शिवसैन्याच्या तुकडीचे व शर्जा खानाचे (नोव्हेंबर १६७३ मध्ये) युद्ध जुंपले. यामध्ये विठोजी शिंदे धारातीर्थी पडले. विठोजींच्या मृत्यूूचा बदला घेण्याची संधी शिवसैन्याला पुढे लगेचच मिळाली. महिमाजी शिंदे यांनी १५ डिसेंबर १६७३च्या सुमारास पन्हाळ्याजवळ झालेल्या युद्धात सय्यद हबीब शर्जा खान याला ठार करून हा सूड घेतला. या युद्धात दोन हत्ती व ३०० घोडे शिवसैन्याने हस्तगत केले.स्वराज्यविस्तार ः अशाप्रकारे स्वराज्याच्या सीमा कारवार येथील काळी नदीपर्यंत व सोंदेकरांच्या राज्यापर्यंत नेऊन, शिवाजीराजे २० फेब्रुवारी १६७४ मध्ये रायगडावर परत आले. त्यानंतर मात्र एक दुःखद घटना घडली; १६ मार्च १६७४च्या सुमारास राजांची पत्नी काशीबाई यांचे निधन झाले. ऑक्टोबर १६७३ ते फेब्रुवारी १६७४च्या या पाच महिन्यांच्या मोहिमेमुळे उत्तरेकडील दमण जवळच्या दमणगंगा नदीपासून ते दक्षिणेकडे कारवार जवळच्या काळी नदीपर्यंतच्या सुमारे ६०० कि.मी. अंतराच्या भूभागावर शिवाजीराजांचे अधिपत्य निर्माण झाले..Premium|What Is Circadian Depression : सर्कॅडियन डिप्रेशन म्हणजे काय? झोपेच्या वेळेचा आणि नैराश्याचा काय संबंध आहे?.दिलेरखानाचा पाडावशिवाजीराजे दक्षिणेकडे कानडा प्रांतात मोहिमेसाठी गेल्याचे पाहून मुघलांनी डोके वर काढले. बहादूरखानाने दिलेरखानाला कोकणात उतरून तो प्रदेश जिंकण्याचा हुकूम केला. त्यानुसार जानेवारी १६७४च्या सुमारास दिलेरखान आपल्या पठाण सैनिकांना घेऊन कोकण जिंकण्याचे स्वप्न उराशी बाळगत मोठ्या उत्साहात निघाला. मुघलांशी युद्ध पुकारल्यापासून म्हणजेच नोव्हेंबर १६६९ पासूनच राजांनी स्वराज्याच्या सीमांचे, घाटवाटांचे, गिरीदुर्गांचे काटेकोरपणे बळकटीकरण केले होते. दिलेरच्या मोहिमेची बातमी समजताच, शिवसैन्याने कोकणात उतरणाऱ्या एका घाटरस्त्यावर मुघलांची जबरदस्त कोंडी (उंबरखिंडीप्रमाणे) केली. यावेळी झालेल्या भीषण युद्धात दिलेरचे तब्बल एक हजार पठाण सैनिक मारले गेले तर अनेक सैनिक जायबंदी झाले. राजांचेही ४०० ते ५०० सैनिक कामी आले. झालेले नुकसान सोसत आणि कोकण जिंकण्याचे स्वप्न मनाशीच बाळगत दिलेरखान आल्या त्या वाटेनेच माघारी फिरला.नेसरीचे युद्ध व प्रतापरावांचे वीरमरणमार्च-एप्रिल १६७३ मध्ये उमराणी येथील पराभवानंतर बहलोलखान सूडाच्या भावनेने पेटलेला होता. त्यातच नोव्हेंबर १६७३मध्ये शिवसैन्याने बहलोलच्या ताब्यातील कानडा प्रांतावर हल्ले केल्याने तर तो अधिकच चवताळून उठला. जानेवारी १६७४च्या सुमारास सर्व सैन्याची जमवाजमव करून पन्हाळा जिंकून घेण्याच्या उद्देशाने तो वेगाने निघाला. ही वार्ता राजांना समजताच त्यांनी प्रतापराव गुजर यांना तातडीने संदेश पाठविला. ‘बहलोलखान सतत स्वराज्यावर चाल करून येत आहे, तेव्हा त्याला सोडून न देता त्याचा समूळ नाश करावा आणि विजयी होऊनच परत यावे.’ राजांचा हा स्पष्ट आदेश प्राप्त होताच, पन्हाळ्याकडे येण्यापूर्वीच बहलोलला बेसावध गाठण्याच्या उद्देशाने प्रतापराव आपल्या फौजेसह वेगाने निघाले. आपल्या निवडक सैन्यासह टेहळणीसाठी मुख्य छावणीपासून दूर अंतरावर नेसरी (कोल्हापूरहून दक्षिणेस सुमारे ७२ कि.मी.) येथे असताना २४ फेब्रुवारी १६७४ रोजी अचानक बहलोलच्या गस्ती पथकाची आणि त्यांची समोरासमोर गाठ पडली. अचानक समोर आलेल्या शत्रूला पाहून परत माघारी मुख्य छावणीकडे जाण्याऐवजी प्रतापरावांनी शत्रूच्या दिशेने झेप घेतली. ते पाहून काही घोडेस्वारांनी मदतीसाठी मुख्य छावणीकडे धाव घेतली. इकडे सहा अंगरक्षकांसह प्रतापराव व खानाच्या सैन्यात जोरदार धुमश्चक्री उडाली आणि ते सर्वच सात वीर अतुलनीय शौर्य गाजवत धारातीर्थी पडले. अतिरिक्त कुमक येण्यापूर्वीच सेनापतींचे झालेले वीरमरण राजांसह सर्वांच्याच मनाला कायमचा चटका लावून गेले.आनंदरावांचा झंझावात ः प्रतापरावांच्या दुर्दैवी मृत्यूमुळे त्यांचे जिवाभावाचे सहकारी आनंदराव मकाजी यांनी बहलोलविरुद्ध एल्गार पुकारला. इकडे संधीची वाट पाहत बसलेला मुघल सरदार दिलेरखान देखील शिवसैन्याशी लढण्यासाठी निघाला. रायगडावर राज्याभिषेकाच्या तयारीत व्यग्र असलेल्या राजांना ही बातमी कळताच, तेही आपल्या सैन्यासह कुडाळकडे जाण्यास निघाले. तेव्हा ‘शत्रूची दाणादाण उडविल्याशिवाय मी जिवंत परत येणार नाही’, असा खलिता आनंदरावांनी राजांना धाडून आश्वस्त केले. त्यानंतर आनंदरावांनी आपल्या सैन्यतुकडीसह बहलोल व दिलेर यांच्या एकत्रित फौजांच्या चक्रव्यूहात न अडकता त्यांना पुरते पळवून पळवून दमविले. त्याची घोडदौड पाहून दोघाही शत्रूंनी त्यांचा पाठलाग करण्याची हिंमत सोडून दिली. त्यानंतर थकून बहलोल कोल्हापूरला गेला. तर दिलेर पन्हाळा जिंकण्यासाठी गेला आणि पाच दिवस शिवसैन्याच्या माऱ्यापुढे पराभूत झाल्यामुळे वैतागून मुघल प्रांतात परत गेला.संपगाव, होस्पेट इ. कानडा प्रांतातील मोहिमा ः इकडे आनंदरावांनी मार्च १६७४च्या सुमारास कानडी प्रदेशातील बहलोलच्या जहागिरीत खोलवर आत जाऊन धुमाकूळ घातला. सर्वप्रथम त्यांनी संपगावची बाजारपेठ लुटली. त्यानंतर होस्पेटमधून महसूल गोळा केला. बंकापूरपासून सुमारे ३८ कि.मी. (८ लीग/२४ मैल) अंतरावर असलेल्या ‘पेंच?’ शहरावर छापा टाकला. या सर्व शहरांमधील लुटीचे साहित्य ३ हजार बैलांवर लादून ते स्वराज्यात पाठवून दिले.खिज्रखानाशी युद्ध ः लुटीची बातमी समजताच बहलोलने खिज्र खान व आपल्या चुलतभावाला शिवसैन्याच्या पारिपत्यासाठी रवाना केले. बंकापूरजवळ दोन्ही सैन्याची गाठ पडली, तिथे निकराचे युद्ध होऊन त्यात आनंदरावांचा मोठा विजय झाला. या लढाईत खिज्रखानाचा भाऊ आणि बहलोलखानाचा चुलतभाऊ मारला गेला, तर स्वतः खिज्रखान पळून गेला. या युद्धातून शिवसैन्याने शत्रूचे ५०० घोडे, दोन हत्ती व अन्य वस्तू हस्तगत केल्या. ही सर्व लूट आनंदरावांनी स्वराज्याकडे पाठविली व ते स्वतः अन्य प्रदेश लुटण्यासाठी घाटमाथ्याकडे गेले.सैन्यपाहणी व सरसेनापतींची नियुक्ती ः पुढे ८ एप्रिल १६७४ रोजी चिपळूण येथे येऊन राजांनी आपल्या सैन्याची पाहणी केली आणि हंसाजी मोहिते यांची सरसेनापती म्हणून नियुक्ती करून त्यांना ‘हंबीरराव’ हा किताब बहाल केला. त्यानंतर १४ मे १६७४ रोजी राजे रायगडावर परत आले. (याचवेळचे १३ मे १६७४चे लष्करी छावणीत शिस्तीचे कोणते नियम पाळले जावेत हे सांगणारे राजांचे अतिशय सुरेख पत्र उपलब्ध आहे.)केळंजा जिंकला ः याच काळात २४ एप्रिल १६७४ रोजी शिवसैन्याने केळंजा किल्ला (केंजळगड) जिंकून स्वराज्यात सामील करून घेतला.सिद्दीसोबतचे नाविक युद्ध ः फेब्रुवारी १६७४च्या सुमारास सिद्दी संबुळ हा जंजिऱ्यावरून काही नौका घेऊन स्वराज्यातील गावे लुटण्यासाठी निघाला. तो सावित्री नदीजवळ आला असताना राजांचे नौदल अधिकारी दौलतखान व त्याची समोरासमोर गाठ पडली. दोघांमध्ये झालेल्या या तुंबळ नाविक युद्धामध्ये सिद्दीचे १०० हून अधिक व राजांचे ४४ सैनिक मारले गेले. दौलतखान देखील बाण लागून जखमी झाला तर सिद्दी संबुळचा हात भाजून निघाला. दौलतखानाच्या नेतृत्वातील शिवसैन्याने सिद्दीच्या नौदलाचा असा खरपूस समाचार घेतल्यामुळे सिद्दीने पळ काढला आणि तो हरिहरेश्वर जवळच्या वेसवी येथे पळून गेला..बहादूरखानाच्या छावणीवर छापादख्खनेत सर्वत्र मोहिमा करणे सोईचे जावे म्हणून बहादूरखानाने पेडगाव येथे ‘बहादूरगड’ नावाचा किल्ला उभारून तिथे ४० हजार सैन्यासह कायमस्वरूपी छावणी उभारली होती. जून १६७४च्या सुमारास मुघली प्रांतातून गोळा केलेला महसूल (१ कोटी रुपये) घेऊन मुघल सैनिक पेडगाव येथे निघाले होते. ही बातमी हेरांकरवी राजांना कळताच, त्यांनी तातडीने आपले नऊ हजार घोडेस्वार तिकडे रवाना केले. मुघल सैन्याला मुख्य छावणीकडे जाण्यापूर्वीच एके दिवशी पहाटेच्या वेळी शिवसैन्याने त्यांना गाठले. मुघल सैन्य अर्धवट झोपेत असतानाच दोन हजार शिवसैन्याने त्यांच्यावर आक्रमण केले. त्यावेळी उर्वरित सात हजार घोडेस्वार मुघल छावणीपासून दूर अंतरावर झुडपांमध्ये दबा धरून लपून बसले होते. पूर्वी ठरलेल्या योजनेप्रमाणे दोन हजार घोडेस्वारांनी हल्ला केला व प्रसंग पाहून तिथून पळ काढला. त्यामुळे चिथावलेल्या मुघलांनी ५०-६० कि.मी. अंतरापर्यंत त्यांचा पाठलाग केला. इकडे मुघल सैनिक छावणीपासून दूर गेल्याचे पाहून मागे लपून बसलेल्या सात हजार शिवसैन्याने मुघल छावणीतील २०० घोडे आणि बरीच रक्कम (१ कोटी?) हस्तगत केली. गनिमी काव्याचा आदर्श प्रस्थापित करणाऱ्या या छाप्यातून बहादूरखानाची जी अभूतपूर्व फजिती झाली, त्यातूनच पुढे ‘पेडगावचा शहाणा’ आणि महाराजांनी सार्थपणे वापरलेली ‘बहादूरखान म्हणजे पेंडीचे गुरू’ या म्हणी सर्वार्थाने रूढ झाल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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