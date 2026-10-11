Premium|Chh. Shivaji Maharaj Naval Campaigns : शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यविस्ताराला सिद्दीच्या सागरी हल्ल्यांचे आव्हान

अनिकेत यादव - इतिहास अभ्यासक सिद्दी व इंग्रजांच्या मैत्रीसंबंधामध्ये पाचर रोवण्यासाठी राजांनी एप्रिल १६७२मध्ये खांदेरी बेटावर ताबा मिळविला. कुत्बशाहाशी तह करून आर्थिक मदत मिळविली. जव्हार, रामनगर इत्यादी संस्थाने जिंकून पोर्तुगीजांकडून गावखंडी कराची वसुली केली तर सुरतेतून चौथाईची मागणी केली. १६७२च्या या मोहिमांमुळे उत्तरेकडील दमणगंगा नदीपासून ते दक्षिणेकडे भीमगडापर्यंतच्या सुमारे ५४० कि.मी. अंतराच्या भूभागावर शिवाजीराजांचे अधिपत्य निर्माण झाले.सिद्दीचा उपद्रव ः राजांनी दंडाराजपुरीच्या सिद्दीची १६७१च्या सुमारास पुन्हा एकदा चहूबाजूंनी कोंडी केली, त्यामुळे त्याची अवस्था अत्यंत बिकट झाली. इंग्रज व पोर्तुगीजांकडून गुप्तपणे मदत मिळूनही सिद्दीला शिवसैन्याचा मुकाबला करणे कठीण जात होते. शिवसैन्याने वेढा आवळल्याने सिद्दी फतहखान या सिद्दीच्या प्रमुखाने राजांसमोर शरणागती पत्करण्याचा मनोदय सहकाऱ्यांसमोर मांडला. सिद्दी संबुल, सिद्दी याकूत व सिद्दी खैरियत या त्याच्या सरदारांनी कडाडून विरोध केल्यामुळे तो प्रस्ताव बारगळला. अखेर सप्टेंबर १६७२च्या सुमारास सिद्दी फतहखानाने मुघलांचे मांडलिकत्व स्वीकारले. .Premium|Naorem Roshibina Devi : दिव्यांशीच्या दुखापतीनंतर संधी मिळाली; रोशिबिनाने वादावर पदकातून दिले उत्तर.मुघलांची ऑक्टोबर १६७२मध्ये मदत घेऊन सिद्दी संबुलच्या नेतृत्वात ३०-४० युद्धनौकांचा ताफा सुरत येथून स्वराज्यात उपद्रव करण्यासाठी वेगाने निघाला. सुरतेतील मुघल अधिकाऱ्याने टाकलेल्या दबावामुळे इंग्रजांनी सिद्दीला मुंबईमध्ये नांगर टाकण्याची परवानगी दिली. त्यानंतर काही काळातच सिद्दीने स्वराज्यातील दाभोळ, केळशी व अन्य किनारपट्टीच्या प्रदेशांत समुद्रामार्गे येऊन प्रचंड उपद्रव, जाळपोळ व जबरदस्त लूटमार करण्यास प्रारंभ केला. केळशी येथील मराठ्यांच्या ८ मोठ्या युद्धनौकांना (गुराब) आगी लावल्या. तर अन्य ठिकाणच्या ५० छोट्या नौका (गलबत) नष्ट केल्या. (प.सा.सं.१५११). चौल येथे देखील सिद्दीने असे हल्ले केल्यानंतर तेथील रहिवाशांनी पोर्तुगीजांच्या ताब्यातील खालचे चौल (रेवदंडा) येथे आश्रय घेतला. यावेळी शिवसैन्याने सिद्दीच्या दंडा राजपुरी व जंजिरा किल्ल्याला वेढा दिलेला होता. तो वेढा उठवण्याचा प्रयत्न न करता, सिद्दीच्या सैनिकांनी जाणीवपूर्वक स्वराज्यातील निरपराध प्रजेची अमानुष छळवणूक केली. सिद्दीने (मार्च १६७३ पर्यंत) स्वराज्यातील सुमारे १५ हजार लोकांचे प्राण घेतले होते. सिद्दीविरुद्धच्या मोहिमांसाठी राजांनी अपार धन खर्ची घातले होते (प.सा.सं.१५२३). हे करण्याचे धारिष्ट्य त्याला मुघल व इंग्रजांमुळे मिळत असल्याने राजांनी आता आपले लक्ष तिकडे वळविले.शिवसैन्याने खांदेरीचा ताबा घेतला ः ‘खांदेरी’ हे मुंबई बंदराच्या दक्षिणेस २२ कि.मी. आणि मुख्य भूमीवरील थळ गावापासून ५ कि.मी. अंतरावर असलेले एक बेट होते. खांदेरीपासून पूर्वेला २ कि.मी.वर; तसेच मुख्य भूमी व खांदेरी यांच्या मध्ये ‘उंदेरी’ नावाचे छोटे बेट होते. सिद्दीच्या युद्धनौकांना मुंबईत नांगर टाकण्याची परवानगी दिल्यामुळे राजांनी सिद्दी व इंग्रज यांच्या मैत्रीसंबंधामध्ये ‘पाचर’ रोवण्याचे ठरविले. खांदेरी बेटाचे सामरिक व भौगोलिक महत्त्व ध्यानात घेऊन, राजांच्या नौदलाने एप्रिल १६७२च्या सुमारास या बेटाचा ताबा घेतला व तिथे किल्ला उभारण्यास सुरुवात केली. मात्र इतर मोहिमांच्या व्यापामुळे किल्ल्याचे बांधकाम अर्धवट राहिले. (पुढे १६७९मध्ये हे काम शिवसैन्याने पुन्हा जोमाने सुरू करून पूर्णत्वास नेले).मुंबईवर हल्याची योजना ः मार्च १६७२मध्ये युरोपमध्ये इंग्लंड व हॉलंड या दोन देशांमध्ये युद्ध सुरू झाले. त्याचाच परिणाम म्हणून हॉलंडच्या डचांचा २२ नौकांचा ताफा भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवरून मार्गक्रमण करत असताना त्यांनी मुंबईवर आक्रमणाची तयारी सुरू केली. ही बातमी कळताच इंग्रजांनीही मुंबई बेटाच्या सज्जतेची पूर्ण दक्षता घेतली. त्यावेळी राजांच्या ताब्यातील वेंगुर्ला येथे डचांची वखार होती. त्यामुळे डचांचा आरमारप्रमुख (अॅडमिरल) रिक्लॉफ व्हॅन गोएन्स याने मुंबईवर संयुक्त हल्ला करण्यासाठी फेब्रुवारी १६७३च्या सुमारास राजांशी संधान साधले. त्याने राजांना सिद्दीकडून जंजिरा किल्ला मिळवून देण्याचे वचन दिले. या बदल्यात राजांनी ३ हजार सैन्य मुंबई जिंकण्यासाठी डचांच्या मदतीला द्यायचे होते. मात्र हा करार प्रत्यक्षात आला नाही आणि डचांचा ताफा हल्ला न करताच मुंबईजवळून निघून गेला. परंतु, खरोखरच अशा प्रकारचा संयुक्त हल्ला झाला असता, तर आज मुंबईचा इतिहास कदाचित खूप वेगळा असता..कुत्बशाहाशी मैत्रीपूर्ण तह ः अब्दुल्ला कुत्बशाहाचा २१ एप्रिल १६७२ रोजी मृत्यू झाला. त्याला मुलगा नसल्याने अबुल हसन (तानाशाह) हा त्याचा सर्वांत धाकटा जावई गादीवर विराजमान झाला. याआधी औरंगजेबाच्या कुत्बशाहीविरुद्धच्या मोहिमेवेळी त्यांच्यामध्ये झालेल्या तहानुसार (मार्च १६५५) औरंगजेबाच्या मुलाचे व कुत्बशाहाच्या मुलीचे लग्न लावण्यात आले होते. तेव्हा कुत्बशाहाने औरंगजेबाचा मुलगा म्हणजेच आपला जावई मुहम्मद सुलतान याला वारस नेमून, गादीवर बसविण्याचे धर्मग्रंथाची शपथ घेऊन वचन दिले होते. त्यामुळे नव्याने गादीवर आलेल्या तानाशाहाला गादी सांभाळणे मोठ्या जिकीरीचे काम झाले होते. मुसाखान, मुहम्मद मुजफ्फर, मादण्णा व आकण्णा या मंत्र्यांच्या सहकार्याने त्याने धूर्तपणे राजकीय परिस्थिती हाताळली. औरंगजेबाच्या आक्रमणाच्या भीतीमुळे सर्वप्रथम त्याने शिवाजीराजांचे लष्करी सहकार्य मागितले. राजांनीही अत्यंत तत्परतेने आपले वकील निराजी रावजी यांना हैदराबाद (भागानगर) येथे पाठवून कुत्बशाहाशी तह केला. या तहानुसार, कुत्बशाहाने राजांना १ लक्ष होन वार्षिक रक्कम देण्याचे मान्य केले आणि त्यापैकी ६६ हजार होन त्वरित अदा केले. ही रक्कम घेऊन २१ मे १६७२ रोजी निराजीपंत स्वराज्यात परतले.याच सुमारास म्हणजेच मार्च १६७२मध्ये दिल्लीपासून नैऋत्येला १२० कि.मी. वरील नरनौल प्रांतात सतनामी पंथियांचा उठाव झाला. तो क्रूरपणे चिरडला जातो ना जातो तोच, एप्रिल १६७२मध्ये एमलशाहाच्या नेतृत्वात अफगाण्यांनी भयंकर बंड पुकारले. मुहम्मद अमीन खान, शाहजादा मुहम्मद मुअज्जम, महाबत खान, शुजात खान (रदअंदाज खान), फिदाई खान, मुकर्रम खान इत्यादी मातब्बरांना पाठवूनही हे बंड शमले नाही. अखेर परिस्थिती गंभीर बनल्यामुळे औरंगजेबाने स्वतः ८ एप्रिल १६७४ रोजी दिल्लीहून वायव्येस ७२० कि.मी. अंतरावरील ‘हसन अब्दाल’ या अफगाण प्रांतातील शहराकडे कूच केले. २७ जून १६७४ ते २२ डिसेंबर १६७५ या दीड वर्षांत तिथे राहून त्याने परिस्थिती थोडीफार नियंत्रणात आणली. औरंगजेब मोहिमेत गुंतल्याचे पाहून कुत्बशाहाचा मुख्य कारभारी झालेल्या मादण्णाने जानेवारी १६७३मध्ये औरंगजेबाशी पत्रव्यवहार करून, अबुल हसनला कुत्बशाहीचा शासक म्हणून मान्यता मिळवून घेतली..Premium|Marathi Children’s Literature : सामाजिक भान देणारा कथासंग्रह! .जव्हार व रामनगरची मोहीमसाल्हेरपर्यंतचा प्रदेश ताब्यात आल्यानंतर त्याच्या पश्चिमेकडील जव्हार, रामनगर इत्यादी सह्याद्रीरांगेजवळ असलेल्या संस्थानांवर ताबा मिळविणे लष्करीदृष्ट्या शिवाजीराजांना आवश्यक झाले होते.जव्हार स्वराज्यात दाखल ः राजांच्या ताब्यात असणाऱ्या कोकण प्रांताच्या उत्तरेस ‘जव्हार’ हे संस्थान होते. कल्याणपासून उत्तरेस सुमारे ७३ कि.मी. व नाशिकपासून पश्चिमेस सुमारे ६० कि.मी.वर असलेले जव्हार ही त्याची राजधानी होती. विक्रमशाह हा कोळी समुदायाचा राजा या राज्याचा प्रमुख होता. राजांच्या आज्ञेने मोरोपंत पिंगळे यांनी ५ जून १६७२ रोजी जव्हार संस्थान जिंकून घेतले. येथील राजा नाशिक येथे मुघलांच्या आश्रयास निघून गेला.रामनगर व इतर संस्थानांवर विजय ः जव्हारच्या उत्तरेस ‘रामनगर’ हे संस्थान होते. त्याचे मुख्यालय रामनगर येथे होते, की जे सध्या ‘नगर’ (गुजरात) या नावाने ओळखले जाते. हे ठिकाण दमणपासून आग्नेयेस सुमारे ३७ कि.मी.वर आहे. याशिवाय या प्रदेशात अनेक छोटे स्वतंत्र सरदारही होते. रामनगर हे मात्र मोठे संस्थान होते आणि त्यावर सोमशाह नावाच्या राजपूत राजाची सत्ता होती. हा सर्व प्रदेश अत्यंत डोंगराळ आणि घनदाट जंगलांनी व्यापलेला होता. याच्या पूर्वेस सह्याद्री रांग तर पश्चिमेस पोर्तुगीजांची वसाहत होती. पोर्तुगीजांचा प्रदेश दक्षिणेकडे कारंजाच्या खाडीपासून उत्तरेकडे पार नावाच्या नदीपर्यंत पसरलेला होता. जव्हार जिंकल्यानंतर शिवसैन्याने ९ जून १६७२च्या सुमारास रामनगर व इतर छोट्या संस्थानांवर देखील कब्जा मिळविला. रामनगरचा राजा सोमशाह याने दमण येथे पोर्तुगीजांकडे आश्रय घेतला. घोडबंदर व अन्य प्रदेश घेण्याचा देखील शिवसैन्याचा प्रयत्न होता (प.सा.सं.१४७६). पुढे २५ ऑक्टोबर १६७२च्या सुमारास राजांनी येथे येऊन रामनगर व अन्य प्रांताची व्यवस्था लावली. यावेळी मुघलांकडील ४ मुख्य सरदार (सिद्दी हिलाल, जाधवराव इ.) व त्यांच्या घोडदळाच्या पथकाने राजांच्या सेवेत प्रवेश केला.पोर्तुगीजांकडे चौथची मागणी ः जव्हार-रामनगर यावर ताबा मिळविल्यानंतर, त्यांचे महसूल व विशेषाधिकार स्वतःच्या ताब्यात घेण्याच्या उद्देशाने राजांनी १४ जून १६७२च्या सुमारास दमण येथील पोर्तुगीजांकडे दूत पाठवून ‘चौथ’ची मागणी केली. (की जी पोर्तुगीज रामनगरच्या राजाला देत असत). यासाठी शिवसैन्याची ४ हजारांची घोडदळाची तुकडी दमण येथे येऊन धडकली. या.सैन्यामुळे पोर्तुगीजांमध्ये प्रचंड घबराट उडाली. अखेर दमणवर हल्ला करण्याची त्यांची योजना नसल्याचे कळल्यानंतर पोर्तुगीजांच्या जीवात जीव आला. अखेर चर्चेअंती ‘गावखंडी’ नावाचा कर पोर्तुगीजांनी राजांना देण्यास सुरुवात केली. ‘चौथ’ मात्र त्यांनी देण्याचे शिताफीने टाळले. याउलट चौथचा काही हिस्सा त्यांनी रामनगरच्या परागंदा झालेल्या राजाला गुप्तपणे दिला, जेणेकरून तो राजांविरुद्धचा आपला लढा सुरू ठेवू शकेल.सुरतेत माझ्यासाठी घर तयार ठेवा! ः जव्हार व रामनगरवरील विजयामुळे शिवाजीराजांचे राज्य सुरतपासून अवघ्या १०० कि.मी.पर्यंत येऊन पोहोचले होते. रामनगर घेतल्यानंतर तेथील राजा दमण येथे पोर्तुगीजांकडे गेला होता. शिवसैन्य दमण येथे आल्यामुळे तो गणदेवीजवळच्या चिखली येथे मुघलांच्या आश्रयासाठी गेला. या बातम्या सुरतमध्ये येऊन धडकल्या, तेव्हा शहराच्या रक्षणासाठी कोणतेही मोठे मुघल सैन्य उपलब्धनसल्याने तेथे पुन्हा एकदा प्रचंड घबराट पसरली. अखेर १८ जून १६७२च्या सुमारास शिवाजीराजे व मोरोपंतांनी पाठविलेली पत्रे सुरतचा मुघल सुभेदार व मुख्य व्यापारी (नगरशेठ) मिर्झा मुअज्जम यांना मिळाली. या पत्रांद्वारे राजांनी पुन्हा एकदा सुरतेच्या एकूण महसूलापैकी चौथा हिस्सा (चौथ) म्हणजेच ४ लाख रुपयांची मागणी केली. ही रक्कम त्वरित न पाठविल्यास लवकरच आपण आपल्या सैन्यासह तिथे येऊन तळ ठोकू, अशी धमकीही दिली. (प.सा.सं.१४७४).सुरतेतून काहीच उत्तर न आल्याने २१ जून रोजी राजांनी पुन्हा तिसऱ्यांदा पत्र पाठवून धमकी दिली की, ‘तुमच्या बादशाहाने माझ्या प्रजेच्या व देशाच्या संरक्षणासाठी मला सैन्य बाळगण्यास भाग पाडले आहे. त्यामुळे चौथची रक्कम त्वरित न दिल्यास माझ्याकरिता एक मोठे घर तयार ठेवा. मी स्वतः तिथेच बसून कर व जकातीची जातीने वसूली करेन.’ (प.सा.सं.१४७७). परंतु, दिलेरखानाचे आक्रमण थोपविण्यासाठी सुरतेच्या सीमेवर पोहोचलेल्या शिवसैन्याला माघारी यावे लागले. अन्यथा यावेळी सुरतेवर तिसऱ्यांदा छापा मारला गेला असता.नाशिकची लूट ः रामनगर जिंकून सुरतेच्या वेशीवरून परतताना ५ जुलै १६७२च्या सुमारास शिवसैन्याने नाशिक येथील मुघलांच्या छावणीवर हल्ला केला. येथील मुघल अधिकारी जाधवराव याच्याशी त्यांचा घनघोर संघर्ष झाला. यामध्ये मुघलांच्या ४०० सैनिकांपैकी बरेचजण कामी आले तर स्वतः जाधवराव कैद झाला. (प.सा.सं.१४८४)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.