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Premium|Chh. Shivaji Maharaj Naval Campaigns : शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यविस्ताराला सिद्दीच्या सागरी हल्ल्यांचे आव्हान

Expansion of Swarajya in 1672 : १६७२मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी खांदेरी, जव्हार आणि रामनगर परिसरात मोहीमा राबवून स्वराज्याचा विस्तार केला. दरम्यान, मुघल आणि इंग्रजांच्या मदतीने सिद्दीने कोकण किनारपट्टीवर हल्ले करत मराठ्यांसमोर नवे आव्हान उभे केले.
Chh. Shivaji Maharaj Naval Campaigns

Chh. Shivaji Maharaj Naval Campaigns

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अनिकेत यादव - इतिहास अभ्यासक

सिद्दी व इंग्रजांच्या मैत्रीसंबंधामध्ये पाचर रोवण्यासाठी राजांनी एप्रिल १६७२मध्ये खांदेरी बेटावर ताबा मिळविला. कुत्बशाहाशी तह करून आर्थिक मदत मिळविली. जव्हार, रामनगर इत्यादी संस्थाने जिंकून पोर्तुगीजांकडून गावखंडी कराची वसुली केली तर सुरतेतून चौथाईची मागणी केली. १६७२च्या या मोहिमांमुळे उत्तरेकडील दमणगंगा नदीपासून ते दक्षिणेकडे भीमगडापर्यंतच्या सुमारे ५४० कि.मी. अंतराच्या भूभागावर शिवाजीराजांचे अधिपत्य निर्माण झाले.

सिद्दीचा उपद्रव ः राजांनी दंडाराजपुरीच्या सिद्दीची १६७१च्या सुमारास पुन्हा एकदा चहूबाजूंनी कोंडी केली, त्यामुळे त्याची अवस्था अत्यंत बिकट झाली. इंग्रज व पोर्तुगीजांकडून गुप्तपणे मदत मिळूनही सिद्दीला शिवसैन्याचा मुकाबला करणे कठीण जात होते. शिवसैन्याने वेढा आवळल्याने सिद्दी फतहखान या सिद्दीच्या प्रमुखाने राजांसमोर शरणागती पत्करण्याचा मनोदय सहकाऱ्यांसमोर मांडला. सिद्दी संबुल, सिद्दी याकूत व सिद्दी खैरियत या त्याच्या सरदारांनी कडाडून विरोध केल्यामुळे तो प्रस्ताव बारगळला. अखेर सप्टेंबर १६७२च्या सुमारास सिद्दी फतहखानाने मुघलांचे मांडलिकत्व स्वीकारले.

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