Premium|Shivaji Maharaj Mughal War : शिवाजीराजांचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी औरंगजेबाने महाबतखानाला दख्खनेत का पाठवले?

अनिकेत यादव - इतिहास अभ्यासक शिवाजीराजांच्या दख्खनेतील झंझावाती आक्रमणांमुळे औरंगजेब हडबडून जागा झाला. राजांचा ‘अश्वमेध’ रोखण्यासाठी महाबतखान, बहादूरखान, दिलेरखान यासारख्या मातब्बर योद्धांना त्याने दख्खनेकडे पाठविले खरे! परंतु त्याला हे माहीत नव्हते की, मराठ्यांनी मुघलांविरुद्ध पुकारलेले हे युद्ध खुद्द मुघल बादशाहा जरी आला तरी थांबणारे नव्हते. मातृभूमीस स्वतंत्र करेपर्यंत शिवाजीराजांचा हा ‘अश्वमेध’ आता कोणत्याही परिस्थितीत थांबणारा नव्हता!महाबत खानाची मोहीमराजांच्या झंझावातामुळे औरंगजेबाला परिस्थितीची जाणीव झाली. त्यामुळे त्याने २९ नोव्हेंबर १६७० रोजी महाबतखानाची दख्खनेतील मुघल सैन्याच्या प्रमुखपदी नियुक्ती केली. (याचे मूळ नाव मिर्झा लहरास्प असे होते. शाहजहानने त्याला १६३८मध्ये ‘खान’ ही तर १६५२मध्ये ‘महाबत खान’ ही पदवी दिली होती.) सुमारे २५ हजार घोडदळ, पायदळ व मुबलक साधनसामुग्री सोबत घेऊन तो १० जानेवारी १६७१ रोजी औरंगाबाद येथे पोहोचला. तिथे त्याने दख्खनचा सुभेदार शाहजादा मुअज्जम याची भेट घेतली. दिल्लीवरून महाबतसोबत आलेल्या या अतिरिक्त फौजफाट्यामुळे दख्खनमधील मुघलांचे सैन्यबळ ४० हजार घोडदळापर्यंत पोहोचले होते. महाबतने तातडीने दाऊदखानाच्या भेटीसाठी औरंगाबादहून सुमारे १२५ कि.मी. वायव्येस असलेल्या चांदवडच्या (चांदूर) दिशेने कूच केले आणि २५ जानेवारी १६७१च्या सुमारास तो तिथे पोहोचला. या दोन्ही मुघल सरदारांचे मानसन्मानावरून एकमेकांशी खटके उडाले..Premium|Konark Sun Temple History : कोणार्क मंदिराच्या भव्यतेमागे हजारो हातांचे अनामिक श्रमविश्व.शिवसैन्याचे शिवनेरीवर आक्रमण ः याच सुमारास शिवसैन्याची एक तुकडी शिवनेरीवर हल्ला करण्यासाठी जुन्नर येथे जमा झाली होती. ही बातमी चांदवड येथे मुघलांच्या गोटात पोहोचली. त्यांचे हे आक्रमण परतविण्यासाठी २७ जानेवारी १६७१च्या सुमारास दाऊदखान बारा हजार घोडेस्वारांसह जुन्नरला दाखल झाला. कामगिरी यशस्वी करून तो पुन्हा अहिवंतकडे निघून गेला.अहिवंतवर मुघलांचा विजय ः मोठ्या सैन्यसंख्येने बागलाण प्रांतात उतरलेल्या महाबतने शिवसैन्याने नुकतेच जिंकलेले सातमाळ रांगेतील किल्ले पुन्हा जिंकण्याचा चंग बांधला. त्यानुसार सर्वप्रथम त्याने चांदवड येथून सुमारे ४२ कि.मी. पश्चिम-वायव्येस असलेल्या अहिवंतच्या दिशेने कूच केले. आणि फेब्रुवारी १६७१च्या सुरुवातीला किल्ल्याला वेढा दिला. राजा रायसिंह सिसोदिया, कुंवर किशनसिंह (मिर्झाराजा जयसिंहाचा मुलगा), सुजाणसिंह, शुभकर्ण बुंदेला, राजा अनुपसिंह राठोड, अघुर खान, तुर्कताझ खान इ. प्रमुख सरदारांनी किल्ल्याच्या प्रवेशद्वारासमोर आपले मोर्चे लावले. दाऊद खानाला किल्याच्या बुरूजाच्या दिशेने तैनात करण्यात आले. जवळपास २ महिने दोन्ही बाजूंनी अटीतटीची लढाई सुरू होती. अखेर एप्रिल १६७१च्या सुमारास, किल्यावरील शिवसैन्याने दाऊद खानाच्या माणसांकडे किल्ल्याचा ताबा दिला.अचला, मार्कंडा, जवळा यांवर मुघली विळखा ः अहिवंत किल्ल्याजवळ असलेल्या सातमाळ रांगेतील अन्य किल्ल्यांभोवती देखील मुघलांनी फेब्रुवारी १६७१मध्ये वेढा दिला होता. अहिवंतच्या पाडावानंतर लगेचच मे १६७१मध्ये अचला (अचलागिरी), मार्कंडा आणि जवळा या किल्ल्यांनाही मुघलांच्या अफाट सैन्यासमोर शरणागती पत्करावी लागली.शिवसैन्याकडून चांदवडची लूट ः मुघलांद्वारे सातमाळ रांगेतील किल्ले जिंकण्याची धामधूम सुरू असतानाच शिवसैन्याने एक धाडसी कामगिरी केली. मुघल छावणीपासून अवघ्या ३० कि.मी. अंतरावरील ‘चांदवड’ (चांदूर) या बागलाणातील मुख्यठाण्यावर (२) मार्च १६७१ च्या सुमारास शिवसैन्याने आक्रमण केले. सर्वप्रथम त्यांनी चांदवडच्या किल्ल्याभोवती वेढा दिल्यानेकिल्लेदार बाकी खान हा किल्ल्यातच अडकून पडला. यामुळे शिवसैन्याने चांदवड शहरातून एक हत्ती, बारा घोडे व सरकारी खजिन्यातील ४० हजार रुपये हस्तगत केले. ही बातमीजवळच्या मुघल सरदारांना कळाली. तेव्हा तळकोकणचा फौजदार लोदी खान हा तातडीने धावून आला. त्याने शिवसैन्याशी लढा दिला, परंतु यामध्ये तो पराभूत व जखमी होऊन पळून गेला. याशिवाय नांदेडचा फौजदार फतहजंग खान हा देखील नांदेड येथून धावून आला. परंतु त्याचा काहीएक उपयोग झाला नाही..महाबत खानाची विश्रांती ः सातमाळ रांगेतील ४ किल्ले जिंकल्यानंतर महत्त्वपूर्ण असा साल्हेर जिंकण्यासाठी मुघल आतुर होते. मात्र पावसाळा तोंडावर आल्याने, महाबतने बागलाण सोडले आणि तो सुमारे १६३ कि.मी. आग्नेयेस असलेल्या अहमदनगरकडे आला. तिथून पावसाळ्यातील मुक्कामासाठी तो नगरहून नैऋत्येला सुमारे ३२ कि.मी. अंतरावर असलेल्या पारनेर येथे गेला. तिथे त्याने जून ते सप्टेंबर १६७१ असे ४ महिने ऐषोआरामात घालविले. अखेर अफगाणिस्तानातील बंड थांबविण्यासाठी त्याची तिकडे रवानगी करण्यात आली.बहादूर खानाची मोहीममहाबत चैनीमध्ये राहत असल्याच्या व त्याचे शिवाजीराजांशी संगनमत झाल्याच्या अफवा सर्वत्र उठल्या. त्यामुळे सप्टेंबर १६७१मध्ये औरंगजेबाने महाबतची दख्खनमधून उचलबांगडी केली. आणि गुजरातचा सुभेदार असलेल्या बहादूरखानाची दख्खनची सरसेनापती म्हणून नेमणूक केली. त्याच्यासोबत दिलेरखान व कुतुबुद्दीन खान यांना देखील पाठविण्यात आले. बहादूरखानाचे मूळ नाव मीर मलिक हुसेन असे होते. त्याच्या आईने औरंगजेबाचे पालनपोषण केल्याने तो बादशाहाचा ‘दुधभाऊ’ लागत होता. (दूधभावाला पर्शियन भाषेत ‘कोका’ म्हणतात). १६५८च्या मुघल वारसा हक्काच्या युद्धात त्याने केलेल्या सहकार्यामुळे औरंगजेबाने त्याला ‘बहादूर खान’ हा किताब दिला होता.साल्हेरला मुघलांचा वेढा ः बहादूरखान अहमदाबाद येथून निघाला आणि मे १६७१मध्ये सुरत येथे पोहोचला. १ जूनपर्यंत सुरत येथे त्याने मुक्काम करून सर्व व्यवस्था लावली. आणि १५ जूनच्या सुमारास पावसाळ्याच्या तोंडावर त्याने साल्हेरला वेढा दिला. वेढ्याची जबाबदारी २० हजार सैन्यासह इख्लासखान मियाना व अमरसिंह चंद्रावत यांच्याकडे देऊन त्याने अहमदनगरकडे कूच केले..Premium|Traditional Indian Thali : डाळी, भाज्या आणि धान्यांनी समृद्ध आहारातून आरोग्यपूर्ण जीवनाचा मार्ग.रामाजी पांगेरा यांचा अतुलनीय पराक्रमबहादूरखानाने आपल्या सरदारांना योग्य त्या जबाबदाऱ्या वाटून दिल्या. त्यापैकी दिलेरखानाने सातमाळ रांगेतील कन्हेरगडाकडे आपला मोर्चा वळविला. येथे शिवाजीराजांचे अत्यंत निष्ठावान शिलेदार, रामाजी पांगेरा हे एक हजार सैन्यासह पहारा देत होते. मुघल सैन्य किल्ल्याभोवती जमा झाल्याचे पाहून रामाजींनी अत्यंत धाडसी निर्णय घेतला. सोबतच्या ७०० कडव्या मावळ्यांना घेऊन ते गडाखाली असलेल्या १० हजार मुघल सैन्यावर आग्यामोहळाप्रमाणे तुटून पडले! शिमग्याची टिपरी ज्याप्रमाणे दणाणते, त्याप्रमाणे तब्बल ३ तास प्रत्येक मावळ्याने अंगावर ३०-३० जखमा झेलत १२०० पठाण सैनिक गाजर-मुळ्यासारखे कापून काढले. रामाजींच्या सर्व शूर मावळ्यांनी शेवटच्या श्वासापर्यंत लढून वीरमरण पत्करले. त्यांचा हा अचाट पराक्रम पाहून दिलेरखानाने आश्चर्यचकीत होऊन तोंडात बोटं घातली. (सभासद बखर).मुघलांकडून पुणे व चाकणची लूट ः मुघलांकडून किल्यांभोवती वेढा सुरू असताना जानेवारी १६७२च्या सुमारास दिलेरखानाने पुणे व चाकण येथील राजांच्या प्रांतावर छापे मारले. आणि तो प्रदेश लुटून, जाळून, पूर्णपणे बेचिराख केला. त्याने इतका नरसंहार केला की, ९ वर्षांच्या वरील वयाच्या अनेकांच्या निर्दयीपणे कत्तली केल्या. हे समजताच, राजांनी तातडीने सेनापती प्रतापराव गुजर यांना त्याच्या समाचारासाठी रवाना केले. या दोन्ही सैन्यांचा तुफान संघर्ष उडाला.शिवरायांचा मंत्र आणि बुंदेलखंड स्वतंत्र!ः बुंदेलखंडातील महोबा प्रांताचे प्रमुख छत्रसाल बुंदेला हे दिलेरखानाच्या पदरी नोकरीस होते. १६७१मध्ये त्याच्या दख्खनेतील स्वारीच्या वेळी छत्रसाल देखील सहभागी होते. शिवाजीराजांच्या पराक्रमांच्या कथांनी भारावलेले असताना एकेदिवशी छत्रसालाने मुघली छावणीतून गुप्तपणे बाहेर पडून, आपल्या तेजस्वी नायकाची भेट घेतली. तेव्हा राजांनी त्याचा सन्मान करून आपल्या मातृभूमीला स्वतंत्र करण्याची प्रेरणा दिली. यामुळे छत्रसाल पुरता भारावून गेला. कोणीही मदतीस नसताना, केवळ ५ घोडेस्वार व २५ पायदळासह अवघ्या २१ वर्षांच्या छत्रसालाने राजांनी दिलेली तलवार अजस्त्र मुघलांविरुद्ध उपसली आणि बुंदेलखंडात एक स्वतंत्र राज्य निर्माण केले..साल्हेर येथील पलटीचे युद्धसाल्हेरभोवती बहादूरखानाने इख्लासखान (बहलोलखान) याच्या नेतृत्वाखाली २० हजारांची मोठी फौज तैनात केली होती. बागलाण प्रांतातील इतर किल्ल्यांप्रमाणे साल्हेर किल्ला मुघलांकडे जाणे राजांना परवडणारे नव्हते. त्यामुळे काहीही करून वेढा मोडून काढणे आवश्यक होते. त्यासाठी जानेवारी १६७२च्या सुमारास राजांनी महाड येथे थांबून कुडाळ, वेंगुर्ल्यापर्यंतच्या भागांतून अतिरिक्त सैन्याची भरती केली. आणि एके दिवशी प्रतापराव गुजर यांना पुणे व चाकण येथील मुघली सैन्याला पिटाळून थेट उत्तरेला साल्हेरकडे जाण्यास फर्माविले. आणि दुसरीकडे मोरोपंत पिंगळे यांच्या नेतृत्वातील पायदळाला सह्याद्रीच्या रांगांचा आडोसा घेत गुप्तपणे साल्हेरला धाडले. राजांनी केलेल्या सूचनेबरहुकूम, २५ जानेवारी १६७२च्या सुमारास पहाटेच्या वेळी मराठा घोडेस्वारांनी साल्हेरला वेढा घालून बसलेल्या मुघलांवर अचानक आणि जोरदार हल्ला चढवला. गाफील असलेल्या मुघलांनी स्वतःला सावरून काही काळ झुंज दिली. तेवढ्यात शिवसैन्यात अचानक रणवाद्ये वाजू लागली आणि शिवसैन्याने युद्धातून माघार घेत, चक्क रणांगणातून पळ काढला. आपण विजयी झालो या भ्रमात व उन्मादात मुघल सैन्य त्यांच्या मागे दौडू लागले. इकडे वेढ्याच्या जागी मागे राहिलेल्या मुघलांवर तोपर्यंत लपून बसलेल्या शिवसैन्याच्या पायदळाने तुफान आक्रमण करत अक्षरशः कत्तल केली.तिकडे पाठलागावर गेलेल्या मुघल फौजेने काही अंतर कापल्यानंतर, पळणाऱ्या शिवसैन्यात पुन्हा एकदा रणवाद्ये कडाडली! आतापर्यंत जीव मुठीत धरून पळणाऱ्या मराठा घोडेस्वारांनी पूर्णपणे ‘पलटी’ मारली आणि आपल्यामागे येणाऱ्या मुघलांवर काळ बनून तीव्र हल्ला चढवला. भांबावलेले मुघल सैन्य पुन्हा साल्हेरच्या छावणीकडे पळू लागले. छावणी दिसू लागताच तिथे स्वागतासाठी आधीच उभे असलेले मराठा पायदळ आणि मागे असलेल्या घोडेस्वारांच्या कात्रीत मुघल सैन्य पुरते अडकले. या अनोख्या युद्धतंत्रामुळे मुघलांची अक्षरशः दाणादाण उडाली. ही संपूर्ण धुमश्चक्री १०-१२ तास सुरू होती. धुळीचा एवढा धुराळा उडाला की, ८-९ कि.मी. अंतरावरचे काहीही दिसेनासे झाले. इतके की, आपले कोण आणि शत्रू कोण? हे ही ओळखणे कठीण झाले. रक्ताचे पाट वाहू लागले. हाडामांसाचा इतका चिखल झाला की, त्यात पाय रुतू लागले.शिवाजीराजे स्वतः रणांगणावर नसले तरी त्यांच्या अभेद्य रणनीतीची शिवसैन्याने तंतोतंत अंमलबजावणी करत शत्रूची धुळधाण उडविली. स्वतःच्या प्रांतापासून दूर; शत्रूच्या मुलखात खोलवर घुसून; घोडदळ व पायदळ यांच्यामध्ये अचूक समन्वय साधत शिवसैन्याने हे युद्ध यशस्वी केले. या युद्धात मुघल सरदार राव अमरसिंह चंद्रावत मारला गेला. स्वतः इख्लासखान, मुहकमसिंह, दारकोजी भोसले यांसारख्या ३० हून अधिक सरदारांना कैद करून त्यांच्याकडून मोठी खंडणी वसूल करण्यात आली. दोन हजाराहून अधिक मुघल सैनिक रणांगणातून पळून गेले. या युद्धात प्रतापराव गुजर, मोरोपंत पिंगळे, आनंदराव मकाजी, व्यंकोजी दत्तो, रुपाजी भोसले, शिदोजी निंबाळकर, खंडोजी जगताप, गोंदजी जगताप, संताजी जगताप, मानाजी मोरे, विसाजी बल्लाळ, मोरो नागनाथ (रंगनाथ), मुकुंद बल्लाळ व सर्व शिवसैन्याने भीमकाय पराक्रम गाजविला. मात्र राजांचे जिवलग मित्र व असामान्य योद्धा असलेले सूर्यराव काकडे हे यावेळी धारातीर्थी पडले. दोन्ही सैन्यांमधील जवळपास ८ ते १० हजार सैनिक कामी आले. हत्ती, घोडे, उंट यांच्या मृत्यूची तर मोजदादची नव्हती. शिवसैन्याने ११ हत्ती व १७०० घोडे हस्तगत केले. ही धक्कादायक बातमी समजताच बहादूरखान तातडीने साल्हेरकडे निघाला. तो बागलाणात येईपावेतो शिवसैन्य मुल्हेर जिंकून, कोकणात उतरले देखील होते.मुल्हेरवर भगवा फडकला ः साल्हेरचा वेढा फोडून गडावर रसद पोहोचविल्यानंतर शिवसैन्याने २७ जानेवारी १६७२च्या सुमारास बागलाणातील मुघलांचे मुख्य ठाणे असलेले ‘मुल्हेर’ जिंकून घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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