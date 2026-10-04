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Premium|Shivaji Maharaj Mughal War : शिवाजीराजांचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी औरंगजेबाने महाबतखानाला दख्खनेत का पाठवले?

Mahabat Khan Deccan Campaign : शिवाजीराजांच्या दख्खनमधील वेगवान मोहिमांमुळे औरंगजेबाने महाबतखानाला मोठ्या सैन्यासह पाठवले; मात्र मुघल सरदारांतील मतभेदांमुळे मराठ्यांचा वाढता प्रभाव रोखण्याचे आव्हान अधिकच गुंतागुंतीचे झाले.
Shivaji Maharaj Mughal War

Shivaji Maharaj Mughal War

esakal

अनिकेत यादव
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अनिकेत यादव - इतिहास अभ्यासक

शिवाजीराजांच्या दख्खनेतील झंझावाती आक्रमणांमुळे औरंगजेब हडबडून जागा झाला. राजांचा ‘अश्‍वमेध’ रोखण्यासाठी महाबतखान, बहादूरखान, दिलेरखान यासारख्या मातब्बर योद्धांना त्याने दख्खनेकडे पाठविले खरे! परंतु त्याला हे माहीत नव्हते की, मराठ्यांनी मुघलांविरुद्ध पुकारलेले हे युद्ध खुद्द मुघल बादशाहा जरी आला तरी थांबणारे नव्हते. मातृभूमीस स्वतंत्र करेपर्यंत शिवाजीराजांचा हा ‘अश्‍वमेध’ आता कोणत्याही परिस्थितीत थांबणारा नव्हता!

महाबत खानाची मोहीम

राजांच्या झंझावातामुळे औरंगजेबाला परिस्थितीची जाणीव झाली. त्यामुळे त्याने २९ नोव्हेंबर १६७० रोजी महाबतखानाची दख्खनेतील मुघल सैन्याच्या प्रमुखपदी नियुक्ती केली. (याचे मूळ नाव मिर्झा लहरास्प असे होते. शाहजहानने त्याला १६३८मध्ये ‘खान’ ही तर १६५२मध्ये ‘महाबत खान’ ही पदवी दिली होती.) सुमारे २५ हजार घोडदळ, पायदळ व मुबलक साधनसामुग्री सोबत घेऊन तो १० जानेवारी १६७१ रोजी औरंगाबाद येथे पोहोचला. तिथे त्याने दख्खनचा सुभेदार शाहजादा मुअज्जम याची भेट घेतली. दिल्लीवरून महाबतसोबत आलेल्या या अतिरिक्त फौजफाट्यामुळे दख्खनमधील मुघलांचे सैन्यबळ ४० हजार घोडदळापर्यंत पोहोचले होते. महाबतने तातडीने दाऊदखानाच्या भेटीसाठी औरंगाबादहून सुमारे १२५ कि.मी. वायव्येस असलेल्या चांदवडच्या (चांदूर) दिशेने कूच केले आणि २५ जानेवारी १६७१च्या सुमारास तो तिथे पोहोचला. या दोन्ही मुघल सरदारांचे मानसन्मानावरून एकमेकांशी खटके उडाले.

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