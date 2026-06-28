Premium|Chh. Shivaji Maharaj Naval Campaign : कानडा मोहिमेसाठी शिवरायांची रणनीती आणि समुद्रावरील ऐतिहासिक स्वारी

अनिकेत यादव - इतिहास अभ्यासक डिसेंबर १६६४पर्यंत सत्तरी, फोंडा, भिमगडापावेतो प्रांत राजांनी जिंकला होता. आता वेळ होती मिरजानपर्यंतचे ‘तळकोकण’ व कानडा प्रांत जिंकण्याची. मोहीम अत्यंत जोखमीची होती; कारण लढाई केवळ शत्रूशी नाही तर स्वधर्मातील अनिष्ट रूढींशीही होती. अखेर जुनाट रूढीपरंपरेच्या बेड्या झुगारून राजे सिंधुसागरावर स्वार झाले...!केळदीचे नायक ः शिवप्पा नायक हे केळदीचे (इक्केरी/बेदनूर) कर्तबगार राजे होते. त्यांनी पोर्तुगीज, आदिलशाही इत्यादींशी संघर्ष करून राज्यविस्तार केला होता. १६६० मध्ये शिवप्पा नायक व १६६४मध्ये ‘दाक्षिणात्य राज्यकर्त्यांचे संरक्षक’ शाहजीराजे यांच्या निधनानंतर, केळदीचे राज्य बळकाविण्यासाठी चढाओढ सुरू झाली. शिवाजीराजांना हेरांकरवी ही बातमी कळताच त्यांनी आरमारी मोहिमेची एक अचाट योजना आखली. चोळराजांनंतर ‘सिंधुबंदी’सारख्या अनिष्ट रूढी परंपरांमुळे शेकडो वर्षांची आरमारी परंपरा खंडित झालेली होती. अशा खुळचट परंपरा झुगारून, नौदलाची कोणतीही पार्श्वभूमी नसताना राजे स्वतः आपल्या नौदलासह कानडा प्रांतावरील या मोहिमेसाठी जाण्यास सज्ज झाले.यावेळी केळदीच्या गादीवर सोमशेखर हा अकार्यक्षम राजा असल्याने, कारभाराची सूत्रे राणी चन्नम्मा हिने स्वतःच्या हाती घेतली होती. बहुधा तिनेच राजांकडे मदतीचा सांगावा धाडला होता. इकडे मिर्झाराजा जयसिंहाची दख्खनेकडे नेमणूक झाली आणि शिवाजीराजांसह आदिलशाहीवर देखील तो स्वारी करणार या शक्यतेने आदिलशाहा स्वसंरक्षणाच्या उद्योगास लागला. कानडा प्रांतातील आदिलशाहीचे सैन्य त्याने सीमेवर वळविले. यामुळे राजांचा कानड्याकडे जाण्याचा रस्ता मोकळा झाला. आता एकच अडचण होती, पोर्तुगीजांची... ती देखील हेरांनी आणलेल्या एका बातमीमुळे दूर झाली. आणि मोहिमेची तारीख ठरली ‘८ फेब्रुवारी’. काय होते या तारखेला?हुंडा दिलेले शहर ः मुंबई ः मे १६६१मध्ये इंग्लंडचा राजा दुसरा चार्ल्स याचा विवाह पोर्तुगालचा राजा चौथा जॉन याची कन्या कॅथरीन ऑफ ब्रिगांझा हिच्याशी ठरले. या विवाहाचा हुंडा म्हणून पोर्तुगालच्या राजाने ‘मुंबई बेट’ इंग्रजांना द्यायचे ठरविले. या बेटाच्या हस्तांतरणाचा समारंभ ८ फेब्रुवारी १६६५ रोजी मुंबई येथे होणार होता. गोव्यामधील बहुतांश पोर्तुगीज आरमार यासाठी मुंबईला जाणार होते. ही बातमी राजापूरच्या इंग्रजांकडून आपल्या हेरांना समजली आणि नंतर राजांना. आलेल्या बातम्यांद्वारे रणनीती आखण्यास वाकबगार असणाऱ्या राजांनी ही दुर्मिळ संधी अचूक साधली..Premium|Shivaji Maharaj Konkan campaign : छत्रपती शिवाजी महाराजांची दक्षिण कोकणातील विजयी मोहीम; कुडाळ-विंगुर्ला जिंकून समुद्री साम्राज्याचा पाया.राजे दर्यावर स्वार! ः मालवणच्या सुमारे२० कि.मी. अलीकडे असणाऱ्या मालोंड येथील आरमारी तळावर राजांनी सर्व सैन्यास गोळा केले. तीन मोठ्या युद्धनौका (गुराब), ८५ छोट्या युद्धनौका (गलबत), दोन हजार आरमारी सैन्य, पाच हजार पायदळ सोबत जाण्यास सज्ज झाले. १० हजार स्वार व तितकेच पायदळ अधिकची कुमक म्हणून कोकणात ठेवण्यात आले. याशिवाय कानडी मुलुखात ठिकठिकाणी काही सैन्य (पाच हजार) पेरून ठेवले असावे.फाल्गुन शुद्ध ३ शके १५८६, म्हणजेच ८ फेब्रुवारी १६६५ रोजी राजांनी मालोंड येथून नावारोहण केले. गड नदीमार्गे सर्व नौदल मालवण येथे व तिथून सुमारे ३०० कि.मी.चा दक्षिणेकडे साधारण पाच दिवसांचा थरारक समुद्री प्रवास करून गंगोळी येथे धडकले. सोबतची मोठी जहाजे गंगोळी येथे ठेऊन, पंचगंगावली नदीमार्गे आतमध्ये सुमारे ८ कि.मी.वर असलेल्या ‘बसरूर’ (बसनूर/बार्सिलोर) शहरात राजांनी प्रवेश केला. १३ फेब्रुवारीच्या सुमारास येथे पोहोचलेल्या राजांनी सर्व प्रांत आपल्या ताब्यात घेतला. उमाजीपंत नावाच्या आपल्या वकिलांना बेदनूर येथे पाठवून केळदी राज्याशी तह करण्यात आला. बेदनूर, अन्य महत्वाची बंदरे व ठाण्यांच्या रक्षणासाठी काही सैन्य मागे ठेवले. सर्व व्यवस्था चोख लावल्यानंतर व सैन्याला योग्य त्या सूचना दिल्यानंतर १७ फेब्रुवारीच्या सुमारास राजे येथून माघारी निघाले. पुढे पाठविलेल्या सैन्याने भटकळ, होनावर, कुमठा, मिरजान ही ठाणी व बंदरे ताब्यात घेतली व हे सैन्य अंकोला येथे जाऊन पोहोचले.राजे देखील बसरूरहून निघून सुमारे १२५ कि.मी. उत्तरेकडे समुद्री प्रवास करून १९ फेब्रुवारीच्या सुमारास गोकर्णला पोहोचले. श्रीमहाबळेश्वराचे दर्शन घेऊन ते दुसऱ्या दिवशी येथून निघाले. गोकर्णहून उत्तरेकडे सुमारे १७ कि.मी.चा समुद्री प्रवास करून २० फेब्रुवारीच्या सुमारास राजे अंकोला येथे आले. ४ हजार पायदळ व वाटेतील नद्या ओलांडण्यासाठी १२ नौका मागे ठेवून अन्य सर्व युद्धनौका व आरमारी सैन्य त्यांनी येथून मालवणकडे पाठवून दिले. अंकोल्याहून सर्व लूट व सामुग्री गोळा करून निघालेले आरमार उत्तरेस सुमारे १९० कि.मी.चा प्रवास करून मालवणला सुखरूपपणे पोहोचले. इकडे अंकोल्याहून वायव्येकडे सुमारे २५ कि.मी.चा जमिनीमार्गे प्रवास करून, २२ फेब्रुवारी रोजी राजे कारवारजवळ येऊन पोहोचले.होळीची शिकार घालवली ः सुरत स्वारीनंतर शिवाजीराजांच्या नावाची दहशत सर्वत्र पसरलेली असल्याने, त्यांच्या येण्यामुळे कारवारमध्ये एकच धावपळ उडाली. इंग्रजांनी आपल्या वखारीतील सर्व किंमती साहित्य मस्कतच्या इमामाच्या मालकीच्या जहाजावर सुरक्षितपणे नेऊन ठेवले होते. त्याचवेळी आदिलशाही सरदार बहलोलखान याच्या आईला मक्केला पाठविण्यासाठी त्याचा शेरखान नावाचा एक सरदार कारवारला आला होता. त्याच्यासोबत सुमारे ३०० पायदळ व २०० घोडेस्वार होते. त्याने लढण्याची सज्जता केली, मात्र राजांना पुढे जाण्याची घाई होती. अखेर शिवाजीराजे, शेरखान व कारवारचा अधिकारी यांच्यामध्ये झालेल्या संदेशांच्या देवाणघेवाणीनंतर, राजांनी शहरातून प्रवास न करता, थोडासा वळसा घालून जाण्याचे मान्य केले आणि नदीच्या मुखाशी आपला तळ ठोकला. आणि इंग्रजांचे ११२ पौंड व शहरातील अन्य व्यापाऱ्यांकडून नजराणा एकत्र करून तो राजांकडे पाठविण्यात आला. या घटनेनंतर २३ फेब्रुवारी रोजी अत्यंत अनिच्छेने राजे कारवार येथून निघून गेले. ‘शेरखानाने माझी होळीची शिकार घालविली’ असे उद्गार राजांनी जाताना काढले. (अशी नोंद इंग्रजांनी केली असून, होळीच्या काळात राजे अशा मोहिमा आखत असत.).जमिनीमार्गे स्वराज्याकडे ः २३ फेब्रुवारी रोजी राजे कारवारहून निघाले आणि पूर्व-ईशान्येस सुमारे २२ कि.मी. वरील कद्रा येथे आले. कद्रा येथून वाहणारी काळी नदी कारवारजवळ समुद्राला मिळते. कारवारजवळ काळी नदीचे पात्र फार मोठे असल्याने ते ओलांडण्याकरिता पुष्कळ वेळ लागला असता, त्यामुळे काळी नदीच्या उताराची हेरांकरवी माहिती घेऊन, कद्रा येथून राजांनी नदी ओलांडली. सर्व लुटीचे साहित्य नौकांमधून पाठवून दिल्यामुळे येथून पुढील सर्व प्रवास राजांनी घनदाट जंगलातून व सह्याद्रीच्या अवघड वाटांतून कधी पायी तर कधी पालखीत बसून पूर्ण केला. अखेर कद्रा येथून सुमारे ७६ कि.मी. उत्तरेकडे असलेल्या भीमगड येथे २५ फेब्रुवारीचे सुमारास राजे पोहोचले. थोडा काळ विश्रांती घेऊन राजे येथून निघाले व सुमारे ३१० कि.मी. उत्तरेकडे संपूर्ण घाटमाथ्यावरून प्रवास करून (६-७ मार्चच्या सुमारास) राजे राजगडावर सुखरूप पोहोचले.पोर्तुगीजांशी संघर्ष ः मार्गातील नद्या ओलांडण्यासाठी मागे ठेवलेल्या १२ नौका कारवारवरून उत्तरेस मालवणकडे परत जाताना पोर्तुगिजांनी पकडल्या. याचाच अर्थ, पोर्तुगीज मुंबईहून गोव्याला पोहोचण्याच्या साधारण २ दिवस आधी राजांचे सर्व आरमारी दल सुखरुपपणे मालवणला पोहोचले. केवळ मागे राहिलेल्या नौका पोर्तुगिजांच्या तावडीत सापडल्या. या नौका एप्रिल १६६५च्या दरम्यान सोडून देण्यात आल्या..मोहिमेचे महत्त्व व परिणाममुघलांविरुद्धच्या प्रदिर्घ लढ्यासाठी राजांना पैशांची नितांत आवश्यकता होती. जी या मोहिमेतील प्रमुख बंदरांवरील ताब्यामुळे व समुद्री व्यापारामुळे पूर्ण झाली. इतरांनी ही बंदरे घेण्यापूर्वी तत्परतेने राजांनी ती मिळविली.समुद्रीमार्गाची काळजीपूर्वक पाहणी करून व गोव्याचे पोर्तुगीज नाहीत याची खात्री करूनच ही मोहीम आखली गेली. आणि कोणताही धोका नको यासाठी मोहिमेवर जाण्याचा व येण्याचा मार्ग निराळा ठेवला.अतर्क्य पौरूषत्व, अतुलनीय पराक्रम, अचाट साहस, सूक्ष्म नियोजन आणि कल्पक बुद्धीचातुर्य या पंचसुत्रांच्या बळावर अत्यंत शिस्तबद्ध व परिपूर्ण नियोजन करून (८ ते २४ फेब्रुवारी) साधारण १७ दिवसांमध्ये राजांनी ही मोहीम फतेह केली.केळदीच्या रक्षणासाठी राजांनी सैन्याची एक तुकडी ठेवली, त्यामुळे औरंगजेबाच्या आक्रमणापर्यंत शत्रूने त्यांच्यावर आक्रमण केले नाही. शाहजीराजांपासून केळदीशी असलेला ऋणानुबंध शिवाजीराजांनी जपला व त्यांना संरक्षण देऊन तो वाढविला. केळदीची राणी चन्नम्मा यांनी उपकाराची जाण ठेऊन छत्रपती राजाराम महाराजांना जिंजीला जाण्यासाठी सहकार्य केले, यासाठी तिने औरंगजेबाचा धोकाही पत्करला.मिर्झाराजा दख्खनेत आल्यावर राजांचे वकील पूर्वनियोजनाप्रमाणे त्यांना भेटून आले. मिर्झाराजा पुण्यात आल्यानंतर राजेही स्वराज्यात परतले. मिर्झाराजाच्या झंझावाती आक्रमणामुळे आरमारी मोहिमेची ही अद्वितीय घटना फारशी प्रसिद्ध होऊ शकली नाही.बखरीत एक वाक्य आहे, ‘सत्तावीस पातशाह्या पाणियामध्ये आहेत...’ याचाच अर्थ जमिनीवर असणाऱ्या मुघलादी शत्रूंव्यतिरीक्त समुद्रामध्ये असणाऱ्या सत्तावीस शत्रूंशी राजांना सामना करावयाचा होता.भारतातील सर्व सत्ताधीश हे सागरी सामर्थ्याच्या बाबतीत अत्यंत दुर्बळ होते. कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांकडे स्वतःच्या युद्धनौका नव्हत्या. या सत्ताधीशांच्या व व्यापाऱ्यांच्या नौकांना समुद्रात संचार करण्यासाठी युरोपियनांचे परवाने (कार्ताझ) घ्यावे लागत. मुघलांना देखील मक्का यात्रेसाठी अथवा व्यापारी कारणासाठी युरोपियांचे सहकार्य घ्यावे लागत होते. अशा स्थितीत अत्यंत दूरदृष्टीने शिवाजीराजांनी ‘स्वआरमार’ निर्मिले.आरमाराशी संबंधित अनेक गोष्टी या मोहिमेतून राजांना कळून आल्या. अनेक वर्षांची परंपरा असणाऱ्या युरोपीय आरमारांपेक्षा शस्त्रास्त्र व शास्त्रीय ज्ञान याबाबतीत मराठा आरमार कनिष्ठ दर्जाचे होते. १६५७-५९मध्ये आरमाराची बांधणी केल्यानंतर केवळ ७ वर्षांमध्ये राजांनी एवढी मोठी मोहीम यशस्वी करून दाखविली. त्यामुळे आपल्या आरमाराचा धुव्वा उडविण्याची भाषा बोलणारे युरोपियन नंतर सलोख्याची बोलणी करू लागले.समुद्रावर मराठ्यांची सत्ता निर्माण होऊ शकते हा दृढ आत्मविश्वास एतद्देशीयांच्या मनात निर्माण करण्यात या मोहिमेमुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांना यश आले. आणि याच आत्मविश्वासामुळे पुढे मराठा आरमाराने आपल्या यशाची पताका हिंदी महासागरावर फडकवत ठेवली, हे या मोहिमेचेचं फलित.आणि इकडे... राजे स्वराज्यात येताच मिर्झाराजाच्या रूपाने उत्तरेतून घोंगावत येणाऱ्या वादळास थोपविण्यास ते सज्ज झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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