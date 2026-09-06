Premium|Second Surat Raid : सुरतेवर दुसऱ्यांदा स्वारी करण्यापूर्वी राजांनी आखली अशी व्यूहरचना

औरंगजेबाने राजांसोबतचा तह मोडला आणि युद्धास आमंत्रण दिले. आता या युद्धाचा खर्च भागविण्यासाठी व मुघलांनी केलेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून राजांनी त्यांच्या शहरांवर छापे मारण्याचे ठरविले. जानेवारी १६६४मध्ये पहिल्या सुरत स्वारीच्या धसक्यातून सावरत असतानाच मार्च १६७०पासून सुरत शहरात ‘शिवाजीराजे हल्ला करणार’ अशा अफवांचा महापूर आला होता. अखेर ३ ऑक्टोबर १६७० रोजी राजांनी दुसऱ्यांदा सुरतेवर हल्ला करून मुघलांच्या सर्वांत मोठ्या व्यापारी केंद्राचे स्थान डळमळीत केले.सुरत शहरात अनेक अफवा पसरत असल्यामुळे तेथील सर्व कारभार ठप्प पडला होता. अखेर तेथील रहिवाशांची भीती दूर करण्यासाठी एप्रिल १६७०मध्ये गुजरातचा सुभेदार बहादूर खान हा ५ हजार घोडेस्वारांसह शहरात दाखल झाला. ज्यामुळे सुरतेतील घबराट बऱ्याच अंशी शांत झाली. सप्टेंबर १६७०मध्ये पुन्हा एकदा अशा अफवा पसरू लागल्या, ज्यामुळे पुन्हा सर्वत्र घबराट निर्माण झाली.राजांची व्यूहरचना ः मुघलांविरुद्ध युद्ध पुकारल्यानंतर मुघली प्रांतातील प्रमुख शहरांतून किती संपत्ती मिळू शकेल, याचा अंदाज घेण्यासाठी राजांनी आपले हेर सर्वत्र पाठविलेले होते. गुप्तहेर प्रमुख बर्हिजी नाईक यांनी राजांच्या आज्ञेप्रमाणे प्राणांची बाजू लावून सर्व ठिकाणची बित्तंबातमी राजांना पोहचविली आणि राजांनी त्याप्रमाणे आपली व्यूहरचना आखली.राजांचा सुरतेचा प्रवास ः राजांनी ऑगस्ट १६७०च्या पूर्वी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ‘रायगड’ येथे आपला मुक्काम हलविला आणि मोरोपंत पिंगळे यांना त्रिंबकगड व शिवनेरी जिंकण्यासाठी पुढे रवाना केले. त्यापाठोपाठ राजांनी देखील सुमारे २० हजार सैन्यासह रायगड येथून मोहिमेसाठी प्रस्थान केले. ईशान्येस सुमारे १२० किमी अंतरावरील जुन्नर येथे १५ ऑगस्ट १६७०च्या सुमारास त्यांनी स्वारी केली. त्यांनी जुन्नरला वेढा दिला. (जेधे शकावली). परंतु, शिवनेरी जिंकण्यास वेळ लागत असल्याचे पाहून त्यांनी वेढा उठवला व ५ सप्टेंबरच्या सुमारास १५ हजार घोडेस्वार व तेवढ्याच पायदळाच्या साहाय्याने नाणेघाटामार्गे पश्चिमेस सुमारे ८० किमी अंतरावरील कल्याणकडे कूच केले. राजे ९ सप्टेंबरच्या सुमारास कल्याण प्रांतात दाखल झाले. (१२ सप्टेंबर १६७० रोजीचे इंग्रजांचे पत्र)..ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला दिवाळसण सुरू होणार होता, ज्यासाठी सुरतमध्ये कोट्यवधींची धनसंपत्ती जमा होत होती. याची इत्थंभूत माहिती हेरांनी राजांना दिलेली होतीच. कल्याण येथून पुढे बराच लांबचा पल्ला गाठायचा असल्याने राजांनी आपल्यासैन्याला काहीकाळ येथे विश्रांती दिली. तिथून पुढे जव्हार, रामनगर व पोर्तुगीज यांच्या प्रदेशातील घनदाट अरण्यातून वाट काढत २ ऑक्टोबर रोजी राजे ‘गणदेवी’ येथे पोहोचले. कल्याणहून गणदेवी उत्तरेला सुमारे १८० किमी अंतरावर आहे. या मोहिमेत राजांसोबत सेनापती प्रतापराव गुजर, मोरोपंत पिंगळे, मानाजी मोरे, रूपाजी भोसले, आनंदराव मकाजी, व्यंकोजी दत्तो, बाळाजी आवजी चिटणीस, अण्णाजी दत्तो, निळो सोनदेव इत्यादी मातब्बर सरदार होते. सुरतहून अलीकडे ४५ किमी अंतरावर असलेल्या गणदेवी येथे राजे पोहोचले, त्यादिवशी ‘शिवाजीराजे खरोखरच आले आहेत’, ही वार्ता सुरतमध्ये येऊन धडकली आणि सर्वत्र हलकल्लोळ माजला. (प.सा.सं.१३३७).इंग्रजांची पूर्वतयारी ः जेराल्ड आँजिअर हा यावेळी इंग्रजांचा प्रेसिडेंट होता. त्याने १६६४च्या पहिल्या स्वारीत इंग्रज वखारीच्या संरक्षणाचे नेतृत्व केले होते. राजे सुरतेच्या अगदी जवळ (३२ किमीच्या आत) पोहोचल्याची बातमी आली, तेव्हा आँजिअर सुरतपासून सुमारे २० किमी अंतरावरील ‘स्वाली’ बंदरात होता. त्याने स्वतः स्वाली येथील मालाच्या संरक्षणासाठी थांबून, स्ट्रेनशॅम मास्टर यास ४० निवडक सैनिकांसह सुरतेतील इंग्रज वखारीच्या रक्षणासाठी जहाजाद्वारे रवाना केले. मास्टरला अशी सूचना देण्यात आली की, ‘सैन्याला वखारीच्या अगदी जवळच ठेवावे आणि जोपर्यंत शत्रू स्वतःहून हल्ला करत नाही, तोपर्यंत गोळीबार करू नये किंवा शत्रूशी लढाई करू नये’. त्यानुसार २ ऑक्टोबरच्या रात्री मास्टरने सैनिकांसह स्वालीहून सुरतेच्या दिशेने कूच केले..Premium|Shivaji Maharaj Fort Campaign : तह मोडला अन् स्वराज्याची रणदुदुंभी वाजली; १६७०मध्ये मुघलांविरोधात शिवसैन्याची धडाकेबाज मोहीम.पहिला दिवस (३ ऑक्टोबर १६७०)यादिवशी शिवसैन्य शहराच्या तटबंदीजवळ येऊन धडकले. शहराच्या रक्षणासाठी तैनात असलेल्या मुघल सैन्यावर त्यांनी हल्ला चढवला. शिवसैन्याने केलेल्या पहिल्याच हल्याने घाबरून मुघल सैन्याने धूम ठोकली व ते पळून सुरतच्या मुख्य किल्ल्याच्या आश्रयाला गेले. रक्षकच पळून गेल्याने संपूर्ण शहर मराठ्यांच्या ताब्यात आले. (जानेवारी १६६४च्या पहिल्या स्वारीनंतर औरंगजेबाने सुरत शहराभोवती तटबंदी बांधण्याचा आदेश दिला होता. मात्र दुसऱ्या स्वारीपर्यंत हे काम झालेले नव्हते; ते १६७९मध्ये पूर्ण झाले.) कोणत्याही मोठ्या प्रतिकाराविना शहर ताब्यात आल्यानंतर त्याचदिवशी शिवसैन्याने शहरातील सर्व मोठ्या सावकारांच्या वाड्यांचे दरवाजे तोडून उघडले, तिथे त्यांना प्रचंड खजिना सापडला. प्रतिकार करणाऱ्या मुघल अधिकारी व सावकारांच्या वाड्यांना आगी लावण्यात आल्या. शहराचा जवळपास अर्धा भाग शिवसैन्याने व्यापून टाकला. शिवसैन्य मुख्य किल्ल्याजवळ पोहोचलेआणि त्यांनी त्यावर हल्ला करण्याची धमकी दिली. परंतु किल्ल्यावरील बंदुका व तोफांच्या माऱ्यामुळे त्यांनी किल्ल्याच्या अगदीजवळ जाण्याचे धाडस केले नाही. केवळ इंग्रज, डच व फ्रेंच वखारी; तसेच दोन सराया (धर्मशाळा) यांमधूनच शिवसैन्याला तीव्रप्रतिकार झाला. या सरायांपैकी नवीन सराईत तुर्की व्यापारी तर जुन्या सराईत काशगरचा (चीनच्या पश्चिम टोकावरील राज्य) तार्तार वंशीय राजा अब्दुल्ला खान हा राहत होता. (त्याच्या मुलाने पदच्युत केल्यामुळे मार्च १६६८मध्ये तो औरंगजेबाच्या आश्रयाला आला होता. मक्केची यात्रा पूर्ण करून ऑगस्ट १६७० मध्ये तो सुरतमध्ये आला होता. पुढे तो डिसेंबर १६७१ मध्ये दिल्लीला गेला आणि १६७५ मध्ये तिथेच त्याने अखेरचा श्वास घेतला.) तार्तारांनी मराठ्यांना कडवा प्रतिकार केला, परंतु मराठ्यांच्या आक्रमकतेपुढे त्यांचा टिकाव लागला नाही. रात्रीच्या वेळी तार्तारांनी आपल्या सुलतानाला मुख्य किल्ल्यात हलवले आणि जुनी सराई शिवसैन्याच्या हाती पडली. तिथे मराठ्यांना सोने, चांदी व इतर मौल्यवान वस्तूंचा प्रचंड खजिना सापडला. जुन्या सराईवर ताबा मिळवताच मराठ्यांनी शेजारील इंग्रज वखारीवर गोळीबार सुरू केला, परंतु इंग्रजांनी शहाणपणा दाखवून मौल्यवान नजराणे देण्याचे कबूल केल्यानंतर हा गोळीबार थांबविण्यात आला.दुसरा दिवसयादिवशी शिवसैन्याने तुर्की व्यापाऱ्यांच्या ताब्यात असलेल्या नवीन सराईवर हल्ला केला. परंतु येथून तीव्र प्रतिकार झाल्यामुळे शिवसैन्याने माघार घेतली. यानंतर जवळच्या खेड्यांत पळून गेलेल्या व्यापाऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी राजांनी आपले पथक पाठविले. अशाच एकेठिकाणी आढळून आलेल्या नवल साहू व हरि साहू या दोन व्यापाऱ्यांकडून १३ लाख रुपयांची संपत्ती शिवसैन्याने मिळविली. (ऐ.फा.सा.खंड ६, नं.११४).स्वाली येथे हल्याची शक्यता ः सुरत येथे हल्ला करण्यापूर्वीच राजांनी स्वाली येथे देखील हेर पाठविले होते. तिथे सुरू असलेल्या घडामोडींची माहिती त्यांना वेळोवेळी मिळत होती. सुरतवर हल्ला केल्यानंतर सुरतचा जकात अधिकारी (शाह-बंदर), काझी व शहरातील बहुतेक प्रतिष्ठीत व्यापारी शहरातून पळून स्वाली येथे आश्रयासाठी गेले होते. त्यामुळे राजांनी आपले काही सैनिक स्वाली येथे पाठविण्याची तयारी केली. मात्र नदीला आलेली भरती व इतर अडचणींमुळे राजांना तसे करता आले नाही. मात्र मराठ्यांच्या धास्तीने स्वाली बंदरात भितीचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्यामुळे इंग्रजांनी खबरदारी म्हणून एक उंच मचाण उभारून त्यावर ८ तोफा चढविल्या होत्या आणि सतत त्यांचा पहारा सुरू होता.डचांची हुशारी ः डचांच्या वखारीत केवळ ३५ माणसे होती. सुरतमध्ये राजांचे आगमन होण्यापूर्वीच, त्यांनी वखारीतील सर्व सामानसुमान एका जहाजाद्वारे स्वाली बंदराकडे पाठवून दिल्यामुळे त्यांचे फारसे नुकसान झाले नाही.फ्रेंच वखारीतील घडामोडी ः शिवसैन्य फ्रेंचांच्या वखारीजवळ आले असताना, मोठ्या उत्साहाने फ्रेंच सैनिक शस्त्रे घेऊन वखारीच्या छतावर आले आणि त्यांनी शिवसैन्यावर गोळीबार सुरू केला. शिवसैन्याने केलेल्या हल्ल्यात ३ फ्रेंच सैनिक ठार झाले. मराठ्यांची आक्रमकता पाहून अखेरीस फ्रेंच वखारीत १५० सैनिक, १२ उच्चतम तोफा व मोठा दारूगोळा असूनही त्यांनी मोठा प्रतिकार केला नाही. याउलट राजांना मौल्यवान भेटी देऊन त्यांच्याशी सलोखा साधला..तिसरा दिवसयादिवशी स्ट्रेनशॅम मास्टर या इंग्रजाने आपल्या दोन माणसांमार्फत शिवाजीराजांकडे नजराणा पाठवून दिला. त्या माणसांनी शहराबाहेर तंबू टाकून थांबलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांची भेट घेतली. राजांनी त्यांना जवळ बोलावून घेतले व त्यांच्याशी सौजन्याने संवाद साधला. राजांच्या सैनिकांनी तीन दिवस अत्यंत शांत व नियोजित पद्धतीने संपत्ती ताब्यात घेतली. इंग्रज व तुर्की व्यापाऱ्यांशी लढण्यात त्यांनी आपली शक्ती वाया घालविली नाही, कारण ते सुरतला लढण्यासाठी नव्हे, तर संपत्ती मिळवण्यासाठी आले होते. (अॅबे कॅरे याची नोंद). शहर सोडण्यापूर्वी राजांनी सुरतमधील अधिकारी व प्रमुख व्यापाऱ्यांना एक पत्र पाठवले, त्या पत्राचा सारांश असा होता की, ‘जर त्यांनी राजांना दरवर्षी १२ लाख रुपयांचा खंडणीरुपाने नजराणा दिला नाही, तर ते (शिवाजीराजे) पुढील वर्षी पुन्हा येतील आणि शहराचा उरलेला भाग जाळून टाकतील.’ (इं.रे.शि. खंड १,पृ.१७७). शिवसैन्याने शहर सोडताच स्थानिक गरिबांनी उरल्यासुरल्या वस्तूंची लूट करण्यास सुरुवात केली. ज्या घरांचे रक्षण करण्यासाठी पहारा होता ती वगळता, इतर सर्व घरांची नासधूस करून लूट केली गेली.लुटीचे मूल्य ः मुघलांच्या नोंदीनुसार या स्वारीत ६६ लाख रुपयांची लूट झाली. (ऐ.फा.सा.खंड ६, नं.११४). प्रत्यक्षात लुटीची रक्कम यापेक्षा जास्त होती. या मोहिमेत अनेक मुघल सैनिक मारले गेले. अनेक मुघल अधिकारी व सावकारांचे वाडे काबीज करून सोने, रूपे, मोती, पोवळे, माणिक, हिरे, पाचू, गोमेदराज, वैडूर्य अशी नवरत्ने, नाणी, मोहोरा, पुतळ्या, इभ्राम्या, सतराम्या, असर्फ्या, होन, नाणे, अनेक प्रकारची मौल्यवान रत्ने, उत्तम प्रतीचे घोडे इत्यादी साहित्य ताब्यात घेतले. कापड, भांडी, तांब्याच्या वस्तू व अन्य जड वस्तूंना तर हात देखील लावला नाही (सभासद बखर, पृ.६०). ६ ऑक्टोबरच्या पहाटे हा अथांग खजिना ‘धोंगटी’ व ‘हमेणी’ (एक प्रकारच्या पिशव्या) यांमध्ये भरून त्या अनुक्रमे घोडे व मजुरांजवळ देऊन, शिवसैन्याचा झंझावात स्वराज्याकडे रवाना झाला.मुंबईचा भाग्योदय ः यानंतरही अनेक दिवस, शिवाजीराजे जवळ येत असल्याच्या अफवांमुळे सुरतेत मोठी घबराट उडत आणि सर्व व्यवहार ठप्प होत. दरम्यान सुरतेच्या व्यापाऱ्यांनी मुंबईला स्थलांतरित होण्याचा विचार सुरू केला. कारण मुंबईमध्ये त्यांना सुरक्षा, धार्मिक स्वातंत्र्य, सौहार्दपूर्ण वागणूक आणि कमी प्रमाणात द्यावे लागणारे जकात शुल्क या गोष्टी उपलब्ध होत्या. खरोखरच काही काळातच, सुरतने ‘भारतातील सर्वांत मोठे व्यापारी केंद्र’ म्हणून असलेले आपले स्थान गमावले आणि मुंबई बेटाचा जागतिक बाजारपेठ म्हणून उदय झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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