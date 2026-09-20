Premium|Trimbak Fort Victory : त्र्यंबकगड जिंकून राजांनी खानदेशातील मुघलांना कसा धक्का दिला?

अनिकेत यादव - इतिहास अभ्यासक नोव्हेंबर १६६९मध्ये मुघलांसोबतचा तह मोडल्यानंतर राजांनी डोंगरी किल्ले जिंकण्याकडे, मुघली शहरांतून संपत्ती मिळविण्यास प्राधान्य दिले होते. ३ ते ५ ऑक्टोबर १६७० रोजी सूरत मोहीम व १७ ऑक्टोबर रोजी कांचनबारीचे युद्ध विजयानंतर २२ ऑक्टोबरच्या सुमारास राजे कुंजरगडावर आले. स्वराज्याच्या उत्तर व ईशान्येकडील बागलाण, खानदेश, वऱ्हाड प्रांतांवर स्वाऱ्या केल्या आणि मुघलांचा हा प्रदेश ‘इक्षुवत् निष्पीड्य’ म्हणजे उसासारखा पिळून काढला.त्र्यंबक किल्ल्यावर विजय ः १७ ऑक्टोबर १६७० रोजीच्या वणी-दिंडोरी ऊर्फ कांचनबारीच्या संग्रामानंतर शिवाजीराजे पेठ व तिथून नाशिक-त्र्यंबकच्या मधून सह्याद्रीरांगेच्या आडोशाने दक्षिणेकडे वेगाने निघाले. सैन्याची एक तुकडी मोरोपंत पिंगळे यांच्या नेतृत्वात देऊन त्यांना त्र्यंबक तसेच आसपासचे किल्ले व प्रांत जिंकण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार या सैन्याने २५ ऑक्टोबर १६७०च्या सुमारास गोदावरी नदीच्या उगमाजवळील त्र्यंबकगड (त्रिंबक/श्रीगड/ब्रह्मगिरी) जिंकून घेतला. (जेधे शकावली).कुंजरगडावर विश्रांती व एल्गार ः कांचनबारीचे युद्धविजयानंतर २२ ऑक्टोबर १६७०च्या सुमारास राजे कुंजरगडावर आले. दक्षिणेकडील भीमगडापासून ते उत्तरेकडे त्र्यंबकपर्यंतच्या सुमारे ५०० कि.मी.च्या सह्याद्रीरांगेवर प्रभुत्व मिळविल्यानंतर राजांना आता खुणावत होता खानदेशातील ‘बागलाण’ प्रांत. खरे तर नर्मदेच्या दक्षिणेकडील संपूर्ण ‘दख्खन’ काबीज करण्याचाच त्यांचा मनसुबा होता. तुर्तास राजांनी बागलाणातील डोंगरी किल्ले जिंकण्याकडे व शक्य तेवढ्या समृद्ध मुघली शहरांतून संपत्ती मिळविण्याची रणनीती आखली. कांचनबारीचे युद्धप्रसंगी या प्रांतात मुघल सैन्यसंख्या कमी असल्याचा त्यांना अंदाज आला होताच, याचा फायदा राजांनी घेतला.इकडे, राजे कुंजरगडावर असल्याचे समजल्यामुळे दाऊद खान नाशिक (गुलशनाबाद) येथे त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यास थांबून राहिला होता. राजांचे सर्व सैन्य स्वराज्यात गेले, असे समजून १५ नोव्हेंबरच्या सुमारास दाऊद निर्धास्तपणे नाशिकहून आग्नेयेस सुमारे १४० किमी अंतरावरील अहमदनगरकडे निघून गेला. हे समजताच राजांनी देखील आपल्या वेगवान घोडदळाला सीमोल्लंघनाचा आदेश दिला..Latest Updates Marathi: राज्यासह देशात कुठे काय घडलं? जाणून घ्या....नौदलाचे शक्तिप्रदर्शननर्मदा नदीच्या दक्षिणेकडील संपूर्ण दख्खनेतून मुघलांचे उच्चाटन करण्याचा चंग राजांनी बांधला होता. नुकताच सुरतेवर हल्ला केल्यानंतर आता नर्मदा नदीच्या तीरावर असणाऱ्या भडोच (भरुच) पर्यंत धडक मारण्याच्या सूचना राजांनी आपल्या नौदलाला दिल्या. त्याकाळी समुद्रावर इंग्रज व पोर्तुगीजांचे वर्चस्व होते. व्यापार करण्याच्या उद्देशाने आलेले हे युरोपियन स्थानिक राजकारणात हस्तक्षेप करून राजांच्या शत्रूंना गुप्तपणे मदत करीत होते. त्यामुळे त्यांच्यावर देखील दबाव टाकण्याच्या उद्देशाने राजांच्या नौदलाने आपल्या आरमारी हालचाली तीव्र केल्या. २४ नोव्हेंबर १६७०मध्ये नौदलप्रमुख दर्यासारंग यांच्या नेतृत्वाखाली १६० युद्धनौका (गलबते) व सुमारे ३ हजार आरमारी सैन्य नागाव येथून निघाले. आणि त्यांनी अफवा पसरवली की, ‘शिवाजीराजे १० हजार घोडेस्वार व २० हजार पायदळासह जमिनीमार्गे सुरतेवर हल्ला करतील. तिथे ३ हजार आरमारी सैनिक व मोठ्या संख्येने कारागीर त्यांना समुद्रामार्गे येऊन मिळतील. आणि सुरतचा किल्ला जिंकल्यानंतर ते भडोचकडे कूच करतील.’ (प.सा.सं.१३५८). ही बातमी ऐकून सर्वांचीच भीतीने गाळण उडाली.ही केवळ अफवा न राहता, खरोखरच राजांच्या नौदलाचा ताफा २७ नोव्हेंबर रोजी नागाव येथून उत्तरेकडे सुमारे २१० कि.मी.चा समुद्री प्रवास करून दमणपर्यंत जाऊन पोहोचला. या प्रकाराने मुंबई बेटावरील इंग्रज तसेच वसई व दमण येथील पोर्तुगिजांची बेचैनी वाढली. दमण येथे पोहोचल्यानंतर पोर्तुगीज व राजांच्या नौदलामध्ये चकमक उडाली. यामध्ये मराठ्यांनी पोर्तुगिजांची एक युद्धनौका हस्तगत केली आणि ते येथून माघारी फिरले. दमण येथील चकमकीची वार्ता वसई येथील पोर्तुगीजांपर्यंत पोहोचल्याने तेथील सैनिक सतर्क झाले व त्यांनी माघारी येणार्या राजांच्या नौदलाला अडविले. त्यांच्यामध्ये जोरदार भडका उडाला आणि पोर्तुगीज नौदलाने मराठ्यांच्या १२ युद्धनौका (गलबते) काही काळ ताब्यात घेतल्या. अखेर दमणहून निघालेला मराठ्यांचा आरमारी ताफा दक्षिणेकडे सुमारे ३२५ कि.मी.चा समुद्री प्रवास करून दाभोळ येथे परत आला. (प.सा.सं.१३६९). या आरमारी मोहिमेमुळे शत्रूच्या गोंधळात भर तर पडलीच, शिवाय ‘जमिनीसह आम्ही सागराचे देखील स्वामी आहोत’ हे दाखविण्यास ही मोहीम यशस्वी झाली. वास्तविक, राजांना मुंबईसह समुद्रकिनाऱ्यालगतची अन्य ७-८ बंदरे जिंकून घेण्याची इच्छा होती..बागलाणवर विजयबागलाण/बगलाना प्रांताचे महत्त्व ः ओढे-नाले आणि विपुल वृक्षांनी समृद्ध तसेच सह्याद्री, तिच्या उपरांगा, सातमाळ रांग, अनेक गिरीदुर्ग व लष्करी ठाण्यांनी व्यापलेला हा मोक्याचा प्रदेश होता. उत्तर हिंदुस्थानातून दख्खनमध्ये उतरण्यासाठी या प्रांतातूनच जावे लागत असे. आजच्या नाशिक जिल्ह्याचा उत्तर भाग आणि धुळे जिल्ह्याचा काही भाग मिळून हा प्रांत बनलेला होता. ‘मुल्हेर’ हे या प्रांताचे प्रमुख ठाणे होते. राजांच्या उत्तर सीमेवर असणारा मुघलांचा हा प्रदेश जिंकणे लष्करीदृष्ट्या महत्त्वाचे होते. १५ नोव्हेंबर १६७०च्या सुमारास अशा मोक्याच्या प्रांतावर राजांनी स्वतः १५ हजार घोडेस्वार व (२५ हजार) पायदळासह मोहीम काढली.अचला, अहिवंत, मार्कंडा, जवळा, रवळा किल्ले जिंकले ः राजांच्या आज्ञेवरून १६ नोव्हेंबर १६७०च्या सुमारास शिवसैन्याने सातमाळ डोंगररांगेत असणारे अचला, अहिवंत, मार्कंडा, जवळा आणि रवळा हे ५ किल्ले अचानक हल्ले करून जिंकून घेतले.धोडप घेण्यास अपयश ः सातमाळ रांगेतील पश्चिमेचे ५ किल्ले जिंकल्यानंतर शिवसैन्याने १७ नोव्हेंबर १६७०च्या सुमारास सातमाळ रांगेतील ‘धोडप’ या सर्वोच्च किल्ल्याला वेढा दिला. नाशिकहून नगरचा किल्लेदार कलंदर खान याच्या आश्रयास गेलेल्या दाऊदखानास मराठ्यांच्या आक्रमणाच्या या बातम्या समजल्या. त्यामुळे तातडीने दाऊद नगरहून वायव्येस सुमारे १६२ कि.मी. अंतर कापत धोडपजवळ पोहोचला. तोपर्यंत शिवसैन्याने बागलाणातील ५ किल्ले जिंकून घेतले होते. तो आल्यामुळे धोडपचा वेढा शिवसैन्याने उठवला. शिवसैन्य बागलाणातच घुटमळत असल्याचे पाहून तो धोडपहून आग्नेयेस सुमारे ४८ कि.मी. अंतरावरील अणकाई-टणकाई या किल्याजवळ तळ ठोकून राहिला. मुघल सैन्य धोडपहून निघाल्याचे पाहून काही काळाने शिवसैन्याने पुन्हा धोडपवर हल्ला केला. ५ जानेवारी १६७१च्या सुमारास शिवसैन्याने धोडपला पुन्हा वेढा दिला. किल्ल्याचा किल्लेदार मुहम्मद जमान याने औरंगजेबाला व दाऊदखानाला मदतीची विनंती केली. ही बातमी २२ जानेवारी १६७१ रोजी दिल्ली येथे औरंगजेबाला समजली. तेव्हा तात्काळ दाऊदने अधिकची कुमक गडाकडे पाठविल्यामुळे पुन्हा एकदा शिवसैन्यास हा वेढा सोडून द्यावा लागला..Premium|Shivaji Maharaj Surat Return Strategy : सुरतहून परतताना शिवाजी महाराजांनी मुघलांचा डाव कसा उलटवला? .अलंग, कुलंग व त्रिंगलवाडी येथील युद्ध ः याच सुमारास नाशिक येथून नैऋत्येस सुमारे ४८ कि.मी. अंतरावरील अलंग व त्याजवळील कुलंग (कुरंग) तसेच येथून सुमारे २० कि.मी. वायव्येस असलेला त्रिंगलवाडी किल्ला जिंकून घेण्यासाठी गेलेल्या शिवसैन्याचा व मुघलांचा जोरदार संघर्ष झाला. यामुळे हे किल्ले जिंकण्यास शिवसैन्याला अपयश आले.हरिश्चंद्रगड, जीवधन, चावंड व हडसर किल्ले जिंकले ः शिवसैन्य बागलाण प्रांतात धुमाकुळ घालत असतानाच, एका तुकडीने जुन्नरपासून वायव्येस सुमारे २२ कि.मी. वरील हरिश्चंद्रगड जिंकून घेतला. जुन्नरचा संरक्षक ‘शिवनेरी’ जिंकणे अवघड जात असल्याचे पाहून नाणेघाटाचा रक्षणकर्ता ‘जीवधन’ या महत्त्वाच्या किल्ल्यावर भगवा फडकविला. तसेच त्याजवळील चावंड (चामुंडगड) व हडसर (अडसरगड) हे अन्य महत्त्वपूर्ण किल्ले देखील शिवसैन्याने निकराने लढून स्वराज्यात दाखल करून घेतले. (पर्णाल-१।३७, ३८).महिषगड जिंकला ः याचवेळी शिवसैन्याच्या एका तुकडीने ‘महिषगड’ (म्हणजे त्र्यंबकजवळचा ‘हर्षगड/हरिहर’ किंवा मुल्हेरजवळचा ‘हरगड/हारगड’) जिंकून घेतला. जिंकून घेतलेल्या प्रत्येक दुर्गाचे राजांनी नव्याने नामकरण केले. (पर्णाल-१।३७,४१).मुल्हेरची पेठ लुटली ः खानदेश व वऱ्हाड प्रांतात धडक मारून माघारी फिरलेल्या शिवसैन्याने मुल्हेर व साल्हेरकडे आपले लक्ष वळविले. ३० नोव्हेंबर १६७०च्या सुमारास शिवसैन्याने मुल्हेर (औरंगगड) येथील मुघलांची मुख्य व्यापारी पेठ दुसऱ्यांदा लुटली. यावेळी दाऊदखान अणकाई-टणकाई येथून बुऱ्हाणपूरच्या रक्षणासाठी वेगाने निघाला होता. फर्दापूर येथे पोहोचल्यावर साल्हेर-मुल्हेरवर मराठ्यांनी हल्ला केल्याची बातमी कळताच त्याने आपली दिशा बदलली. आणि फर्दापूरहून पश्चिमेस सुमारे १७४ कि.मी. अंतरावर असलेल्या मुल्हेरच्या बचावासाठी वेगाने धाव घेतली. सर्व लवाजमा मागे ठेवून अखंड दौड करत दाऊद ४ जानेवारी १६७१च्या रात्री मुल्हेर येथे पोहोचला. तोपर्यंत शिवसैन्याने मुल्हेरची पेठ साफ करून साल्हेरला वेढा दिला होता.साल्हेरवरील ऐतिहासिक विजय ः राजांच्या सुमारे २० हजार घोडेस्वार व पायदळाच्या तुकडीने मुल्हेर लुटल्यानंतर साल्हेर (सुलतानगड) व आजूबाजूचे किल्ले जिंकण्यासाठी २ डिसेंबर १६७०च्या सुमारास कूच केले. एकेरात्री, शिड्यांच्या साहाय्याने (सिंहगडाप्रमाणे माळा लावून) तटबंदी चढून मावळ्यांनी गडावर प्रवेश केला. गडावर झालेल्या युद्धात किल्लेदार फतहुल्लाह खान मारला गेला आणि ५ जानेवारी १६७१ रोजी हा किल्ला शिवसैन्याच्या ताब्यात आला. (जेधे शकावली). ही बातमी बागलाणचा फौजदार नेकनाम खान याने औरंगजेबाला कळविली व ती त्याला १९ जानेवारी १६७१ रोजी समजली. इकडे दाऊदखान मराठ्यांच्या पाठीमागे वेगाने दौडत होताच, मुल्हेरहून साल्हेरकडे जात असताना त्याला ही दुःखद वार्ता समजली. त्यामुळे अत्यंत निराश होऊन दाऊदखान पुन्हा मुल्हेरच्या तळावर परत आला..हारगड येथील रणकंदन ः साल्हेर जिंकून शिवसैन्याने मुल्हेरभोवतीचा फास आवळत आणला होता. साल्हेरसारखा उत्तुंग किल्ला जिंकल्यामुळे मराठ्यांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला होता. आता मुल्हेर व त्याजवळील हारगड जिंकण्यासाठी शिवसैन्याने कंबर कसली होती. दाऊदखान कांचन-मंचन येथे गेल्याचे पाहून मराठ्यांनी पुन्हा उचल खाल्ली आणि मुल्हेर किल्ल्याच्या पश्चिमेस अगदी खेटून असलेल्या हारगडाच्या दिशेने कूच केले. ही वार्ता कळताच, संतापाच्या भरात व सूडाने पेटून उठलेल्या दाऊदने रातोरात हारगडापावेतो मजल मारली. आणि त्यांच्यामध्ये तुंबळ युद्ध झाले. या युद्धात शेख मुईनुद्दीन, रामसिंह, भीमसेन सक्सेना इत्यादी सरदार मुघलांच्या बाजूने लढत होते. १५ जानेवारी १६७१च्या सुमारास झालेल्या या युद्धात राजांचे अनेक (७००) सैनिक धारातीर्थी पडले. (तारीख-इ दिल्कुशा).साल्हेर जिंकल्याचा परिणामसाल्हेरचा विजय ही भौगोलिक व धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाची घटना होती. यामुळे राजांना गुजरात व खानदेश या समृद्ध प्रांतांवर मोहिमा करण्यासाठी एक उत्तम तळ मिळाला. साल्हेरपासून १४ कि.मी. ईशान्येस ‘मुल्हेर’ (बागलाणचे मुख्य ठाणे), १२७ कि.मी. वायव्येस ‘सुरत’ (प्रसिद्ध बंदर), १७२ कि.मी. आग्नेयेस ‘औरंगाबाद’ (दख्खनची राजधानी) व २४६ कि.मी. ईशान्येस ‘बुऱ्हाणपूर’ (खानदेशचे मुख्य ठाणे) आहे. मुघल साम्राज्यातील ही सर्व मुख्य ठिकाणे शिवसैन्याच्या सहज हल्याच्या टप्प्यात आली. सुरत ते बुऱ्हाणपूर, औरंगाबाद व अहमदनगर या प्रमुख व्यापारी मार्गाजवळ असलेल्या साल्हेरवर शिवसैन्याने भगवा फडकविल्यामुळे मुघलांची जणू रक्तवाहिनीच मराठ्यांनी दाबून टाकली होती. साल्हेर व बागलाणमधील प्रमुख किल्ल्यांच्या विजयामुळे या प्रांतावर असलेली मुघलांची पकड ढिली होणार होती. हा पराभव औरंगजेबाला जिव्हारी लागला नसता तर नवलच! त्याने तातडीने दख्खनेच्या सीमेवर असलेल्या महाबतखान, बहादूरखान, दिलेरखान, जसवंतसिंह या मातब्बर सरदारांना एकाचवेळी दख्खनेत राजांविरुद्ध धाडले. मात्र या सरदारांचे एकमेकांशी पटत नसल्याने त्यांच्यात एकसूत्रता नव्हती. याचा फायदा राजांनी घेऊन आपला साम्राज्यविस्तार केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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