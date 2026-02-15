Marathi Book : समर्थ रामदास स्वामींच्या कर्मयोगाचा सखोल अभ्यास करणारे पुस्तक

रोहित वाळिंबे - rohit.walimbe@esakal.comउत्कट भव्य तेचि घ्यावे.... असा उपदेश करणाऱ्या समर्थ रामदास स्वामींचे उत्कट व भव्य-दिव्य चरित्र आणि लोककल्याणासाठी त्यांनी निर्माण केलेले वाङ्मय हे आज साडेतीनशे-चारशे वर्षांनंतरही तितकेच प्रासंगिक आणि मानवी जीवनाच्या उन्नतीसाठी उपयुक्त आहे; याचेच प्रत्यंतर घडविणारे पुस्तक म्हणजे प्रा. प्रभाकर नानकर आणि प्रा. संगीता शिरोडे लिखित श्री समर्थांचा आध्यात्मिक कर्मयोग. या लेखकद्वयींनी प्रस्तुत पुस्तकात समर्थ रामदास स्वामींच्या जीवनकार्याचा, तत्त्वचिंतनाचा आणि समाजाभिमुख आध्यात्मिकतेचा विस्तृत वेध घेतला आहे. हे पुस्तक केवळ चरित्रात्मक नसून, आध्यात्मिक तत्त्वज्ञान आणि प्रत्यक्ष व्यावहारिक आचरण यांचा समन्वय साधणाऱ्या समर्थांच्या भूमिकेचे सखोल विश्लेषण यात केले गेले आहे. लेखकाने समर्थांच्या जीवनप्रवासाची मांडणी करताना पारंपरिक भक्तिभावासह त्यांच्या कर्मप्रधान दृष्टिकोनालाही मध्यवर्ती स्थान दिले आहे. ‘आधी केले मग सांगितले’ या समर्थांच्या बाण्यानुसार समर्थांनी त्यांच्या व्यक्तिगत, सामाजिक आणि आध्यात्मिक जीवनात कर्मयोग कसा जगून दाखवला याचे त्यांच्याच साहित्यातून उद्धृत केलेल्या ओव्या आणि श्लोकांच्या आधारे पुस्तकात नेमकेपणे दाखवण्यात आले आहे. समर्थांचा आध्यात्मिकतेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा पलायनवादी नसून कर्मयोगप्रधान आणि राष्ट्रधर्माचे जागरण करणारा होता,’ हे लेखकाने ठळकपणे मांडले आहे..या पुस्तकात एकूण १५ प्रकरणांचा समावेश करण्यात आला असून, समर्थांच्या जीवनचरित्रातील ठळक घडामोडी आणि त्यांच्या वाङ्मयातील निवडक तत्त्वज्ञान यांचा समावेश या १५ प्रकरणांत केला आहे. व्यक्तिगत जीवनाचे सार्थक कसे करता येईल, साक्षेपी परमार्थ कसा होऊ शकतो आणि समष्टी जीवनात क्रियाशील राहून उत्कट कार्य कसे करता येईल, समर्थांनीच केलेले मार्गदर्शन लेखकांनी अगदी नेमक्या ओव्यांच्या आधारे आणि ओघवत्या शैलीत स्पष्ट करून सांगितले आहे.समर्थांचा आध्यात्मिक कर्मयोग उलगडून सांगताना लेखकद्वयी म्हणतात की, मानवाच्या कर्मामध्ये जे सामर्थ्य असते, त्याचे अधिष्ठान ईश्वर आहे. विश्वामध्ये ईश्वरशक्तीची जी निरनिराळी रूपे आहेत, त्यातील मानवी शक्ती एक आहे. म्हणूनच ईश्वराच्या ठिकाणी विश्वनिर्मितीची जी कर्मशक्ती आहे, तीच मर्यादित स्वरूपात मानवाच्या ठिकाणी आहे, असा कर्मयोगाचा सिद्धांत समर्थांनी मांडला आहे. श्रीसमर्थ म्हणतात -.सामर्थ्य आहे चळवळीचे । जो जो करील तयाचे ।परंतु येथे भगवंताचे । अधिष्ठान पाहिजे ॥ (दासबोध २०.४.२६) आपले ऐहिक जीवनही आनंदाने जगावे, त्यात काय योग्य-काय अयोग्य, काय चांगले-काय वाईट, काय हितकारक याचा विवेकबुद्धीने विचार करून आपले जीवन घडवावे. म्हणून श्रीसमर्थांच्या तत्त्वज्ञानाला आध्यात्मिक कर्मयोग म्हणणे अधिक उचित होईल.दासबोधामधील व्यवहारज्ञान, संघटनशक्ती आणि ध्येयवादी जीवनाची शिकवण यांचा संदर्भ देत लेखकाने समर्थांचा आध्यात्मिक विचार हा केवळ मोक्षाभिमुख नसून समाजघडणीशीही निगडित असल्याचे दाखवून दिले आहे. त्यामुळेच लेखक म्हणतात की, हे जग कर्मभूमी असल्याने माणसाला काही केल्या कर्म करणे चुकत नाही. कर्म करावेच लागते, तर ते प्रत्येकाने मनापासून केले पाहिजे. माणसाने आपले कर्म निर्दोष करावे. अनेकदा कितीही प्रयत्न केला तरी कर्मात काही तरी दोष राहून जातात. कर्मामध्ये जेथे अडचण येते तेथे भगवंताचे स्मरण करावे असे समर्थांना अपेक्षित आहे. ‘‘समर्थांना मनुष्याचा आध्यात्मिक विकासाबरोबर भौतिक विकासही व्हावा, असे वाटत असावे. म्हणून त्यांनी देव-देवता, धार्मिक ग्रंथ वाचन-मनन-चिंतन याबरोबरच प्रत्येक मनुष्याने आपला व्यवसाय, उद्योग व प्रपंच चांगल्याप्रकारे करावा,’’ असा उपदेश दिल्याचे लेखकाने समर्थांच्याच विविध रचनांमधील ओव्यांचा संदर्भ देऊन स्पष्ट केले आहे..Premium|Reading habits of successful people : आधी वाचायला शिका... मग शिकण्यासाठी वाचा.या पुस्तकाची मोठी जमेची बाजू म्हणजे समर्थांची आध्यात्मिकता आणि कर्म यांचा समतोल साधण्याची नेमकी शैली लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचा अचूक प्रयत्न लेखकद्वयींनी केला आहे. समर्थांनी वैयक्तिक साधना, शिस्त, संयम आणि परिश्रम यांना दिलेले महत्त्व लेखकाने ठळक केले आहे. आधुनिक काळातील युवकांसाठी समर्थांचे विचार कसे प्रेरणादायी ठरू शकतात, याची उदाहरणांसह चर्चाही यांत करण्यात आली आहे.या पुस्तकातील भाषाशैली सोपी, प्रवाही आणि अभ्यासपूर्ण आहे. लेखकाने अवघड तत्त्वज्ञान सर्वसामान्य वाचकांपर्यंत सहज पोहोचेल अशा रीतीने मांडले आहे. संदर्भग्रंथांचा आधार घेतला असला तरी लिखाण केवळ उपदेशात्मक वाटत नाही; याउलट संवादात्मक शैलीमुळे वाचनात ओढ निर्माण होते. काही ठिकाणी समर्थांच्या विचारांचे पुनरुक्ती स्वरूप दिसते; मात्र ते विषयाच्या ठामपणासाठी उपयोगी पडते..एकूणच ‘श्री समर्थांचा आध्यात्मिक कर्मयोग’ हे पुस्तक समर्थ रामदास स्वामींच्या वाङ्मयचा आणि त्यांच्या प्रेरणादायी जीवनचरित्राचा युवकांना परिचय करून देणारे आणि त्याबाबत गोडी निर्माण करणारे आहे, यात काही शंका नाही. अध्यात्म आणि कृती यांचा समन्वय साधणारा जीवनविषयक दृष्टिकोन आजच्या अस्थिर आणि स्पर्धात्मक काळात अत्यंत आवश्यक आहे, याची जाणीव हे पुस्तक करून देते. ‘समर्थांचा कर्मयोग’ ही केवळ ऐतिहासिक संकल्पना नसून आजही आचरणात आणण्यासारखा जीवनमार्ग आहे, हा संदेश या ग्रंथातून प्रभावीपणे पोहोचतो. त्यामुळे आध्यात्माची आवड असणाऱ्यांनी तर हे पुस्तक वाचावेच, पण आध्यात्माबाबत मनात शंका असणाऱ्यांच्या मनातील अनेकांचे शंका निरसन हे पुस्तक करू शकणारे असल्याने त्यांनीही हे पुस्तक आवर्जून वाचावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 