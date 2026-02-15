New Marathi Book : स्वागत नव्या पुस्तकांचे

आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि सामारिकशास्त्रआंतरराष्ट्रीय संबंध, सामारिकशास्त्र, सुरक्षा... याबद्दलचं कुतूहल अनेक जणांना असलं, तरी त्यातील संकल्पना सामान्य वाचकाला पटकन कळत नाही. त्यामुळे गोंधळ उडू शकतो. त्या दृष्टीने अभ्यास करण्यासाठी ‘इंटरनॅशनल रिलेशन्स अँड स्ट्रॅटेजिक स्टडीज’ या श्रीकांत परांजपे लिखित पुस्तकाचा व्ही. वाय. जाधव यांनी ‘आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि सामारिकशास्त्र’ या शीर्षकाखाली केलेला अनुवाद महत्त्वपूर्ण आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि सुरक्षा अभ्यास, युद्ध आणि शांतता, १९४५ नंतरची जागतिक अवस्था, प्रादेशिकवाद आणि अलिप्ततावाद, सामरिकनीती-अणुयुग, समकालीन सामरिक समस्या अशा आठ प्रकरणांमध्ये या विषयाचा परीघ उलगडण्यात आला आहे. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्यांसाठी हे पुस्तक संदर्भग्रंथ म्हणून उपयुक्त ठरेल. वैशिष्ट्य : विविध प्रवाह, घटना आणि संकल्पनांची मुद्देसुद कालसुसंगत मांडणी व उपयुक्त संदर्भसूची. प्रकाशक : डायमंड पब्लिकेशन्स, पुणे पृष्ठे : ३०८ मूल्य : ७५० रु..द लिटिगेटर्सअमेरिकेच्या शिकागो शहरातील ‘फिनले अँड फिग’ या लॉ-फर्ममध्ये घडणाऱ्या नाट्यमय आणि थरारक कथानकांत गुंफलेली कादंबरी म्हणजेच ‘द लिटिगेटर्स’! जॉन ग्रिशॅम यांनी या कादंबरीचे लेखन केले असून, अशोक पाथरकर यांनी अनुवाद केला आहे. ऑस्कर फिनले, ॲड. वॉली फिग, रोशेल गिब्सन यांच्या लॉ-फर्ममध्ये एक दिवस अचानक ॲड. डेव्हिड झिंक यांचा प्रवेश होतो आणि तिथून त्यांच्या जीवनाला वेगळंच वळण मिळतं. कर्जात बुडालेल्या या फर्मला ॲड. डेव्हिड झिंक कशा प्रकारे बाहेर काढतात? ते पहिली केस कशी जिंकतात? पुढे कोणती चढाओढ रंगते? हे जाणून घेण्यासाठी ‘फिनले अँड फिग’ हे पुस्तक वाचायला हवं.प्रकाशक : मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणेपृष्ठे : ३८४ मूल्य : ८०० रु..रंग जीवनाचेजीवन म्हटले की त्यांचे विविध रंग, छटा आल्याच. कुणाची नजर कशी त्याप्रमाणे त्यांना ते दिसते. बाबासाहेब ढोबळे यांनी आपल्या कवितासंग्रहातून जीवनाचे वेगळे रंग मराठी वाचकांपुढे आणले आहेत. मूळ पिंड शिक्षकाचा असल्याने जीवनाकडे बघण्याची त्यांना वेगळी दृष्टी लाभली आहे, हे कविता वाचल्यानंतर कळते. एकूण ७५ कवितांतून त्यांनी विविध विषयांना हात घातला आहे. त्यांचा हा पहिलाच कवितासंग्रह असून काही कवितांना ग्रामीण मातीचा वास येतो. जीवनाच्या वाटेवर त्यांना आलेले चांगले-वाईट अनुभव शब्दरुपात मांडण्यात कवी म्हणून ते यशस्वी ठरले आहेत. काळजातला बाप, माझ्या फाटक्या घरात, अंताचा श्वास, भैरवीचे स्वर, असेन मी...अशा काही कविता विचार करायला लावतात.प्रकाशक : संवेदना प्रकाशन, पुणेपृष्ठे :९५ मूल्य : १५० रु..हृद्य शब्दांत मांडलेली जिवलगांची स्मरणयात्रा .श्री छत्रपती शिवाजी महाराज चरित्ररमेश शिंदे यांनी ‘श्री छत्रपती शिवाजी महाराज चरित्र’ या पुस्तकात शिवरायांचा जीवनपट विस्ताराने व बारकाव्यानिशी मांडला आहे. यात त्यांनी त्यावेळचे लोकजीवन, तसेच शिवरायांच्या मावळ्यांच्या कामाचा तपशील नोंदवला आहे. जनता महाराजांच्या पाठीशी कशी उभी राहिली याबरोबरच शिवरायांच्या दक्षिण दिग्विजयाची व व्यंकोजीरांबरोबरच्या भेटीची माहिती दिली आहे. उंबराणीचे युद्ध आणि सुरतेवर स्वारी याचीही नेमकी माहिती लेखकाने दिली असून महारांजांचे इंग्रज आणि अन्य परकीय सैन्यांच्या तुकड्यांकडे कसे लक्ष होते त्याचाही वेध घेतला आहे.वैशिष्ट्य : जावळीचा पूर्वेतिहास, तसेच छत्रपतींच्या आधींच्या पिढ्यांची माहिती देण्यात आली असून, प्रत्येक प्रकरणाला समर्पक चित्रांची जोड दिली आहे.प्रकाशक : चपराक प्रकाशन, पुणे पृष्ठे : २४० मूल्य : ५०० रु..मराठी साहित्यिक-कलावंतांची ओळखमराठी साहित्यिक आणि कलावंतांची प्राथमिक माहिती, टोपणनावे, साहित्य, पुरस्कार आदींच्या माहितीचे संकलन ‘मराठी साहित्यिक-कलावंतांची ओळख’ या पुस्तकात प्रा. डॉ. मधुकर गणेश मोकाशी यांनी केले आहे. प्राचीन-मध्ययुगीन संतकवी, ग्रंथकार, लोकशाहीर यांबरोबरच अर्वाचीन कालखंडातील कवी, लेखक, विचारवंत यांचीही माहिती पुस्तकात देण्यात आली आहे. तसेच, हिंदी व उर्दू साहित्यिक, पाश्चात्य कवी-लेखक, अमराठी कवी-लेखक यांचीही थोडक्यात माहिती देण्यात आली आहे.वैशिष्ट्य : संक्षिप्त परिचयासह बिनचूक माहिती.प्रकाशक : ज्ञानसूर्य प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : १०४ मूल्य : १२० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.