Marathi Book Review : श्रीसूक्त म्हणजे काय? वैदिक समृद्धी, पर्जन्य आणि लक्ष्मीपूजनाचे गूढ उलगडणारा प्रवास

आपल्या पूर्वजांनी भारतीय संस्कृतीच्या संचिताची जी रत्नजडित मंजूषा आपल्या हाती सोपवली, त्या मंजूषेमधले एक लखलखते रत्न म्हणजे ‘श्रीसूक्त’. काही धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमात या सूक्ताचे घराघरात पठण केले जाते. लक्ष्मीपूजनासारख्या सणाच्या दिवशी या सूक्ताचे पठण करून लक्ष्मीला आवाहन केले जाते. ऋग्वेदाच्या परिशिष्टातील २५ ऋचांचे ‘श्रीसूक्त’ सामान्यपणे प्रचलित असले, तरी यजुर्वेद आणि सामवेदातही श्रीसूक्त आढळते. फक्त ते फारसे प्रचलित नाही.‘श्री’ हा एक अर्थभारित शब्द असून, वैदिक ऋषींची अलौकिक देणगी आहे. ज्या शब्दाला आरंभी ‘श्री’ जोडला जातो, त्या त्या शब्दाच्या अर्थावर मांगल्याचे तेज चढते. ‘श्री’ म्हणजे संपत्ती, वैभव, समृद्धी, सुख-समाधान, शांती, लीनता आणि ‘श्री’ म्हणजे या सर्व अर्थांना सामावून घेत त्यांना पावित्र्याचे अधिष्ठान देणारी देवता..Premium|Indian Languages and Their Evolution : भारतीय भाषांच्या उत्क्रांतीची रंजक कहाणी उलगडणारे महत्त्वाचे पुस्तक.सोने-नाणे, हिरेमाणके,गायीगुरे आणि संतानवृद्धी करणारी ही देवता मंत्रद्रष्ट्या ऋषींना कशी दिसते, तर ‘पूर्वभागी अश्व, मध्यभागी रथ आणि शेवटी गर्जना करणारे हत्ती’ या रूपात दिसते. काही अभ्यासकांच्या मते हे पर्जन्यदेवतेचे वर्णन आहे. हत्ती, घोडे आणि रथ अशा विविध आकारांच्या मेघमालांचा लवाजमा घेऊन ही पर्जन्यदेवता जेव्हा पृथ्वीतलावर अवतरते तेव्हाच धनधान्याच्या समृद्धीची ग्वाही मिळते. एका मंत्रात ती ‘सार्द्रा’ म्हणजे ओलीचिंब आहे. जलगर्भार मेघ हेच तिचे रूपडे म्हणून तिला ऋषी ‘तृप्त’ म्हणतात आणि जलधारांनी ती पृथ्वीला सचैल स्नान घालते म्हणून तिला ‘तर्पयन्ती’ म्हणजे ‘तृप्त करणारी’ म्हणतात. तिच्या आगमनाने तहान, भूक, दारिद्र्य या ‘अलक्ष्मी’ची इडापिडा टळणार आहे. एका मंत्रात तिला ‘गंधद्वारा’ म्हटले आहे. किती सुंदर विशेषण! गंध हे या देवीकडे जायचे द्वार आहे. पावसाच्या पहिल्या शिडकाव्याने मातीतून उमलणारा गंध या देवतेच्या आगमनाची चाहूल देतो. ‘कर्दम’ आणि ‘चिक्लीत’ ही देवीची अपत्ये. या दोन्ही अपत्यांना ऋषी आवाहन करून आपल्यामध्ये वास करायची प्रार्थना करतात. कर्दम म्हणजे चिखल आणि चिक्लीत म्हणजे ओल.या देवतेला आवाहन करून तिची मनोभावे उपासना करू इच्छिणाऱ्या श्रद्धाळू भक्तांसाठी श्रीदेवी आता एका अनोख्या रूपात प्रकट झाली आहे. सकाळ माध्यम समूहाच्या संचालक मृणालिनी पवार यांनी श्री देवीच्या सारभूत ऐश्वर्याला साजेशा आणि तिचे सर्वंकष सान्निध्य सामावलेल्या मंजूषेच्या रूपात तिला प्रस्तुत केले आहे. ‘सकाळ’ प्रकाशित ‘श्रीसूक्त’ नावाच्या या कुंकुमवर्णी पेटीच्या मुखवट्यावर सोनेरी श्रीपद्मांचे दर्शन होते. पेटी उघडल्यावर एका पुस्तिकेच्या मुखपृष्ठावर ‘कमलासन कमलेक्षण करधृतकमला’ अशी प्रसन्न मुद्रा असलेली वरदायिनी श्रीलक्ष्मी पाहताच भाविक नकळत नतमस्तक होतो. या पुस्तिकेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे दोन्ही बाजूंवर वापरण्यात आलेली सोनेरी शाई आणि सोनेरी वेष्टन. समोरील बाजूस महालक्ष्मीच्या आठ मनोहारी प्रतिमा अत्यंत देखण्या स्वरूपात साकारण्यात आल्या आहेत. मागील बाजूस मध्यभागी श्रीयंत्र असून, त्याभोवती हत्तींची अलंकारिक रचना आणि शुभचिन्हांची सजावट करण्यात आली आहे..या पुस्तिकेत श्रीसूक्ताचे पंधरा सस्वर मंत्र आणि त्यांचा इंग्रजी अनुवाद आहे. ‘ओम् हिरण्यवर्णां हरिणीं’ या मंत्राने सुरू होणारे आणि ‘तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्’ने समाप्त होणारे श्रीसूक्त आणि प्रत्येक मंत्राखालील त्याचा इंग्रजी अनुवाद पाहून आपण थक्क होतो. सर्वसामान्यांना श्री देवीचे झगमगते वैभव माहीत असते,पण हे मंत्र आणि त्यांचा अनुवाद वाचल्यावर, मनन केल्यानंतर या देवीच्या अनेकविध स्वरूपाची ओळख होते. उपासकावर ‘आपः सृजन्तु स्निग्धानि’ अशी प्रार्थना करणारा ऋषी श्रीदेवतेला ‘प्रेमाचा हळुवार स्पर्श असलेल्या जलधारा बरसू दे’ असे मागणे मागतात, तेव्हा ‘मुसळधार अतिवृष्टी नको’ अशी जणू सूचनाच ते देत असतात.हे सूक्त म्हणजे केवळ समृद्धीसाठी केलेली प्रार्थना नव्हे, तर माणसाच्या आंतरविश्वात निष्कंप सुसंवाद, प्रकाशमानता निर्माण करण्यासाठी करावयाच्या ध्यानाचे माध्यम आहे. या सूक्ताचे महत्त्व ओळखूनच भाविकांना अंतर्लय साधता यावा म्हणून या पुस्तिकेसोबत स्वतः अनुवादिकेने आपल्या रसाळ वाणीने या सूक्ताचे केलेले पठणही दिले आहे. ‘क्यू आर कोड’च्या माध्यमातून हे संपूर्ण सूक्त पठण ऐकता येते आणि त्याबरोबर ते म्हणणे सोपे जाते..पुस्तक : श्रीसूक्तम्संकल्पना : मृणालिनी पवारपृष्ठे : ४०, मूल्य : १४९९ रु.प्रकाशक : सकाळ प्रकाशन, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.