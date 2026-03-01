Shyam Manohar Books Marathi : हत्या आणि माणुसकीचा संघर्ष!

श्याम मनोहर- saptrang@esakal.comमाणुसकी, मानवता या बौद्धिक व भावनिक संकल्पना व्यक्तीने निर्माण केल्यात. पृथ्वीवरच्या सर्व सभ्यतात आत्महत्या, खून, सिरियल हत्या, अपघात, टोळीयुद्ध, राष्ट्राराष्ट्रातले युद्ध हे रूढ झालेले आहे. तरी सर्व प्रकारच्या हत्या... खळबळजनक बातम्या असतात.सर्व प्रकारच्या हत्यांची कारणे शोधली जातात. हत्याकरांना शिक्षा असते. सर्व सभ्यतात एवढेच असते. बिनहत्येचा दिवस... एखादा दिवस... व्यक्ती कल्पना करू शकत नाही. हत्येसह जगायचे आहे असा निर्णय व्यक्तींनी घेतलेला नाही. आपली हत्या होऊ नये, आपल्याकडून हत्या होऊ नये अशी खबरदारी घेणाऱ्या व्यक्ती असतील... किती टक्के असतील?.अशा व्यक्तींची वरचेवर बातमी व्हायला नको?व्यक्तींचे दोन प्रकार मानले जातात १) सामान्य व्यक्ती २) असामान्य व्यक्ती.तरी माध्यमे आल्यापास्नं व्यक्तीचे दोन प्रकार असेही झालेत १) सामान्य व्यक्ती २) प्रसिद्ध व्यक्ती.असामान्य व्यक्ती असतात, त्या प्रसिद्धमध्ये येतातच. अजून स्पष्ट प्रकार करता येतील. १) अप्रसिद्ध व्यक्ती २) प्रसिद्ध व्यक्ती.अप्रसिद्ध व्यक्तीची हत्या होते, तेव्हा प्रासंगिक बातमी होते. प्रसिद्ध व्यक्तीची हत्या होते, तेव्हा ऐतिहासिक होते.पृथ्वीच्या पाठीवर अप्रसिद्ध व्यक्ती संख्येने नेहमीच जास्त असतात. व्यक्तींच्या इतिहासात पहिली हत्या कधी झाली? कशी झाली? याचा शोध लागणारच नाही. पहिली हत्या म्हणून प्रसिद्ध व्यक्तीच्या हत्येचाच उल्लेख होईल. माणसाची हत्या माणसाकडूनच असे नाही, पशूकडूनही होते. पशूंचा ताबडतोब बंदोबस्त करा. माणसाची माणसाकडून हत्या झाल्यावर... हत्याऱ्याला पकडा, फाशी द्या... कोर्ट करेल ते.माणूस माणसेतरांची हत्या करतो.डास... मारा. मलेरिया होतो. डासांचे निर्मूलन करा. ढेकूण माणसाचे रक्त पितात. पृथ्वीवरचे एकूणेक ढेकूण नष्ट करा. झुरळ... हाणा, मारा अनेक झुरळे फवारा उडवा. अनेक झुरळे एकदम मारा. विंचू ठेचा... मारा, उंदीर सापडला, हाणा, मारा, नाही, तर सापळा लावा, नाही तर उंदराच्या आवडीच्या तेलकट पदार्थात उंदराचे विष कालवा. कोपऱ्यात ठेवा. रात्री उंदीर आवडीचा पदार्थ खाणार, उचक्या देत मरणार, शेतातले उंदीर मारायची मोहीम करावी लागते. मुंगी एखादी सोडा. वीस मुंग्या, मुंगळे... औषध टाका, मारा. कुत्रे, हत्ती... पिसाळले... गोळी घाला. वाघ, सिंह मानव स्वसंरक्षणार्थ मारत होते. राजे, सरदार, श्रीमंत हौस, शौर्य, खेळ म्हणून वाघ, बिबट्या, सिंह, ससा, लांडगा अशांची शिकार करत होते. वाघ, बिबट्या गावात शहरात आला... पकडा... पकडता येत नसला तर गोळी घाला.कोंबडा, कोंबडी, शेळी, बकरी, मेंढी, बोकड, गाय, बैल, म्हैस, मासे मारा, कापा, खा...वाघ झोपलेला होता. मानवाच्या दृष्टीस पडला. मानवाने मोठा दगड घेतला. झोपलेल्या वाघाच्या डोक्यात घातला. वाघ ठार. मानवाने वाघाचे कातडे फाडले. ताजे गुळगुळीत मांस सोलले, भाजले. भीषण आनंदाने खाल्लं.माणूस कोंबडीची मान मुरगळतो, पिसे सोलून काढतो. मांस, तंगडी मसाला घालून शिजवतो. ड्रिंक्स घेतो आणि चिकनवर भीषणपणे ताव मारतो.व्यक्ती रस्त्यात टायर जाळते, वाहने जाळते, घरे जाळते, दुसऱ्या व्यक्तीच्या फोटोंना चपलांचे हार घालते. जोड्याने मारते, पायाखाली तुडवते, पुतळे उखणून टाकते. कचेऱ्यात, दुकानात घुसून सामानाची नासधूस करते. दुसऱ्या व्यक्तीच्या तोंडाला काळे फासते, बँक फोडते, गोळीबार करते, बाँब फेकते, विमान पाडते, बोट बुडवते, गावं, शहरं उद्धवस्त करते. व्यक्ती केवळ सजीवांची हत्या करते असे नाही, निर्जिवांचीही हत्या करते..Premium|Diabetes Reversal: डायबेटिस रिव्हर्सल: जीवनशैलीतील बदलांनी मधुमेहावर विजय.शस्त्रशरीराच्या आत उष्णता असते. शरीराच्या आत ध्वनी असतो. शरीराच्या आत जोर असतो. शरीर जीवंत असते.शरीराबाहेर उष्णता असते. शरीराबाहेर ध्वनी असतो. शरीराबाहेर प्रकाश असतो. शरीराबाहेर जोर असतो.बाहेर कोवळा प्रकाश. शरीर आहाहा !बाहेर उबदार उष्णता. शरीर आहाहा !बाहेर मंजूळ ध्वनी. शरीर आहाहा !बाहेर नाजुक जोर... स्पर्श. शरीर आहाहा !शरीर जीवंत... आहाहाबाहेर तीव्र प्रकाश, डोळे दिपतात, शरीर जीवंत.बाहेर तीव्र उष्णता- उकाडा. हैराण.शरीर जीवंत, बाहेर तीव्र ध्वनी, कान बधीर, शरीर जीवंत.बाहेर तीव्र जोर, आघात त्वचेला, मार, शरीर जीवंत.बाहेर अतितीव्र प्रकाश, डोळ्यांना इजा, शरीर जीवंत.बाहेर अतितीव्र उष्णता,त्वचेला इजा, शरीर जीवंत.बाहेर अतितीव्र ध्वनी,कानांना इजा, शरीर जीवंत.बाहेरून अतितीव्र आघात,हाडांना इजा, शरीर जीवंत.बाहेर जबरी प्रकाश,डोळे निकामी, शरीर जीवंत.बाहेर जबरी ध्वनी, कान निकामी, शरीर जीवंत.बाहेर जबरी उष्णता, शरीर मृत्यू पावते.बाहेर जबरी आघात, शरीर मृत्यू पावते.शरीराला नष्ट करण्यासाठी जबरी उष्णता, जबरी आघात आवश्यक. ह्या तत्त्वावर शस्त्रे निर्माण झालीत.शस्त्रांचे प्रकार -१) आघातशस्त्र २) उष्णताशस्त्रआघातशस्त्रे - गळा दाबणे, नाक दाबणे, लाथाबुक्क्या, सुरा, तलवार, गदा, धनुष्यबाण, बंदूक, तोफउष्णताशस्त्रे - जाळपोळ, बाँबआघातशस्त्रांचा वापर करण्यासाठी शत्रूजवळ असावा लागतो. उष्णता शस्त्राने दूरवरच्या शत्रूवरही हल्ला करता येतो.लांबून आणि एकाच वेळी अनेक शरीरे ठार करण्यासाठी उष्णताशस्त्र खास उपयोगी असते. आघातशस्त्राने अनेक शरीरे नष्ट करणे सहसा शक्य नसते.अधिकाधिक कार्यक्षम उष्णताशस्त्रे निर्माण केली जातात. उष्णताशस्त्र वापरून गावे, शहरे, प्रदेश उजाड करता येतात.मानवाला नैसर्गिक, हिंस्र पशू आणि जंतू, कृमी यांपासून धोका होता. मानवाकडे उपाय असतील ?व्यक्तीला नैसर्गिक, हिंस्र पशू, जंतू, कृमी यापासून धोका असतो. शिवाय व्यक्तीपासून, समूहापासून, सरकारपासून, राष्ट्रापासून, यंत्रापासून धोके असतात. नैसर्गिक धोक्यांपैकी काही धोके व्यक्ती विज्ञानातर्फे आधी जोखता येतात. त्यानुसार उपाय योजिले जातात.शरीराच्या आतून कार्य करणारे शस्त्र असते - विष.विष तोंडावाटे, नाकावाटे, नसांवाटे शरीरात जाते आणि कार्य करते.विष रसायन आहे. निसर्गात विष असते.रसायनशास्त्राने विष निर्माण केलेले आहे. त्याला केमिकल वेपन रासायनिक शस्त्र म्हटले जाते.काही सूक्ष्मजीवही शस्त्र असतात. त्यांना जैविक शस्त्र म्हटले जाते.पृथ्वीवरची कोण व्यक्ती वा व्यक्तीसमूह पिसाट होऊन कधी अणुबाँब, रासायनिक, जैविक शस्त्र वापरेल... अशी पृथ्वीवरच्या व्यक्तिमात्रांना धास्ती असते !***.अंधारअंधारा, खरं तर तू नाहीचयेस.अंधार म्हणजे प्रकाश नसणे.‘प्रकाश नाहीय’, असे व्यक्ती म्हणत नाही. ‘अंधार आहे’, असे व्यक्ती म्हणते.अंधारा, आम्ही तुला नाव देऊन ओळख दिलीय. अंधारा, तू काळा आहेस, दिसत नाहीस. म्हणजे काळे काळे दिसते. प्रकाशात तू दिसत नाहीस.आम्ही प्रकाशात काळे दिसणारे शोधलेय. काळा रंग. अगदी प्रकाशात दिसतो. काळा पैसा कळतो. गप्प बसायचे.निसर्गात प्रकाशात दिसणारे आहे. काळी व्यक्ती, काळी म्हैस, काळी गाय, काळे मांजर, काळे कुत्रे.काळे कपडे - व्यक्ती शोक व्यक्त करण्यासाठी वापरते.व्यक्तीला काळे कपडे फॅशन म्हणूनही आवडतात.अंधारा, व्यक्तीबद्दल तूच बोल आता.***ऊर्जानिसर्गात ऊर्जा असते.निसर्गातली ऊर्जा माणूस वापरतोय.विकास साधायचा, तर प्रचंड ऊर्जा हवीय. निसर्गातली ऊर्जा पुरेशी पडत नाहीय.वस्तूतून ऊर्जा मिळवायची पद्धत माणसाने शोधलीय. टेक्नॉलॉजी. अणुऊर्जा. अणुऊर्जेच्या तंत्राचे धोके माणसाला अजून ओलांडता येत नाहीत. माणूस प्रचंड प्रयत्न करतोय. मानव शारीरिक ऊर्जेशी निगडित होता.ऊर्जायुक्त शरीर! आहाहा!जीवंत शरीराच्या ऊर्जेचे दोन प्रकार आहेत.एक, जीवंतपणाची ऊर्जा, दोन शरीर या वस्तूची ऊर्जा.जिवंतपणा सर्व सजीवात समान असणार.जिवंतपणा पूर्ण असतो, जसा मृत्यू पूर्ण असतो.जिवंतपणा पाच टक्के, पन्नास टक्के, शंभर टक्के... अर्धा, पाव असे नसते.बाल्यावस्थेत, तारुण्यात जिवंतपणा जास्त, वृद्धावस्थेत तो कमी, असे नसते. तो हळूहळू कमी होत जातो, असे नाही. पूर्ण जिवंतपणा संपतो, पूर्ण मृत्यू घडतो.शरीर वस्तू आहे. वय वाढते, वृद्धपण येते, तेव्हा शरीराच्या वस्तूपणाची झीज होते.सर्व वस्तूंची झीज होते.जिवंतपणाच्या ऊर्जेची मोजणी करायची पद्धत अजून माणसाला साधली नाहीय. असे कसे काय झाले?वस्तूत ऊर्जा असते. शरीर ह्या वस्तूत ऊर्जा असते. शरीरवस्तूच्या ऊर्जेला शारीरिक बळ म्हटले जाते. शरीर कमावून शारीरिक बळ वाढवता येते. शरीर कमावणे म्हणजे शरीराचे वस्तूपण वाढवणे. शारीरिक बळ असलेली एक व्यक्ती दहा व्यक्तींशी लढते, अशी 'फँटसी' सिनेमात असते.विकास साधण्यासाठी व्यक्तीच्या शरीरवस्तूच्या बळाचा उपयोग केला जातो. शरीरवस्तूच्या बळाला मर्यादा आहे.केवळ जिवंतपणाची ऊर्जा वापरायची... असा अभ्यास झालेला नाही.मृत शरीरवस्तूच्या ऊर्जेचा उपयोग केला जात नाही. मृत शरीर वस्तूतून अणुऊर्जा निर्माण करणे... भावनिक मुद्दा आहे. विकासासाठी प्रचंड ऊर्जा हवीय.अनंत ऊर्जा... अशी संकल्पना नाही. पृथ्वीवरच्या सर्व व्यक्ती शरीर कमावलेल्या... अशी कल्पना आपण नाही करू धजत.पृथ्वीवरची सर्व व्यक्तींची शरीरे... योग्य शारीरिक बळ असलेली हवीत.योग्य शारीरिक वजन... ह्याचा 'फॉर्म्युला' शास्त्राने ठरवलाय.योग्य शारीरिक बळ... ह्याचा फॉर्म्युला...?(क्रमशः). 