Philosophy of Life and Death : व्यक्ती काय असते?

श्याम मनोहर - saptrang@esakal.comशरीर, मन, बुद्धी.शरीराने व्यक्ती एकटी असते. मनाने अस्वस्थ असते. बुद्धी प्रश्न निर्माण करते. शरीराचे, मनाचे, बुद्धीचे काय करायचे, हा प्रश्न व्यक्तीला गुप्तपणे सतावत असतो.शरीर आपोआप थकते. मन चिडचिडे होते.प्रश्नांची अपुरी उत्तरे मिळतात. नाइलाजाने व्यक्ती मृत्यू पावते.प्रश्नव्यक्तीची सुरक्षा : निसर्ग हमी देतोय?व्यक्ती निसर्गाच्या सुरक्षेची हमी देतेय?शासन, प्रशासन व्यक्तीला शंभर टक्के सुरक्षा देतेय? किती टक्के सुरक्षा देतेय? किती टक्के सुरक्षा देऊ शकते?शासन, प्रशासन व्यक्तीला शंभर टक्के सुरक्षा देऊ शकत नाही, हे शासनाला, प्रशासनाला उमजते?व्यक्तीने शासनाला, प्रशासनाला सुरक्षा द्यायची असते, हे व्यक्तीला उमजतेय?समाज व्यक्तीला किती सुरक्षा देतोय? व्यक्ती समाजाला किती सुरक्षा देतेय?व्यक्ती व्यक्तीला किती सुरक्षा देतेय? व्यक्ती स्वतःला किती सुरक्षित ठेवू शकते?सर्वसाधारण व्यक्ती आणि खास व्यक्ती - यांच्या सुरक्षेत फरक का आहे?.बेडखरं तर, मृत्यू असायची काहीएक गरज नाहीय. किती भय त्या मृत्यूचे?वेळप्रसंगी आपण दुसऱ्याला फसवतो, स्वतःलाही फसवतो. मृत्यूलाही फसवलं पाहिजे.वेडे होणे... हा मृत्यूला गंडवायचा नामी इलाज आहे.मृत्यू ये, घे मला. मी वेडा आहे. मला तू होतोयस, ते मला कळणारच नाहीय. तुझा धाक नको, भय नको.व्यक्तीला शरीर असते. शरीर वासनापूर्तीसाठी उत्सुक असते. व्यक्ती वासनापूर्तीसाठी प्रयत्नशील असते. वासनापूर्तीच्या मागे असणाऱ्या शरीराला, व्यक्तीला मृत्यूचे भय असते.शरीराच्या वासनांचा क्षय झालेल्या व्यक्ती असतात. त्यांना आध्यात्मिक व्यक्ती म्हणतात. त्यांना मृत्यूचे भय नसते.असे शरीर असते, त्या शरीरात वासना असतात, पण व्यक्ती वासनापूर्तीसाठी प्रयत्न करू शकत नाही. अशा व्यक्तीला वेडा म्हणतात. शरीरही वेडे असते.अध्यात्म नाही जमणार. मग वेडे व्हावे. वेडे व्हायचा प्रयत्न करावा. जन्मताच वेडे असायचे? छे! छे! ताज्या आईला, ताज्या वडिलांना, ताज्या आजोबा-आजीला किती दुःख होईल. ते एक वेळ सोडून देता येईल. मुद्दा आहेच, मृत्यूला फसवायचंय. अगदी जन्मताच वेडे... मृत्यूला आयतेच फावेल.तसे नको. नीट जन्मायचे, नीट काही वर्षे जगायचे आणि पुढे योग्य वेळी वेडे व्हायचे. म्हणजे कितव्या वर्षी?बाल्यावस्थेत, पौगंडावस्थेत, तारुण्यात... नकोच वेड. प्रौढपणात नको.बाल्यावस्थेत, पौगंडावस्थेत, तारुण्यावस्थेत, प्रौढपणी मृत्यूही नको आणि वेडही नको. ऐन साठीतही मृत्यू नको, म्हणजे वेडही नको. मृत्यू पंच्याऐंशीनंतर शोभतो. पंच्याऐंशीनंतर वेड असावं. होऊ दे मृत्यू. कळणारच नाही. मृत्यू गंडवला जाणार.मृत्यू आहेच. अस बाबा. मला तू माझा कळायला नको!पंच्याऐंशीव्या वर्षी वेडेपण. एकदम कसे वेड येणार?.Premium|Senior Citizen Care and Communication : पालकांशी 'तो' संवाद साधायला उशीर करू नका! .वेड हळूहळू येते? मृत्यू हळूहळू येतो, एकदमही येऊ शकतो.आपण रस्त्याने चालतोय, कामाचे मनात ठरवतोय आणि भरधाव कार आपल्याला चिरडून टाकते?आपण जगतो, हळूहळू एकेक अवयव निकामी होतो. हळूहळू पूर्ण निकामी होतात.वेडही हळूहळू यायला हवे. जमवले पाहिजे.पंच्याऐंशीव्या वर्षी वेडाची लागण, नव्वदपर्यंत पूर्ण वेड... ये, बाबा, मृत्यू मला तू होतोयस, कळलंच नाहीय.प्रश्न आहे, वेडे व्हायचे कसे?जगताना जगायचे हळूहळूच कळत जाते, म्हणजे उरलेले वेडच असते? वेडच असेल, तर कळणे जगताना वाढवायचे, तसे वेडही वाढवायचे.कळणे पूर्ण किंवा जितके जास्तीत जास्त साधेल तेवढे आणि वेडही पूर्ण किंवा जास्तीत जास्त शोधेल तेवढे. दोन्ही एकच.दोन्ही एकच? एकदम? शक्य आहे?समुद्रात जहाज पेट घेते की! पाणी आणि अग्नी एकत्र, एकदम.व्यक्ती म्हणते, ‘‘जगणे हळूहळू कळते, उरलेले... न कळणं... म्हणजे अडाणीपण असते.’’म्हणजे वेड नसते.जगण्यात कळणे असते, अडाणीपण असते... वेड नसते.वेडात कळणे नसते, अडाणीपण नसते.व्यक्तींचे दोन प्रकार होतात - १) कळणे आणि अडाणीपणा असलेली व्यक्ती. २) वेड असलेली व्यक्ती.सर्व सभ्यतात पहिल्या प्रकारच्या व्यक्तींचे प्राबल्य आणि सत्ता असते.दुसऱ्या प्रकारच्या व्यक्ती कमी असतात, रस्त्यातून भटकतात वा कुठेतरी बघत कसं तरी बसलेले असतात किंवा वेड्यांच्या इस्पितळात असतात.पहिल्या प्रकारच्या व्यक्तींनी एक संकल्पना निर्माण केलीय - शहाणपण. अडाणीपणाच्या विरुद्ध शहाणपण..दुसऱ्या प्रकारची व्यक्ती - केवळ वेडेपण.व्यक्तीने शहाणे व्हायचे. अग्नीशी सांभाळून राहायचे. अग्नीने भाजते. शहाणपण.स्कूटर चालवताना इकडेतिकडे बघायचे नाही. अपघात होतो. शहाणपण.पैशाच्या पाकिटावर लक्ष ठेवायचे. पाकीट मारले जाते. शहाणपण.उगाच कुणाच्या अध्या-मध्यात पडायचे नाही. आपण भले, आपले काम भले. शहाणपण.स्वतःच्या, दुसऱ्याच्या, पिढींच्या अनुभवावरून व्यक्तीला शहाणपण येते.अनुभव येऊनही शहाणपण येतेच असे नाही, तरी शहाणपण कमवत जायचे.शंभर टक्के शहाणे होता येते? शहाणपण मर्यादित आहे की, अमर्याद आहे?पूर्ण शहाणपण असते? शहाणी व्यक्ती... असे असते!शहाणपण. एकच असते की अनेक शहाणपणे असतात?गोष्ट वेगळीच असते. कळते पण वळत नाही. शहाणपण नकोही वाटते.आणखी गोष्ट घडते. सगळेच स्वतःला शहाणे समजतात. एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीला म्हणते, फार शहाणपणा करू नकोस.आणि अति शहाणा, त्याचा बैल रिकामा. शहाणपणाने जगणे सार्थ होते? आगीने भाजते, पोळते. आगीशी काळजी घेत वागायचे... शहाणपण. आगीने भाजते, पोळते. म्हणजे काय होते? आगीने भाजणे, पोळणे - याची प्रक्रिया जाणणं, म्हणजे ज्ञान.ज्ञान निर्माण करता येते. शहाणपण निर्माण करता येत नाही.ज्ञान निर्माण करणे यात सर्जनशीलता असते. शहाणपणात सर्जनशीलता नसते. सर्जनशीलतेतून कला, शास्त्रे, तत्त्वज्ञानं निर्माण होतात.शहाणपणातून कला, शास्त्रे, तत्त्वज्ञाने निर्माण होत नाहीत. ज्ञान वाढत राहते.शहाणपण वाढते? व्यक्ती शहाणपण शहाणपण म्हणत असते, पण ज्ञानालाच वरचे मानते.‘‘तू अज्ञानी आहेस’’ म्हटलेले कुणालाही खपत नाही. पूर्ण शहाणपण शक्य नाही. ज्ञानी होणे अवघड. मग काय स्थिती? अर्धवट?अर्धवट. म्हटलेले कुणाला खपत नाही.व्यक्तीने मार्ग काढलाय. हुशार व्हायचे. ‘‘त्या व्यक्तीने हुशारीने स्वतःचे फायदे साधलेत.’’ हुशारीला हलके लेखले जाते. व्यक्तीने खास इंग्रजी प्रमेय काढलेत. स्मार्ट व्हायचे. स्मार्टपणाला उच्च समजले जाते. स्मार्टपणात टेक्नॉलॉजी असते. स्मार्ट व्हायचे म्हणजे टेक्निक, कौशल्य शिकायचे.मृत्यूच्या भयावर टेक्निक कुठाय? म्हणजे - वेड हा उपाय उरलाय. आध्यात्मिक होता येईल, शहाणे होता येईल, हुशार होता येईल, स्मार्ट होता येईल. वेडे होता येत नाही. वेड लागते. वेड लागवता येत नाही.मग व्हा, आध्यात्मिक शहाणे, हुशार, स्मार्ट, ढोंगी... व्हा ॲडजेस्ट... !(क्रमशः) 