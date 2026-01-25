Premium|Smart City: स्मार्ट शहर नव्हे, आधी स्मार्ट नियोजन हवं!

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकरजगभरात काही स्मार्ट सिटीमध्ये डस्टबिन्स, ट्रॅफिक सिग्नल्स, वाहनं आणि अशा अनेक गोष्टींपासून कोट्यवधी सेन्सर्समार्फत प्रचंड मोठा डेटा वेगवेगळ्या ठिकाणी असलेल्या कम्प्युटर्सकडे इंटरनेटद्वारे येतो. तिथे त्याच्यावर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे अलगॉरिदम्स वापरून निष्कर्ष काढले जातात. त्यांच्यातले पॅटर्न्स शोधले जातात आणि त्यानंतर रोबोट्स, ड्रोन्स किंवा कर्मचारी यांच्या साहाय्यानं कृती केली जाते..एका व्याख्येप्रमाणे ज्या शहरांमध्ये प्रत्येकाला आपलं दैनंदिन आयुष्य सोप्या, जास्त चांगल्याआणि जास्त कार्यक्षम पद्धतीनं जगता येईल आणि जिथे नागरिकांसाठी सर्व सोयी उपलब्ध असतील, असं शहर म्हणजे स्मार्ट शहर. दुसऱ्या एका व्याख्येप्रमाणे स्मार्ट शहर म्हणजे ज्या शहराला जणू काही विचार करणारा एक मेंदू आहे आणि जो सतत विचार करतो, शिकतो, स्वतःत सुधारणा घडवून आणतो आणि नागरिकांचे प्रश्न सोडवतो असं शहर. खरं म्हणजे स्मार्ट शहराला या दोन्ही व्याख्या तितक्याच लागू पडतात.आपला स्मार्टफोन आज आपण किती चाललो, या आठवड्यात किंवा महिन्यात आपल्या कुठल्या अपॉइंटमेंट्स आहेत, आपल्याला कुणाकुणाचे मेसेजेस आलेले आहेत, अशा तऱ्हेच्या अनेक गोष्टी सांगतो. आपल्याला रस्ते दाखवतो, मित्रांशी जोडतो, तसंच स्मार्ट सिटीचं असतं. फरक एवढाच की फक्त काही लोकांऐवजी स्मार्ट शहर हे लाखो लोकांबाबत लागू पडतं..स्मार्ट सिटीमध्ये डस्टबिन्स, ट्रॅफिक सिग्नल्स, वाहनं आणि अशा अनेक गोष्टींपासून कोट्यवधी सेन्सर्समार्फत प्रचंड मोठा डेटा शहरातल्या वेगवेगळ्या ठिकाणी असलेल्या कम्प्युटर्सकडे इंटरनेटद्वारे येतो. तिथे त्याच्यावर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे अलगॉरिदम्स वापरून निष्कर्ष काढले जातात. त्यांच्यातले पॅटर्न्स शोधले जातात (दिवसातल्या कुठल्या वेळी कुठल्या सिग्नलपाशी कुठल्या दिशेनं जास्त रहदारी असते, कुठल्या बस किंवा ट्रेन्स उशिरा येत आहेत, कुठल्या बसमध्ये जास्त गर्दी आहे आणि केव्हा, कुठल्या रस्त्यावर जास्त अपघात होत आहेत, कुठले डस्टबिन्स भरून ओव्हरफ्लो होत आहेत, कुठे आग लागली आहे, कुठे पाणी गळती आहे, कुठल्या लोकवस्तीत फूटपाथ, पार्किंगची जागा, शाळा, कॉलेज, हॉस्पिटल, डस्टबिन्स, बस यापैकी कशाची गरज आहे) आणि त्यानंतर रोबोट्स, ड्रोन्स किंवा कर्मचारी यांच्या साहाय्यानं कृती केली जाते.स्मार्ट सिटीमध्ये अनेक गोष्टी येतात. उदाहरणार्थ त्यातल्या डस्टबिन्स स्मार्ट असतात. म्हणजे जेव्हा ती भरत चालली असेल तेव्हा ती आपणहून इंटरनेटद्वारे नगरपालिकेला सूचना देते. म्हणजे ती भरेपर्यंत म्युन्सिपालिटीची कचरागाडी त्या बिनमधला कचरा घेऊन ती रिकामी करून जाते. उदाहरणार्थ, दक्षिण कोरियातल्या स्योल या शहरात स्मार्ट बिन्समुळे कचरा गोळा करण्यासाठी लागणारा खर्च ३०%नं कमी झाला आणि रस्तेही जास्त स्वच्छ राहायला लागले..Premium|Smart home devices : स्मार्ट होम्स; तंत्रज्ञानाच्या नव्या युगाची ओळख.स्मार्ट सिटीमध्ये ट्रॅफिक सिग्नल्स स्मार्ट असतात. म्हणजे त्या सिग्नलपासच्या ट्रॅफिकचा पॅटर्न लक्षात घेऊन कुठल्या दिशेचा सिग्नल दिवसातल्या कुठल्या वेळी जास्त वेळ चालू ठेवायचा आणि कुठला कमी करायचा हे ऑटोमॅटिकली बदलत जातं. एवढेच नाही तर ते प्रत्येक सिग्नलला रोज वेगवेगळ्या वेळी बदलू शकतं. उदाहरणार्थ गणपती उत्सवाच्या वेळी पूर्वीच्या अनेक वर्षांचा डेटा बघून आणि यावर्षी शहरात कुठल्या भागात वस्ती जास्त प्रमाणात वाढली आहे, याचा अभ्यास करून कुठले रस्ते वन वे ठेवावेत आणि कुठले सिग्नल्स जास्त वेळ चालू ठेवावेत, याविषयीचा सल्ला देऊन तो अमलात आणायला स्मार्ट सिटी मदत करतं. स्पेनमधल्या बार्सीलोना शहरात स्मार्ट ट्राफिक सिग्नल्समुळे लोकांचा प्रवासाचा वेळ २१%नं कमी झाला.स्मार्ट शहरांमध्ये स्मार्ट पार्किंग असेल. म्हणजे जिथे पार्किंगची जागा उपलब्ध आहे, अशा मोकळ्या जागा सिस्टीमला कळतील आणि नवीन वाहन आल्यावर त्याला बरोबर योग्य रिकाम्या पार्किंगच्या जागेवर जाण्याकरिता कारमधल्या मोबाईलच्या ॲपवर सूचना मिळतील. अर्थात ते ड्रायव्हरलेस वाहन असेल तर हे सगळं आपोआपच होईल आणि तुम्हाला रिकामी पार्किंगची जागा शोधत बराच वेळ फिरत राहण्याची गरज राहणार नाही. सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये स्मार्ट पार्किंगमुळे रिकाम्या पार्किंगची जागा शोधण्यासाठी लागणाऱ्या वेळात ४३%नं घट झाली..स्मार्ट सिटीमध्ये रस्त्यांवरचे दिवेसुद्धा स्मार्ट असतील. जेव्हा गरज नसेल तेव्हा ते खूप मंद होतील; पण कुठलंही वाहन किंवा माणूस त्यावरून जायला लागला की ते लख्ख प्रकाश फक्त तेवढ्या वेळेपुरता देतील. त्यामुळे वीजही वाचेल आणि चोऱ्याही कमी होतील. उदाहरणार्थ लॉस एंजेलिसमध्ये स्मार्ट दिव्यांमुळे विजेच्या खर्चामध्ये ६०%नं घट झाली आणि सुरक्षाही वाढली. हे स्मार्ट दिवे बिघडायच्या अगोदर स्वतःच त्याची सूचना देतील. त्यामुळे त्यांची दुरुस्ती योग्य वेळात आणि व्यवस्थित तऱ्हेनं होईल. म्हणजे रस्त्यांवर न चालणारे दिवे महिनोन्महिने तसेच पडलेले आहेत, त्यांच्याकडे कोणीच लक्ष देत नाहीये आणि त्यामुळे रस्त्यावर अंधार पडतोय, चोऱ्या वाढताहेत आणि खूप तक्रारी आल्यानंतरच ते बदलले जात आहेत, अशी आतासारखी परिस्थिती उद्भवणार नाही. कित्येक स्मार्ट दिवे आपल्याला वायफायसुद्धा पुरवू शकतील. त्यांचा वापर करून आपण आपले मोबाईल फोन्स चार्जसुद्धा करू शकू.स्मार्ट शहरामध्ये स्मार्ट अर्बन प्लॅनिंग पण येतं. स्मार्ट अर्बन प्लॅनिंग म्हणजे शहरावर प्रत्यक्ष प्रयोग करण्याआधी त्याचा डिजिटल प्रयोग करून पाहणं. एखादा उड्डाणपूल बांधला की खरंच ट्रॅफिक कमी होईल का, की पुढच्या चौकात अजूनच कोंडी वाढेल? त्या पुलामुळे प्रदूषण किती वाढेल, किती झाडं कापली जातील, पावसाच्या पाण्याचा निचरा बिघडेल का आणि शेवटी खर्च किती फुगेल? हे सगळं आज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि 3D/3R रेंडरिंग्सच्या मदतीनं आधीच पाहता येतं. म्हणजे शहराचा एक डिजिटल ट्विन तयार करून त्यात ट्रॅफिक, लोकसंख्या, गाड्या, पाऊस, पर्यावरण, खर्च या सगळ्यांची सिम्युलेशन करता येतात. सिम्युलेशन जर सांगत असेल की उड्डाणपूल चुकीचा उपाय आहे, तर मग प्रत्यक्षात कोट्यवधी रुपये खर्च करून शहराची गैरसोय करायची गरजच नाही. उड्डाणपुलाऐवजी सिग्नल ऑप्टिमायझेशन, सार्वजनिक वाहतूक वाढवणं, पार्किंग पॉलिसी बदलणं, वन-वे नेटवर्क किंवा शेवटच्या टप्प्याचं कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासारखे उपाय जास्त परिणामकारक ठरू शकतात, हे आधीच समजू शकतं; पण आपण मात्र आधी बांधून पाहतो आणि मग म्हणतो, ‘हे अपेक्षित नव्हतं!’.Premium|Smart Factories : “स्मार्ट कारखाने, एआय आणि रोबोट्स; उद्योगक्रांतीसोबत नोकऱ्यांचं भविष्य बदलतंय!.स्मार्ट गव्हर्नन्स हा स्मार्ट शहरांचा कदाचित सगळ्यात दुर्लक्षित पण सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे. भारतात बहुतेक वेळा समस्या तंत्रज्ञानाची नसते, तर प्रशासनाच्या ट्रॅकिंग, जबाबदारी आणि गतीची असते. पीडब्ल्यूडीचे रस्ते, ड्रेनेज लाइन्स, पूल किंवा महापालिकेच्या नागरी सेवा या सगळ्या ठिकाणी डिजिटल आणि एआयचा वापर झाला, तर ‘काम चालू आहे’ हे अस्पष्ट उत्तर संपेल. प्रत्येक प्रोजेक्ट कुठल्या टप्प्यावर आहे, किती खर्च झाला, कंत्राटदाराचा परफॉर्मन्स काय आहे, काम वेळेत होतंय का, हे सगळं रिअल-टाइम डॅशबोर्डवर दिसू शकतं. ड्रोन इमेजिंग, साइटवरचे फोटो, ऑटोमॅटिक क्वालिटी चेक्स यामुळे बनवाबनवी कमी होईल. नागरिकांच्या तक्रारींसाठीही एआयआधारित प्रणाली-तक्रार योग्य खात्याकडे आपोआप जाणं, ठरलेल्या वेळेत उत्तर मिळणं आणि स्टेटस मोबाईलवर दिसणं यामुळे ‘फाईल फिरतेय’ ही संस्कृती हळूहळू मोडेल. खरं स्मार्ट शहर म्हणजे फक्त स्मार्ट दिवे किंवा डस्टबिन्स नाहीत, तर नागरिकांना वेळेत सेवा देणारं, पारदर्शक आणि जबाबदार प्रशासन म्हणजेच खऱ्या अर्थानं स्मार्ट गव्हर्नन्स.जगामध्ये स्मार्ट सिटीची अनेक उदाहरणं आहेत. उदाहरणार्थ सिंगापूरमध्ये ट्रॅफिक, घरं, ऑफिसेस, पब्लिक टॉयलेट्स, शाळा, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स या सगळ्या गोष्टी सेन्सर्स, इंटरनेट आणि एआय यांच्यामार्फत कनेक्टेड असतात आणि नियंत्रित होतात. त्यामुळेच सिंगापूर हे अतिशय स्वच्छ, ग्रीन शिस्तबद्ध, सुरक्षित आणि राहायला अतिशय सुंदर शहर म्हणून ओळखलं जातं.ॲम्स्टरडॅममध्ये स्मार्ट एनर्जी ग्रिड्ज बसवल्यामुळे अनेक इमारती एकमेकांबरोबर ऊर्जा आपोआप शेअर करतात आणि त्यामुळे ऊर्जेची बचत होते. शहरात बाइक शेअरिंगचा प्रोग्रॅम राबवल्यामुळे ट्राफिक आणि प्रदूषण यांच्यावर नियंत्रण ठेवता येतं.स्पेनमधल्या बार्सेलोनामध्ये सेन्सर्सचा उपयोग करून स्मार्ट वॉटर मॅनेजमेंट आणि स्मार्ट इरिगेशन या गोष्टी उभ्या केल्यामुळे कोट्यवधी गॅलन पाण्याची बचत होते, पाण्याची गळती थांबते आणि त्यामुळे लोकसंख्या वाढूनसुद्धा पाण्याची टंचाई भासत नाही..दुबईमध्ये सगळ्या सरकारी सर्व्हिसेस आणि ट्रान्स्पोर्टेशन हे आर्टिफिशल इंटेलिजन्स वापरून स्मार्ट झालेले आहेत. त्यामुळे ज्या सरकारी सेवांना कित्येक दिवस लागायचे त्या आता काही मिनिटांतच लोकांना मिळतात.कुठलीही सिटी स्मार्ट बनण्याकरिता इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IIOT), बिग डेटा, 5G, ब्लॉकचेन, क्लाऊड कम्प्युटिंग आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अशी इंडस्ट्री ४.०ची तंत्रज्ञानं वापरावी लागतात. यात अर्थातच काही धोकेही असतात. सायबर अटॅक्स, लोकांवरती पाळत (सर्व्हेलन्स), लागणारा जास्तीचा खर्च हे त्यातले काही आहेत.खरं म्हणजे या सगळ्या स्मार्ट गोष्टींच्या अगोदर चांगलं शहर कुठलं असं कोणी विचारलं तर त्याचं उत्तर चांगलं नियोजन केलेलं शहर असंच येईल. उदाहरणार्थ अशा कुठल्याही शहरांमध्ये दर लाख लोकसंख्येमागे किती आणि कुठे सार्वजनिक शौचालयं, फूटपाथ्स, डस्टबिन्स, अग्निशामक केंद्र, मेट्रो, रेल्वे किंवा लोकल यांचे डबे, बस, इतर शहरांना जोडणाऱ्या एसटी बस, ड्रेनेज पाइप्स, इलेक्ट्रिक ग्रिड्स, मोबाईल टॉवर्स, शाळा, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, हॉस्टेल्स सार्वजनिक उद्यानं, व्यायामशाळा किंवा जिम्स अशा अनेक गोष्टींचं एक परिमाण किंवा स्टॅंडर्ड असावं लागतं. लोकसंख्या जर वाढली तर याही सगळ्या गोष्टी तितक्याच प्रमाणात वाढवाव्या लागतात किंवा त्या वाढवणं शक्य नसेल तर लोकसंख्या मर्यादित ठेवावी लागते आणि त्याप्रमाणे बिल्डर्सना देण्यात येणारा एफएसआय नियंत्रित करावा लागतो; पण भारतामध्ये गेल्या ३० वर्षांत जागतिकीकरणानंतर आयटी, बँकिंग आणि इतर फायनान्शिअल सर्विसेस यांच्यात प्रचंड वाढ झाली, एक मध्यमवर्ग तयार झाला आणि ते सगळे मुंबई, बंगळूर, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद अशा महत्त्वाच्या ८-१० शहरांतच येऊन राहायला लागले आणि मोठ्या प्रमाणात मोठमोठे टॉवर्स उभे राहायला लागले.वाढत्या पगाराप्रमाणे या सगळ्या शहरांमध्ये दोन आणि चारचाकी गाड्यांचा सुळसुळाट होऊन ट्राफिक जॅम व्हायला लागले. त्यावर उपाय म्हणून मोठमोठे उड्डाणपूल बांधले गेले. या सगळ्यांमध्ये बिल्डर्स, कार कंपन्या, कार डीलर्स, पेट्रोल पंप्स, टायरच्या कंपन्या, सिमेंट आणि स्टील उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या यांचं प्रचंड फावलं; पण या सगळ्या शहरांची पूर्णपणे वाट लागली. कारण लोकसंख्या प्रचंड वाढली असूनही वर उल्लेख केलेल्या सुविधा जवळपास तशाच राहिल्या आणि बिल्डर्सना वाढीव एफएसआय दिल्यामुळे शहरं फक्त व्हर्टिकली वाढली आणि त्यामुळे सामान्य माणसाची प्रचंड गैरसोय व्हायला लागली. प्रचंड ट्रॅफिक जॅम, फुटपाथचा अभाव आणि जे आहेत अशा अत्यंत अरुंद फुटपाथवरूनसुद्धा मोटरसायकल्स धावत आहेत, पादचाऱ्यांना सतत वाहणाऱ्या वाहतुकीमुळे रस्ता क्रॉसही करता न येणं, अपघातांची संख्या वाढणं, प्यायलाही शुद्ध पाणी न मिळणं, टँकरनं पाणी आणावं लागणं, सरकारी शाळा बंद होत जाणं, सरकारी हॉस्पिटल्समध्ये प्रचंड दुर्दशा आणि गैरसोय असणं, शहरातलं प्रदूषण प्रचंड वाढणं, सार्वजनिक टॉयलेट्स कमी असणं आणि जी आहेत त्यांची अवस्था अतिशय बिकट असणं असा अनेक गोष्टी दररोज पाहायला मिळतात. १०० स्मार्ट शहरं उभी करू, अशी घोषणा करूनही जवळपास एकही स्मार्ट शहर गेल्या अनेक वर्षांत भारतात उभे राहू शकलेलं नाही, ही एक शोकांतिकाच आहे..यासाठी आपण पुण्याचं उदाहरण घेऊ. भारतामध्ये ज्या स्मार्ट सिटीज निर्माण करायच्या होत्या, त्यापैकी पुण्याचा नंबर दुसरा होता आणि त्याची घोषणा २०१५ मध्ये बालेवाडी स्टेडियममध्ये पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत खूप दिमाखात केली गेली. त्यामध्ये बाणेर, बालेवाडी आणि औंध हा भाग निवडला गेला आणि त्यावर यासाठी पुढच्या पाच वर्षांत ३,००० कोटी रु. खर्च करायचं ठरवलं गेलं. यात काय काय होणार होतं, हे ऐकून आपण चाटच पडू.त्यामध्ये ७५० वाहनांसाठी बहुमजली स्मार्ट कार पार्क, १०० इलेक्ट्रिक बस, १०० ई-रिक्षा, ५४ स्मार्ट बसथांबे, स्मार्ट पाणी मीटरिंग, दरडोई १५० लिटर पाण्याची खात्री, कचऱ्याचं १००% वर्गीकरण आणि वाहतूक, ७४ सार्वजनिक शौचालयांचं नूतनीकरण, ३७ कि.मी.चा जागतिक दर्जाचा नदीकाठ विकसित करणं, दोन नवीन फायर स्टेशन्स, सीसीटीव्ही निरीक्षण २०% वरून १००%वर नेणं, चार नवीन शाळा, तीन नवीन रुग्णालयं उभी करणं, २.२५ एकर क्षेत्रातल्या बाबासाहेब आंबेडकर वस्तीचा पुनर्विकास करणं, संपूर्ण वाय-फाय कव्हरेज देणं, सगळीकडे फायबर ऑप्टिक्स केबल्स टाकणं, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर १८% वरून ४०%वर नेणं, दर लाखांमागे सार्वजनिक बसची संख्या १८वरून ७९वर नेणं, १००% पावसाचं पाणी साठवणं (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग), अपुरा पाण्याचा पुरवठा असणाऱ्या भागाचं प्रमाण ७०% वरून ०% वर आणणं, मोकळ्या जागांची संख्या ३% वरून १५%वर नेणं, झोपडपट्टीतली बेकारी ६% वरून २% वर आणणं, दर लाख लोकसंख्येमागे सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची संख्या ६०वरून १२०पर्यंत नेणं अशी सगळी टोलेजंग उद्दिष्ट ठेवली होती; पण २०२० सोडाच, २०२५पर्यंतसुद्धा यातल्या जवळपास काहीच गोष्टी झालेल्या नाहीत. मग स्मार्ट दिवे, रस्ते, डस्टबिन्स, ट्राफिक लाइट्स आणि इतर अनेक गोष्टी तर सोडूनच द्या. हे असं का झालं झालं यासाठी ही व्यवस्थाच कशी कारणीभूत आहे, याचा विचार ज्यानं त्यानं करावा. 