Premium|Smart City: स्मार्ट शहर नव्हे, आधी स्मार्ट नियोजन हवं!

How smart cities work: या लेखात स्मार्ट सिटी संकल्पनेचा अर्थ, उपयोग आणि वास्तवातील अपयश स्पष्ट केले आहे. स्मार्ट शहर म्हणजे सेन्सर्स, इंटरनेट आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सद्वारे चालणारी प्रणाली, जी नागरिकांच्या गरजा ओळखून निर्णय घेते.
जगभरात काही स्मार्ट सिटीमध्ये डस्टबिन्स, ट्रॅफिक सिग्नल्स, वाहनं आणि अशा अनेक गोष्टींपासून कोट्यवधी सेन्सर्समार्फत प्रचंड मोठा डेटा वेगवेगळ्या ठिकाणी असलेल्या कम्प्युटर्सकडे इंटरनेटद्वारे येतो. तिथे त्याच्यावर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे अलगॉरिदम्स वापरून निष्कर्ष काढले जातात. त्यांच्यातले पॅटर्न्स शोधले जातात आणि त्यानंतर रोबोट्स, ड्रोन्स किंवा कर्मचारी यांच्या साहाय्यानं कृती केली जाते.

