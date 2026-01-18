Grandchild birth travel story : चल रे इझीगो झूप झूप झूप

सारिका चाटुफळे-कुलकर्णीएका मोठ्या शहरात एक म्हातारी बाई राहते; पण स्वतःला म्हातारी अजिबात समजत नाही. दर महिन्याला पार्लरलमध्ये जाऊन चेहरा ताजातवाना ठेवते. रोज जिममध्ये जाऊन स्वतःला तंदुरुस्त ठेवते; पण वय पुष्कळ असल्याने ती म्हातारीच! आपण त्यांना ज्येष्ठ नागरिक म्हणूया.अशा या आजीबाईला एकदा जायचे होते दूर देशातील लेकीकडे. म्हातारीला खरे तर जायचे नव्हते. आजीबाई इकडे ज्येष्ठ नागरिक संघात रमलेल्या होत्या. रोजचा हास्यक्लब, योगा क्लासेस, कराओके क्लासेस या सगळ्यात खंड पडला असता. शिवाय ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या सहली, स्नेहसंमेलन हे सगळे सोडून जायचे आजीबाईंच्या जीवावर आलेले होते; पण काय करणार लेकीचे बाळंतपण होते. आपली नोकरी-चाकरी सोडून लेकीला इकडे बाळंतपणासाठी यायला वेळ नव्हता. लेकीच्या सासूने आणि म्हातारीने तीन तीन महिने वाटून घेतले. लेकीने डिझीगो कंपनीच्या विमानाचे तिकीट काढून पाठवले. इथल्या सगळ्या मैत्रिणींना, ज्येष्ठ नागरिक संघाला सोडवून म्हातारीला बाहेरच्या देशात जाववेना. तिने लेकीचे मन वळवण्याचा पुष्कळ प्रयत्न केलेला होता; पण लेकीपुढे तिचे काही चालेना. लेक म्हणाली, ‘‘आई, तुला बदलाची गरज आहे. तुझी तब्येत खूप खराब झालेली आहे. तू माझ्याकडे ये, छान सॅलड्स, पिझ्झा रोटी खा. जाडजूड हो. मग जा.’’ लेक आपली काळजी करते या भावनेने म्हातारीला आनंद झाला..Premium|Fairwell Meenatai: रामराज्य आपल्याला माहीत असतं, पण मीना प्रभु यांनी समस्त मराठीजनांना रोमराज्य दाखवलं!.लेकीकडे जाण्याचा दिवस उजाडला. आता ती बॅग्स घेऊन विमानतळावर आली. विमानतळावर बघितले तर ही लांबच लांब रांग! दर तासाने विमानाची वेळ अजून तासभर पुढे ढकलली जात होती. आजीबाई विमानतळावर कंटाळल्या. तेवढ्या वेळात त्यांनी ऑनलाइन कराओके क्लासला उपस्थिती लावलेली होती. अजून कितीतरी टाइमपास करून झाला; पण डिझीगो कंपनीची काहीतरी भानगड झालेली होती. त्यामुळे सगळीकडे नुसता गोंधळ उडालेला होता. इमिग्रेशनपाशी आजीबाईंना बिबट्या भेटला. त्याला बाहेरच्या देशात जाणारे नागरिक फार आवडत असत. तो आजीबाईंना येऊन म्हणाला, ‘‘म्हातारे, म्हातारे. मी तुला खातो’’ पण म्हातारी खूप खूप हुशार होती.ती म्हणाली, ‘‘डिअर बिब्स, माझी लेक म्हणते की माझी तब्येत खूप खराब झाली आहे. तर मी आता तिच्याकडेच निघाले आहे. लेकीकडे जाईन, सॅलड पिझ्झा रोटी खाईन. चीज खाईन. जाडजूड होईन. मग तू मला खा.’’.बिबट्या खूपच निरागस होता. त्याचा म्हातारीवर विश्वास बसला. तो दुसरी म्हातारी शोधायला निघून गेला. पुढे इस्तान्बुलला म्हातारीच्या विमानाचा ले ओव्हर होता. तिथल्या विमानतळावर तिला भेटला वाघ. महाराष्ट्रातील वाघाप्रमाणे तिथला वाघही अगदी गरीब बिचारा झालेला होता. आता एकही सीट जिंकून आलं नाही तर पार्टी बंद होईल अशी एखाद्याची अवस्था झाली असावी, तशी त्या वाघाची शिकार न मिळाल्याने झालेली होती. तो भारतीय वाघ होता. भारतीय म्हातारी बघून त्याला कोण आनंद झाला. बाहेरच्या देशात गेल्यावर आपल्या लोकांना बघून आनंद होण्याची प्रथा आहे. ती वाघानेदेखील पाळली. सायलेंट विमानतळ असल्याने वाघ नुसताच म्हातारीच्या जवळ जाऊन जमेल तितका क्रूर चेहरा करून उभा राहिला. म्हातारीने बघितले; पण म्हातारी शूर होती. ती वाघाकडे बघून ओळखीचे हसली, तसा वाघोबा गडबडला. आवाज केल्याशिवाय भारतीय ऐकत नाहीत हेच खरे. असे म्हणून त्याने मग होता होईल तेवढ्या जोरात डरकाळी फोडली. तशी म्हातारी म्हणाली, ‘‘अरे मी अशीही घाबरले होते. तू डरकाळी कशाला फोडलीस? म्हातारी म्हणाली, ''अरे तू ना वेडाच आहेस. असं खायच्या आधी कोणी सांगतं का? आम्ही माणसं किती काही खातो. पैसे खातो, इतरांचं डोकं खातो, माती खातो. या कानाचा त्या कानाला पत्ता लागत नाही. शिवाय तू आता मला मारून टाकलेस तरीही माझा ट्रॅव्हल इन्शुरन्स आहे. माझ्या लेकीला चिक्कार पैसे मिळतील; पण त्यात तुझेच नुकसान आहे.''वाघ विचारात पडला, ''ते कसे काय?''''अरे मी आता लेकीकडे जाईन. पिझ्झा रोटी, चीज खाईन. जाडजूड होईन. त्यामुळे तू ठरव. मला आत्ता खाऊन माझ्या कुटुंबाला ट्रॅव्हल इन्शुरन्स मिळवून द्यायचा की नंतर परतीच्या प्रवासात गलेलठ्ठ म्हातारी गाठायची.''अजून थोडे दिवस थांबल्याने आपण काही मरणार नाहीत, या विचाराने वाघ निघून गेला.ठरल्याप्रमाणे म्हातारी लेकीकडे गेली. बेसुमार कष्ट उपसले. लेकीचे बाळंतपण केले. बाळाला घेऊन फोटो काढले. 'माय ग्रॅन्डचाईल्ड' म्हणून ते स्टेटसला डकवले. जाताना म्हातारीची तब्येत जशी होती त्यापेक्षा ती आता उतरली होती. म्हातारीचा चार्म कमी झाला होता. ती परतीच्या प्रवासाला निघणार तेवढ्यात तिला बिबट्या आणि वाघ आठवले. तिला ठाऊक होते की कितीही चेहरा उतरला तरीही बिबट्या, वाघ आपल्याला ओळखणार..म्हातारी काही कमी नव्हती. जुन्या म्हातारीचीच ती वंशज. खूपच हुशार. तिने एक शक्कल लढवली. तिचे आधीचे विमान 'डिझीगो एयरलाईन्स'चे होते. आता मात्र तिने 'इझीगो एयरलाईन्स'चे विमान घेतले. एवढेच नव्हे. तर आधी तिचा ले ओव्हर इस्तान्बुलला होता. आता तिने दुबईमार्गे येणारे विमान निवडले. म्हातारीची हुशारी एवढीच नाही. ती आधी मुंबई विमानतळावरून निघाली होती. आता तिने पुण्याला जाणाऱ्या विमानाचे तिकीट काढले.'चल रे इझीगो झूप झूप झूप' म्हणत म्हातारी आता भारतात पोहोचली आहे. लेकीच्या पुढच्या बाळंतपणापर्यंत तरी पुन्हा अमेरिकेला न जाण्याचा निर्णय तिने घेतला आहे. आपण लढवलेली शक्कल हल्ली म्हातारी तिच्या ज्येष्ठ नागरिक संघात रंगवून रंगवून सांगते आहे.बहुतेक बिबट्या आणि वाघ आता खंगून खंगून मेले असणार; पण समजा तुम्हाला ते मुंबई, इस्तान्बुल विमानतळावर भेटलेच आणि त्यांनी म्हातारीबद्दल काही विचारलेच तर तुम्हाला काहीच ठाऊक नाही असे सांगा. म्हातारी परत आलेली आहे असे सांगाल तर त्यांची शिकार तुम्हीच व्हाल हे नक्की!तात्पर्य : ज्येष्ठ नागरिकांनी इझीगो कंपनीच्या विमानाने प्रवास करावा.लेखिका - म्हातारीची चुलत भाची.. 