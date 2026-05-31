Marathi literature decade review : ‘दशकातले लेखक’; २०१०-२०२० मधील मराठी साहित्यप्रवाहाचा सखोल वेध

गणाधीश प्रभुदेसाई - Ganadhish.Prabhudesai@esakal.comउत्तम साहित्य आणि वाचन माणसाच्या विचारविश्वाला समृद्ध करते. चांगल्या साहित्यामुळे ज्ञान वाढते, कल्पनाशक्ती विकसित होते आणि जीवनमूल्यांची जाणीव होते. साहित्य आपल्याला विविध संस्कृती, व्यक्तिमत्त्वे आणि अनुभवांची ओळख करून देते. उत्तम पुस्तके माणसाला योग्य दिशा देतात, प्रेरणा निर्माण करतात आणि मानसिक समाधानही देतात. आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात वाचनाची सवय माणसाला एकाग्रता, चिंतन आणि सकारात्मक दृष्टिकोन देते. म्हणून उत्तम साहित्य वाचन हे व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी अत्यंत गरजेचे आहे. जेव्हा आपण ‘उत्तम साहित्य’ म्हणतो, तेव्हा त्यात ओघाने सर्जनशील लेखकही आले. ‘दशकातील लेखक’ हे स्नेहा अवसरीकर यांचे पुस्तक हीच बाब पुन्हा एकदा अधोरेखित करते. .सन २०१० ते २०२० या दशकातील मराठी साहित्यविश्वाचा वेध घेणारे हे पुस्तक आहे. या पुस्तकात विविध लेखकांच्या मुलाखती, त्यांचे साहित्यिक विचार, लेखनप्रवास आणि समाजाशी असलेले नाते यांचे प्रभावी चित्रण केले आहे. लेखकांच्या अनुभवांमधून वाचकांना आधुनिक मराठी साहित्याची दिशा आणि बदलत्या काळातील साहित्यिक प्रवाह समजतात. या पुस्तकाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यात फक्त प्रसिद्ध लेखकांचाच नव्हे, तर नव्या पिढीतील गुणवंत साहित्यिकांचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी जीवन, सामाजिक प्रश्न, स्त्रीवादी विचार तसेच आधुनिक वास्तव यांचे विविध पैलू उलगडतात. भाषा साधी, ओघवती आणि विचारप्रवर्तक असल्याने वाचन अधिक रंजक वाटते. हे पुस्तक साहित्यप्रेमी, विद्यार्थी आणि नवोदित लेखकांसाठीही प्रेरणादायी असेच आहे. मराठी साहित्याच्या बदलत्या प्रवाहांचा अभ्यास करण्यासाठी आणि लेखकांच्या मनोगतांना जाणून घेण्यासाठी हे पुस्तक उपयुक्त मानले जाते.पुस्तकातील लेखन शैली अत्यंत प्रभावी, अभ्यासपूर्ण आणि वाचकांना विचार करायला लावणारी आहे. पुस्तकातील प्रत्येक लेखात लेखकांच्या साहित्यिक प्रवासाचे जिवंत चित्रण केलेले दिसते. मुलाखतींमधून लेखकांचे अनुभव, संघर्ष, सामाजिक भान आणि लेखनामागील प्रेरणा सहजपणे उलगडते. लेखनाची भाषा साधी, ओघवती आणि संवादात्मक असल्यामुळे वाचताना पुस्तकाशी जवळीक वाटते. प्रत्येक लेखकाच्या विचारसरणीचे सखोल विश्लेषण करताना लेखिकेने वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोन जपला आहे. आधुनिक मराठी साहित्याचे बदलते स्वरूप, समाजातील घडामोडी आणि नव्या पिढीचे विचार यांचे प्रतिबिंब या लेखनात दिसते..या पुस्तकात विविध लेखकांच्या साहित्यप्रवासाचे, त्यांच्या संघर्षाचे आणि यशामागील विचारांचे प्रभावी वर्णन केलेले आहे. त्यामुळे नव्या लेखकांना स्वतःची लेखनशैली विकसित करण्याची प्रेरणा मिळते. हे पुस्तक लेखकांना सातत्य, निरीक्षणशक्ती आणि वाचनाची सवय किती आवश्यक आहे, हे समजावून सांगते. तसेच लेखन करताना समाजाशी असलेले नाते, भाषेची समृद्धी आणि अभिव्यक्तीचे सामर्थ्य यांची जाणीव करून देते. तरुण लेखकांना आपल्या कल्पनांना योग्य दिशा देण्यासाठी आणि आत्मविश्वासाने लेखन करण्यासाठी हे पुस्तक उपयुक्त ठरते. याशिवाय, साहित्य क्षेत्रातील बदलते प्रवाह आणि आधुनिक लेखनपद्धती यांची माहिती मिळाल्याने नवोदित लेखक अधिक परिपक्व दृष्टिकोनाने लेखनाकडे पाहू शकतात. प्रणव सखदेव, गणेश मतकरी, हृषीकेश गुप्ते, शिल्पा कांबळे, किरण येले, किरण गुरव, कृष्णात खोत, सोनाली नवांगुळ, मनस्विनी लता रवींद्र, शर्मिला फडके व आसाराम लोमटे या लेखकांचा साहित्यप्रवास समजतो.आपल्या भोवती घडणाऱ्या, दिसणाऱ्या गोष्टींचे प्रतिबिंब साहित्यात उमटत असते. सन २०१० ते २०२० या दशकातील वरील ११ लेखकांनी कोणते विषय हाताळले, कोणत्या प्रश्नांची दखल घेऊन ते आपल्या लेखणीतून शब्दबद्ध केले, हे या पुस्तकात वाचायला मिळते. याशिवाय कथा किंवा कादंबरी लिहिताना लेखकांनी चौकटीच्या बाहेर जाऊन कसा वेगळा विचार केला याचीही माहिती मिळते. लेखक म्हणून समाजाकडे बघण्याचा वरील लेखकांचा दृष्टिकोन कसा आहे, हे जाणून घेण्याची संधीही पुस्तकातून मिळते. मुलाखतींमुळे लेखकांची सर्जनशीलता व जडणघडण कशी झाली हेही कळते. ‘हे पुस्तक म्हणजे २०१०-२०२० या दशकातल्या लेखकांचा लेखाजोखा ठरू शकतो’ हे लेखिकेचे मत सार्थ आहे, असेच पुस्तक वाचल्यावर जाणवते..पुस्तक : दशकातले लेखक (सन २०१०-२०२०)लेखक : स्नेहा अवसरीकरप्रकाशन : मॅजेस्टिक पब्लिशिंग हाऊसपृष्ठे : १७७, मूल्य : ३०० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.