Social Satire Story : कबुतर आणि मुंगी

सारिका चाटुफळे-कुलकर्णी - saptrang@esakal.comएका शहरात पन्नाशीच्या वयाची एक मुंगीकाकू राहत असे. मुंगीकाकूंचा नवरा मल्टीनॅशनल कंपनीत मोठ्या पदावर कामाला होता. काकूंना आपल्या सोसायटीत खूप सोशल वर्क करण्याची आवड होती. त्यामुळे तरुण मुले कुठे बसलेली असतील तर त्यांना हटकणे, शिस्त लावणे, कुत्री फिरवायला येणाऱ्या नागरिकांवर लक्ष ठेवणे, कोणाच्या घरी काय चालू आहे यावर बारकाईने लक्ष ठेवणे अशा सोशल वर्कशी निगडित गोष्टी मुंगीकाकू सतत करत असत. या सगळ्या कार्यातून त्यांना खरे तर स्वतःच्या घरच्या कामासाठी वेळच मिळत नसे. पण मुंगीने कार्यमग्न असणे हाच तिचा गुणधर्म नाही का?रोजच मुंगीकाकू कितीतरी वेळ शेजाऱ्यापाजाऱ्यांशी गप्पा करण्यात घालवत असत. त्यातून सामाजिक सलोखा वाढतो असे त्यांचे म्हणणे होते. (खरे तर असे सगळ्यांशी गप्पा मारल्याने त्यांना सोसायटीत चाललेल्या सगळ्या गोष्टींची खबर मिळत असे.) तर अशा सामाजिक सलोख्यासाठी कितीही वेळ खर्ची पडला, तरीही मुंगीकाकूंना त्याची पर्वा नव्हतीच. (असेही या वेळेचे काय करायचे हा प्रश्न त्यांना होताच..Animal Story : कोल्ही–करकोचा प्रेमकथा: जातीपाती, अहंकार आणि अपमानाच्या पलीकडचा धडा.मुलं कॉलेजला गेली, मुंगीकाका ऑफिसला गेले की काकू आपला फोन हातात घेऊन बसतात. व्हाॅट्सअप ग्रुप बघतात. कोणाला काही मदत हवी असेल तर स्वतःहून मदत देऊ करतात. तशी त्यांनी कोणाला मदत केल्याची नोंद नाही पण त्या आपली मदत देऊ करत असतात. मग त्या मॉर्निंग वॉकला जातात. अगदी ट्रॅक सूट घालून जातात. फिरून झाले की तिथे सगळ्या जणी भाज्यांचे ज्यूस प्यायला जातात. ‘हेल्दी ड्रिंकर्स’ असा सगळ्या जणींचा एक व्हाॅट्सअप समूहदेखील आहे. ज्यूस पिणे हा बहाणा आहे. त्या वेळी रंगणारी चर्चा महत्त्वाची असते. मुंगीकाकूंना त्यात जास्त स्वारस्य आहे. सगळ्यांच्या घरातील खबरबात कळते.घरी मुंगीकाकू सगळ्यांची सारखी बोलणी खात असतात. मुंगीकाकू लोकांच्या घरात तोंड घालतात, असे घरच्यांचे म्हणणे आहे पण काकूंच्या मते त्या शेजारधर्म पाळत असतात. एके दिवशीची गोष्ट. मुंगीकाकू मॉर्निंग वॉक घेऊन परत येत होत्या. हळू गतीने प्रत्येकाची चौकशी करत काकू परतत असताना शेजारच्या घरातून त्यांना भांडणाचा आवाज आला. काकूंची आधीच मंद असलेली चाल अजून मंदावली. शेजारच्या कबुतर आणि कबुतरीचे जोरदार भांडण चालू होते. सोसायटीत चर्चा करायला चांगला मुद्दा मिळणार आहे याचा अंदाज मुंगीकाकूंना आला. मध्येच तर पंख फडफडण्याचा आवाज देखील आला. म्हणजे कबुतराने कबुतरीला मारहाण केली की काय? मुंगीकाकूंना आता चांगलीच काळजी वाटू लागलेली होती. नकळत त्यांनी दरवाजाला कान लावला. कबुतराचे बाहेर कुठेतरी लफडे आहे आणि ऑनलाइन तो तिच्याशी गुटुरगु करतो असा कबुतरीला संशय होता. त्यावरून हे भांडण चालू होते. मुंगीकाकू लक्ष देऊन ऐकू लागल्या आणि तितक्यात फटकन दरवाजा उघडला गेला. तशा मुंगीकाकू तोल सावरत मागे सरकल्या. पण मुंगीकाकू दरवाजाला कान लावून ऐकत होत्या, हे दार उघडून बाहेर येणाऱ्या कबुतराच्या लक्षात आले..कबुतराने विचारले, ‘‘तुम्ही इथे कशा काय वहिनी?’’मुंगी काकू म्हणाल्या, ‘‘अहो, घरीच चालले होते.’’‘‘तुम्ही आमचे भांडण ऐकत होता ना?’’‘‘नाही हो, छे छे.’’‘‘काळजी करू नका. मी हिला सांगणार नाही. सांगायला गेलो तर अजून भांडण वाढेल.’’‘‘थँक यू. असेही तुमची बायको खाष्ट आहे हो. नका सांगू तिला काही. खूप बोलेल मला. मी तुमचे हे उपकार कधीही विसरणार नाही.’’मुंगीकाकू घरी निघून गेली.त्यानंतर काही दिवसांनंतरची गोष्ट. मुंगीकाकू मॉलमध्ये सिनेमाला गेल्या होत्या. मुंगीकाकांच्या क्रेडिट कार्डवर त्यांना व्हीआयपी तिकिटे अर्ध्या किमतीत मिळाली होती. मुंगीकाकू सिनेमा हॉलमध्ये आपल्या सीटकडे निघाल्या होत्या. तेवढ्यात त्यांना कॉर्नर सीटवर कोणीतरी ओळखीचे असल्यासारखे वाटले. मुंगीकाका नको नको म्हणत असताना मुंगीकाकू ती ओळखीची व्यक्ती कोण आहे ते बघायला गेल्या. पाहतात तर काय ! शेजारचे कबुतर आणि त्यांच्याच ऑफिसमधील दुसरी नटवी कबुतरी असे कॉर्नर सीटवर चोचीत चोच घालून बसलेले होते. जगावेगळी बातमी आपल्याला समजल्याचा केवढा आनंद काकूंना झाला होता. त्यांना समजू न देता मुंगीकाकू एकदम मुंगीच्या पावलाने आपल्या सीटकडे जायला वळल्या पण नेमके तेव्हाच कबुतराचे त्यांच्याकडे लक्ष गेले. कबुतराने पंख फडफडले. मुंगीकाकूंना एकदम त्यावरून मागे घडलेला प्रसंग आठवला. हे गुपित आता कोणाला सांगता येणार नाही याची त्यांना कल्पना आलेली होती. कबुतराच्या जवळ जाऊन त्या म्हणाल्या, ‘‘काळजी करू नका. त्या दिवशी तुम्ही मला तुमच्या बायकोपासून वाचवले. आज घरी काहीही न सांगून मी तुमच्या बायकोपासून तुम्हाला वाचवेन.’’आनंदाने कबुतराने ‘थँक यू’ म्हटले. पण मी असे ऐकले आहे की आजतागायत मुंगीकाकूंचे रोज हलके हलके पोट दुखते आहे. मोठे गुपित ठाऊक असूनही कोणाला न सांगता येण्याचे दुःख त्या मुंगीकाकूलाच ठाऊक!तात्पर्य - मुंगीकाकूंपासून सावध राहावे.लेखिका - मुंगीकाकूंच्या भाजी ज्यूस ग्रुपमधील एक सदस्य..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.