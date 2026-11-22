- सारिका चाटुफळे-कुलकर्णी, sarikachatuphale.kulkarni@gmail.comसोसायटीच्या बागेत सगळे ज्येष्ठ नागरिक जमलेले होते. कुठल्या तरी विषयावर गरमागरम चर्चा रंगलेली होती. त्याच्या जोडीला खायला गरमा गरम भजी होती. भजी तर खमंग आणि कुरकुरीत होतीच परंतु त्याबरोबर जोशी काकांकडे खमंग बातमीदेखील होती. या बातमीचा स्क्रिनशॉट काढून काकांनी सगळ्या ग्रुपवर सकाळीच फॉरवर्ड केलेला होता..‘कॉस्मिक किरण अमेरिकेच्या एका क्षेपणास्त्रातून निघून संपूर्ण जग पालथं घालून आता नेमके भारतावर येऊन आदळणार. आणि ते आज रात्रीच होणार.’ अशी ती अत्यंत महत्त्वाची बातमी होती. आता या कॉस्मिक किरणांनी काय होणार हे काही जोशी काकांना नक्की ठाऊक नव्हते. परंतु काहीतरी भयंकर होणार असे त्यांना सुदामे काकांनी सांगितलेले होते. लोकांना ही बातमी लवकरात लवकर समजावी अशी जोशी काकांची इच्छा असल्याने त्यांनी सेंड ऑल असा पर्याय निवडून त्यांच्या व्हॉट्सअप यादीतील सगळ्यांना त्याबाबत अवगत केलेले होते..संध्याकाळी भजी खाता खाता यावर चर्चा रंगलेली होती. कोणाच्या मते कॉस्मिक किरणांनी भयंकर रोगराई सगळीकडे पसरणार होती. काहींच्या मते भारतातील सगळी माणसे या किरणांमुळे कॅन्सरग्रस्त होण्याची शक्यता होती. रात्रीपर्यंत या विषयावर जोशी काका आणि मंडळींचा संपूर्ण अभ्यास झालेला होता. त्याप्रमाणे त्यांनी स्वतःच्या आणि घरातील इतर लोकांच्या मनाची तयारी करून ठेवलेली होती. जोशी काका आणि त्यांच्या ओळखीतील सगळ्यांनी त्या रात्री झोपायचेच नाही असे ठरवले होते. म्हणजे कॉस्मिक किरण भारतावर पडणार तेव्हा आपण जागे राहायला नको का? इतकी महत्त्वाची घटना चुकवून कसे चालेल? तब्येतीने चांगले राहिले तर त्याबाबतचा आंखो देखा हाल सकाळी सगळ्यांना व्हॉट्सॲपवर कळवायचा असे जोशी काकांनी ठरवलेच होते..रात्री पाऊण वाजेपर्यंत काकांचा मनसुबा भक्कम राहिला आणि नेमका त्यानंतर त्यांचा डोळा लागला. जाग आली तेव्हा सकाळचे सात वाजलेले होते. जोशी काकांनी आधी आपले हात पाय नीट तपासले. काहीही वाकडं झालेलं नव्हतं. कॉस्मिक किरण आपलं बोटदेखील वाकडं करू शकले नाहीत याचा काकांना आनंद झालेला होता. परंतु हे कॉस्मिक किरण नेमके इथे येण्याच्या आत आपल्याला झोप लागली याचं त्यांना वाईट वाटलेलं होतं.चहा घेऊन ते हास्यक्लबला गेले तर तिथे सगळी मंडळी त्यांचीच वाट बघत होती. सगळे काकांवर भलते नाराज झालेले होते. कॉस्मिक किरण ही अफवा होती असे मानकर काकांच्या मुलाने अमेरिकेतून फोन करून त्यांना सांगितलेले होते. उगीचच घाबरवून दिल्याने सगळे जोशी काकांना बोल लावत होते.खरे तर जोशी काकांनी हे मुद्दाम केलेले नव्हते. त्यांचा स्वभावच निरागस होता. कशावरही त्यांचा पटकन विश्वास बसत असे..त्यानंतर तीन चार महिन्यानंतरची गोष्ट. जोशी काका वर्तमानपत्र वाचत होते. अमेरिकेतील एका शास्त्रज्ञाने त्यात लिहिलेले होते. महिन्याच्या अठरा तारखेला पृथ्वीवर प्रलय येऊन पृथ्वी नष्ट होणार असल्याचा दावा संबंधित शास्त्रज्ञांनी केला होता. जोशी काका भयभीत झाले. कित्येक वर्षांपासून काका वर्तमानपत्र वाचत होते. त्यात आलेलं त्यांचं भविष्य नेहमी चार पाच मुद्दे सोडले तर तंतोतंत खरं होत असे. आता तर काय साक्षात अमेरिकेसारख्या प्रगत देशातील एक शास्त्रज्ञ प्रलयाविषयी सांगत होता. काकांनी बातमीचा फोटो काढला आणि लगोलग सगळ्या मित्रांना पाठवला. अमेरिकेच्या शास्त्रज्ञाने हे उद्धृत केलेले आहे हे खाली ठळक अक्षरात नमूद करायला काका विसरले नाहीत. आज तीन तारीख होती. म्हणजे आपल्या आयुष्याचे जेमतेम पंधरा दिवस शिल्लक राहिलेले आहेत या भावनेने जोशी काकांना भरून आले. ठरल्याप्रमाणे सगळ्या मित्रांना ते बागेत भेटणार होतेच. आयुष्याच्या उरलेल्या दिवसांचा अजेंडा ठरवावा लागणार होता. खिन्न अवस्थेत सगळे ज्येष्ठ नागरिक बागेत बसलेले होते. एवढे पैसे साठवून ठेवले, काटकसर केली याचा कित्येकांना पश्चात्ताप होत होता. आपण केलेल्या चुका, साजरा करायचा राहून गेलेला आनंद अशा कित्येक गोष्टींची उजळणी सुरू झाली. उरलेले काही दिवस तरी आता भरभरून जगावेत म्हणून सगळे आता तुफान पैसा खर्च करू लागले. एवीतेवी ज्यांच्यासाठी पैसा ठेवणार तेदेखील आपल्याबरोबर प्रलयात मरणारच. मग कशाला पैसा ठेवा!.आतापर्यंत मनात दाबून ठेवलेल्या सगळ्या इच्छा सगळ्यांनी पूर्ण करून घेतल्या. पंचतारांकित हॉटेलात जेवणाचे बेत केले. आणि काय काय.. खरं बोलून मोकळे होण्याच्या नादात सावंत काकांनी काकूंना त्यांच्या सगळ्या लफड्यांबद्दल देखील सांगून टाकले होते. अठरा तारीख आपल्या घरच्या कॅलेंडरमधून गायबच व्हावी असे सगळ्यांना वाटत होते. पण तसे झाले नाही. अठरा तारीख आली. मोठ्या हिमतीने सगळ्यांनी प्रलयाला सामोरे जाण्याचे ठरवले. प्रलयाच्या वेळी उपाशी पोटी राहू नये म्हणून सगळेच गोडाधोडाचं जेवले. नेहमीप्रमाणे सगळे हास्यक्लबमध्ये भेटले. एकमेकांचे निरोप घेतले. सावंत काका घरी जाणार तर त्यांना पाण्याचा लोंढा दिसला. त्यांना वाटले की आलाच प्रलय. परंतु सोसायटीच्या गेटजवळ असलेली पाइपलाइन फुटल्याने पाण्याचा लोंढा येत होता. अठरा तारीख आली आणि गेली. लांडगा म्हणजे प्रलय आलाच नाही. पुन्हा एकदा जोशी काकांची बातमी खोटी ठरली. त्यांच्या प्रलयाच्या नादात लोक पुष्कळ पैसे खर्च करून बसलेले होते. सावंत काकांना तर घरी सांगितलेल्या लफड्यांमुळे तिकडेच प्रलय येईल याची चाहूल लागलेली होती..आता काहीही वाचले, बघितले, ऐकले तरी त्यावर विश्वास ठेवायचाच नाही असे जोशी काकांनी ठरवलेले होते. आणि जोशी काकांनी काहीही बातमी दिली तरी त्यावर विश्वास ठेवायचा नाही असे बाकीच्यांचे ठरले होते. दरम्यान काही महिने गेले. जोशी काकांच्या चीनमध्ये स्थायिक झालेल्या एका मित्राचा मेसेज आला, ‘‘मित्रा, काळजी घ्या सगळे. इकडे कोविड नामक एका आजाराने सगळे त्रस्त आहेत. काही महिन्यात हा आजार जगभर पसरेल. सुरुवातीला त्याची लक्षणं सर्दी पडशासारखी असतील. परंतु नंतर त्याचे परिणाम जीवघेणे आहेत.’’.खरे तर मित्राने ही बातमी सांगितली म्हणजे विश्वासार्हच असणार. परंतु मागच्या काही अनुभवांनंतर हे सगळ्यांना कसे सांगायचे हा प्रश्न त्यांच्यासमोर होता. आठ दिवसांनी मित्राचा पुन्हा मेसेज आला. शेवटी जोशी काकांनी सायंकाळी चित्रे काकांच्या सत्तराव्या वाढदिवसाच्या पार्टीतील वडे खाता खाता सगळे सांगितले. पण यावेळी ‘लांडगा आला’ या अफवेवर कोणीही विश्वास ठेवणार नव्हतेच. सगळे निर्धास्त सगळीकडे फिरत होते. खरे तर आता टीव्हीवर बातम्या येऊ लागलेल्या होत्या. परंतु जोशी काकांनी आधीच ही लक्षणे सांगितलेली असल्याने नक्कीच या बातम्या ऐकून जोशी काकांनी सर्दी पडशाला कोरोना समजण्याची गफलत केलेली आहे असे सगळ्यांना वाटू लागले. याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला. रोज न चुकता मासळी बाजारात जाणाऱ्या भोईर काकांना सर्दी पडसे झाले. तापही भरला. श्वास घ्यायला त्रास होऊ लागला. सोसायटीतील कोरोनाचा पहिला रुग्ण भोईर काका झालेले होते. भोईर काकांच्या घरी मासळीवर ताव मारणारे सावंत काका दुसरे आणि त्यांच्याबरोबर सकाळी फिरायला जाणारा संपूर्ण ज्येष्ठ नागरिक संघ जोशी काकांसह विलगीकरणात होता..जोशी काकांवर विश्वास न ठेवल्याचा परिणाम स्वतः जोशी काकादेखील भोगत होते. मी असे ऐकले आहे की जोशी काका मागच्या वर्षी सावंत काकांना शपथेवर सांगत होते की, ‘एप्सटिन फाईल्स’मध्ये म्हणे सावंत काकांचे नाव आहे. त्यांनी वर्तमानपत्रात अशी बातमी वाचली होती म्हणे.तात्पर्य - हास्यक्लबला जाणारे सगळे ज्येष्ठ नागरिक बटाटे वडे आणि कांदा भजी खातात.लेखिका - जोशी काकांची शेजारीण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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