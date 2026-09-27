Streetlight Hoardings : कुत्र्याच्या वाढदिवसापासून दशक्रिया विधीपर्यंत होर्डिंग; ‘हे विश्वचि माझे घर’चा नवा अर्थ

मित्राने व्हॉट्सअपवर दोन फोटो पाठवले. एका फोटोमध्ये एका चौकातल्या दिव्याच्या खांबावर एक होर्डिंग लावलं होतं. त्यावर ‘प्रिय चिकूला वाढदिवसाबद्दल शुभेच्छा’ असं डिझायनर आणि बटबटीत फॉन्टमध्ये लिहिलं होतं. त्याखाली त्या चिकूचा एक गोड, तोंड उघडलेला फोटो होता आणि खाली शुभेच्छुकांची दमदार नावं होती आणि फोटोही होते. आणि हा चिकू म्हणजे कुणाचा तरी लाडका कुत्रा होता! दुसऱ्या फोटोही असाच होर्डिंगचाच होता. त्यात कुणाच्यातरी दशक्रिया विधीबद्दलची माहिती आणि त्या दिवंगत वृद्धाचा, ब्लर्ड, पासपोर्ट साइजचा मोठ्ठा फोटो होता. आणि कवितेच्या चार ओळीही छापल्या होत्या. दोन्ही होर्डिंग अर्थातच स्ट्रीटलाइटच्या खांबांवर लावले होते. म्हणजे ते असेच कोणाच्याही परवानगीविना असणार याच शंका नव्हती. ‘आओ जावो घर तुम्हारा’ किंवा हे विश्वचि माझे घर या ज्ञानेश्वरांच्या उक्तीची ‘बरोब्बर’ अर्थ लावून घेतला होता. मित्र – खास तुला पाठवले हे. तुला आवडतील म्हणून. मग खदाखदा हसणाऱ्या इमोजीची स्मायली. मी – अरे, परवा मी एक पत्ता शोधत होतो. नवी जागा होती. म्हणून गूगल मॅप लावला. पण शेवटच्या वळणावर गडबड झाली या होर्डिंगमुळे. मित्र – काय झालं? मी – मला जायचं असलेल्या इमारतीचं नाव तिच्या समोरील फुटपाथवरच्या एका काळ्या दगडावर छानपैकी, सोनेरी अक्षरांत एम्बॉस केलं होतं. पण त्याच्यासमोर अचानक एक भूछत्र उगवलं होतं! मित्र – म्हणजे? .Premium|Ratnakar Monthly Magazine 1926 : ... पहाटवेळ महाराष्ट्रात सुंदर दिसते.मी – म्हणजे, त्याच्या दगडासमोर तिथल्या एका स्थानिक राजकारण्याचा वाढदिवस असल्याने अचानक भव्य होर्डिंग आलं होतं. ज्यावर त्याचा स्टुडियोत काढलेला, हनुवटीवर बोट ठेवून हसतानाचा फोटो छापला होता. त्याला ‘जीवेत शरदः शतम’ असं म्हटलं होतं आणि शुभेच्छुक परिवारात नावं होती - बंटी, बबलू, राणी वगैरेंची. एवढंच नाही, तर त्यांचेही फोटो होते. आणि या त्यांच्या होर्डिंगमुळे माझा (किंवा अनेकांचा) पत्ता चुकला होता. इतकंच नाही, ते होर्डिंग फुटपाथच्या मधोमधच बांबू वगैरे लावून लावलं असल्याने तिथून चालता येणंही अशक्य होतं. आणि तो रस्ता इतका रहदारीचा की विचारू नको. चालणं मुश्कील!मित्र – म्हणजे कधीही कोणताही डंपर किंवा ट्रक किंवा बस किंवा वाहन तुम्हाला उडवून जाण्याची सोय! त्यातला ड्रायव्हर माथेफिरू, मानसिकदृष्ट्या अनस्टेबल असू शकतो किंवा त्याने दारू प्यालेली असू शकते किंवा चालकाचं नियंत्रण गेलेलं असू शकतं.मी– मध्यंतरी मुंबईत मोठ्ठं होर्डिंग पडलं आणि काही जण दगावले. पण ठीक आहे. आपल्याकडे एवढी लोकसंख्या आहे, चालायचंच! जर अधिकृत होर्डिंगची काही तपासणी होत नसेल आणि ते पडून नाहक जीव जात असतील, तर या भूछत्रांची कसली आलीये तपासणी? तपासणी होत असती तर ती उभी राहिलीच नसती ना!मित्र – हो यार. पण ही प्रिटिंग टेक्नॉलॉजी आणि फॉन्टची सहज उपलब्धता वगैरेंमुळे किती फोफावलं आहे हे. आता तर नवरात्र-दसरा, दिवाळी सणांची रांगच्या रांग लागेल इथून पुढे. आणि रस्ते, फुटपाथ सारं काही होर्डिंगमय होईल. ऊत येईल सगळ्यांना...मी – खरंय. पण याला आणखी एक अँगल आहे. सोशल मीडियाचा.मित्र – कसा?मी – आपण सगळे जण आता सोशल मीडियावर सेल्फ प्रमोशन करतो. जेव्हा हा मीडिया नवीन होता, तेव्हा ठीक होतं. पण जसजसा तो इथे स्थिरावला, तसतसे आपण चटावलो आपल्या या प्रमोशनला. मी कुठे गेलो, काय खाल्लं, माझं मत काय आहे, मला काय वाटतं वगैरे आपण लोकांना सांगत राहतो. त्यात आता आपण शब्दांवरून आपण इमेज म्हणजे प्रतिमा पाहण्यावर शिफ्ट झालो आहोत. विविध कपड्यांमधले, विविध ठिकाणचे फोटो, व्हिडियोज हे आता हा मीडिया जास्त प्रमोट करतो. पुढे ढकलतो.मित्र – हो, अरे आता आपल्या देशाचे सर्वोच्च नेतेच फक्त आपणच फ्रेममध्ये तसे दिसू यासाठी आटापिटा करताना दिसतात तर लोकांचं काय!मी – नाही, उलटंय ते. सतत आपणच दिसलं पाहिजे, किंवा आपण आपल्याला सतत दाखवलं पाहिजे समाजातल्या लोकांना वाटतंय. म्हणून नेतेही तसेच आहेत. जशी प्रजा, तसा राजा. सगळ्यांनाच आपण कुणीतरी ‘खास - स्पेशल’ आहोत असं वाटतंय रे. साधी गोष्ट, कुणी मोठी व्यक्ती गेली रे गेली की लोक हल्ली त्या व्यक्तीबरोबरचे फोटो टाकून पोस्ट टाकू लागतात. बरेचदा त्यात मी त्या व्यक्तीला कसा भेटलो, काय बोललो वगैरे जास्त असतं. त्या व्यक्तीपेक्षा लिहिणाऱ्याचं सेल्फ प्रमोशन! मी तर हल्ली अशा पोस्टींमध्ये ‘मी’ हा शब्द कितीदा आलाय हे मोजतो माहितेय!मित्र – तू पण ना!मी – तर या ‘मीपुराणा’चंच ते अधिक मोठं आणि सार्वजनिक दृश्यरूप म्हणजे होर्डिंग्ज. म्हणजे या होर्डिंग्जमध्ये शुभेच्छुकांच्या यादीतल्या सर्व लोकांचे मोठे फोटो छापणं हे स्वतःला प्रमोट करणंच आहे!मित्र – एकदम मान्य. पण किती विद्रूप होतात यार आपली शहरं. सेफ्टीची तर ऐशीतैशी झाली आहेच, पण किमान बरं दिसणं – तेही नाही. मध्येच ही होर्डिंग्ज – तुझ्या भाषेत भूछत्र – डोळ्यांचा लचका पाडतात!.मी – हे आपल्या समाजाचं सार्वजनिक अपयश आहे. एकही राजकीय पक्ष किंवा व्यवस्था हे थांबवू शकणार नाही अशा अवस्थेत आपण आहोत आता. आणि सध्या तर आपल्यात काही त्रुटी आहेत हेच मान्य करायचं नाहीये आपल्याला!मित्र - युरोपीय देशांमधली घरं, शहरं पाहिली की सगळं एकसाची, नीट, सुबक वाटतं. पण निदान एक धोरण तरी आहे रे. युरोप किंवा अमेरिका जाऊ दे, सारखं काय तिथलं दाखवता, आपली संस्कृती किती महान आहे वगैरे वगैरे नॅरेटिव्ह चालवलं जातं ना हल्ली, तर आपली सुंदर मंदिरं, लेण्या, नक्षिकाम केलेले वाडे, घरं यांमध्ये कुठे बसते ही होर्डिंगची संस्कृती कुणास ठाऊक?मी – अजून काही शे वर्षांनी उत्खनन केलं ना तर काय सापडेल माहितेय – सिमेंटचे खांबच्या खांब आणि त्यावर लावलेली ही होर्डिंग्ज! आणि मग तेव्हाचे आपले लोक कुणाच्या पूर्वजांनी कोणते खांब उभारले होते आणि त्यावर कुणी होर्डिंग लावली यावरून भांडत बसतील! एकमेकांचे जीव घेतील!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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