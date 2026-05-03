Suhas Bahulkar Painter Profile : चित्रकूटपासून संग्रहालय, लेखन आणि भित्तिचित्रांपर्यंत सुहास बहुळकर यांचा कलेला लोकांपर्यंत नेणारा प्रवास

हर्ष भटकळ - saptrang@esakal.comथोडक्यात पण नेमके सांगायचं हा शिरस्ता चित्रकार सुहास बहुळकर यांनी सतत जपला. कला, त्यासंबंधीचे लेखन आणि अध्यापन हे सगळे त्यांनी केलं. त्याचबरोबर तळागाळातल्या माणसालाही चित्रकलेची गोडी लागावी, त्याचाही त्यात सहभाग असावा असे काम नानाजी देशमुख यांच्या चित्रकूट प्रकल्पात त्यांनी केले. दृश्यकला, शिक्षण आणि इतर अनेक क्षेत्रात बहुळकर रमत गेले.सुहास बहुळकर यांची मुलाखत चालू असताना त्यांना अचानक एक जुनी आठवण येते. विख्यात साहित्यिक आचार्य अत्रे सहज म्हणाले होते ते त्यांच्या स्मरणात रुतून बसले. ‘सविस्तर लिहिणे सोपे असते, पण तेच थोडक्यात स्पष्टपणे सांगणे कठीण असते.’ हा सल्ला फक्त लेखनाच्या बाबतीत लागू नाही तर एकूण विचारांनाच. त्यांच्याशी बोलताना लक्षात येते की हा संदर्भ भाषाव्यवहाराच्या पलीकडेही जातो. दृश्यकला, शिक्षण आणि इतर अनेक क्षेत्रात बहुळकर रमत गेले त्यांनाही हे लागू पडते. कोणत्याही बाबतीत अतिशयोक्ती न करता किंवा स्वतःकडे मोठेपणा न घेता ते साधेपणाने बोलतात आणि म्हणूनच कदाचित त्यांच्या शब्दांना वजन प्राप्त होते. .सुरुवातीचे दिवस : कलेशी परिचय त्यांचा कलाप्रवास सुरू होतो तो चित्रकलेच्या शिक्षणाने. ‘माझ्या वडिलांना दृश्यकलेत रस होता. स्वतः ते शिकू शकले नाहीत पण त्यांनी मला उत्तेजन दिलं.’ त्यांचे बालपण पुण्यात गेले तिथे त्यांना प्रदर्शनांना, कलाकारांच्या स्टुडिओत आणि प्रात्यक्षिकांना त्यांना नेले जात असे. शिवाय आंबेकर, धुरंदर, सातवळेकर यांना भेटणे आणि मुंबईत भुलाबाई इन्स्टिट्यूटसारख्या कलासक्त कलात्मक संस्थांना भेट देणे. ‘मला यातले फारसे काही समजत नसे’ ते कबूल करतात; पण तेव्हा जे पाहिलं ते माझ्यात मुरलं. समजण्याआधीपासून पहात राहणे याला वेगळे महत्त्व होते. प्रत्यक्ष शिक्षणासाठी विश्लेषणाची आवश्यकता असते. पण पुन्हा पुन्हा नजरेत भरणे यांनीही शिकता येते. ‘मी काही रेखाचित्रे आणि व्यक्तिचित्रे काढायला सुरुवात केली त्याचं कौतुक होऊ लागलं.’ त्याची सुरुवातीचे रेखाटण्याचा सराव याचा प्रत्यक्ष उपयोग झाला.१९७० मध्ये ते जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट मध्ये भय्यासाहेब ओंकार यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिकायला लागले. ‘तिथे फाउंडेशन कोर्स नव्याने सुरू होत होता. ‘बौहाउस’ प्रभाव होताच.’ परंतु सर्वात त्यांच्यावर प्रभाव पडला असेल तर तो जे.जे. स्कूलचे संचालक पळशीकर यांचा.‘त्यांनी माझी शैली कधीच नापसंत केली नाही. त्यांच्यात पूर्वग्रह नव्हता.’ त्या दिवसांत कलाक्षेत्रात आवडीनिवडीचे प्राबल्य होते. त्यामुळे या उदार वृत्तीला विशेष महत्त्व होते. ‘या मोकळ्या वृत्तीच्या माझ्यावर मोठाच परिणाम झाला,’ त्यामुळे कोणत्याही एका शैलीशी चिटकून न राहता ते निरनिराळ्या पद्धतीत रमू शकले.शिकवण्यातून पुढील प्रवासशिक्षण संपल्यावरही ते त्या संस्थेतच राहिले. आधी फेलो या नात्याने नंतर असिस्टंट लेक्चरर म्हणून शिकवू लागले. ‘मी जवळजवळ वीस वर्षे तिथे शिकवत होतो.’ शिकवणे आणि त्यांचे कलाजीवन यात काही अंतर नव्हते, हे चालूच राहिले. त्याचवेळी त्यांनी काही पोर्ट्रेट केले ते प्रामुख्याने उदरनिर्वाहासाठी. ‘माझ्या स्वतःचे काम आणि शिकवणे हे काही वेगळे नव्हते.’ त्यांच्या स्वतःच्या कामात आणि शिकवण्यात त्यांनी भर दिला तो शिस्तशीर निरीक्षण आणि ड्रॉइंग यांवर..Feminist Indian artist Rekha Rodwittiya : स्त्रीवादी चित्रकार रेखा रोडविटिया; कलेतून घडलेली जीवनदृष्टी, शिस्त, निष्ठा आणि जबाबदारीचा प्रवास.शिस्त आणि वाढता आवाकाबहुळकर यांनी ऑइल पेंटिंग, वॉटर कलर, चारकोल आणि पेस्टल या सर्व माध्यमात काम केले. ‘मी काही शैक्षणिक क्षेत्रात काम केलं. पोर्ट्रेट तयार केले. मी निरनिराळे प्रयोग केले, पण अमूर्त ॲबस्ट्रॅक्टकडे फारसा वळलो नाही.’ त्यांना आवड होती ती शैक्षणिक कामाची पण त्यासाठी स्वत: बदलायची त्यांची तयारी होती. ते पुण्यातील केळकर संग्रहालयात काम करताना त्यांच्यातील बदलाला सुरुवात झाली. ‘भारतीय भित्तिचित्र पारंपरिक अभ्यास करताना मला माझ्या कला विचारांना वेगळे वळण मिळाले.’ त्यानंतर ते भारतीय दृश्यकलेतील परंपरेचा अधिक अभ्यास करू लागले.‘मी माझ्या कामाच्या परंपरेशी समन्वय साधू शकलो.’ चित्रकूट आणि काहीमहत्त्वाचे प्रश्न नानाजी देशमुख या भूतपूर्व केंद्रीय मंत्र्यांनी योजलेल्या चित्रकूट येथील रामदर्शन प्रकल्पामुळे त्यांच्या जीवनालाच वेगळेच वळण मिळाले.नानाजी देशमुख यांनी बहुळकरांना एक मूलभूत प्रश्न विचारला. ‘दृश्यकला ही फक्त धनिकांसाठीच आहे का? सामान्य माणसांसाठी आपण काही काम का करू नये?' बहुळकर म्हणतात. 'त्यामुळे सारेच बदलले.' सहा वर्षे ते ह्याच प्रकल्पावर काम करत राहिले. त्यामुळे ते आर्ट गॅलरीच्या विश्वापासून दूर राहिले. 'मी एक वेगळाच भारत पाहत होतो. त्यात दारिद्र्य होते. श्रद्धा होती आणि परिस्थितीशी जुळून घेणे होते.' येथील दृश्यकला ही जीवनापासून विलग झालेली नव्हती. ती एका मोठ्या कहाणीचाच भाग बनली होती. ती पाहणाऱ्याला थेट भिडत असे. 'जे लोक आर्ट गॅलरीकडे फिरकत नाहीत त्यांच्यासाठी काम होतं.'.सार्वजनिक कार्य आणि बांधिलकी यानंतर त्यांच्या कामाला विस्तारित सार्वजनिक रूप प्राप्त झाले. त्यांच्या दृश्य कामापैकी ते विशेष उल्लेख करतात सावरकर स्मारक येथील कामाचा. या भित्तिचित्रातून इतिहास दृश्य रूपात योग्य रीतीने मांडायचा हे एक मोठे आव्हान होते. 'ही एक मोठी जबाबदारी होती.' गोव्यातही त्यांचे एक वेगळे काम चालू आहे. त्यात म्युझियमद्वारे आणि सार्वजनिक ठिकाणी जेथे दृश्यकला, संशोधन कार्य आणि कथन यांनाही स्थान आहे. या प्रकल्पासाठी स्टुडिओ बाहेर जाऊन जिथे कलेचा आस्वाद एकेकट्याने नव्हे तर समुदायाने घेतला जातो याचा विचार करणे आवश्यक आहे.लेखन आणि दस्तऐवजीकरण कलाकार आणि कलाशिक्षक अशी कामे चालू असताना बहुळकर हे कलेविषयी सातत्याने लेखन करत असतात. आतापर्यंत त्यांनी दहा-एक पुस्तकांचे लेखन केले आहे. अनेक वर्षांचा त्यांचा कला, अध्यापन आणि संशोधनाशी आलेला बहुविध संबंध कारणीभूत आहे. त्यात महाराष्ट्रातील कलाकारांच्या विषयीच्या एका कोशाचे संपादन महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी या प्रदेशातील दृश्यकलाकारांच्या कार्याचे डॉक्युमेंटेशन झाले आहे. याशिवाय त्यांनी आपल्या अनुभवावर आधारित वैचारिक लेखनही केले आहे. 'या सगळ्याची गरजच होती.' ते म्हणतात. याचे महत्त्व उघड आहे. यापूर्वी ही माहिती विखुरलेली होती. आता त्याला शिस्तशीर रूप आल्याने पुढील काम सुकर झाले आहे.लेखन हे काही त्यांच्यासाठी वेगळे काम नाही. हा फक्त त्यांच्या कला जीवनाचा वेगळा आविष्कार आहे.बहुआयामी कामत्यांच्या कामाचे लक्षणीय स्वरूप म्हणजे त्यामागे काही विशेष योजना दिसत नाही. 'मी अमुकच करायचं असं ठरवत नाही. जे काही समोर येते त्याला मी भिडतो.' पण, अध्यापन, भित्तिचित्रे, व्यक्तिचित्रे, संग्रहालयाचे काम, लेखन, संशोधन जे काही समोर आले ते त्यांनी मन लावून केले.'जे हातात घेतलं त्याला पूर्ण न्याय देण्याचा मी प्रयत्न केला.' या विचाराने कोणत्याही एकाच दिशेने काम बांधले न जाता ते निरनिराळी कामे सहजतेने करू शकले.क्षितिजापलीकडेही मुलाखत संपवताना मी त्यांना विचारले की ते स्वतःकडे कसे पाहतात. किंचित थांबून ते म्हणतात, 'मला माहीत नाही. कलाकार, लेखक, अध्यापक... कदाचित सर्व काही.' यात काही संकोच असायचे कारण नाही तर हे खरेच आहे. कारण त्यांचा कलाप्रवास हा अनेक मार्गाने झालेला आहे. कोणत्याही एकाच दिशेने नव्हे. ड्रॉइंग, अध्यापन, लेखन, सार्वजनिक कार्य.काम हेच महत्त्वाचे कुठे जायचे ठरवलेलं नाही. त्यांचे काम चालू आहे. अनेक प्रकल्प चालू आहे. विशेषत: लेखन आणि संशोधन आणि पुन्हा त्या सुरुवातीला मांडलेल्या विधानाची आठवण येते. जे सांगावंसं वाटते ते बडिवार न करता स्पष्टपणे सांगणे हे सर्वात कठीण. आणि तेच तर सुहास बहुळकर अनेक वर्षे करत आले आहेत. कलेचे सुलभीकरण न करता तरी स्पष्टपणे.. 