Environmental Ethics India : ‘हरित हिंदुत्व’; सनातन तत्त्वज्ञान, संयमित उपभोग आणि पर्यावरणपूरक विकासाचा मार्ग

हर्ष जोशी - saptarang@esakal.comविकास आणि पर्यावरणविचार हे सनातन द्वैत मानण्याकडे आधुनिक जगताचा कल राहिलेला असून, एका आयामाची धारणा दुसऱ्यास मारक ठरते अशी इतिहासाची साक्ष असल्याने पर्यावरणपूरक विकासाची मध्यममार्गी संकल्पना हल्ली प्रचारात आलेली दिसते. विकासकेंद्री दृष्टीमुळे पर्यावरणाकडे डोळेझाक करण्याचे परिणाम भारत यंदाच्या उन्हाळ्यात भोगतो आहेच. या पेचावर मार्ग काढण्याचा एक दृष्टिकोन ‘हरित हिंदुत्व’ या पुस्तकातून दिलीप कुलकर्णी यांनी दिला आहे.हिंदूबहुल असल्याने भारताने पूर्वापार स्वीकारलेलं विकासाचं प्रारूप आणि भारतीय सनातन तत्त्वज्ञान यांच्यातले नाते शोधण्याचा, प्रयत्न असं या पुस्तकाचं स्वरूप सांगता येईल. सोळाव्या शतकापासून वैज्ञानिक विचारपद्धतीचा उदय झाला आणि बायबल नाकारण्यापासून धर्मच नाकारण्यापर्यंत या पद्धतीची मजल गेल्याने मानवी वर्तनाचा ‘धर्म’ नावाचा नियंत्रक कोलमडून पडला. त्यामुळे मानवी जीवन अधिकाधिक उच्छृंखल होत गेलं असं लेखकाचं प्रतिपादन आहे..Premium|Babasaheb Ambedkar writings : समाजाला नवी दिशा देणारा बौद्धिक वारसा! डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या लेखनातील विवेक आणि नैतिकतेचे महत्त्व आजही किती आहे?.जीवनातून नैतिक मूल्यांचीच हकालपट्टी झाल्याने मानवी विकासविचार हा निसर्गकेंद्रित न राहता स्वार्थकेंद्रित बनला. या स्वार्थाचे चटके आपण आज भोगत असून, यावर भारतीय वा हिंदू जीवनदृष्टीने समोर ठेवलेलं सनातन प्रारूप हा उपाय आहे असं लेखकाचं म्हणणं आहे. त्याचा थोडक्यात आढावा घेऊया. भारतीय तत्त्ववेत्त्यांनी केवळ इहवादी दृष्टिकोन न ठेवता पारलौकिकाचाही वेध घेण्याचा प्रयत्न करताना आपली दृष्टी अंतरंगात वळविली आणि मनाचे चंचलपण जाणून उपभोगाने मन शांत न करता उपभोगावाचून मन शांत करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, उपभोग हे संपूर्णपणे नियंत्रित करता येऊ शकत नसल्याने तो संयमित असावा आणि त्याची स्वाभाविक मर्यादा ही निसर्गाचीच मर्यादा आहे. उपभोगवाद माणसाला ओरबाडणे शिकवतो, त्या मार्गाने न जाता शोषणविरहित, आवश्यक तितकेच स्वीकारणारा, कृतज्ञ आणि निसर्गमर्यादांच्या अंतर्गत समृद्धी निर्माण करण्याची शिकवण देणारा हिंदुत्वविचार हाच खरा आहे आणि तिथे परत जाणे आजच्या समस्यांवरचा तोडगा आहे.भारतीय तत्त्वविचारांचा आरंभ असलेल्या उपनिषदांत त्यागपूर्वक भोग घेण्याची शिकवण आहे. पातंजल योगामध्ये सांगितलेल्या यमनियमादि अंगांचा विचारही पर्यावरणाच्या अंगाने केला गेला आहे, उदा. अपरिग्रह - मर्यादेपलिकडे संचय करू नये अथवा शौच - कोणत्याही निसर्गघटकांचं प्रदूषण करू नये. भगवद्गीतेच्या केंद्रस्थानी कर्मयोग, संन्यास, इंद्रियनिग्रह, मोक्ष आदिंचा विचार झालेला असल्यानं येथेही तिचा विचार सविस्तरपणे झाला आहे. धर्माच्या अविरोधी काम म्हणजे मर्यादशील भोग, मनाची साम्यावस्था म्हणजे इष्टतम प्रमाणात संतोष मानणं अशी सार्वत्रिक संगती लेखकाने लावली आहे..निसर्गाच्या जवळ राहायला प्रवृत्त करणारी अशी सनातन हिंदू जीवनशैली, त्यागमय भोगाची शिकवण देणारे तत्त्वज्ञान सोडून देऊन भारताने विकासप्रवृत्त, भांडवली पाश्चात्य देशांच्या निकषांवर (उदा. जीडीपी) आपली प्रगती तोलून बघणं, त्या प्रारूपाच्या मागे फरफटत जाणं आणि या खटाटोपात पर्यावरणविचाराला मूठमाती देणं हा लेखकाला ऱ्हास वाटतो. ही स्थिती बदलण्यासाठी उत्सवी हिंदुत्व सोडून खऱ्या, निसर्गमय हिंदुत्वाच्या मागे जाणं आणि चैनींकडून मूलभूत गरजांपुरती सीमा आखणं हे उद्याचं हिंदुत्व असायला हवं, हे लेखक म्हणतो.पुस्तकात मांडलेला विज्ञानाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन पटण्यासारखा नाही. विज्ञान हा धर्मविचार आणि नैतिकता उद्ध्वस्त करण्यासाठी आलेला समंध आहे अशा प्रकारची मांडणी अन्यायकारक वाटते. निरीक्षण, पुरावे आणि तर्क या साऱ्यांचा मिलाफ विज्ञानात असल्याने धर्मविचारांचा होणारा पाडाव हा केवळ आनुषंगिक परिणाम असून, ते विज्ञानाचे एकमेव साध्य नाही. विज्ञान हे अचानक निर्माण झालेले तत्त्वज्ञान नाही, तर निसर्ग, विश्वाला समजावून घेण्याची ती विश्वासार्ह खिडकी आहे..भारताला महासत्ता व्हायचे असेल, तर विज्ञानविचार आणि पर्यावरण यांचा संयोग करूनच जावे लागेल. निसर्गाचा ऱ्हास होतो आहे हे नाकारू नये, पण तो थांबवण्याचे सामर्थ्यही विज्ञानातच आहे. पुढे जायचे असेल, तर विज्ञानदुष्ट दृष्टी उपयोगाची नाही. पर्यावरण आणि विकास यांच्यात समन्वय साधायला हवा आणि ही समन्वयाची वाट विज्ञान आणि तत्त्वज्ञान देईल. यातल्या दुसऱ्या घटकाचे उत्तर या पुस्तकात मिळू शकेल!पुस्तक : हरित हिंदुत्वलेखक : दिलीप कुलकर्णीप्रकाशक : राजहंस प्रकाशनपृष्ठे : १६८, मूल्य : २५० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.