Premium|Tambde Baba : ...असे बाबा लांबच ठेवायचे असतात

डॉ. मिलिंद शिंदे - saptrang@esakal.com तीन - चार वर्षे चाललेला हा प्रवास अंतिमतेकडे आलाच... येतोच तो... दादा होळकरला... तांबडेबाबाला सोडायची, निरोप द्यायची वेळ येऊन ठेपली होती. आरशात दादा होळकरला पाहिलं... त्याच्या मागच्या तसबिरीत तांबडेबाबाला पाहिलं... दादा होळकरचा अंगरखा तांबडेबाबावर टाकला... तांबडेबाबा दिसेनासे झाले... ते तसेच व्हावेत...खरंच असं कुणी तांबडेबाबा वगैरे आहे का...? असा प्रश्न मला किंवा मालिकेत काम करणाऱ्या इतरांना प्रेक्षक चिकित्सेनं विचारत.मागे म्हटल्याप्रमाणे एक दादा होळकर नावाचा अतिशय घाणेरडा, खुनशी माणूस तो स्वतःचा किंवा त्याच्या परिवाराला जपण्यासाठी एक असं श्रद्धास्थान तयार करतो. एखाद्या गुरुला, बाबाला पुजतो आणि त्याची भीती नाहीशी होते.अलीकडेही अनेक दानधर्म (सरसकट नव्हे) असेच भीतीपोटी, लाचेपोटी दिले जातात. तत्कालीन आपण आपल्या गुरुला समाधानी केलं. आपण आपल्या बाबाला खूश केलं. आता मी काहीही केलं तरी मला त्याच्यातून वाचवायची जबाबदारी आता बाबांची आहे... ते बघतील... बघतात... मोठमोठ्या देवस्थानात आपण पाहतो. काही भक्त अगदी सढळ हस्ते दान करत असतात. काल्पनिक तांबडेबाबा तयार करून त्याच्या मागे लपणारा दादा होळकर काय आहे... अतिशय भित्रा माणूस... पण दरडावून बोलायचं, समोरच्याला धाकात घ्यायचं... पैशानं गप्प करायचं, पैसे देऊन शांत करायचं... यातून निर्माण होणारी भीती, आरत्या गाऊन, तांबडेबाबाला खूश लाचखोर बनवायचं... आणि त्या स्वतःच्या मनात तयार केलेल्या जगतात रमायचं....घरातल्या नोकराला शंभर रुपये पगार वाढवून द्यायचा नाही पण सकाळी कुत्र्यांना बिस्किटं खाऊ घालायची... माणसाचा घास कुत्र्याच्या घशात घालायचा. प्राण्यांना जपायलाच हवं, पण माणसं मरू द्यायची. कष्टात ठेवायची, ही कुठली भक्ती...?या सगळ्या नीती-अनीतीच्या ऊहापोहातून तांबडेबाबा कोरला गेला. त्याची चीड यावी... मग रंजनमूल्य कुठं पेरायचं? मग तांबडेबाबाचा भक्त डान्स करतो... तोही पिक्युलर हवा... त्यात हटकेपण हवं... ताल आहे की नाही आणि आहेही असं मधली निसटलेली लय शोधायची... किंवा प्रेक्षकांना वाटेल आता समेवर येईल, मग येईल... येता येता समेवर यायचंच नाही. प्रेक्षकांच्या मनात ताल चालतो. तिथपर्यंत घेऊन जायचं. पण सम काही येऊ द्यायची. आपल्याला ठेका सापडून द्यायच्या नादात प्रेक्षकांच्या पायात सम घुटमळली पाहिजे... असा मुळात केलेला आव... यात आपण गुंतवून ठेवतो... मिनिटं भरतात. एपिसोड ताब्यात....एनएसडी मध्ये शिकत असताना कीर्ती जैन नावाच्या एक प्राध्यापिका... ठेकेदार संगीत लावायचं पण त्या तालावर नाचायचं नाही... काहीही कितीही झालं तरी ठेका, ताल, लय अंगात भिनू द्यायचा नाही. अशी एक एक्सरसाइज त्या करवून घ्यायच्या. ताल चालू पण पायात, अंगात येऊ द्यायचा नाही असा शिरस्ता...ताल तुम्हाला सोडत नाही आणि तुम्हाला तालाला तोडता येत नाही... नवाच नाद जन्म घेतो... तुम तालके साथ भी हो ताल के बाद भी हो... यातून ते दादा होळकरच्या नाचात, त्याच्या पायात आणि अंगाखांद्यात घुसवलं असलं पाहिजे...प्रेक्षक हे आवडीनं बघू लागले... तो करून दाखवावा असं जाहीर कार्यक्रमात आग्रह करू लागले... पुण्याजवळच्या शिरूरला दहीहंडीचा एक कार्यक्रम करून परत मुंबईला जाताना एक गाडी जोरदार पाठलाग करत होती. हॉर्न वाजवत होती... रात्र होती... भीती वाटली म्हणून आम्हीही वेग वाढवला. हे बराच वेळ चालू राहील. पण रस्त्यावर हा गाडी-गाडीचा खेळ किती वेळ करणार... किती वेळ खेळणार? चालकाला सुचवलं एखादी सेफ जागा बघून गाडी थांबवा. एका जरा वर्दळ असलेल्या पेट्रोल पंपाजवळ गाडी थांबवली. आम्ही गाडीतच... ती माणसं काचेजवळ येऊन हातवारे करू लागली... ‘बाहेर या... बाहेर या...’ म्हणू लागली. आता...?ड्रायव्हर ‘नको’ म्हणत होते....Premium|Shivaji Maharaj Mughal War : शिवाजीराजांचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी औरंगजेबाने महाबतखानाला दख्खनेत का पाठवले?.खूपच धाडस करून बाहेर आलो...त्यातल्या एकाला दादा होळकर कसा डान्स करतो हे पाहायचं होतं... आणि त्यालाही तो डान्स कसा करता येतो हे दाखवायचं होतं. मी नाही म्हणालो... ‘अहो, रस्त्यावर कसं?’ ‘त्यात काय ?’ हे बघा, मी करून दाखवतो... असं म्हणून त्यानं मला तो तुकडा करून दाखवला. नंतर मला आग्रह करू लागला. मला माझा तुकडा सादर करावा लागला... त्यांच्या इतका नाही चांगला सादर करू शकलो... कारण त्यांचा तुकडा बराच रंगलेला होता.त्याच तुकड्यावरून झी टी.व्ही. पुरस्कार सोहळ्यात दादा होळकरला नाचवायचा ही चर्चा पुढे केली. चर्चेतील कल्पना अशी होती...दादा होळकर हा खलनायक आहे. याचा आपण ‘डॉन’मधल्या ‘अरे दिवानो, मुझे पहचानो’ या गाण्यावर नाचवू. खरा तिढा पुढे होता. त्या वेळी झी टी.व्ही. वर जितक्या खलनायिका होत्या त्या असतील जोडीला... प्रत्येकी सोबत एक एक कडवं करायचं ठरलं... बरं या सगळ्या मुली अतिशय उत्तम डान्स करणाऱ्या... मी कशातच काही नाही... गंधच नाही... दमछाक पुढे होती... या मुली दोन-दोन मिनिटं नाचून जाणार... मला प्रत्येकी सोबत दोन-दोन मिनिटं नाचायचं होतं... त्यांच्या वेगानं... सहा होत्या... मला बारा मिनिटं सलग नाचायचं (मी उगाच माझ्या हातपाय हलवण्याला ‘नाच’ म्हणतोय बरं...) होतं.कधीच नाही आणि सलग बारा मिनिटं...?तेही या ललनांच्या वेगानं...जसजसा कार्यक्रम जवळ यायला लागला... नाही कसं म्हणायचं याची कारण शोधत होतो... झी नं नथिंग डुइंग नाच होणारच... तालमी (?) सुरूच होत्या माझ्या कशाबशा... त्या मुलींनी ‘होईल ओ’ असं प्रोत्साहन देत होत्या... पण माझं काय होणार आहे मला दिसत होतं... त्याचं काय...?आणि मग धमकीसत्र सुरू झालं...ओळखीचे कलाकार... क्षेत्रातील माणसं...आम्ही येणारच हां बघायला...असा सूचक भाव ठेवून म्हणायचे....कार्यक्रमाच्या दिवशी समजलं आपलं सगळ्यात शेवटी आहे... ‘शो फ्लो’ (कार्यक्रमाची रूपरेषा) मध्ये आपला कार्यक्रम शेवटी...? आपला कार्यक्रम होणार... माझ्या डान्सचा कार्यक्रमच होणार आहे... मला भीती वाटायची... लोक म्हणतील...तुमचा डान्सचा कार्यक्रम बघितला हं...तुम्ही डान्सचा फार छान कार्यक्रम केला...मला तर कधी कधी वाटतं, की या दिवशी माझ्या डान्सचा ‘कार्यक्रम’ बघायला जास्त आली असावीत...ओफ....जे होईल जसं होईल तसं नाचलो... दीपाली विचारेनं अगदी कष्टानं माझ्याकडून सगळं बसवून घेतलं. बारा मिनिटं तालात हातपाय हलले पाहिजेत इतकंच ठरवलं... कार्यक्रम पार पडला...या नृत्यांगनांपैकी प्रिया मराठेही होत्या...‘तू तिथं मी’ या मालिकेत सगळ्यात जास्त मानधन घेणाऱ्या नटी... नुकतंच पवित्र रिश्ता संपली... त्या लोकप्रियतेच्या शिखरावर होत्या... तेव्हा संपूर्ण युनिटमध्ये त्यांच्याकडेच होंडा सिटी होती. पण काडीचा गर्व नाही.. मी त्यांना मालिकेत मोतीवाल्या बाई म्हणत असे.. त्या मोती घालत त्यावरून ते असंच इंप्रोव्हायझेशनमध्ये सापडलं. त्याच क्रमाने मग प्रिया मराठे ‘मोतीवाल्या बाई’, नेहा शितोळे झाल्या ‘देखण्या ताई’ अजून एक सारा श्रवण होत्या, त्या झाल्या सोनेरी केसांच्या ‘देखण्या ताई’... आणि संपूर्ण मालिकेतल्या एकच अशुद्ध उच्चार ‘वैणी’ ठरल्या मृणाल दुसानीस... मनस्वी अभिनेत्री प्रिया मराठे आणि माझे काही प्रसंग चित्रित होत असताना... जरा इंप्रोव्हाइज केलं आणि प्रिया यांना म्हणालो, ‘आता तुमचा डायलॉग आहे...’‘तुम्ही असताना इतरांना डायलॉग असतात...? ’सेटवर हास्यकल्लोळ फुटला... कोपऱ्या कोपऱ्यात जाऊन लोक हसत होते... नंतरही बरेच दिवस आठवून आठवून... ज्या दिवशी प्रिया मराठे गेल्या... तो हास्यविस्फोट खूप रडला असेल... मीरा रोडच्या स्टुडिओमधून हास्य हंबरड्याचे, रुदनाचे आवाज आले असतील. श्रेया बुगडे यांनी या मालिकेत केलेल्या माझ्या पत्नीचा रोल अनेक प्रेक्षकांच्या स्मरणात आहे... त्यांना मी ‘मिसेस’ आरोळी देत असे... त्या त्या आरोळीनं अशा काही थरथरून जात... लाजबाब... पण कुठे खोटं नाही... नाटकी नाही, बनाव नाही... इतकं ते खरं वाटायचं... संवाद अतिशय कमी. म्हणजे जवळपास नाहीच.. फक्त हो-नाही... तेही मानेनंच. एका प्रसंगात खूप मारहाण करतो... वाईट पद्धतीनं हाताळतो... आणि म्हणून म्हणून मी त्यांना सुनावतो. ‘तुम्हाला शिक्षेची गरज आहे मिसेस... खूप गरज आहे. तुम्ही आताच्या आता स्टेशनरीच्या दुकानात जा. एक दुरेघी वही आणा.. आपल्यावर त्या वहीचा वास द्यायचा नाही आणि त्या वहीत एक हजार एकशे अकरा वेळा ‘जय तांबडेबाबा, जय तांबडेबाबा’ असं लिहायचं. लक्षात ठेवा घाईत लिहिताना ता वरचा अनुस्वार ब वर टाकून ताबंडेबाबा असा आला तर विनोद करायची गरज नाही... कारण तांबडेबाबा आमची अस्मिता आहेत. तिला ठेच पोचता कामा नये...’हा सीन चालू असताना हा कट कधी होतोय याची वाट पाहत होते... कारण सगळ्यांनी हसू नाकात धरून ठेवलं होतं... राजूनं कट म्हणताच ते नाकातनं फिस्कारलं... स्टुडिओ खळाळला... श्रेया बुगडे यांनी आपल्या सफाईदार अभिनयानं प्रसंग उजव्या उंचीवर नेऊन ठेवला. एकही संवाद न बोलता...तीनचार वर्ष चाललेला हा प्रवास अंतिमतेकडे आलाच... येतोच तो... दादा होळकरला --- तांबडेबाबाला सोडायची, निरोप द्यायची वेळ येऊन ठेपली होती....आरशात दादा होळकरला पाहिलं... त्याच्या मागच्या तसबिरीत तांबडेबाबाला पाहिलं... दादा होळकरचा अंगरखा तांबडेबाबावर टाकला... तांबडेबाबा दिसेनासे झाले... ते तसेच व्हावेत...नाटकात- मालिकांमधून काम करायला लागल्यापासून भवताल चांगला मिळाल्यामुळं विज्ञानवाद आणि बुद्धिप्रामाण्यवाद झिरपत होताच. तेव्हा हे असले बाबा इथंच ठेवले पाहिजेत...असा बाबा इथेच इतकाच लांब ठेवावा.सगळे बाबा घरी न्यायच्या लायकीचे नसतात....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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