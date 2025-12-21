Goa Temples Heritage : तांबडी सुरला महादेव मंदिर; गोव्याच्या प्राचीन स्थापत्याचा अनमोल ठेवा

ओंकार वर्तलेगोव्यातील साऱ्या मंदिरातही सगळ्यात देखण्या आणि वास्तू-स्थापत्यात सजलेल्या मंदिराचा मान मिळवला आहे तो तांबडी सुरला महादेव मंदिराने. मंदिर अभ्यासकांच्या मते हे मंदिर गोव्यामधील सर्वात प्राचीन आहे. मोलेम नावाच्या अभयारण्यात वसलेले, निसर्गाच्या शब्दशः कुशीत वसलेल्या या मंदिराच्या परिसरातील शांतता अक्षरशः अनुभवावी अशीच आहे आणि विशेष म्हणजे गोव्याच्या पुरातत्त्व विभागाच्या अखत्यारीत असल्यामुळे या मंदिराची निगराणी अगदी व्यवस्थितपणे ठेवली गेली आहे. येथे येण्यासाठी मात्र वाहन असणे गरजेचे आहे. अभयारण्यात असल्यामुळे सायंकाळी पाचनंतर मंदिर परिसरात प्रवेश दिला जात नाही. गोव्यावर कदंब राज्यसत्तेने साधारण १०व्या ते १३व्या शतकात राज्य केले. त्यानंतर परकीय आक्रमणे झाली; परंतु या कदंब घराण्याने ही वैभवशाली कलाकृती उभारून या गोव्याला वेगळ्याच उंचीवर नेऊन ठेवले आहे. त्यामुळे गोव्याच्या भागात तुम्ही आलात की कदंबानी बांधलेले हे अद्वितीय देवालय मस्ट वॉच या जातकुळीतले आहे. अभ्यासकांच्या मते या मंदिराचे स्थापत्य यादव काळात बांधलेले हेमाडपंथी मंदिराशी सुसंगत आहे. तर या मंदिरावर दक्षिणेकडील राजसत्ता असलेल्या चालुक्य-होयसळ स्थापत्याची छाप असल्याचेही काही जणांचे मत आहे. काही अभ्यासक हे जैन मंदिर असावे, असेही सांगतात. ही सारी मतमतांतरे सोडली तर एक सत्य मात्र निर्विवाद आहे, ते म्हणजे शांत वातावरणात, पर्वतराजीच्या कुशीत उभारलेले आणि दाट झाडीत हे मंदिर यादव-कदंब शैलीतील गोव्यातील सर्वात प्राचीन मंदिर आहे. .खासगी गाडीने आपण येथे आलो की, पहिल्यांदा हरखायलाच होते. पणजीवरून पहिल्यांदा फोंडा गाठायचा आणि मग तेथून तांबडी सुरला गाठायचे. गोव्याच्या राजधानीपासून हे अंतर साधारण ८० किमी एवढे आहे; पण जर तुम्ही स्वतः गाडी चालवत असाल, तर तुमच्यासारखे तुम्हीच भाग्यवान. हा सगळाच रस्ता हिरव्यागार झाडांच्या कमानीमधून जात असतो. गोव्यातून घाटावर जाण्यासाठी अनेक घाटमार्ग आहेत. यातलाच एक घाट म्हणजे अनगोड. हा घाट कर्नाटकात जातो. याच घाटाच्या पायथ्याशी हे ठिकाण आहे. मुख्य रस्त्यापासून जसे आपण मंदिराकडे वळतो, तिथपासून ते अगदी मंदिर येईपर्यंत जो रस्ता तुम्हाला लागतो, त्याला तोड नाही. दुतर्फा वृक्षराजींनी लगडलेल्या या रस्त्याची सर कोणत्याच रस्त्याला नाही. ही वाट सरूच नये असे वाटत राहते.गाडी वाहनतळावर लावायची आणि चालतच मंदिराकडे निघायचे. मंदिरापर्यंत चांगली फरसबंदी पायवाट तयार केली आहे. या वाटेदरम्यान डाव्या बाजूला एक ओढा आपल्याला सोबत करतो. पावसाळ्याच्या दिवसात आलो की या भागात एक सुरला धबधबा फार प्रसिद्ध आहे. त्याच धबधब्याचे पाणी या ओढ्यामार्फत वाहत येथपर्यंत येते. निसर्गाचा आस्वाद घेत पाच मिनिटांतच आपण मंदिरासमोर दाखल होतो. आजूबाजूला चांगली फुलवलेली हिरवळ व बाग, मंदिराला घातलेले कुंपण आणि या सर्वात मधोमध अगदी डौलाने असलेले हे पाशाणातले पुष्प... लव्ह ॲट फर्स्ट साइट. आपण काही क्षण स्तंभितच होतो. ही जंगलात गवसलेलं बावनकशी सोनंच म्हटलं पाहिजे..Premium|Girnar Mountain Junagadh : गिरनार पर्वताची साहसी चढाई; धुकं, पाऊस आणि वाऱ्याचा सामना.तपकिरी रंगाच्या क्लोराइड शिष्ट जातीच्या दगडात बांधलेले हे मंदिर पूर्वाभिमुख असून मंदिराची गर्भगृह, अंतराळ, सभामंडप आणि मुखमंडप अशी रचना आहे. सभामंडप हा एकूण सोळा खांबांनी तोललेला दिसतो. मध्यभागी चार पूर्णाकृती पण शिल्पकलेने नटलेले चार दगडी खांब पाहायला मिळतात. या सभामंडपात येण्यासाठी आपल्याला पूर्व, दक्षिण, उत्तर अशा तीनही बाजूंनी प्रवेश करता येतो. मध्यभागी गोल रंगशिळा असून सध्या त्यावर नंदीची मूर्ती ठेवलेली आहे. या रंगशिळेचा उपयोग तत्कालीन कालखंडात कलाकारांच्या नृत्याविष्कारासाठी होत असे. कारण मंदिरे ही कलेचीही पीठं म्हणून गणली जायची. मध्यभागी असलेल्या चार खांबांपकी एका खांबावर हत्तीच्या पायाखाली एक घोड्याचे शिल्प पाहायला मिळते. हे शिल्प म्हणजे कदंब राजवटीचे राजचिन्ह. या सभामंडपात उभे राहून छताकडे पाहिले की एक कलाकारांच्या कलाकुसरेचा उत्कृष्ट नमूना दगडी झुंबरच्या रूपाने पाहायला मिळतो. एखाद्याला कागदावरही काढायला जमणार नाही, अशी कला त्या कलाकारांनी दगडात घडवलेली दिसते. कमळाचे उमललेले फूल एकाच दगडातून कोरून काढलेले आहे. कारागिरांना मनोमन सलाम ठोकावासा वाटतो. त्याच्या चारही बाजूंनी कीर्तीमुखे कोरलेली आहेत. सभामंडपात तीन बाजूंना बसण्यासाठी कक्षासने केलेली आहेत.यानंतर आपण येतो अंतराळ कक्षात. येथून गर्भगृहात प्रवेश करण्यासाठी छोटेसे प्रवेशद्वार आहे. दगडी जाळीची नक्षी मात्र लाजवाबच. गर्भगृहात शिवपिंडीवर माथा टेकवला की मग आपण मंदिराच्या बाह्य-अंगाचे दर्शन घेण्यासाठी निघायचे. जेवढे मंदिर यातून कलाकुसरीने सजले आहे तेवढे काम बाहेर नाही. मंदिराच्या बाहेरील भिंतींवर मूर्ती आणि शिल्प कोरलेली दिसत नाहीत; परंतु ही मंदिरं कदंब नागर शैलीतले आहे, याचा ढळढळीत पुरावा आपल्याला मंदिराच्या शिखरावर दिसतो. शिखराच्या पश्चिम दिशेला शिव आणि पार्वती शिल्प दिसते. नृत्य करणारा शिव ही कदंब शैलीची ओळख. याशिवाय शिखरावर आणखीही शिल्प दिसतात. ती म्हणजे उत्तर दिशेला गणपतीसह गजलक्ष्मी, दक्षिण दिशेला भरव आणि ब्रह्मा तर पूर्वेला लक्ष्मी नारायण ही शिल्पे आपल्याला मोहित करतात. मंदिराची बाहेरील बाजू जरी कलाविरहित असली तरीही मात्र दगडांच्या भिंतीची रचना ही घडीव केलेल्या दगडांची आहे. त्यामुळे मंदिराला फेरी मारताना आपल्याला एका वेगळ्या रचना पाहिल्याचे समाधान वाटते. आणखी एक वैशिष्ट्य-पूर्ण स्थापत्य. ते म्हणजे बाहेरील तीनही बाजूस महांजे गर्भ-गृह सोडून उतरत्या छपराची रचना पाहायला मिळते. ही शैली खास कर्नाटक भागात पाहायला मिळते..शिवाला समर्पित असल्यामुळे या मंदिरात श्रावणात खूप गर्दी असते. याशिवाय महाशिवरात्रीला इथे मोठी जत्रा भरते. हे मंदिर सुरुवातीला पाहताना काहीसे बसके वाटते, कारण संभामंडपाची उंची ही काहीशी कमी वाटते; पण बहुधा ती उतरत्या छपराच्या रचनेमुळे असावी. आडवाटेवर असल्यामुळे या ठिकाणी पर्यटकांची संख्या तशी कमीच असते; पण या मंदिराशिवाय गोव्याचे पर्यटन अपुरेच....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.