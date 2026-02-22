Premium|Tarique Rahman Bangladesh BNP : 'ना दिल्ली, ना पिंडी' म्हणणाऱ्या तारिक रहमान यांचे भारताबाबत नेमके धोरण काय असेल?

महेंद्र वेद - saptrang@esakal.comदेशाला अस्थिरतेच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी निवडणूक हा नागरिकांच्या समोरील सर्वोत्तम पर्याय असतो. श्रीलंका आणि नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणात झालेल्या निदर्शनांनंतर बांगलादेशातील स्थिरताही नष्ट झाली होती. मात्र, आता तिथे काही प्रमाणात स्थैर्य पुनर्स्थापित झाले आहे. तब्बल वीस महिन्यांच्या अस्थिरतेनंतर निवडणुकांनी स्पष्ट कौल दिला असल्याने नागरिकांमध्ये सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. .देशाला अस्थिरतेच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी निवडणूक हा नागरिकांच्या समोरील सर्वोत्तम पर्याय असतो. श्रीलंका आणि नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणात झालेल्या निदर्शनांनंतर बांगलादेशातील स्थिरताही नष्ट झाली होती. मात्र, आता तिथे काही प्रमाणात स्थैर्य पुनर्स्थापित झाले आहे. तब्बल वीस महिन्यांच्या अस्थिरतेनंतर निवडणुकांनी स्पष्ट कौल दिला असल्याने नागरिकांमध्ये सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. समन्वयाचे स्वागत निवडणुकीतील विजयानंतर तारिक रहमान यांनी सूडाच्या राजकारणाला पूर्णविराम देण्याचे आणि कायद्याच्या राज्याचे पालन करण्याचे आवाहन केले, ही बाब सावध आशावाद निर्माण करणारी आहे. ते यात कितपत यशस्वी होतात यावर, ऑगस्ट २०२४ मध्ये सर्वाधिक काळ पंतप्रधान राहिलेल्या शेख हसीना ह्या पायउतार होण्यापूर्वी व नंतर झालेला रक्तपात व कटुता कमी होण्यास, किंबहुना समाप्त होण्यास, मदत होऊ शकते. सुदैवाने, निर्णायक विजयानंतर रहमान यांच्याकडून केल्या जाणाऱ्या समेटाच्या प्रयत्नांना शेख हसीना यांचे अमेरिकेत वास्तव्यास असलेले पुत्र साजिब वाजेद यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यांनी रहमान यांना शुभेच्छा देत, ‘आम्ही त्यांच्याशी संवाद साधू,’ असे म्हटले आहे. तारिक रहमान यांच्याकडूनही तसाच प्रतिसाद मिळाला, तर ते खरोखरच प्रशंसनीय ठरेल.हसीना यांचे काय?राजकीय अस्थैर्य असलेल्या बांगलादेशमध्ये ‘विजेताच सर्व काही मिळवतो’ ही प्रवृत्ती सर्वसाधारणपणे दिसून येते. मात्र, देशातील सर्वांत मोठा आणि जुना पक्ष असलेल्या अवामी लीगचे भविष्यच अनिश्चित आहे, कारण या पक्षाला निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यात आली होती. शेख हसीना यांचा भारतातील निर्वासितवास द्विपक्षीय संबंधांसाठी गुंतागुंतीचा मुद्दा ठरला आहे. तारिक रहमान यांच्या बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टीचे (बीएनपी) सरचिटणीस आणि सध्या मंत्री असलेले मिर्झा फखरुल इस्लाम आलमगीर यांनी सांगितले की, यामुळे भारतासोबतचे ‘व्यापक’ संबंध पुढे नेण्यापासून बांगलादेश परावृत्त होणार नाही. मात्र, हा मुद्दा कायम वादग्रस्त राहण्याची शक्यता आहे. कारण, आपल्या देशात दोषी ठरलेल्या व मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या शेख हसीना यांना भारत परत पाठवेल, अशी शक्यता कमी आहे. त्या आपल्या देशात परत जाऊ शकत नाहीत आणि कोणताही अन्य देश त्यांना आश्रय देण्यास तयार नाही. त्यामुळे हा तिढा कसा सुटेल, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल..Premium|Roosevelt vs Wilson: अमेरिकेच्या इतिहासातील विल्सन विरुद्ध रुझवेल्ट: राजकीय ताणतणावाची कथा.भारताची भूमिकाबांगलादेश निवडणुकीतून भारताला संमिश्र संदेश मिळाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तारिक रहमान यांना सहकुटुंब भारतभेटीचे निमंत्रण दिले आहे. द्विपक्षीय संबंधांमधील दुरावा दूर करण्याची नीती त्यामागे आहे. ढाक्यात सत्तेत असलेल्या नेतृत्वाचा आदर राखत भारत पूर्वी बांगलादेशातील विरोधी पक्षांपासून काहीसा दूर राहायचा. मात्र, ती दुरुस्त करत परराष्ट्रसचिव विक्रम मिस्री यांनी आता प्रमुख विरोधी पक्ष बनलेल्या जमात-ए-इस्लामीच्या नेत्यांची भेट घेतली. मात्र, जमात-ए-इस्लामीची विचारधारा तशी भारतविरोधी मानली जाते. त्यामुळे तारिक रहमान यांच्या प्राधान्यक्रमात भारत भेट अग्रस्थानी असण्याची शक्यता कमी आहे. तरीही, निवडणुकीदरम्यान भारतविरोधी वक्तव्ये आणि महत्त्वपूर्ण भूराजकीय बदल झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताने उचललेली ही दोन्ही पावले परिस्थितीनुरूप योग्य असल्याचे म्हणावे लागेल.दोन्ही शेजारी देशांचा विकास परस्परांशी निगडित आहे. भारतासाठी विशेषतः आपल्या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये सुरक्षितता सुनिश्चित करणे आणि तेथील संपर्क अधिक सुलभ होणे महत्त्वाचे आहे. १९७१च्या बांगलादेश मुक्तिसंग्रामातील सामाईक आठवणी काळानुसार काहीशा पुसट झाल्या असल्या, तरी त्या पूर्णपणे नष्ट होणार नाहीत. तारिक रहमान यांचे वडील, राष्ट्राध्यक्ष झिया उर रहमान हे मुक्तिसंग्रामात सेनानी होते आणि त्यांनी aबांगलादेश नॅशनालिस्ट पार्टीला ‘राष्ट्रीय’ विचारसरणी दिली होती.आगामी धोकेदरम्यान, तारिक रहमान यांच्या आई खालिदा झिया यांच्या कार्यकाळात जे घडले होते, त्याची पुनरावृत्ती नवीन सत्ताकाळात होईल का? पुन्हा भारतातील इस्लामी गट आणि बंडखोरांना तळ उभारण्यास परवानगी दिली जाईल का? २००१ ते २००६ या काळात जशी इस्लामी दहशतवादी प्रवृत्ती वाढली होती, तशीच पुन्हा फोफावेल का? असे अनेक प्रश्न कायम आहेत. हे प्रश्न किंवा भीती पूर्णपणे निराधार नाही. कारण, निवडणुकीच्या निकालांवरून इस्लामी गटांच्या वाढत्या प्रभावाचे संकेत मिळत आहेत. अनेक वर्षे बंदी घालण्यात आलेल्या आणि गेल्या वर्षी पुन्हा सक्रिय झालेल्या जमात-ए-इस्लामीने अभूतपूर्व अशा ७८ जागा जिंकत एकूण जागांच्या सुमारे एक चतुर्थांश जागा मिळवल्या आहेत.बांगलादेश जमात ही पाकिस्तानातील त्या संघटनेची उत्तराधिकारी मानली जाते, जिने १९७१च्या स्वातंत्र्य चळवळीला सक्रिय विरोध केला होता. पाकिस्तानप्रमाणेच बांगलादेशातही इस्लामी गटांना सामाजिक स्वीकार आहे; मात्र यापूर्वी त्यांना इतके मोठे यश निवडणुकीत कधीच मिळाले नव्हते. यामुळे भारताच्या पूर्वेकडील भागात आणि विशेषतः ईशान्येकडील राज्यांमध्ये चिंता वाढणे स्वाभाविक आहे. मोहम्मद युनूस यांच्या वादग्रस्त अंतरिम सरकारच्या काळात भारत-बांगलादेश संबंध बिघडले होते. त्यांनी भारताच्या ईशान्येकडील सात राज्यांचे रक्षण करण्यास बांगलादेश तयार आहे, असे वक्तव्य करून भारताला चिथावणी दिली होती. भारतविरोधी भूमिका काही जण वैयक्तिक किंवा परदेशी शक्तींना खूष करण्यासाठी पुढेही घेत राहतील अशी शक्यता आहे. मात्र, तारिक रहमान या प्रवृत्तींवर नियंत्रण ठेवतील अशी आशा वाटते..Premium|Thalapathy Vijay: तमिळ सुपरस्टार विजयचा राजकारणात प्रवेश: 'टीव्हीके' पक्षाची स्थापना.भारताला वगळणे अशक्यनिवडणूक प्रचारादरम्यान तारिक रहमान यांनी समेटाचे परराष्ट्र धोरण ठेवले होते. मात्र, सत्तेत आल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करणे आव्हानात्मक ठरणार आहे. भारत आणि पाकिस्तानविषयी बोलताना त्यांनी ‘ना दिल्ली, ना पिंडी’ (रावळपिंडी) असे म्हणत आपले धोरण कोणत्याही एका देशापुरते मर्यादित नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यांना पाश्चिमात्य देशांचा मोठा पाठिंबा मिळाला असला, तरी मुस्लिम राष्ट्र असल्यामुळे आखाती देशांकडे दुर्लक्ष करणे त्यांना शक्य नाही. तसेच, सर्वांत मोठा आर्थिक आणि संरक्षण भागीदार असलेल्या चीनकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. भारताला साध्य न झालेल्या तीस्ता नदी विकास प्रकल्पासारख्या मोठ्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्याची चीनची तयारी आहे. अडचणीत असलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी चीन आणि आखाती देश मदत करू शकतात, तसेच अमेरिका आणि युरोपकडूनही सहकार्य मिळू शकते. मात्र, भारताला पूर्णपणे वगळणे शक्य नाही. हे भारतासाठीही तितकेच खरे आहे. त्यामुळे भारताने सावध, दीर्घकालीन आणि दूरदृष्टीपूर्ण धोरण अवलंबणे आवश्यक आहे.राष्ट्रवादाचा विचारइस्लामच्या कट्टरतेचा वाढता प्रभाव बांगलादेशसाठीही धोकादायक ठरू शकतो. इस्लामिक राष्ट्र असले, तरी रवींद्रनाथ टागोर आणि काझी नजरुल इस्लाम या दोघांनाही समान सन्मान देणारी सांस्कृतिक परंपरा आणि बंगाली भाषेचा अभिमान यामुळे बांगलादेशाने पारंपरिकरीत्या मध्यममार्गी इस्लामचा स्वीकार केला आहे. मात्र, जमात-ए-इस्लामीच्या वाढत्या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर ही परिस्थिती पुढे कोणते वळण घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तारिक रहमान हे शेख हसीना आणि खालिदा झिया यांच्यातील ३५ वर्षांच्या राजकीय स्पर्धेनंतर निवडून आलेले पहिले पुरुष नेते आहेत. राजकीय दृष्टीने पाहता, या निवडणुकीमुळे ‘झिया घराण्याचा’ उदय झाला असून, ‘शेख घराण्या’च्या प्रभावाला धक्का बसत अनेक दशकांची राजकीय स्पर्धा संपुष्टात आली आहे. वैचारिक स्तरावर, मध्यम-उजव्या विचारसरणीचा ‘बीएनपी’, तसेच टोकाच्या उजव्या विचारसरणीच्या जमात आणि इतर इस्लामी गटांनी मध्यम-डाव्या अवामी लीगच्या मतांवर मोठ्या प्रमाणात आक्रमण केले असून, त्यातील बहुतेक मते ‘बीएनपी’कडे वळवली. या दोन्ही प्रमुख विजेत्यांमध्ये ‘राष्ट्रवाद’ हाच मुख्य भेद राहतो.अस्थिरतेची भीतीपरिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची करणारी बाब म्हणजे शेख हसीना सरकारविरोधातील आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे सहा विद्यार्थी नेतेही निवडून आले आहेत. ‘जुलै चार्टर’ या मुद्द्यावर त्यांच्यात मतभेद निर्माण झाले आहेत. मोहम्मद युनूस यांनी त्यांना आणि त्यांच्या नॅशनल सिटिझन्स पार्टीला पाठिंबा दिला होता. निवडणुकांसोबतच राजकीय आणि घटनात्मक ‘सुधारणां’साठी सार्वमतही घेण्यात आले. त्यात पंतप्रधानांच्या तुलनेत राष्ट्रपतीपदाला अधिक अधिकार देण्याचा प्रस्ताव होता. या सुधारणांना ६० टक्क्यांहून अधिक मतदारांनी पाठिंबा दिला; पण ‘बीएनपी’ने त्या अमलात आणण्यासाठी शपथ घेण्यास नकार दिला. ‘जमात’च्या विद्यार्थी नेत्यांशी तारिक रहमान यांचे मतभेद वाढल्यास राजकीय अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता आहे..हवा प्रभावी निर्णयसरतेशेवटी, दोन्ही देशांनी गमावलेल्या एका संधीचा उल्लेख करावाच लागेल. सन २००५-०६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या विनंतीवरून टाटा समूहाचे प्रमुख रतन टाटा यांनी सुमारे ३ अब्ज डॉलर किमतीच्या उद्योग आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या प्रस्तावांसह ढाक्याला भेट दिली होती. मात्र, बांगलादेशाने तत्परता न दाखवता ही संधी सोडून दिली. आर्थिक संबंध हेच शेजारी देशांमधील संबंध अधिक दृढ करण्याचे सर्वोत्तम माध्यम असल्याने, तारिक रहमान आता अधिक प्रभावी आणि जलद निर्णय घेतील का, हा प्रश्न भविष्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार व बांगलादेशविषयक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.) (अनुवाद : मयूर भावे).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.