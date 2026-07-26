सप्तरंग

Poetry Beyond Words : दहा वर्षांच्या सर्जनप्रवासाची काव्यमय नोंद; ‘तथापि’चा संवेदनशील वेध

Dasu Vaidya Poems : कवी दासू वैद्य यांच्या ‘तथापि’ या काव्यसंग्रहात दहा वर्षांत लिहिलेल्या कवितांतून सर्जनप्रक्रिया, संवेदनशीलता आणि जीवनातील अव्यक्त अनुभवांना शब्दबद्ध करणाऱ्या काव्यविश्वाचा प्रभावी वेध घेतला आहे.
Poetry Beyond Words

Poetry Beyond Words

esakal

सप्तरंग टीम
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मंगलमय वातावरणात उजळण्यामागचं जळणं जाणवत राहावं हे कवीचं पर्यायाने कवितेचं भागधेय असावं...’ या भूमिकेतून आणि अव्यक्ताला व्यक्तात मांडण्याच्या ध्यासातून जन्माला आलेल्या कवितांचा संग्रह म्हणजेच कवी, लेखक, गीतकार दासू वैद्यलिखित ‘तथापि’!

‘कवी जेव्हा लिहीत नसतो तेव्हाच लिहीत असतो आणि प्रत्यक्षात लिहीत असतो, तेव्हा फक्त कागदावर उतरवत असतो. द्रवरूप मानसिकतेतून मन कायम गर्भार असतं. त्यामुळे ज्या दिवसाच्या झोळीत कवितेचं दान पडलं, तो दिवस विशेषच! पण या सफल दिवसांसाठी इतर दिवसांनी गर्भवास सोसलेला असतो. रंग, गंध, स्पर्श, ध्वनीच्या रूपात काय काय साठवलेलं असतं याची कल्पनासुद्धा करणं अवघड आहे....!’ ‘तथापि’च्या शेवटी असलेल्या ‘उजळण्यामागचं जळणं’ ह्या मनोगतातल्या या ओळी वाचक म्हणून कवीची मनोवस्था समजून घेण्यास, त्या दृष्टीने काव्यवाचन करण्यास मदत करतात.

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