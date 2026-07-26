Poetry Beyond Words : दहा वर्षांच्या सर्जनप्रवासाची काव्यमय नोंद; ‘तथापि’चा संवेदनशील वेध

मंगलमय वातावरणात उजळण्यामागचं जळणं जाणवत राहावं हे कवीचं पर्यायाने कवितेचं भागधेय असावं...’ या भूमिकेतून आणि अव्यक्ताला व्यक्तात मांडण्याच्या ध्यासातून जन्माला आलेल्या कवितांचा संग्रह म्हणजेच कवी, लेखक, गीतकार दासू वैद्यलिखित ‘तथापि’! ‘कवी जेव्हा लिहीत नसतो तेव्हाच लिहीत असतो आणि प्रत्यक्षात लिहीत असतो, तेव्हा फक्त कागदावर उतरवत असतो. द्रवरूप मानसिकतेतून मन कायम गर्भार असतं. त्यामुळे ज्या दिवसाच्या झोळीत कवितेचं दान पडलं, तो दिवस विशेषच! पण या सफल दिवसांसाठी इतर दिवसांनी गर्भवास सोसलेला असतो. रंग, गंध, स्पर्श, ध्वनीच्या रूपात काय काय साठवलेलं असतं याची कल्पनासुद्धा करणं अवघड आहे....!’ ‘तथापि’च्या शेवटी असलेल्या ‘उजळण्यामागचं जळणं’ ह्या मनोगतातल्या या ओळी वाचक म्हणून कवीची मनोवस्था समजून घेण्यास, त्या दृष्टीने काव्यवाचन करण्यास मदत करतात..Premium |Ken Betwa Protest: CJP आंदोलनानंतर आता 'केन-बेतवा आंदोलन' चर्चेत; नेमका वाद काय? समजून घ्या! .सन २०१४ ते २०२४ या दहा वर्षांच्या कालावधीत विविध दिवाळी अंकांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या कवितांचा समावेश या संग्रहात करण्यात आला आहे. त्यामुळे वाचकांना आपल्या आवडत्या कविता पुन्हा वाचण्याचा आनंद घेता येणार आहे. साधारणतः ६० कविता या संग्रहात आहे. काव्यसंग्रहाचं मुखपृष्ठ अत्यंत मार्मिक, बोलकं आणि शीर्षकाची उकल करणारं आहे. चंद्रमोहन कुलकर्णी यांनी पुस्तकाचं मुखपृष्ठ साकारलं आहे. मुखपृष्ठावर एक मोठं अर्धविरामाचं (;) चिन्ह आहे. ‘तथापि’ या शीर्षकातली ‘पण, परंतु....’ या अर्थाने येणारी भावना त्यातून व्यक्त होते. त्याची यथार्थता पुढे कविता वाचल्यावर अधिक स्पष्ट होते. ‘कविता न सुचलेल्या दिवसांनो, या कविता तुमच्याही आहेत....’ ही अर्पणत्रिका मनाचा ठाव घेते.पैंजण, लोणचं, खोडरबर, कढी-भात, मांजर, सायकल, स्ट्रीट पोल, होड्या, टरबूज, गवत... अशा आपल्या भवतालातील सजीव-निर्जीव घटकांना निर्देशित करणारी कवितांची शीर्षके अनुक्रमणिकेत दिसतात. मेल्या आईचं लेकरू..., चिक्की बाई चिक्की, कॅनव्हासच्या काठावर, असं कसं म्हणता येईल..., एक्स्प्रेस हायवेची अंगाई, कुजबुज, दुःख घामासारखं... अशी काही उत्कंठावर्धक शीर्षकही आहेत..संग्रहातील ‘पैंजण’ या पहिल्या कवितेत कवी आशावादाचा प्रदीर्घ, पण व्यथात्मक प्रवासच जणू मांडतो आहे. त्यात असं म्हटलंय की- स्वतःला खोदल्यासारखी खणली माती, तेव्हा जमिनीत लपलेलं पाणी झालं उजागर कवी फिरू लागले अंधारात आणि सारखे ओरडू लागले उजेडाबद्दल म्हणून बांधली आहेत त्यांच्या पायात शब्दांची पैंजणं पर्यटनस्थळी गेल्यावर केवळ ‘सेल्फी’ काढण्यातच धन्यता मानणाऱ्यांना आरसा दाखवणारी ‘सेल्फी विथ फोर्ट’ ही दीर्घ कविता सद्यस्थितीवर मार्मिक भाष्य करते. ‘मरावे परी, फोटोरूपी उरावे’ ही ओळ चपराक लगावणारी!कोणत्याही कवीची कवितेसाठीची पायपीट, ‘विवस्त्र’ कवितेत दिसतो. प्रत्येक कवितेचं दार ठोठावत तिच्या दारात आपली चप्पल राहिलीय का... असा शोध घेत फिरणारा कवी शेवटी म्हणतो, ‘शब्दांची वस्त्रच नाकारणारी एक कविता लिहिता यायला हवी, निदान वाचता यायला काय हरकते....’.‘तरीही...’ ही कविता हुरहूर लावून जाणारी आहे. ‘तथापि’ ह्या शीर्षकातला भाव मला या कवितेत जाणवतो.देतं दगा डोईवरचं आभाळतरीही, गवत उगवून येतेच नाकेलं कितीही काटेकोर नियोजनतरीही, कालचा दिवस जगायचा राहतोच..काही तरी हाती लागत असतानाच काही तरी सुटत असल्याची जाणीव ही कविता वाचताना प्रकर्षाने होते.‘सायकल’ कविता प्रत्येकाला त्याच्या सायकलसफरीची आठवण करून देते. एखाद्या जगज्जेत्याच्या आवेशात सायकल चालवणारा सायकलस्वार काळाच्या काळोखात हरवून गेला आणि समोर आलंय ते फटफटीचं कर्कश वास्तव.ढालजात ठेवलेली सायकलगंजून गेली न वापरलेल्या भाषेसारखीहरवलेल्या जाणिवांचा, नात्यांचा, शब्दांचा, क्षणांचा, ‘स्व’चा पत्ता सांगण्याची क्षमता बाळगणाऱ्या ह्या कवितांमध्ये एक ‘बेपत्ता’ही आहे. ती वाचताना आपणही घेऊ लागतो शोध अनेकानेक गोष्टींचा. असा शोध घेण्यास उद्युक्त करणारा हा काव्यसंग्रह वाचायला हवा. ज्यात कवी म्हणतोय,कवी उलटतोय पानंं शोधतोय कविताकविता मात्र सापडत नाहीयतशी एरवीही कवीला अपेक्षित कविताबेपत्ताच असते संग्रहातून...!काव्यसंग्रह : तथापि कवी : दासू वैद्यप्रकाशक : पॉप्युलर प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : ११६, मूल्य : ३५० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.