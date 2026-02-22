सप्तरंग

परिणामापेक्षा प्रक्रियेला महत्त्व देणारा ‘कलाध्यासक’

सकाळ वृत्तसेवा
- हर्ष भटकळ, saptrang@esakal.com

जतिन दास यांचा स्टुडिओ ही त्यांच्या कामाची जागा वाटतच नाही. जतिनदा यांच्यासाठी कला आणि जगणे हे वेगळे काढता येत नाही. ‘सर्वत्र कला आहे. संवाद करणे, स्वयंपाक, खाणे-पिणे, अवकाशाची योजना, अगदी सर्वत्रच.’ ‘प्रक्रिया ही खरी महत्त्वाची, त्याचा परिपाक हा दुय्यम’... या विचारांचे जतिनदांना इतके महत्त्व वाटते की, त्यांनी ते त्यांच्या लेखनातून सातत्याने पुन्हा पुन्हा सांगितले आहे.

