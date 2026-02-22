परिणामापेक्षा प्रक्रियेला महत्त्व देणारा ‘कलाध्यासक’

- हर्ष भटकळ, saptrang@esakal.comजतिन दास यांचा स्टुडिओ ही त्यांच्या कामाची जागा वाटतच नाही. जतिनदा यांच्यासाठी कला आणि जगणे हे वेगळे काढता येत नाही. ‘सर्वत्र कला आहे. संवाद करणे, स्वयंपाक, खाणे-पिणे, अवकाशाची योजना, अगदी सर्वत्रच.’ ‘प्रक्रिया ही खरी महत्त्वाची, त्याचा परिपाक हा दुय्यम’... या विचारांचे जतिनदांना इतके महत्त्व वाटते की, त्यांनी ते त्यांच्या लेखनातून सातत्याने पुन्हा पुन्हा सांगितले आहे. .जतिन दास यांचा स्टुडिओ ही त्यांच्या कामाची जागा वाटतच नाही. इथे सापडतात त्यांच्या कामाच्या फायली, कॅटलॉग, काही चित्रणे, शिल्पे आणि चालू विचारांच्या खाणाखुणा. सारे काही संथ गतीने सुरू असते. आम्ही अनेक वर्षे एकमेकांना ओळखत असलो, तरी आमच्यातला संवाद हरपला नाही. तो खोलवर अर्थपूर्ण होतो. त्यांना मुलाखत देणे आवडत नाही. ‘माझ्यासोबत आठवडाभर न्याहारी, दिवसातली दोन्ही जेवणे आणि रात्रीचे मद्यपान केल्याशिवाय आम्ही एकमेकांचे विचार समजून घेऊ शकणार नाही.’ ते या देशातले एक सर्वांत आदरणीय असे कलाकार आहेत..त्यांना पद्मभूषण किताब मिळाला आहे, इतकेच नव्हे तर अनेक विद्यापीठांनी त्यांना मानद डॉक्टरेट दिली आहे. त्यांची कीर्ती अनेक वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पसरली आहे. तरी या मानसन्मानांचा उल्लेख त्यांच्या बोलण्यात क्वचित येतो. उलट ते विचार करतात की मानसन्मान, प्रतिसाद यांत सतत गुरफटलेल्या आजच्या जगात कलाकाराने राहायचे कसे?... ते शांतपणे सांगू लागतात, ‘ज्या गावी जायचे नाही, त्या गावाचे नाव माहीत नसले तरी चालेल.’ परंतु ज्या ठिकाणी जायचे आहे, तेथील झाडे, कुत्रे, मांजरे, तेथील लोक हे सगळे माहीत पाहिजे.’ जतिनदासाठी त्या परिसराचे नाव आहे कला. त्यात हळूहळू जाणीवपूर्वक प्रवेश करायचा तो मात्र जीवनभरासाठी..प्रक्रिया अधिक महत्त्वाचीकाळजी करायची ती कलाकृती आज कशी जोखली जाते याची. ‘अमेरिकन विचारानुसार निर्मितिप्रक्रिया महत्त्वाची नाही, अखेरचे यश तेवढे पाहायचे. परंतु भारत, चीन, जपान या देशांत फार वेगळा विचार मांडला जातो. प्रक्रिया ही खरी महत्त्वाची, त्याचा परिपाक हा दुय्यम.’ या विचारांचे जतिनदांना इतके महत्त्व वाटते की, त्यांनी ते त्यांच्या लेखनातून सातत्याने पुन्हा पुन्हा सांगितले आहे. ‘मी पन्नाशी, साठी आणि सत्तरीच्या वयातही तेच लिहीत आलो आहे. मी चित्रकार आहे, पण मला कलाकार व्हायचे आहे.’ थोडे थांबून ते म्हणतात, ‘हा दोहोतला फरक महत्त्वाचा आहे.’ आजची तरुण पोरे जेव्हा स्वतःची आत्मविश्वासपूर्वक कलाकार म्हणून ओळख करून देऊन देतात, तेव्हा ते अस्वस्थ होतात. ‘मी त्यांचे स्वागत जरूर करतो, तरी आतून नाराज असतो. किती उद्धटपणा हा! ही आत्मप्रौढी कीर्ती आणि संपत्ती याची हाव!’.कलाकारांची स्नेहभावनाआज न दिसणाऱ्या पिढीबद्दल जतिनदा काहीसे विषादपूर्ण आठवतात, ‘एकेकाळी हुसेन, गायतोंडे, तायेब, रामचंद्रन, परमजीत, सुझा - आम्ही सारे महिन्यातून तीन-चारदा तरी भेटत असू. एकमेकांबद्दल आम्हाला सारे काही माहीत असायचे. एकत्र खाणेपिणे, विचार करणे, वाद घालणे.’ आता ते म्हणतात, आज मात्र त्यांना एकटे एकटे वाटते. ‘एकदा मी निघून गेलेल्या मित्रांची यादी करत होतो.जवळ जवळ चारशे मित्र गेले.’ हे फक्त त्यांचे वैयक्तिक दुःख नाही, तर एकूण संस्कृतीच बदलते आहे याची त्यांना काळजी वाटते. ‘आज कोणीही कलाकृतीतील रेखा, रंगसगती, त्या लेखनामागील विचार यांच्या गुणवत्तेबद्दल बोलत नाही, तर ते कितीला विकले गेले एव्हढेच विचारतात.’आज बाजाराने कलात्मकतेला गिळून टाकले आहे. शासन, कुटुंबातले लोक, शिक्षण पद्धती ही तरुण मुलांना इंजीनियरिंग, मेडिसिन, प्रसारमाध्यमे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अशा क्षेत्राकडे ढकलते आहे. ‘‘मी जर कोणाला माझ्या संशोधन कार्यामध्ये मदतीला बोलावले तर ते विचारतात, ‘मी वर्षानंतर येऊ का?’ किंवा ‘महिन्यातून एकदा.’ गुरू-शिष्य परंपरा अस्त पावली आहे.’’.फक्त गुरुकुलजतिनदास गुरुकुल संबंधी बोलतात ते फक्त आठवणीच्या रूपात नसते, तर त्या पद्धती बद्दलच्या ठाम विश्वासाने. ते एक जुनी कथा सांगतात. एक होतकरू विद्यार्थी गुरूकडे गाण्याचे धडे घ्यायला जातो. गुरू आधी त्याला तालवाद्य शिकायला सांगतो, त्यानंतर सेवा करणे, कपडे धुणे, जनावरांची निगा राखणे, निसर्गाशी जुळवून घेणे. ‘त्यानंतर कुठे गुरू त्याला आवाज लावायला सांगतात. तेव्हा कुठे त्या विद्यार्थ्याला लय, पाणी, धरती आणि जीवनाचा परिचय होतो.’ ते आग्रहपूर्वक सांगतात की, ‘ह्या कल्पना काही जुन्या पुराण्या झालेल्या नाहीतच या चिरकाल टिकणाऱ्या आहेत.’.सांस्कृतिक जडणघडणजतिन यांचा जन्म १९४१ मध्ये मयूरभंज येथे झाला. ओडिशातील हे एक जुने संस्थान. त्याच्यावर संस्कार झाले ते मात्र राजघराण्याचे नव्हे... तर गावातले. तेथील चित्रकार, कवी, संगीतकार आणि खेळाडूसुद्धा सर्व पारंगत लोक तिथे होते. मयूरभंजमध्ये रस्त्यावर दिवे होते. वाचनालये होती, शाळा-कॉलेज होते, खेळासाठी क्लब... अशी ती सुधारलेली वस्ती होती. जिथे साऱ्या गोष्टी लहान प्रमाणावर का होईना पण होत्या. ‘नंतर मी मुंबईला गेलो तेव्हा काहीच आश्चर्यकारक वाटले नाही. जे मी मयूरभंज मध्ये शिकलो होतो ते सारे इथे होते.’.सतरा वर्षांचा झाल्यावर ते एकटेच मुंबईला गेले. घरच्यांचा विरोध होता तरी कला शिक्षण घ्यायचे हे ठरवूनच. त्यांनी बायोलॉजीचे शिक्षण घेतले होते आणि प्राण्यांची चित्रे काढली होती. त्यांना यूथ फेस्टिव्हलमध्ये बक्षिसेही मिळाली होती. त्यांनी ठरवले की ‘आपण मुंबईला जायचेच.’ त्या काळात लोक इतरांवर विश्वास ठेवत. ट्रेनमध्ये भेटलेल्या एका अनोळखी माणसाने त्यांना राहायला जागा दिली. ते तडक जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट्समध्ये गेले..जे. जे. स्कूलमधील शिस्ततिथे प्रवेश मिळेल की नाही याबद्दल संदेह होता. पण त्यांनी काढलेली चित्रे त्यांच्या वतीने बोलत होती. त्यानंतर ते देशातल्या सर्वांत चैतन्यपूर्ण अशा केंद्रात शिकू लागले. ‘जे. जे.मध्ये प्रवेश मिळवायला वीस चित्रे काढावी लागत, मी रोज तीनशे काढत असे.’ ते दिवस उत्साहाचे होते, तसेच कष्टप्रत होते. चित्र काढणे, वर्गात शिकणे शिवाय मैफिली, शहरभर दूरवर चालत जाणे, रात्रीसुद्धा काम करता येणे. ‘मी उजव्या हाताने २९९ चित्रे काढली, तर तिनशेवे डाव्या हाताने.’ त्यांनी कधीच खोडरबर वापरला नाही. ‘एखादी चूक झाली तर ते चित्र फाडून टाकत असे.’ जे. जे. ही एक अशी संस्था होती की, जेथे वास्तुशास्त्र, उपयोजित कला, चित्रकला हे सारे एकाच ठिकाणी शिकवले जायचे. ‘कॅन्टीनमध्ये हे सर्व जण भेटायचे. इथे शिक्षणाला पूर्णत्व येत असे.’.मुंबईतील सुवर्णयुगपन्नाशीच्या दशकातील अखेरची वैशिष्ट्ये आणि १९६० नंतरचा सुरुवातीचा काळ हा म्हणजे अत्यंत मोलाचा काळ. जतिनदा अनेकदा कवी, चित्रकार, चित्रपट दिग्दर्शक, संगीतकार - अरुण कोल्हटकर, दिलीप चित्रे, निस्सीम इझिकेल ह्यांसारख्या नामवंतांबरोबर - लहानशा कॉफी हाउसमध्ये सहजपणे भेटत असत. काव्यवाचन होत असे, काही प्रसिद्धी नाही- पत्रकार नाहीत. ‘प्रत्येक जण आपापल्या कामात व्यग्र असायचा, कसलीही अपेक्षा न करता.’ त्यांचे चित्राचे पहिले प्रदर्शन भरले ते जहांगीर आर्ट गॅलरीमध्ये तेव्हा ते चोवीस वर्षांचे होते. एकदा तेथील कार्यकारी मंडळाची सभा संपल्यावर होमी भाभा, जे. आर. डी. टाटा आणि असे इतर काही पाहायला आले. त्यांना हवी ती पेंटिंग निवडली आणि शांतपणे निघून गेले. ‘अर्ध्या तासात कोणीतरी माझ्याकडे चेक देऊन गेला.’ विकत घेणारे पेंटिंग स्वतः उचलून नेत. त्यात प्रेम होते आणि आदरही होता..नीतिमत्ताजतिनदा यांची तत्त्वनिष्ठा अबाधित आहे. ते कॅटलॉग विकत नाहीत तर विनामूल्य देतात. पेंटिंगसाठी आगाऊ पैसे घेत नाहीत. पेंटिंग देताना ते त्याचे मूल्य स्वीकारतात. पंचावन्न वर्षांपूर्वी त्यांच्या मुलाने कर्जाऊ घेतलेले दहा रुपये परत केले, तेव्हा त्यांनी ठरवले की कधी ऋण काढणार नाही. अगदी दहा मिनिटांसाठीसुद्धा नाही आणि खरोखर त्यांनी कधीच कर्ज घेतले नाही. ‘म्हटले तर या साऱ्या लहानशा गोष्टी... पण त्या तुमच्या जीवनपद्धती ठरवतात,’ असे ते म्हणाले..ड्रॉइंगचे महत्वजतिनदा भित्तिचित्रे, शिल्पे, ऑइल पेंटिंग अशा निरनिराळ्या माध्यमांतून काम करत असले, तरी रेखाचित्रे ही त्यांच्या कामात केंद्रीभूत राहिली. आजकाल शिक्षणात या मूलभूत शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होत आहे, याची त्यांना काळजी वाटते. विद्यार्थ्यांना मोठमोठी पेंटिंग्ज करायची असतात पण चार इंचाची ड्रॉइंग न शिकता. त्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची व्यवस्था करायची आहे ती अखेरच्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी नव्हे तर दुसऱ्या वर्षाच्या. त्यांना फक्त कागद द्या फक्त कागद आणि रेखाचित्रे काढायला सांगा! जतिनदा यांनी हाती वारा घालायचे पंखे गोळा करायचा छंद जोपासला आहे. म्हणता म्हणता आज त्यांच्याकडे सहा हजारांहून अधिक पंखे आणि तत्संबंधी वस्तू जमल्या आहेत. त्या बहुतेक देशीच. २००४ सालापासून त्यापैकी काही देशापरदेशाच्या संग्रहालयांत प्रदर्शनात ठेवल्या आहेत..कला हेच जीवनजतिनदा यांच्यासाठी कला आणि जगणे हे वेगळे काढता येत नाही. 'सर्वत्र कला आहे. संवाद करणे, स्वयंपाक, खाणे-पिणे, अवकाशाची योजना, अगदी सर्वत्रच.'देशातील जुन्या पद्धतींच्या घरांची ते आठवण काढतात. त्या घरांमध्ये ओसरी असायची, मधोमध मोकळी जागा ठेवत आणि त्यामुळे ती घरे थंड राहतात. तेव्हाचे वास्तुशास्त्र वातावरण, संस्कृती आणि संवेदनशीलता या सगळ्यांचा विचार करत असे. काचेच्या आणि पोलादावर आधारलेल्या आधुनिक वास्तुशास्त्राचे माणसामाणसांतले संबंध हरवले आहेत असे त्यांना वाटते..अजूनही परिवर्तनशीलबोलता बोलता जतिनदा त्यांच्या फायलींवर काम करू लागतात. त्यांना कागदपत्र नीट लावायचे असतात. अर्धवट राहिलेले काम तपासायचे असते. 'मी सारे नीट लावून ठेवायचा प्रयत्न करत असतो. कितपत जमेल ते पाहूया.' त्यांच्या आवाजात कडवटपणा नाही पण निकड जाणवते. कलाकार होणे हे काही त्यांचे अंतिम ध्येय नाही तर आयुष्यभर काही तरी नव्याने करत राहणे. कदाचित हेच त्यांना आपल्याला शांतपणे सांगायचे आहे, कला आणि जीवन ही सहृदयपणे शिस्तीत व्हायला हवेत. ही प्रक्रिया आणि हा प्रवास महत्त्वाचा आहे, याची जाणीव ठेवली पाहिजे. 