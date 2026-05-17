New Marathi Books Review : वाचनीय आणि संग्रहणीय! अध्यात्मापासून ते पर्यटनाच्या अनुभूतीपर्यंत, नव्या पुस्तकांची रंजक सफर

गीता पारिजात भगवद्गीतेमध्ये अर्जुनाला उपदेश करताना भगवान श्रीकृष्णांनी विविध विषयांवर केलेलं विवेचन कालातीत आहे. आजच्या काळात जीवन जगत असातानाही आपल्याला पडणाऱ्या अनेक प्रश्नांची उकल करण्याचे सामर्थ्य या ग्रंथात आहे. त्यासाठी भगवद्गीतेचे थोडे बारकाईने वाचन करून ती सोप्या पद्धतीने समजून घेणे आवश्यक ठरते. त्यासाठी 'गीता पारिजात' हे पुस्तक उपयुक्त ठरणारे आहे. या पुस्तकात श्रुती श्रीकांत आपटे यांनी भगवद्गीतेतील श्लोकांचे सोप्या भाषेत निरूपण केले आहे. गीतेच्या १८ अध्यायांतील श्लोकांचे छोटे छोटे संच करून (उदा. पहिला अध्याय श्लोक एक ते सहा) आपटे यांनी निरूपण केले आहे. गीतेचा अभ्यास करणाऱ्यांसाठी ही सोपी मांडणी उपयुक्त ठरेल.वैशिष्ट्य : निरूपणाची साधी-सोपी भाषा व दैनंदिन जीवनातील दाखले.प्रकाशक : सुश्री फाउंडेशन पृष्ठे : १२०, मूल्य : २२५ रु..मी फक्त ठेवली गाथा'ज्यांना अजूनही कविता वाचायला आवडतात त्यांना...' अशा आगळ्यावेगळ्या अपर्णपत्रिकेसह 'मी फक्त ठेवली गाथा' हा काव्यसंग्रह वाचकाचे लक्ष वेधून घेतो. डॉ. रवींद्र लक्ष्मीकांत तांबोळी यांचा हा दुसरा काव्यसंग्रह आहे. विविध दिवाळी अंक, नियतकालिकांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या कवितांचाही या संग्रहात समावेश करण्यात आला आहे. उत्कट, प्रांजळ आणि समकालीन भान जपणाऱ्या कविता हे तांबोळी यांच्या लेखनाचे वैशिष्ट्य आहे. केवळ अलंकारिक शब्द, प्रतिमा-प्रतीकांच्या सजावटीत तांबोळी यांची कविता अडकत नाही. ती जगण्याशी थेटपणे भिडते व त्यातून समोर येणाऱ्या अनुभवांचे वास्तव दाखवते. 'जन्म हा संदर्भ आणि जगतो आपण काही... रिते होते सारे नंतर बाकी काही नाही...' असं म्हणणारी तांबोळी यांची कविता रितेपणाचं सौंदर्य उलगडणारी आहे.प्रकाशक : पद्मगंधा प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : ९६, मूल्य : १७० रु..New Marathi Books : नव्या मराठी पुस्तकांची मेजवानी प्राचीन इतिहास ते आधुनिक चिंतन वाचकांसाठी खास.शब्दचित्रे पर्यटनाचीमानवी जीवनाचे विविधांगी दर्शन घडवणारे अनुभव पर्यटनातून येतात. वेगळा प्रदेश, तेथील लोक, त्यांची संस्कृती पाहताना जे जे जाणवलं, ते काही मैत्रिणींनी लिहिलं. त्या लेखांचे संकलन व संपादन म्हणजे, 'शब्दचित्रे पर्यटनाची' हे पुस्तक आहे. डॉ. संजीवनी तोफखाने व रजनी हिरळीकर यांनी या पुस्तकाचे संपादन केले आहे. त्यांच्यासह वृंदा कुलकर्णी, सरोज चौगुले, चंद्रिका निकम, डॉ. बतुलबी पठाण, अस्मिता कुलकर्णी यांच्या लेखांचा पुस्तकात समावेश करण्यात आला आहे. केरळ, राजस्थान, अमरनाथ यात्रा, कन्याकुमारी, बाली, भूतान, श्रीलंका अशा विविध भागांवरील लेख पुस्तकात आहेत.वैशिष्ट्य : पर्यटनाशीसंबंधित आवश्यक माहिती व अनुभव.प्रकाशक : रावा प्रकाशन, कोल्हापूरपृष्ठे : १८४, मूल्य : ४७० रु..अंतर्मनातील एकान्त स्वर'माझ्याशी नातं जोडणाऱ्या पक्ष्यांनाही विचारतोय वेडावल्यागत माझ्या हरवलेपणाला कोणी शोधतंय का म्हणून...' एवढ्या हळव्या शब्दांत मानवी भावविश्व उलगडणारे कवी अरुणकुमार जोशी यांचा 'अंतर्मनातील एकान्त स्वर' हा नवा काव्यसंग्रह रसिकांच्या भेटीस आला आहे. या संग्रहात सुमारे ४५ कवितांचा समावेश असून, विषयाचे प्रचंड वैविध्य आहे. मन, शोध, मी कसा?, एकान्त, प्रवास, चंद्र, दुःख स्वप्न, प्रश्न, आभाळ, कवीचा पुनर्जन्म यांसह झाड, बैल, समुद्र, मंदिर अशा विषयांवर जोशी यांनी कविता लिहिल्या आहेत.प्रकाशक : प्राईम पब्लिकेशन, जळगावपृष्ठे : ६४, मूल्य : १५० रु..