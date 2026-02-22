Homi Bhabha Documentary Films Division : डॉ. होमी भाभा; विज्ञानाचा द्रष्टा शिल्पकार!

प्रभा जोशी - saptrang@esakal.comहोमी भाभा अ सायंटिस्ट इन ॲक्शन हा लघुपट फक्त पारंपरिक पद्धतीने भाभांचा जीवनपट सांगत नाही तर वैज्ञानिक दृष्टिकोन, त्याचं देशाच्या प्रगतीसाठी उपयोजन, कला आणि विज्ञान याचं अतूट नातं, असे अनेक पैलू उलगडून दाखवतो. वेधक उत्कंठापूर्ण मांडणी, मान्यवरांची मनोगत, कॅमेर्याने टिपलेल्या सौंदर्यपूर्ण क्षणांचं दर्शन हा सगळाच विलक्षण अनुभव.कुठल्याही महत्त्वाच्या क्षेत्रात एखादी असामान्य व्यक्ती पूर्ण क्षमता नेतृत्व दाखवत पायाभूत काम करत असते आणि काम अर्ध असतानाच अचानक जग सोडून जाते तेव्हा एक मोठी पोकळी निर्माण होते. दिवंगत व्यक्तीची दृष्टी आणि स्वप्न अशा मार्गावर पुढे नव्याने प्रवास सुरू होतो. हा प्रवास आपलं उद्दिष्ट गाठतो; परंतु त्या व्यक्तीची उणीव भासते. कदाचित काही वेगळं भविष्य घडलं असतं, अशी खंत मागे राहते. थोर भौतिकशास्त्रज्ञ, भारतीय अणुऊर्जा कार्यक्रमाचे जनक डॉ. होमी भाभा ६० वर्षांपूर्वी विमान अपघातात जग सोडून गेले तेव्हा आणि आजतागायत भारतीय विज्ञान शाखेला डॉ. होमी भाभांची उणीव जाणवत राहिली. .१९६६ मध्ये झालेल्या भाभा यांच्या अकाली मृत्यूनंतर पुढच्या काही वर्षांत फिल्म्स डिव्हिजनने ‘डॉ. होमी भाभा अ सायंटिस्ट इन ॲक्शन’ हा लघुपट बनवला. डॉ. होमी जहांगीर भाभा या दूरदृष्टी असलेल्या महान शास्त्रज्ञाचा जीवनपट प्रेरणादायी आहे. भौतिक शास्त्र, अणुऊर्जा आणि डॉ. भाभा यांचं कार्य हा तिपेडी गोफ लघुपटात फार आगळ्यावेगळ्या पद्धतीने गुंफला आहे. याचं श्रेय या लघुपटाचे निर्माते जगत मुरारी यांना जातं. लघुपटाची प्रत्येक फ्रेम अर्थपूर्ण भाष्य करते आणि काळाच्या कैक योजनेपुढे असलेल्या महान वैज्ञानिकाचं द्रष्टेपण अधोरेखित करते. या लघुपटाला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला आहे.हा लघुपट फक्त पारंपरिक पद्धतीने भाभांचा जीवनपट सांगत नाही तर वैज्ञानिक दृष्टिकोन, त्याचं देशाच्या प्रगतीसाठी उपयोजन, कला आणि विज्ञान याचं अतूट नातं असे अनेक पैलू उलगडून दाखवतो. वेधक उत्कंठापूर्ण मांडणी, मान्यवरांची मनोगत, कॅमेराने टिपलेल्या सौंदर्यपूर्ण क्षणांचं दर्शन आणि संगीतकार रघुनाथ सेठ यांनी वापरलेल चौकटीबाहेरच संगीत हा सगळाच विलक्षण अनुभव..Premium|Indian cinema 2000s : रुपेरी पडद्याची रुपेरी झलक!.लघुपटाच्या सुरुवातीला एका प्रकाश गोलाचं अणुकणासारखं झगझगतं वलय पडद्यावर दिसतं. त्यापाठोपाठ काही बांधकाम मजुरांचे चेहेरे दिसू लागतात. त्यामागे To those who remark about cow dung economy wishing to go to nuclear energy हे माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या आवाजातील वाक्य ऐकू येतं. गाजलेल्या पाश्चात्त्य सिंम्फनी संगीताची आवर्तन सुरू होतात. टीआयएफआर अर्थात टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च संस्थेची अत्यंत देखणी कलात्मक वास्तू, बाग इथे कॅमेरा फिरू लागतो.लघुपटाचा निवेदक सांगतो, फार वर्षांपूर्वी टाइम मासिकाने होमी भाभांची मुलाखत घेतली आणि विचारलं तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात अत्यंत मंद गतीने चालणाऱ्या भारत देशात इतके बुद्धिमान शास्त्रज्ञ कसे निपजतात? तेव्हा होमी भाभा यांनी उत्तर दिलं, इतर देशांप्रमाणे कदाचित भारत अद्याप गाड्या, विमानं, फ्रीज बनवत नाही; पण गेली शेकडो वर्षे इथलं तत्त्वज्ञान सत्याचा शोध आणि कलेचा कृतिशील विचार करत होतं. सत्य प्रस्थापित करणं हे प्रत्येक शास्त्रज्ञाचं मूलभूत कर्तव्य आहे.लघुपटात पुढे कॅमेरा टीआयएफआरच्या प्रांगणात तसंच एखादी आर्ट गॅलरी वाटावी, अशा कक्षांमधून आणि शोभिवंत पॅसेजमधून फिरत डॉ. होमी भाभांच्या दालनाकडे जातो. कला आणि विज्ञान याचे धागे खोलवर परस्परांशी निगडित आहेत, ही त्यांची धारणा. अभिरुची आणि उपयोगिता याचा कलासंपन्न मेळ हा केवळ त्या खोलीचा आणि वास्तूचाच नाही तर भाभा यांच्या एकूण वैज्ञानिकदृष्टीचा पाया होता, असं हा लघुपट बघताना वारंवार जाणवतं.डॉ. होमी भाभा यांचा एका सधन उच शिक्षित घरातील जन्म. लहानपणापासून दिसलेली बुद्धीची चमक, त्याचबरोबर चित्रकला, काव्य, बागकाम, निसर्ग अशी आवड, केंब्रिजमध्ये शिक्षण आणि न्यूक्लियर फिजिक्समध्ये डॉक्टरेट हा जीवनपट फोटो आणि निवेदनातून पुढे येतो. केंब्रिजमधलं शिक्षण संपवून डॉ. भाभा परत भारतात येतात. बंगलोरमध्ये इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्समध्ये डॉ. सी. व्ही. रामन यांच्याबरोबर काही काळ काम करतात..देशाला स्वातंत्र्य मिळण्याची वेळ समीप आलेली असताना भारतात मूलभूत संशोधनासाठी अजून एखादी मोठी संशोधन संस्था असावी, असं भाभांना तळमळीने वाटतं. ते सर दोराबजी टाटा ट्रस्टला त्यासाठी आवाहन करतात. टाटा ट्रस्टच्या पुढाकाराने टीआयएफआरची पायाभरणी होते.अणुऊर्जेचा शांततापूर्ण उपयोग या ध्येयाने प्रेरित होऊन डॉ. होमी भाभा आणि त्यांचे तरुण सहकारी काम करू लागतात. १९४८ला स्वतंत्र भारताचा अणुऊर्जा आयोग स्थापन होतो आणि डॉ. होमी भाभा त्याचे पहिले अध्यक्ष होतात. अणुऊर्जा आयोग काम सुरू करतं. ट्रॉम्बे इथे भारतातील आणि आशियातील पहिल्या अणुभट्टीच काम सुरू होतं. टीआयएफआर आणि ट्रॉम्बे इथे सुरू असलेलं काम तिथे प्रत्यक्ष देखरेख करणारे डॉ. भाभा इथे दिसतात. या दुर्मिळ कृष्णधवल फुटेजमधील त्यांची तडफ आणि शरीरभाषा बघून कामाचा झपाटा कळतो.डॉ. भाभांना १९५४ला संयुक्त राष्ट्रांनी भरवलेल्या जिनिव्हा इथल्या अधिवेशनाचं अध्यक्षपद मिळतं. तिथे डॉ. भाभा खनिज तसंच अन्य ऊर्जा संसाधनांची मर्यादा आणि अणुऊर्जेचा अविरत शांततापूर्ण उपयोग याविषयी अध्यक्षीय भाषण करतात. डॉ. होमी भाभा यांच्या त्या भाषणासहीत हा सगळा घटनाक्रम लघुपटात येतो.या लघुपटाचं अजून एक वैशिष्ट्य म्हणजे डॉ. होमी भाभा यांनी टीआयएफआरमध्ये त्यांनी स्वत: निवडलेले, त्यांच्याबरोबर अनेक वर्षं काम केलेले काही शास्त्रज्ञ भेटतात. या सगळ्या शास्त्रज्ञांनी पुढे देशाच्या वैज्ञानिक प्रगतीमध्ये मोठी भूमिका बजावली, हे लक्षात येतं. डॉ. बी. एम. उदगावकर, डॉ. एम. जी. के. मेनन, डॉ. राजा रामण्णा, डॉ. होमी सेठना, डॉ. गोविंद स्वरूप हे भारतातील ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ इथे डॉ. होमी भाभांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे, कामाच्या शैलीचे पैलू सांगतात. ते ऐकताना डॉ. होमी भाभा किती धडाडीचे तसेच असामान्य दूरदृष्टीचे शास्त्रज्ञ होते, ते सतत जाणवत राहतं..खगोल विज्ञान आणि अंतराळ संशोधन इथे जागतिक दर्जाचं काम करणारे डॉ. जयंत नारळीकर तसेच डॉ. विक्रम साराभाई काही क्षण दिसतात. ते इथे तरुण आहेत. डॉ. साराभाई आणि डॉ. होमी भाभा यांना एका फ्रेममध्ये बघण्याचा दुर्मिळ क्षण आज ऐतिहासिक वाटतो.डॉ. भाभांच्या भाषणाचे दृकश्राव्य तुकडे इथे जागोजागी वापरले आहेत. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू टीआयएफआरच्या कोनशिला ते अप्सरा या पहिल्या अणुभट्टीच्या उद्घाटन समारंभापर्यंत वेळोवेळी दिसतात. शांततापूर्ण अणुऊर्जा हा तेव्हाच्या केंद्र शासनाने अग्रक्रम दिलेला विषय होता, हे ठळकपणे लक्षात येतं. या लघुपटात अनेक अर्थपूर्ण फ्रेम आहेत. ट्रॉम्बे इथे दूरवर दिसणाऱ्या अणुभट्टीसमोर कर्दळीची केशरी-लाल फुलं डोलत आहेत, अशा अनेक प्रतीकात्मक फ्रेम जागोजागी बघायला मिळतात.जमशेद भाभा आणि त्यांची पत्नी बेट्टी भाभा हे जोडपं डॉ. होमी भाभांच्या वैयक्तिक आठवणी सांगतात, तो लघुपटातील हृद्य प्रसंग. जमशेद हे डॉ. होमी भाभांचे सख्खे भाऊ.डॉ. होमी भाभांच्या मृत्यूनंतर तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प पूर्णत्वाला गेल्याचं लघुपटात सूचित होतं. Tarapur marks beginning of second stage of our technical revolution हे उद्घाटन प्रसंगाच्या वेळी इंदिरा गांधी यांचं वाक्य परत ऐकू येतं आणि लघुपटाची सुरुवात शेवट याची संगती जुळते. जेआरडी टाटा टीआयएफआरमध्ये डॉ. भाभांच्या पुतळ्याचं अनावरण करतात. लघुपट संपला तरी डॉ. होमी भाभा यांच्या कार्यकर्तृत्वाची जाणीव मनात खोलवर रुजते.फिल्म्स डिव्हिजनच्या यूट्युब वाहिनीवर सर विश्वेश्वरय्या, सी. व्ही. रामन, जगदीशचंद्र, प्रफुल्लचंद्र राय, विक्रम साराभाई अशा महान शास्त्रज्ञांचं योगदान सांगणारे लघुपट आहेत. २८ फेब्रुवारीला विज्ञानदिन साजरा होण्याआधी ते वेळ काढून बघितले पाहिजेत.लघुपट : होमी भाभाअ सायंटिस्ट इन ॲक्शनअवधी : २१ मिनिटेनिर्माता : जगत मुरारी आणि फिल्म्स डिव्हिजन(लेखिका आकाशवाणीच्या माजी निर्मात्या आणि संगीत अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.