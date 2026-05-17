Sant Muktabai biography book : अल्लड मुक्ता ते 'योगिनी' संत मुक्ताबाई; भावंडांचा अनुबंध उलगडणारी एक अप्रतिम कादंबरी

गणाधीश प्रभुदेसाई - ganadhish.prabhudesai@esakal.comमहाराष्ट्राला मोठी संतपरंपरा लाभली आहे. प्रत्येक संत, त्यांची शिकवण व कार्य अजूनही समाजाला दीपस्तंभाप्रमाणे ज्ञानप्रकाश देण्याचे कार्य करत आहे. आहे. संत निवृत्तीनाथ, संत ज्ञानेश्वर, संत सोपानदेव आणि संत मुक्ताबाई ही चार भावंडे म्हणजे मराठी अस्मितेचा मानबिंदू होय. त्यापैकी संत मुक्ताबाई यांच्या जीवनावर आधारित ‘योगिनी’ हे पुस्तक मराठी वाचकांपुढे आले आहे.लहानपणीची अल्लड-खेळकर मुक्ता ते संतपदापर्यंत पोहचलेली ‘योगिनी’ असा मुक्ताबाईचा संपूर्ण जीवनप्रवास या पुस्तकातून उलगडण्यात आला आहे. मुक्ताईची लहान वयातील समज, विलक्षण बुद्धिमत्ता, दूरदृष्टी आणि परिस्थितीला खंबीरपणे सामोरे जाण्याची क्षमता असे सर्व पैलू वाचकांपुढे मांडण्यात आले आहेत. मुक्ताईचा भावंडाशी असलेला अनुबंधही दाखवणारे अनेक प्रसंग पुस्तकात आहेत. एकूण २१ प्रकरणांतून मुक्ताई जाणून घेण्याची संधी वाचकांनी मिळाली आहे. लेखिकेची संतसाहित्याच्या मालिकेतील ही पंधरावी आणि एकूण पुस्तकांपैकी ५४ वी कादंबरी आहे..Premium|Pune book lovers story : पुण्यातील वाचनवेडा प्रवास; आठ मिनिटांत ‘गरमागरम’ पुस्तकं, रद्दीपासून सोळंकी बुकसेलर्सपर्यंतची जादुई भेट.स्त्री संत म्हणून मराठी सारस्वतांवर आपला ठसा उमटवणाऱ्या मुक्ताईला संतांच्या मांदियाळीत अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. तिचा अलौकिक जीवनपट शब्दांत गुंफण्यात लेखिका यशस्वी ठरल्या आहेत. या चार भावंडाबाबत आपण भरपूर वाचलं आहे, चित्रपटांतून पाहिलं आहे, काव्य-गाण्यातून रसग्रहण केलं आहे. त्यांच्या चरित्रातले अनेक प्रसंग आपल्या डोळ्यांसमोर आहेतही, पण या पुस्तकात अनेक प्रसंगांची केलेली रसाळ, आकर्षक पद्धतीची मांडणी मात्र नाविन्यपूर्ण आहे. लेखिकेची ही ५४वी कादंबरी आहे, असा उल्लेख वर केला आहे. त्यामुळे या कादंबरीलाही एक वेगळी उंची प्राप्त झालेली असून वाचकांनाही मुक्ताईचे यथार्त दर्शन घडेल याची काळजी लेखिकेने घेतलेली आहे व त्यात त्यांना यशही आलेले आहे. मुक्ताई ‘योगिनी’ असण्याला आणि तिच्या ‘मुक्त’ असण्याला अधोरेखित करणारी ही कादंबरी आहे.‘‘निवृत्तीदादा माधुकरी मागून परतला. त्याने माधुकरीची झोळी मुक्ताकडे दिली. सात-आठ वर्षांची मुक्ता घराचा केर काढत होते. तिच्या लहान हातांना ती केरसुणी पेलतही नव्हती...’’ येथून सुरू होणारा कादंबरीतील मुक्ताईचा प्रवास...‘‘क्षणापूर्वी संगमाच्या पाण्यात दिसणारी मुक्ताई क्षणभरातच त्या विजेच्या लोळात गुप्त झाली. जणू ती त्या लखलखणाऱ्या विजेचीच एक शलाका बनली, लखलखती रेषा बनली आणि त्या विजेतच अंतर्धान पावली. निवृत्तिनाथांचे शब्द ‘मुक्ता होती, मुक्ता आहे आणि विश्वाच्या अंतापर्यंत मुक्ता राहील’.... ती मुक्त होती...!’’ येथे थांबतो..चारही भावंडाच्या बालपणापासूनचे अनेक प्रसंग डोळ्यांसमोर उभे करण्यात लेखिकेला यश आले आहे. आपल्या तीन बंधूंसमवेत वाढणाऱ्या मुक्ताईची विलक्षण आणि कुशाग्र बुद्धमत्ता, चौकस स्वभाव, रुसणाऱ्या, सोपानाशी भांडणाऱ्या मुक्ताईचे चित्रण उत्तम पद्धतीने केलेले आहे. निखाऱ्यासारखे लालबुंद झालेल्या ज्ञानदेवांच्या पाठीवर मुक्ताने भाजलेले मांडे, ज्या भिंतीवर चारही भावंडे बसली होती, तीच भिंत चालवत आकाशमार्गे नेऊन ही भावंडे चांगदेवाच्या भेटीला गेली, असे प्रसंग पुस्तकात समर्पकपणे शब्दबद्ध केलेले आहेत.प्रसंग कुठलाही असो, मूळ गाभ्याला हात न लावता तो उत्तम पद्धतीने मांडला आहे, हे या पुस्तकाचे आणखी एक वैशिष्ट्य. संतापाच्या भरात झोपडीत जाऊन कवाड बंद करून बसलेल्या ज्ञानदेवाला ‘ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा’ म्हणत पुन्हा जगाशी जोडणाऱ्या मुक्ताई... या प्रसंगाचेही छान वर्णन लेखिकेने केले आहे.‘‘दादा, ही धर्मसाभा म्हणजे विद्वत्ता असलेल्या दुराग्रही धर्ममार्तंडाचा मेळावा आहे. त्यांना सरळ शब्दांत मानवतेची भाषा शिकवणं म्हणजे वळणावळणाने वाहणाऱ्या निर्झराला नीट मार्गानं वाहायला लावणं, पण ते करायचं असेल, तर त्याच्या त्या वळणावळणाच्या मार्गात मोठा अडथळा उभा करायला हवा किंवा एखादा मोठा दिशादर्शक ठेवायला हवा आणि आज तेच करावं लागणार आहे...’’, असं बोलणाऱ्या मुक्ताई व ‘‘योग्य बोललीस मुक्ता’’, असे म्हणत तिच्या पाठीवर शाबासकी देणारे संत ज्ञानेश्वर... असे अनेक प्रसंगही वाचनीय झाले आहेत. विजेच्या लोळात निवृत्तीनाथांच्या डोळ्यांसमोर लुप्त झालेली मुक्ता ‘योगिनी’ होती. अशा ही योगिनी समजून घेण्यासाठी हे पुस्तक आपल्या संग्रही असावे..पुस्तक : योगिनीलेखिका : मंजुश्री गोखलेप्रकाशक : मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणेपृष्ठे : २२२ मूल्य : ३६० रु.ु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.