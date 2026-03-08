Ahalya Book Review : स्त्री-स्वातंत्र्याच्या भावनांचा मुक्त आविष्कार

डॉ. राजेंद्र माने - saptrang@esakal.comइंद्र, अहल्या आणि गौतम ऋषी यांची पौराणिक कथा सर्वश्रुत आहे. याच कथेशी संबंधित बलदेव वंशी यांनी एक खंडकाव्य अर्थात दीर्घ कविता ‘आत्मदान’नावाने लिहिली आणि त्या काव्याचा अतिशय सुंदर अनुवाद ज्येष्ठ साहित्यिक विश्वास वसेकर यांनी ‘अहल्या’ या नावाने केला आहे. सर्वसाधारणपणे अहल्येचा इंद्राशी संबंध आल्यामुळे गौतम ऋषी क्रोधित झाले. त्यांनी अहल्या हिला शाप दिला आणि तिची शिळा बनली. काही कालावधीनंतर प्रभू रामचंद्र तिथे आले आणि त्यांच्या पदस्पर्शाने त्या शिळेचा कायापालट होऊन पुन्हा अहल्या मुक्त झाली अशी एक कथा आहे. मात्र, श्रीमद्भागवत पुराण, वाल्मिकी रामायण आणि रामचरितमानस या तिन्हीमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने ही कथा आली आहे. कवी बलदेव वंशी यांना त्यातली वाल्मिकी रामायणातील अहल्येसंबंधीची कथा जास्त मानवीय वाटली आणि जास्त पटण्यासारखीही वाटली. तुलसी रामायणात अहल्येचा शिळा बनण्याचा उल्लेख येतो, पण वाल्मिकी रामायणात मात्र हजारो वर्षातील एकांतवासाची कैद केल्यासारखी तिची अवस्था आहे आणि एक वेळ अन्न घेऊन जगण्याचा शाप तिला आहे..भैरप्पांनी ज्याप्रमाणे ‘पर्व’मध्ये सगळ्या महाभारताकडे चमत्कार टाळून मानवीय भावनेने बघण्याचा प्रयत्न केला, तसाच प्रयत्न बलदेव वंशी यांनी वाल्मिकी रामायणाचा आधार घेऊन केल्याचा जाणवतो. अहल्येच्या भावभावनांचा प्रामाणिक आविष्कार या दीर्घ काव्यातून जाणवत जातो. पुढे ‘शापग्रस्ता’ प्रकरणामध्ये अहल्या म्हणते, ‘तुझीच नव्हे इंद्रा, ही माझीदेखील नियती आहे’शरीराला सहस्त्र छिद्रे पडतील असा गौतम ऋषींनी शाप इंद्राला दिला, तरीसुद्धा तो तसा मुक्त होता, पण अहल्येच्या नशिबी मात्र शिळेसारखे जगणे आले. हे दीर्घ काव्य वाचताना कवी बलदेव वंशी यांची व्यक्तता आणि चिंतन जाणवते. त्याचप्रमाणे विश्वास वसेकर यांची अनुवादातली भावनाशीलताही जाणवते..New Marathi books : नव्या मराठी पुस्तकांचे स्वागत: अज्ञात कथा, शौर्यगाथा आणि जीवनाचे रंग.हे दीर्घकाव्य म्हणजे स्त्रीच्या भावभावनांचा वेगळा मुक्त आविष्कार आहे. ‘माझ्या देहावर माझाच अधिकार’ असं ठासून सांगण्याचा प्रयत्न करणारी अहल्या ही जगातील पहिली स्त्री आहे असे विश्वास वसेकरांचे म्हणणे आहे. खरं तर आपल्याकडच्या अनेक पौराणिक कथांमधून स्त्री भावनेचे असे वेगवेगळे मुक्त आविष्कार मानवीय भावनेतून व्यक्त होऊ शकतील. द्रौपदी, अंबा, माधवी अशा महाभारतकालीन स्त्रिया जर व्यक्त होऊ लागल्या, तर अनेक पुरुषी अहंकाराची आवरणे जाणवायला लागतील.आपण अहल्येचा ‘उद्धार’ असे शब्द वापरून कुठेतरी अहल्येने पाप केलं असं प्रतिबिंबित करतो आणि त्याचबरोबर गौतमाच्या पुरुषी अहंकाराला सांभाळतो. हे दीर्घ काव्य वाचल्यावर या दोन्ही भावनेचं खंडन होतं. कारण अहल्येच्या मनातील समता, सामाजिकता आणि मुक्ती या भावना ह्या दीर्घ काव्यातून अत्यंत संवेदनशीलपणे वाचकांच्या समोर आल्या आहेत..पुस्तकाचे नाव : अहल्यालेखक : बलदेव वंशीअनुवाद : विश्वास वसेकरप्रकाशक : सायन पब्लिकेशन्स, प्रा. लि. पुणे.पृष्ठे : ९० मूल्य : २५० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.