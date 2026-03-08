सप्तरंग

Ahalya Book Review : स्त्री-स्वातंत्र्याच्या भावनांचा मुक्त आविष्कार

Feminist Interpretation of Ramayana : 'अहल्या' हे बलदेव वंशी यांच्या खंडकाव्याचा विश्वास वसेकर यांनी केलेला भावस्पर्शी अनुवाद असून, यात अहल्येच्या पौराणिक कथेला चमत्कार विरहित, मानवीय आणि स्त्रीवादी दृष्टिकोनातून मांडून पुरुषी अहंकारावर परखड भाष्य केले आहे.
Feminist Interpretation of Ramayana

Feminist Interpretation of Ramayana

esakal

सप्तरंग टीम
Updated on

डॉ. राजेंद्र माने - saptrang@esakal.com

इंद्र, अहल्या आणि गौतम ऋषी यांची पौराणिक कथा सर्वश्रुत आहे. याच कथेशी संबंधित बलदेव वंशी यांनी एक खंडकाव्य अर्थात दीर्घ कविता ‘आत्मदान’नावाने लिहिली आणि त्या काव्याचा अतिशय सुंदर अनुवाद ज्येष्ठ साहित्यिक विश्वास वसेकर यांनी ‘अहल्या’ या नावाने केला आहे. सर्वसाधारणपणे अहल्येचा इंद्राशी संबंध आल्यामुळे गौतम ऋषी क्रोधित झाले. त्यांनी अहल्या हिला शाप दिला आणि तिची शिळा बनली. काही कालावधीनंतर प्रभू रामचंद्र तिथे आले आणि त्यांच्या पदस्पर्शाने त्या शिळेचा कायापालट होऊन पुन्हा अहल्या मुक्त झाली अशी एक कथा आहे. मात्र, श्रीमद्‍भागवत पुराण, वाल्मिकी रामायण आणि रामचरितमानस या तिन्हीमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने ही कथा आली आहे. कवी बलदेव वंशी यांना त्यातली वाल्मिकी रामायणातील अहल्येसंबंधीची कथा जास्त मानवीय वाटली आणि जास्त पटण्यासारखीही वाटली. तुलसी रामायणात अहल्येचा शिळा बनण्याचा उल्लेख येतो, पण वाल्मिकी रामायणात मात्र हजारो वर्षातील एकांतवासाची कैद केल्यासारखी तिची अवस्था आहे आणि एक वेळ अन्न घेऊन जगण्याचा शाप तिला आहे.

Loading content, please wait...
marathi
Marathi Literature
Book
History

Related Stories

No stories found.