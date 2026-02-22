New Marathi Books : स्वागत नव्या पुस्तकांचे

अंतर्नाद - एका मासिकाचा उदयास्तमराठी नियतकालिकांना वैभवशाली परंपरा आहे. दुर्दैवाने ती ऐशींच्या दशकानंतर ओसरत गेली. ‘अंतर्नाद’ मासिकाचा पहिला अंक ऑगस्ट १९९५ मध्ये आला. त्यानंतर पुढे २६ वर्षे साहित्याविश्वात मोलाची भर घालणाऱ्या या मासिकाची वाटचाल मांडणारे हे पुस्तक आहे. ‘अंतर्नाद’चे संपादक भानू काळे यांनी हा प्रवास पुस्तकाच्या माध्यमातून उलगडला आहे. एखादे नियतकालिक प्रत्यक्षात कसे सुरू होते व नंतर कसे बंद होते याचा आढावा या पुस्तकात सविस्तरपणे घेण्यात आला आहे. मासिक सुरू करण्यामागचा विचार, वैचारिक भूमिका, संपादकीय कामकाज, व्यावहारिक बाजू, अर्थकारण, शासनाची भूमिका या सर्व मुद्द्यांवर प्रकाश टाकताना उद्याची साहित्यसृष्टी कशी असेल? याचाही आढावा पुस्तकात घेण्यात आला आहे. वैशिष्ट्य : एक मोठा कालखंड उलगडून सांगणारे लेखन. अनेक संदर्भांसह ओघवते लेखन. प्रकाशक : मौज प्रकाशन, पुणे पृष्ठे : २६८ मूल्य : ५०० रु..अंतिम प्रवासाच्या सावल्याप्रचंड मोठ्या अपघातात मेंदूला जबर मार लागल्यानंतरही एका कवीच्या संवेदनशील मनाने घेतलेला जीवनाचा वेध म्हणजे हा काव्यसंग्रह आहे. कवी सुभाष पाचारणे यांनी त्यांच्या ‘अंतिम प्रवासाच्या सावल्या’ या काव्यसंग्रहाच्या माध्यमातून त्यांची त्या काळातली मनस्थिती मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘हा काव्यसंग्रह म्हणजे मृत्यूकडे जाणाऱ्या पावलांचा हिशोब नाही, तर आयुष्य जगत असताना आपल्यावर पडणाऱ्या सावल्यांचा शोध आहे...’ असं ते म्हणतात. त्यामुळे या कविता उदासीनता पेरणाऱ्या नाहीत, पण वास्तवाचे, जगण्याचे आणि मृत्यूचेही भान देणाऱ्या आहेत.प्रकाशक : चेतक बुक्स, पुणेपृष्ठ : ८८ मूल्य : १७१ रु..दिग्गजविविध क्षेत्रांत असामान्य कर्तृत्व गाजवणाऱ्या व्यक्तींचे शब्दचित्र ‘दिग्गज’ या पुस्तकात रंगवण्यात आले आहे. डॉ. केशव साठ्ये यांनी ७८ दिग्गजांवर लेखन केले आहे. यात विष्णुदास भावे यांच्यापासून शि. द. फडणीस यांच्यापर्यंत अनेकांवर लेखन केले आहे. त्यात रमाबाई रानडे, डॉ. आनंदीबाई जोशी, मालती बेडेकर, इरावती कर्वे, अनुराधा पोतदार यांच्यासह सर जदुनाथ सरकार, घनश्यामदास बिर्ला, रघू राय, एन. डी, नगरवाला या अमराठी दिग्गजांचाही समावेश आहे. संबंधित व्यक्तीसंबंधीची दुर्मीळ माहिती मिळवून मग साठ्ये यांनी हे लेखन केले असल्याने मान्यवरांचे काही अपरिचित पैलूही वाचकांसमोर येतात.वैशिष्ट्य : डॉ. अनंत देशमुख यांची प्रस्तावना. अनेक नवे संदर्भ देणारे लेखन.प्रकाशक : रुद्र पब्लिशिंग हाऊस, पुणेपृष्ठे : २३४ मूल्य : ३०० रु..श्रीमद् भागवतातील भारत‘श्रीमद् भागवतातील भारत’ या ग्रंथाच्या माध्यमातून लेखक विद्यासागर पाटंगणकर यांनी भागवतातील देशभक्तीकडे वाचकांचे लक्ष वेधले आहे. श्रीमद् भागवतातील ‘भारतवर्षा’चा शोध घेताना व माहिती सांगताना लेखक केवळ भारताच्या भौगोलिक सीमा व तीर्थस्थळे यांच्यात न रमता भारतीय संस्कृतीचा ज्ञानात्मक व भावात्मक गाभाच त्यांनी यात उलगडून दाखवला आहे. प्राचीन भारतीयांची जीवनदृष्टी, कालगणना, पर्यावरणविचार, वैज्ञानिक प्रगती, वर्णाश्रम धर्म, स्थापत्यविज्ञान, राष्ट्रविकास, समन्वयाचा संदेश, आध्यात्मिक उपदेश, कथारूपकांचा उलगडा, विश्वकल्याणाची आकांक्षा अशा अनेक विषयांचे सादर व सकस, पण सुलभ व प्रांजळ प्रतिपादन करून लेखकाने भारतीय संस्कृतीचे अंतर्बाह्य मनोज्ञ दर्शन घडवले आहे.वैशिष्ट्य : विषयानुरूप श्लोकांची विभागणी व अर्थासह मांडणी, उपयुक्त संदर्भसूची. प्रकाशक : विश्वकर्मा पब्लिकेशन्स, पुणे पृष्ठे : १६४ मूल्य : २५० रु..Jain caves Maharashtra : महाराष्ट्रातील जैन लेण्यांचे सांस्कृतिक वैभव; 'महाराष्ट्रातील जैन लेणी' पुस्तकाचा सखोल आढावा.ज्ञानराजांचे सिद्धबेटज्ञा नराजांचे सिद्धबेट हा कैवल्य साम्राज्य चक्रवर्ती संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराजांच्या जीवनपटावरील कादंबरीरूप ग्रंथ आहे. माउली ज्ञानेश्वरांचे अवघे चरित्र अत्यंत ओघवत्या शैलीत लेखक डॉ. सुनील म्हस्के यांनी मांडले आहे. सुमारे ६४ लहान-मोठ्या प्रकरणांमधून या पुस्तकांची मांडणी करण्यात आली आहे. आवश्यक तिथे संदर्भ, ओवी-श्लोकांचा उल्लेख व त्यांचा अर्थही वाचकांना समजेल अशा पद्धतीने देण्यात आला आहे. माउलींचा जीवनपट गंगेच्या प्रवाहापणे अलंकापुरी, पैठण, आपेगाव, नेवासे, पंढरपूर असा प्रवाही आहे. त्यांचा मनुष्यत्वापासून संतत्वापर्यंतचा प्रवास पाहणारा साक्षीदार म्हणजे सिद्धबेट. त्यामुळे पुस्तकात त्याच्याच तोंडून हा प्रवास कथन करण्यात आला आहे.वैशिष्ट्य : विविध संताचे ज्ञानदेवांवरील अभंग, माहिती व छायाचित्रे.प्रकाशक : मिहाना पब्लिकेशन्स, पुणे पृष्ठे : २२८ मूल्य : ३०० रु..सदाफुलीविविध कवी व कवयित्रींच्या निवडक कवितांचा समावेश असलेला ‘सदाफुली’ हा काव्यसंग्रह नुकताच प्रकाशित झाला असून, प्रज्ञा कल्याणकर यांनी या संग्रहाचे संपादन केले आहे. जयश्री दाभोळ, प्रसाद जहागिरदार, अश्विनी काळे, सुहास लहुरीकर, दिलीप मराठे, डॉ. विद्या मोरे, संजय राजगुरू, मीनल रानडे, गंगाधर श्रीखंडे, प्रज्ञा रोकडे, डॉ. मयूर ठाकरे, वेदांती टाले, गायत्री जडे-पोतदार यांच्या कवितांचा या संग्रहात समावेश करण्यात आला आहे. मानवी भावविश्वाचे विविध पैलू उलगडणाऱ्या ह्या कविता वाचकांला प्रसन्न करतात, तसेच अंतर्मुखही करतात.प्रकाशक : वल्लरी प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : १८० मूल्य : ३०० रु..तारळीकाठग्रामीण पार्श्वभूमी असलेल्या कथांचा हा संग्रह आहे. घनःश्याम ढाणे यांनी लिहिलेल्या छोटेखानी संग्रहात १२ कथांचा समावेश असून, विविध आशय-विषयांच्या कथा पुस्तकात समाविष्ट आहेत. हसता हसता डोळ्यांच्या कडा पाणावणारी पात्रे ही या कथासंग्रहाचा आत्मा आहेत. रानाशिवारात कष्ट करीत असताना विविध स्वरूपाचं दुखः सोसायला लागणाऱ्या व्यक्तिरेखा या पुस्तकांमधील कथांमध्ये समाविष्ट आहेत. त्यातील अनेक कथांमधील व्यक्तिरेखा जरा गलितगात्र झाल्या असतील मात्र, त्यांचं मन कणखर आहे. यांत्रिकीकरणामुळे श्रमसंस्कृतीची झालेली परवड या कथांमध्ये मांडली आहे. गाव की शहर, हा झगडा दिसतो. ‘पाखरमाया’ या कथेमध्ये मनुष्य आणि प्राणी यांच्यातील अनुबंध उलगडतो. ‘सटवाईचा माळ’ या कथेतून ग्रामीण वृद्ध स्त्रियांच्या मनाची घालमेल दिसून येते.वैशिष्ट्य : ग्रामीण बाज असलेली भाषा. कथेच्या अनुषंगाने काढलेली तानाजी माने यांची वैशिष्ट्यपूर्ण चित्रे.प्रकाशक : इतिहास संशोधन व वारसा जतन संस्था, सातारा पृष्ठे : ६२ मूल्य : १२० रु..वालुगजागतिकीकरण आणि भांडवलशाहीमुळे सर्वत्र संस्कृतीचे सपाटीकरण होत असताना ग्रामीण, कृषी संस्कृतीचे महत्त्व अधोरेखित करणारा ‘वालुग’ हा कथासंग्रह रावसाहेब पुजारी यांनी लिहिला आहे. पुस्तकात वापरलेली प्रमाणभाषेपेक्षा थोडी वेगळी बोली आणि संबोधने हे या कथासंग्रहाचे बलस्थान आहे. या पुस्तकातून निसर्गाशी एकरूप झालेलं जनजीवन व त्यातून उलगडणारं भावविश्व वाचकासमोर येतं. संग्रहात एकूण दहा कथा आहेत. मात्र, प्रत्येक कथा समाजाचा एक वेगळा पैलू दाखवते. त्यामुळे कथासंग्रहाचे सांस्कृतिक महत्त्व लक्षात येते. शहरी भागातील वाचकांसमोर एक वेगळाच पट हा कथासंग्रह उलगडतो.प्रकाशक : तेजस प्रकाशन, कोल्हापूरपृष्ठे : १२४ मूल्य : २२५ रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 