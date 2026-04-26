New Marathi Books : नव्या मराठी पुस्तकांची समृद्ध मेजवानी

ध्यास आणि प्रयासशंभरहून अधिक पेटंट्स नावावर असणाऱ्या एका शास्त्रज्ञ-उद्योजकाचा म्हणजेच डॉ. अशोक वेणीमाधवशास्त्री जोशी यांचा प्रेरक प्रवास 'ध्यास आणि प्रयास' या पुस्तकाच्या रूपाने मांडण्यात आला आहे. डॉ. पंडित टापरे, डॉ. शुचिता नांदापूरकर - फडके यांनी त्यांच्याशी साधलेला संवाद या पुस्तकात देण्यात आला आहे. डॉ. जोशी यांनी भारत-अमेरिका येथील वास्तव्यात शास्त्रज्ञ व परोपकारी लघुउद्योजक म्हणून लौकिक मिळवला. 'आपल्या आत्म्याला जे स्पर्श करते ते यश' अशी त्यांची यशाची व्याख्या आहे. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची वैशिष्ट्ये, जडण-घडण, जीवनप्रवास, यश-अपयश... याचा आढावा या पुस्तकातून घेण्यात आला आहे. वैशिष्ट्य : छायाचित्रांसह विविध संदर्भ.प्रकाशक : रोहन प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : १२८, n मूल्य : २०० रु..सावलीचे गाणे'भय अवघे संपेल आणि होईल जगणे, एक आनंदाचे झाड एक सावलीचे गाणे...' असं म्हणत मानवी भावविश्वाचे अंतरंग शब्दबद्ध करणाऱ्या कविता 'सावलीचे गाणे..' या काव्यसंग्रहाच्या माध्यमातून वाचकांच्या भेटीस आल्या आहेत. विद्या पोळ-जगताप यांचा हा काव्यसंग्रह आहे. विविध विषयांवरील सुमारे ६५ कवितांचा या संग्रहात समावेश आहे. निरपेक्ष प्रेम, नाळ, पाऊस, पिंपळ, आठवण, कवी आणि व्यवहार, खडक, आईचे मागणे... यांसारख्या कविता वाचकाला अंतर्मुख करतात, नव्या जाणिवा देतात आणि संवेदनशीलतेची ओल कायम ठेवतात.प्रकाशक : राजहंस प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : ११२, n मूल्य : १८० रु..भारतातील प्रमुख बौद्ध वारसास्थळेसिद्धार्थ गौतमाचा जन्म ते तथागत सम्यक संबंधाचे महापरिनिर्वाण यादरम्यान जी ठिकाणे तथागतांनी निवडली ती सर्व बौद्ध अनुयायांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरतात. ही सर्व ठिकाणे बौद्ध काळात कशी होती आणि आजच्या काळात ती कशी आहेत? बौद्ध तत्त्वज्ञानाचा वारसा आणि वसा जपणारी ही स्थळे एका वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृतीचे दर्शन घडवतात. कपिलवास्तू सारनाथ, बोधगया, वैशाली, लुंबिनी, श्रावस्ती, कुशीनगर यासोबत आधुनिक काळातील बौद्ध वारसाक्षेत्रांचा सविस्तर आढावा 'भारतातील प्रमुख बौद्ध वारसास्थळे' या पुस्तकात डॉ. धम्मपाल माशाळकर यांनी घेतला आहे.प्रत्येक स्थळाचे भौगोलिक स्थान, वास्तूवैशिष्ट्ये, ऐतिहासिक महत्त्व व तेथील संदर्भ यांसह दुर्मीळ माहितीही देण्यात आली आहे. 'भारतातील बौद्ध धर्माच्या ऱ्हासाची कारणे'ही देण्यात आली आहेत.वैशिष्ट्य : छायाचित्रांसह महत्त्वाचे तपशील व उपयुक्त संदर्भसूचीप्रकाशक : मर्वेन टेक्नॉलॉजीज्, पुणेपृष्ठे : २७६, n मूल्य : ४५० रु..हिमालयातील नौ-सेनेचा डॉक्टरहिमालयात भारतीय नौ-सेनेच्या वैद्यकीय सेवेत 'एमबीबीएस'ची पदवी घेतलेला एक तरुण १९६३ साली डॉक्टर म्हणून रुजू झाला. हिमालयातील दुर्गम आणि बर्फाळ डोंगररांगांमध्ये त्या काळात त्याने कसं काम केलं असेल, कोणती आव्हाने समोर आले असतील आणि त्यावर कशी मात केली असेल, हा प्रवास प्रेरणादायी आणि रोमांचक आहे. डॉ. मधुकर कुलकर्णी यांचे हे अनुभव निष्ठा या शब्दाची अनुभूती देतात. हा प्रवास वाचताना आपल्या जवानांचा आणि त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या विविध विभागांतील कर्मचाऱ्यांचा भारतीय नागरिक म्हणून आपल्याला अभिमान वाटतो. प्रकाशक : सुनिधी पब्लिशर्स, पुणेपृष्ठे : १२२, मूल्य : २५० रु..