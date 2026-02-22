Marathi Book : शब्दांतून उलगडले सर्जनशील ‘आनंद बंध’

जयदीप पाठकजी - Jaydeep.Pathakji@esakal.com‘जिंदगी भी एक नशा है दोस्त...जब चढता है तो पुछो मत, क्या आलम रहता है...’ असं तत्त्वज्ञान पटकथाकार म्हणून लिहिणारे विजय आनंद आणि कागदावर लिहिलेला ‘गाईड’ पडद्यावर अजरामर करणारे देव आनंद हे सर्जनशील आनंद बंधू म्हणजे हिंदी चित्रपटसृष्टीच्या सुवर्णकाळातील महत्त्वाचं असं पान. या दोघांनी एकत्र केलेल्या चित्रपटांच्या पडद्यामागच्या गोष्टी ‘हम दोनों... गोष्ट देव आणि गोल्डीची’ हे पुस्तक आपल्याला सांगतं. देव आनंद यांच्यासोबत साहाय्यक म्हणून काम करणाऱ्या तुनजा चतुर्वेदी यांनी त्यांच्यासोबतच्या संवादातून या पुस्तकाचे लेखन केले आहे. देव आणि गोल्डी एकत्र आल्यानंतर जे अजरामर चित्रपटांचं पर्व प्रेक्षकांनी अनुभवलं, त्या सुवर्णकाळाचा ‘फ्लॅशबॅक’ म्हणजे हे पुस्तक. दोघांचे काम एकमेकांना कसे पूरक होते आणि त्यांच्या एकत्रीकरणातून पडद्यावर कोणत्या कलाकृती आल्या, याचा हा इतिहास आहे. .‘नौ दो ग्यारह’, ‘काला बाजार’, ‘हम दोनो’, ‘तेरे घर के सामने’, ‘गाइड’, ‘ज्वेल थीफ’, ‘जॉनी मेरा नाम’, ‘तेरे मेरे सपने’ या चित्रपटांवरील प्रकरणे पुस्तकात समाविष्ट आहेत. देव आनंद नायक नसला तरीही ‘गोल्डी’चा एक महत्त्वाचा सिनेमा म्हणून ‘तिसरी मंझिल’बाबतही एक स्वतंत्र प्रकरण पुस्तकात आहे. या सर्व सिनेमात लेखिकेचं ‘गाईड’ या चित्रपटावर असलेलं प्रेमही पदोपदी जाणवतं, म्हणूनच ‘गाईड’वर तीन प्रकरणे या पुस्तकात आहेत. १९६० च्या दशकात संपूर्णपणे भारतीय कलाकार, तंत्रज्ञ घेऊन आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेसाठी सिनेमाचा केलेला विचार, तेच कथानक पुन्हा भारतीय प्रेक्षकांसाठी आणताना लेखक-दिग्दर्शकाने घेतलेले प्रयत्न इथे विस्ताराने येतं..हृद्य शब्दांत मांडलेली जिवलगांची स्मरणयात्रा .चित्रपटातील विविध गाण्यांसाठीचं ‘टेकिंग’, त्याला असलेला खास असा ‘गोल्डी टच’ लेखिका सांगते. ‘गाईड’मधील ‘अजरामर दिन ढल जाए...’ या गाण्याची गोष्टही आवर्जून वाचावी अशीच. ‘तेरे घर के सामने’ आणि ‘हम दोनों’ या चित्रपटातील गाण्यांबद्दल नोंदवलेली निरीक्षणे, गाण्यांच्या चित्रीकरणामागची वैचारिक मांडणी असं सारं काही अतिशय तरतलेने लेखिका मांडते. हिंदी चित्रपट संगीताचा सुवर्णकाळ असलेल्या या काळात आनंद बंधूंच्या चित्रपटांसाठी तयार झालेले संगीत आणि त्याचे बारकावे याच्या नोंदीही हे पुस्तक घेतं. लेखिका या पुस्तकाच्या माध्यमातून केवळ आनंद बंधूंमध्ये जुळलेले सर्जनशील बंध उलगडत नाही, तर ती तत्कालीन भारतीय समाजव्यवस्था, चित्रपट रंजनाची चौकट, प्रेक्षकांची मानसिकता असे विविध पदर उलगडून सांगण्याचे काम करते. ‘नवकेतन फिल्म्स’सोबत काम केलेल्या लेखिकेने देव आनंद आणि विजय आनंद यांच्याशी प्रत्यक्ष संवादातून आतापर्यंत कधीही समोर न आलेल्या अनेक गोष्टी पुस्तकातून आणल्याचा दावा केला आहे. पुण्यातील ‘एफटीआयआय’च्या विद्यार्थिनी असलेल्या चतुर्वेदी यांनी चित्रपटाच्या निर्मितीच्या तांत्रिक अंगाचा उल्लेखही पुस्तकात केल्यामुळे पुस्तक केवळ स्मरणरंजनाच्या वाटेने जात नाही. पुस्तकाच्या काही भागांत ‘कॅमेरा लेन्स’ कसे निवडले, ‘शॉट’ कसा घेतला, प्रकाशयोजना कशी केली, ध्वनी-प्रकाशाचा वापर कसा केला याचं वर्णन आहे. ते काहीसं तांत्रिक आणि कंटाळवाणं आहे. ‘गोल्डी’च्या नायिका पीडित नव्हत्या, तर आत्मविश्वासपूर्ण, धाडसी आणि मनस्वी होत्या, असे लेखिका म्हणते. ‘गाईड’ची रोझी अगदी अशीच होती हे आपण अनुभवले आहे..देव आनंद आणि विजय आनंद यांच्याशी लेखिकेचे भावनात्मक पातळीवर उत्तम सूर जुळल्यामुळे पदोपदी या दोघांचं श्रेष्ठत्व मांडणारं लेखन येथे केलं जातं. लेखनाचा संपूर्ण बाज कौतुकाकडे जास्त वळतो आणि तटस्थता अक्षरशः नावालाच उरते की काय, असं वाटत राहतं. पुस्तकाचा अत्यंत प्रवाही असा अनुवाद मीना कर्णिक यांनी केला आहे. देव आणि गोल्डी यांनी आपल्या चित्रपटांमधून ‘एंटरटेन’, ‘एज्युकेट’, ‘एन्लायटन’ या तिन्ही गोष्टी साध्य केल्याचा दावा हे पुस्तक करते. चित्रपटप्रेमींनी आनंद बंधूंचे हे ‘सर्जनशील बंध’ आवर्जून वाचावे असेच आहेत.पुस्तकाचे नाव : हम दोनों... गोष्ट देव आणि गोल्डीचीलेखिका : तनुजा चतुर्वेदीअनुवाद : मीना कर्णिकप्रकाशक : इंद्रायणी साहित्य, पुणेपृष्ठे : २५६ मूल्य : ४०० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.