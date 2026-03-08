Operation Sindoor Book Review : भारतीय संरक्षण दलांची अभूतपूर्व शौर्यगाथा

मधुबन पिंगळे - madhuban.pingle@esakal.com जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाम येथे पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी २२ एप्रिल २०२५ रोजी २६ पर्यटकांना गोळ्या घालून ठार मारले आणि देशभरात संतापाची लाट उसळली. या दहशतवादी कृत्याला अभूतपूर्व प्रत्युत्तर देताना भारतीय संरक्षण दलांनी ७ मे २०२५ रोजी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सुरू केले आणि त्यानंतरच्या तीन दिवसांमध्ये भारतीय संरक्षण दलांनी पाकिस्तानातील दहशतवादी व लष्करी तळांवर अचूक लक्ष्यभेद केले. या कारवाईमुळे पाकिस्तानचे कंबरडेच मोडले आणि ‘पाकिस्तानी डीजीएमओ’ने भारतीय ‘डीजीएमओ’शी संपर्क करीत संघर्ष थांबविण्याची विनंती केली. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हे भारताच्या शौर्याच्या शिरपेचातील तुरा असून, ही कारवाई भारतीय संरक्षण दलांच्या ताकदीचे आणि उच्च व्यावसायिकतेचे प्रदर्शन होते. भारतीय संरक्षण दलांच्या शौर्याबरोबरच, भारताच्या बदलत्या आक्रमक धोरणाच्या दृष्टीनेही ‘ऑपरेशन सिंदूर’कडे पाहण्यात येते. त्यामुळेच, भारतीय इतिहासामध्ये निश्चितच या कारवाईला एक महत्त्वाचे स्थान असणार आहे. .ब्रिगेडियर हेमंत महाजन यांनी या पुस्तकामध्ये या कारवाईचे सखोल विश्लेषण करून धोरणात्मक पैलूवरही चर्चा केली आहे. या पुस्तकाची रचना लष्करी कारवाईच्या कालानुक्रमानुसार केली आहे. संरक्षण दलांनी योग्य तयारी करीत ७ मे २०२५ रोजी हवाई हल्ल्यांना सुरुवात केली. यामध्ये एकाच वेळी दहशतवाद्यांचे तळ आणि पाकिस्तानी हवाई तळांवर अचूक हल्ले करण्यात आले. हे हल्ले इतके अचूक होते, की त्यामध्ये पाकिस्तानच्या लष्करी व नीतिधैर्यावरच घाला घालण्यात आला. त्यानंतर पाकिस्तानने प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला, मात्र भारतीय संरक्षण दलांनी सर्व हल्ले निष्फळ ठरविले. या सर्व घडामोडींचे कालानुक्रमाने या पुस्तकामध्ये वर्णन करण्यात आले आहे..इंटरनेट आणि सोशल मीडियाच्या काळामध्ये युद्ध केवळ सीमेवरील संघर्षापुरते उरत नाही. तर, सायबर आणि माहितीच्या आघाडीवरही बऱ्याच घडामोडी घडत असतात. त्याचा परिणाम दोन्ही बाजूंच्या आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रांवर होत असतोच; त्याहीपेक्षा दोन्ही देशांच्या जनतेच्या नीतिधैर्यासाठीही सायबर व माहिती युद्ध महत्त्वाचे ठरते. त्यामुळे सामान्य जनतेलाही या नव्या आघाडीसाठी सज्ज करण्याची गरज लेखकाने या पुस्तकात व्यक्त केली आहे. लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) विनोद खंदारे यांनी या पुस्तकाची प्रस्तावना लिहिली आहे. हे पुस्तक भारताच्या आत्मविश्वास, स्वाभिमान आणि नव्या धोरणात्मक शक्तीचा दस्तावेज आहे, असे त्यांनी नमूद केले आहे..पुस्तकाचे नाव : ऑपरेशन सिंदूर - बदलता भारत - संयमातून सडेतोड उत्तराकडेलेखक : ब्रिगेडियर हेमंत महाजनप्रकाशक : परिस पब्लिकेशन, पुणेपृष्ठे : २५६ मूल्य : ३५० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.