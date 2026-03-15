Premium|Cervical Cancer Vaccine : गर्भाशयमुख कर्करोगावरील लसीकरणाची गरज:; दक्षतेसह संरक्षणाची आवश्यकता

डॉ. अनंत फडके - anant.phadke@gmail.com गर्भाशयमुखाचा वयाच्या तिशी-चाळिशीनंतर होऊ शकणारा कर्करोग गर्भाशय कर्करोगविरोधी लसीने टळतो. स्त्रियांना होणाऱ्या कर्करोगांपैकी स्तनाच्या कर्करोगानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर हा कर्करोग आहे. भारतात दरवर्षी सुमारे सव्वा लाख स्त्रियांना, म्हणजे दहा हजार स्त्रियांमागे दोघींना हा कर्करोग होतो. दर वर्षी ७० हजार स्त्रिया त्याने दगावतात. 'एच.पी.व्ही' नावाच्या विषाणूच्या १६ व १८ उपजातींचा संसर्ग स्त्रीच्या जननमार्गात झाल्यास त्या पैकी १ टक्का स्त्रियांना २० ते २५ वर्षांनी हा कर्करोग होतो. लागण झाल्यानंतर ८० टक्के स्त्रियांमध्ये तो आपोआप बरा होतो. पण चिघळलेली 'एच.पी.व्ही' लागण, जननमार्गात इतर जंतुलागण, वारंवार बाळंतपणामुळे जननमार्गाला होणारी इजा यांमुळे 'एच.पी.व्ही' बाधित स्त्रियांपैकी २० टक्के स्त्रियांमध्ये ही लागण चिघळून काहींना २० ते २५ वर्षांनी गर्भाशय-मुखाचा कर्करोग होतो. म्हणून 'एच.पी.व्ही' लागण होण्याआधी, म्हणजे लैंगिक समागम सुरू होण्याआधी ही लस दिल्यास ही लागण टळून कर्करोगाचे प्रमाण ७० टक्के घटते. म्हणून इतक्या लहान वयात ही लस टोचतात. भारतात विवाहपूर्व व विवाहबाह्य लैंगिक संबंध वेगवेगळ्या समाजघटकांत वेगाने वाढत आहेत. दुसरे म्हणजे, लग्नाआधी व नंतर पतीचे कोणाशी संबंध असतील ते अनेकींना माहीत नसते. माहीत असले, तरी 'एच.पी.व्ही' चाचणी' असते; ती करून घ्यायला हवी हे माहीत नसते. माहीत असले, तरी ही चाचणी करुया, असे ती सहसा म्हणू शकत नाही. त्यामुळे गर्भाशय-मुखाच्या कर्करोगापासूनच्या स्त्रियांच्या संरक्षणासाठी हे लसीकरण करायला हवे..गर्भाशयाचा कर्करोग टाळण्याचा दुसरा मार्ग म्हणजे गर्भाशयाच्या कर्करोगाची सुरुवात झाली आहे का, हे शोधण्यासाठी तपासणी करणे. जननमार्गात 'एच.पी.व्ही' लागण झाली आहे का हे तपासण्यासाठी सर्व स्त्रियांची तिशीनंतर ही चाचणी दर पाच-दहा वर्षांनी करायला हवी. त्यामुळे या कर्करोगाचा धोका वेळेवर ओळखला जाऊन गर्भाशयमुख कर्करोगाचे प्रमाण घटेल. 'व्ही आय' नावाची स्त्री-जननमार्गाची अधिक सोपी तपासणी भारतात सरकारी आरोग्यकेंद्रांमध्ये काही वर्षे केली जात आहे. ही तपासणी प्रशिक्षित आरोग्यकर्मचारी, नर्स करू शकतात. हा 'व्ही आय' व एच.पी.व्ही' तपासणीकार्यक्रम अधिक जोरदारपणे राबवला पाहिजे, कारण अशा तपासणीतून या कर्करोगाचे निदान होऊन दरवर्षी हजारो स्त्रियांचा जीव वाचायला लगेच सुरुवात होईल. तर 'एच.पी.व्ही' लसीकरणातून गर्भाशयाचा कर्करोग टळणे वीस वर्षांनी सुरू होईल. पण 'एच.पी.व्ही' चाचणी सरकारी आरोग्यसेवेत केली जाण्याचे प्रमाण भारतात फारच थोडे आहे. कारण गेल्या चाळीस वर्षांत बाजारवादी धोरणामुळे सार्वजनिक आरोग्यसेवेचे सरकारने निरनिराळ्या मार्गाने खच्चीकरण केले असल्यामुळे सरकारी आरोग्यसेवा नावापुरत्या राहिल्या आहेत. थोडक्यात, 'एच.पी.व्ही' लस देणे आणि तिशीनंतरच्या सर्व स्त्रियांच्या जननमार्गाची एच.पी.व्ही. तपासणी करणे या दोन्ही गोष्टी केल्या पाहिजेत..समाजमाध्यमांत उलट-सुलट चर्चा का?संबंधित विज्ञान एवढे स्पष्ट असताना समाजमाध्यमांत उलट-सुलट चर्चा का आहे? पहिले कारण म्हणजे अशा सार्वत्रिक लसीकरणाबाबत पारदर्शकता, उत्तरदायित्व याबाबत सरकारची विश्वासार्हता घसरली आहे. नवीन लशींना सार्वत्रिक लसीकरणाचा भाग बनवून एकदम खूप मोठी घाऊक बाजारपेठ मिळवण्यामागे संबंधित औषधकंपन्या असतात. त्यांचा सरकारवर प्रभाव आहे. उदा. प्रचार असा झाला, की जसे लसीकरणातून देवीनिर्मूलन झाले; देवीच्या विषाणूचे निर्मूलन होऊन देवीलसीकरण बंद झाले, तसे केवळ लसीकरणातून 'पोलिओ-निर्मूलन' करू, पोलिओ विषाणूच नष्ट होईल. हे २०००पर्यंत होईल अशी १९८८मध्ये घोषणा झाली. अब्जावधी पोलिओ डोसेस या कंपन्यांनी जगभर खपवले. पण पोलिओ-निर्मूलन झाले नाही; पोलिओ लसीकरण अजून थांबलेले नाही! कारण पोलिओ लसीकरणासोबत स्वच्छतागृहांची सोय, स्वच्छतेच्या सवयी, शुद्ध पाणीपुरवठा हे केले तरच पोलिओ निर्मूलन होईल, हे विज्ञान बाजूला ठेवून केवळ लसीकरणाचे धोरण आखले गेले! तसेच कोविड लसीकरणाबाबत सरकारने जे दावे केले, व्यवहार केले; या लसीकरणामुळे क्वचित पण नक्की होणाऱ्या गंभीर दुष्परिणामांबाबत लपवा-छपवी केल्यामुळे अनेक अभ्यासकांचाही सरकारवरील विश्वास उडाला. दुसरे म्हणजे, गेल्या काही वर्षांत विज्ञानविरोधी भूमिका मांडणे जगभर वाढले आहे. त्यात काही वैज्ञानिकही आहेत!! डार्विनचा उत्क्रांतिवाद चुकीचा आहे अशा भूमिकेपासून लसीकरणाला विरोध अशा भूमिका ही मंडळी घेतात. ट्रम्प सरकारचा असल्या गोष्टींना पाठिंबा आहे. जगात, भारतात ठिकठिकाणी काही धर्मांध लोक विज्ञानविरोधी भूमिका घेत शक्य तिथे लसीकरणाला विरोध करत आहेत. मात्र म्हणून या लशीबाबत उपस्थित केल्या गेलेल्या प्रश्नांना डावलणे योग्य नाही. त्यातील काही प्रश्न वैज्ञानिक भूमिका घेणाऱ्यांकडूनही विचारले जात आहेत..पैकी एक प्रश्न म्हणजे कोट्यवधी मुलींना देण्यात येणाऱ्या या लसीचा आतापर्यंतचा अनुभव काय आहे? २००६पासून इंग्लंड, अमेरिकेसह अनेक विकसित देशांमध्ये व नंतर काही विकसनशील देशांमध्ये आतापर्यंत कोट्यवधी मुलींना ही लस दिली आहे. त्या बाबतचे अभ्यास दाखवतात, की ती अतिशय परिणामकारक आहे व दुष्परिणाम किरकोळ आहेत. इंजेक्शनच्या जागी बऱ्याच जणींना तात्पुरते दुखणे, लाली, सूज, ताप येणे, डोकेदुखी असा त्रास होतो. सुमारे १ टक्का मुलींना लस दिल्यावर चक्कर येते; दहा लाख मुलींमागे एकीला तीव्र रिॲक्शन येते. पण इतर गंभीर दुष्परिणाम आढळले नाहीत. जे गंभीर प्रश्न आढळले ते लशीमुळे नव्हते. जपानमध्ये मात्र २०१३मध्ये ही लस द्यायला सुरुवात केल्यावर काही मुलींना विचित्र त्रास व्हायला लागले. त्यात हाता-पायात थरथर, अशक्तपणा, चक्कर इत्यादी मज्जासंस्थेसंबंधित लक्षणे असे विचित्र त्रास व्हायला लागले. त्याची कर्णोपकर्णी बातमी पसरून घबराटीची साथ येऊन शेकडो मुलींना हा त्रास व्हायला लागला! त्यामुळे दोनच महिन्यांत हे लसीकरण थांबवले. घबराट पसरली तरी या लशीमुळे आरोग्यावर कोणतेही गंभीर दुष्परिणाम झाले नाहीत, असे या त्रासाची खोलात छाननी केल्यावर पुढे आले. त 