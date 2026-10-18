The Critic Movie Review : काट्याने काटा काढण्याचा अनुभव

सुहास किर्लोस्कर- suhass.kirloskar@gmail.comक्रिटिक (समीक्षक) हा शब्द लॅटिन शब्द क्रिटिकस पासून आणि ग्रीक शब्द क्रिटिकॉस शब्दापासून तयार झाला. या शब्दांचे मूळ क्रिटेस या ग्रीक शब्दात आहे, ज्याचा अर्थ जज म्हणजेच न्यायाधीश/परीक्षक असा आहे. अशाप्रकारे शब्दाचे मूळ सांगितल्यानंतर लंडनमधील १९३४ मध्ये ड्युक्स थिएटरमध्ये ‘द डार्क टॉवर’ हे नाटक बघण्यासाठी समीक्षक जिमी अर्स्किन याचे आगमन होते. सगळेच त्याची बडदास्त ठेवताना दिसतात, याचा अर्थ त्याचा दरारा आहे. ‘‘नाट्य समीक्षकाला सगळे वचकून असतात, काहीजण त्याचा तिरस्कार करतात. खरे तर समीक्षकाचे काम जाणकार या नात्याने प्रेक्षकांना एका विश्लेषकाच्या भूमिकेतून दिशा देणे हे असते, असावे.’’ अशी वाक्ये समीक्षक जिमीच्या आवाजात ऐकल्यानंतर पडद्यावर एखाद्या नाटकाची जाहिरात दिसावी तसे निओन साईन बोर्डवर अक्षरे उमटतात ‘द क्रिटिक’. हा वयस्कर समीक्षक एका वृत्तपत्रात नाटकांचे परीक्षण लिहीत असतो. त्या वृत्तपत्राची मालकी वडिलांच्या निधनानंतर आता मुलाकडे आली आहे. वृत्तपत्राची सूत्रे हाती घेताच तो म्हणतो की आता काळ बदलला आहे, आता खप वाढवण्याकडे आपण लक्ष द्यायला हवे. नव्या धोरणानुसार खर्चामध्ये काटछाट केली जाते, काही धोरणांमध्ये आमूलाग्र बदल होत आहेत त्यामुळे ज्येष्ठ कर्मचारी आता सावध होत आहेत. ज्येष्ठ समीक्षक जिमी मात्र अशा बदलाला सामोरा जाण्यास तयार नाही, तो पूर्वीच्याच पद्धतीने नाटकाचे समीक्षण करताना त्यातील उणिवा दाखवून देण्यास आसुसलेला आहे. नाटकातील कलाकार, दिग्दर्शक त्याला घाबरतात, याचे जिमीला अप्रूप वाटते. काही प्रेक्षकांना समीक्षक जिमी उद्या काय लिहिणार याची उत्सुकता असते पण कलाकारांना मात्र त्याची नाट्यगृहातील उपस्थिती खटकते. परीक्षण छापून यावे असे कलाकारांना वाटते परंतु ते चांगलेच यावे असा कलाकारांचा आग्रह असतो. .Premium|Chh. Shivaji Maharaj : शिवरायांच्या मोहिमेने आदिलशाही हादरली; पन्हाळ्यापासून कोल्हापूरपर्यंत स्वराज्याचा विस्तार.खरे तर समीक्षकाने कोणत्याही कलाकृतीचा आस्वाद घेऊन विश्लेषण करताना पक्षपाती असू नये. एखादा कलाकार आवडतो/आवडते असे काही पूर्वग्रह बाजूला ठेवून कलाकृतीचा आस्वाद घ्यावा आणि द्यावा. एखाद्या दिग्दर्शकाचे यापूर्वीचे नाटक कसे आहे याबद्दल धारणा विसरून नव्या कलाकृतीकडे बघावे. परंतु जिमीचे काही पूर्वग्रह आहेत. त्याला लोक घाबरतात याची झिंग त्याच्या मनात आहे. नवीन मनेजमेंट जिमीला सोपे शब्द वापरण्यास सांगते परंतु जिमी त्यासाठी तयार नाही. कंपनीचा ताबा घेतलेल्या नव्या मालकाच्या सल्ल्यानुसार जिमी समीक्षण/भाषा/शैली बदलण्यास तयार नाही. अशा वातावरणामध्ये एका नव्या अभिनेत्रीवर झालेल्या टिकेमुळे ती दुखावते आणि ती जिमीला आव्हान देते. दोन्ही बाजूने खिंडीत सापडलेला समीक्षक याला तोंड देण्यासाठी एकाच वेळी अभिनेत्री आणि वृत्तपत्र मालक या दोघांचा काटा काढण्याचे नियोजन करतो. पुढे काय घडते, यापेक्षा ते चित्रपटात कसे दाखवले, हे महत्त्वाचे आहे.आनंद टकर यांनी दिग्दर्शन करताना दीड तासाचा चित्रपट उत्तम सिनेमॅटोग्राफी (डेव्हिड हिग्ज), अभिनय आणि बांधीव मांडणी यामुळे उत्कंठा वाढवली आहे. प्रॉडक्शन डिझाईन मधून १९३६ मधले लंडन उभे केले आहे. अंधार प्रकाशाचा खेळ वातावरण निर्मिती करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतो. काही प्रसंगात गडद पिवळा, लाल रंगाचा प्रकाश आहे, जो सांकेतिक आहे. काही प्रसंगात पडद्यावरील कलाकाराचा चेहरा अर्धा दिसतो, कारण ते पात्र संभ्रमात आहे. चित्रपटात रंगांचा वापर प्रभावीपणे केलेला आहे. काही प्रसंगात रंग गडद झाले आहेत जे सहेतुक आहे. हा चित्रपट थ्रिलर असला तरीही तो एक विलंबित ख्याल आहे त्यामुळे या कलाकृतीचा आस्वाद प्रत्येक दृश्यातील नजाकत बघता बघता त्यामध्ये गुंतून जावे..‘लॉर्ड ऑफ द रिंग्ज’ फेम इयान मेक्लेन यांनी जिमी अर्स्किन या समीक्षकाची भूमिका अतिशय संयतपणे केली आहे. वयाची नव्वदी गाठणारा अभिनेता चित्रपट स्वतःच्या खांद्यावर जबाबदारीने लिलया पेलतो, हे कौतुकास्पद आहे. पूर्ण चित्रपट त्याच्याच ‘पॉईंट ऑफ व्ह्यू’ने दाखवल्यामुळे प्रेक्षक त्याच्याच बाजूने ही कथा बघतात आणि त्याच्या बऱ्या वाईट काळात त्याला सहानुभूती देतात. आल्फ्रेड एनोचने केलेली समीक्षकाच्या सहाय्यकाची भूमिका करताना सद्सद्विवेक बुद्धीचा संभ्रम उत्तमरीत्या दाखवला आहे. जेमा आर्टरटनने नीना साकारताना नाटकातील अभिनेत्री, समीक्षकाला घाबरणारी आणि नंतरच्या प्रसंगाला सामोरे जाण्यासाठी उसने अवसान आणणारी एक प्रेयसी अशा अनेक छटा सफाईने दाखवल्या आहेत. ‘इमिटेशन गेम’, ‘१९१७’ फेम मार्क स्ट्रॉंगने वृत्तपत्र मालकाची भूमिका साकारताना त्यामधील मुत्सद्दीपणा संयतपणे दाखवला आहे.लेखक ॲन्थनी क्वीन लिखित ‘कर्टन कॉल’ या कादंबरीवर आधारित द क्रिटिक हा चित्रपट डिस्ने हॉटस्टारवर नुकताच उपलब्ध झालेला आहे. ब्रिटिश लेखक ॲन्थनी क्वीन (अभिनेता नव्हे), ज्यांनी वृत्तपत्रात समीक्षकाचे कार्य केले, त्यांच्या चौथ्या कादंबरीमध्ये १९३६ मधले लंडनमधले एक चित्र रंगवले आहे ज्यामध्ये नीना लँड या अभिनेत्रीचे एका चित्रकाराशी प्रेमसंबंध असतात, ते दोघे ज्या हॉटेलमध्ये वास्तव्य करतात, तिथेच एक खून होताना ती बघते आणि तिच्याकडून अचानकपणे झालेल्या एका कृतीमुळे खून होण्यापासून ती व्यक्ती वाचते पण सिरीयल किलरला बघूनही नीना त्याबद्दल काही सांगू शकत नाही. या कादंबरीवरून चित्रपट करताना पटकथा लेखक पेट्रिक मार्बर यांनी काही बदल केले आहेत आणि एका समीक्षकाने अनेकांना हाताशी धरून नाट्य कसे घडवून आणले, अशा प्रकारची एक उत्कंठावर्धक कथासूत्र लिहिले आहे. कादंबरीवर आधारित चित्रपट बघताना अर्थातच कादंबरी हातात धरून बसणे गैर आहे. .कादंबरीच्या काही भागावर चित्रपट तयार होऊ शकतो तसेच कादंबरीमधील एका पानावरही चित्रपटाची पटकथा लिहिली जाते. चित्रपटाच्या श्रेयनामावलीमध्ये कादंबरीचा उल्लेख केला आहे, त्यामुळे हा चित्रपट अधिकृतरीत्या कादंबरीवर आधारित आहे परंतु ते कथासूत्र पटकथा लेखक आणि दिग्दर्शकाने कशा पद्धतीने दाखवले आहे, हे महत्त्वाचे आहे. चित्रपट बघताना दिग्दर्शकाच्या दृष्टिकोनातून बघावा आणि त्या चित्रपटाची तुलना साहित्याबरोबर करू नये कारण दृश्य माध्यमात ते कथासूत्र ठराविक वेळेत कसे दाखवले हे महत्त्वाचे असते. कादंबरीवर आधारित उत्तम सस्पेन्स चित्रपटांच्या यादीत ‘द सायलेन्स ऑफ द लंब’, ‘नो कंट्री फॉर ओल्ड मेन’, ‘शटर आयलँड’, ‘सायको’, ‘प्रायमल फिअर’, ‘चिल्ड्रेन ऑफ मेन’, ‘द शायनिंग’ अशा अनेक चित्रपटात दृश्य माध्यमाचा उत्तम वापर केला आहे.‘द क्रिटिक’ चित्रपट आवर्जून बघण्यासाठी कथानकापलीकडे अनेक कारणे आहेत. मालक-संपादकांनी समीक्षकाला दिलेल्या शेवटच्या चेतावणीच्या वेळी दिसणारा धूसर प्रकाश, तो प्रसंग संपताच पुढील नाटकाच्या रंगीत तालमीमधील वाक्ये आधीच ऐकू येणे, त्या वाक्याचा सूचक अर्थ, ज्येष्ठ समीक्षकाने काट्याने काटा काढण्यासाठी केलेले नियोजन दृश्य माध्यमातून बघणे आणि त्याचे अर्थ लावणे हे सर्व चित्रपटाची भाषा समजून घेऊन सलग बघितल्यास संवादापलीकडचा चित्रपट समजतो, उमजतो आणि भावतो. चित्रपट बघितल्यानंतर कोणाचे बरोबर, कोणाचे चूक असा विचार प्रेक्षक करत राहतात, हे या चित्रपटाचे यश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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